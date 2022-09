Presidente Luis Abinader se reúne con Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Se reunió con congresistas

Héctor Danilo Sánchez-Reportero Especial

Washington D. C. – Cumpliendo con las reuniones pautadas en la capital norteamericana, el Presidente Luis Abinader sostuvo este jueves una reunión con la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, donde se pasó revista a algunos de los temas que fueron abordados en la reunión que sostuvieron en la ciudad de Los Ángeles, el pasado 9 de junio.

En el encuentro que inició a las 12:30 del mediodía y concluyó alrededor de las 3:00 de la tarde, participaron los miembros del CARICOM y el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

Reunión con congresistas norteamericanos

En horas de la mañana, el gobernante dominicano se reunió con el líder de los demócratas en el senado, Charles Ellis Schumer, quien mostró sumo interés en la política doméstica dominicana, los dominicanos en Estados Unidos y la problemática de Haití.

De igual forma, sostuvo un encuentro con más de 30 congresistas de los Estados Unidos, a quienes hizo una detallada exposición que les permitió estar debidamente documentados sobre la situación en Haití y la importancia de la ayuda internacional al vecino país.

Esta reunión fue coordinada por el senador de Nueva York de origen dominicano, Adriano Espaillat, y estuvieron presentes la embajadora Sonia Guzmán y José Singer, asesor en Política Exterior del Poder Ejecutivo.

La visita del mandatario a la ciudad de Washington D. C. concluirá hoy a las 7:00 de la noche, cuando tiene pautado regresar al país.

Presidente Abinader se reúne con congresistas norteamericanos en Washington

Washington D.C., EE.UU.- El Presidente Luis Abinader se reunió este jueves con el líder de los demócratas en el senado, Charles Ellis Schumer, previamente a un encuentro con más de 30 congresistas con quienes conversó sobre diversos temas, incluyendo la situación en Haití.

Schumer, quien es senador senior de los Estados Unidos por New York, puesto que ocupa desde 1999, conversó ampliamente con el Presidente Abinader, mostrando sumo interés en los asuntos en la política doméstica dominicana, los dominicanos en Estados Unidos y el tema de Haití.

En la reunión participaron, igualmente, el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; el senador de origen dominicano, Adriano Espaillat; la embajadora Sonia Guzmán y José Singer, asesor en Política Exterior del Poder Ejecutivo.

Reunión con congresistas de Estados Unidos

Posteriormente, el Presidente Luis Abinader participó en un encuentro este jueves con congresistas norteamericanos en el que abordaron diferentes temas de interés.

El encuentro con los congresistas norteamericanos fue coordinado por el senador de Nueva York de origen dominicano, Adriano Espaillat.

Entre los participantes estuvieron Albio Sires, de New Jersey -8th; Daniel Kildee, de Michigan -5th; Gregory Meeks, de New York -5th; Hakeem Jeffries, de New York -8th; Darren Soto, de Florida -9th; Maxine Waters, de California -43rd; Robin Kelly, de Illinois -2nd; Sheila Cherfilus – McCormick, de Florida -20th; David Cicilline, de Rhone Island -1st, y Katherine Beamer del Departamento de Estado.

Asimismo, Donald Payne Jr., de New Jersey -10th; Earl Blumenauer, de Oregon -3rd; Grace Meng, de New York – 6th; Jamaal Bowman, de New York -16th; Kirsten Gillibrand, senadora de New York – Albany; Stenny Hoyer, líder demócrata; Mario Díaz-Balart, de Florida -25th; Stacey Plaskett, de Islas Vírgenes, y Tina Balin, del USAID.

El Presidente Abinader hizo una detallada exposición que permitió a los congresistas estar debidamente documentados sobre la realidad de la situación en Haití y la importancia de la ayuda internacional al vecino país.

Presidente Abinader hablará esta tarde en la sesión del Consejo Permanente de la OEA

Washington D. C.- El Presidente Luis Abinader hablará esta tarde ante los miembros de la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en esta capital.

El mandatario dominicano agotará un turno de aproximadamente 25 minutos, para exponer ante los integrantes del organismo sobre diferentes tópicos, entre ellos la crisis en el vecino Haití.

El Presidente Abinader tiene previsto arribar a la sede de la OEA a las 4:45 para una reunión previa con el secretario general, Luis Almagro.

Para las 5:00 de la tarde está programado el discurso del Presidente dominicano, que será transmitido por varios canales de televisión y las redes gubernamentales.

Junto al Presidente Abinader estarán el canciller Roberto Álvarez, la embajadora en Washington, Sonia Guzmán, y el asesor en política exterior, José Singer.

Transmisión y enlaces

Los ciudadanos y ciudadanas podrán escuchar al Presidente Luis Abinader a través de las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República: presidencia.gob.do; así como en los siguientes enlaces:

Original:https://www.youtube.com/channel/UCzwKN6cwqgDOsWbm4LAjIFg/live

Ingles:https://www.youtube.com/channel/UCkeUaqQN4wCFzr676KQgh_w/live

Español:https://www.youtube.com/channel/UCeBiOnisZuUXJIOaEdNcUMw/live

French:https://www.youtube.com/channel/UCjZ1byl55mvuGRGJ5Nrv5Pw/live

Portuguese:https://www.youtube.com/channel/UCpxG-U67UDjRxhtRbvUvcIg/live

Facebook:https://www.facebook.com/OEAoficial/live/

Abinader insiste crisis Haití amenaza seguridad nacional

Discurso en la OEA. El mandatario dominicano advirtió que la crisis haitiana es un guerra civil de baja intensidad, y exhortó a la OEA a colaborar para la recuperación de ese país.

El presidente Luis Abinader pronunció ayer un discurso ante la Sesión Permanente de la OEA en Washington, donde insistió en tomar medidas por crisis en Haití.



Santo Domingo, R. D.-Aunque vagamente tocó temas como la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio, el crecimiento económico y el manejo de la pandemia, el punto principal del discurso del mandatario ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue la crisis sociopolítica que afecta a Haití.

En medio de sus palabras, el mandatario manifestó que esa crisis afecta de manera directa la seguridad de la República Dominicana.

“Para República Dominicana, es una cuestión de seguridad nacional. Quiero repetirlo para que se grabe en la memoria de esta solemne sesión en el Salón de las Américas: la crisis que desborda las fronteras de Haití es una amenaza para la seguridad nacional de República Dominicana”, expresó el mandatario para que su mensaje se acentúe.

El jefe de Estado dominicano por igual le hizo un llamado a la OEA y su secretario general, Luis Almagro, a que jueguen un “papel determinante” en la batalla contra la crisis haitiana y de esa manera ayudar al pueblo haitiano y planteó una serie de puntos en los cuales el organismo internacional, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pueden realizar para logar la recuperación de ese territorio haitiano.

“¿Cómo puede la OEA colaborar?, Haití ha solicitado cooperación para mejorar la seguridad de ciertas infraestructuras críticas, especialmente sus puertos y aeropuertos. República Dominicana ha acompañado este interés y ha respaldado todas las iniciativas que desde la Comisión Interamericana de Puertos se han concebido para materializar este objetivo. Hasta ahora, se ha logrado muy poco; esta es una acción urgente y se deben redoblar los esfuerzos…tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, es preciso colaborar con las autoridades haitianas para organizar un proceso electoral que dé como resultado un gobierno y autoridades electas con liderazgo, legitimidad y respaldo popular. La OEA debe continuar desempeñando acciones fundamentales en pro de unas elecciones democráticas, una de ellas es dotar de un adecuado registro civil a toda la población haitiana”, señaló el mandatario.

Abinader por igual recalcó otros puntos tales como que la OEA debe de “asistir” en la creación de mecanismos y capacidades relativas al control de armas y municiones que llegan a manos de las bandas criminales que controlan gran parte del territorio haitiano y que coordine con países miembros y la ONU, la capacitación, entrenamiento y suministro controlado de la Policía Nacional Haitiana.

Guerra civil

El mandatario advirtió que la situación actual de Haití puede ser definida como una “guerra civil de baja intensidad” y que los organismos internacionales deben de actuar “con responsabilidad y ahora”.

“Si las Américas es una zona de paz, como dije hace un rato, se debe en gran medida al sistema interamericano, cuya columna vertebral es esta organización. La OEA tiene hoy tanta vigencia como hace 74 años. Nos ha permitido generar espacios de diálogo, armonizar nuestros sistemas jurídicos, fortalecer la protección de los derechos humanos y en general, crear valores democráticos compartidos”, exclamó el presidente dominicano.

La intervención del mandatario se produce horas después de disponer la evacuación de todo el personal diplomático y civil dominicano que se encontraba en funciones en la embajada y el consulado nacional en Haití debido a la situación de violencia que allí se vive.



Reunión vicepresidenta

Cumpliendo con las reuniones pautadas en Washington, capital estadounidense, el presidente Abinader sostuvo ayer una reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la que también participaron los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) .

La reunión inició a las 12:30 de la tarde y concluyó alrededor de las 3:00 de la tarde,

En el encuentro con Harris se pasó revista a algunos de los temas abordados en la reunión que sostuvieron en la ciudad de Los Ángeles, el pasado 9 de junio.

El canciller dominicano Roberto Álvarez también participó en el encuentro.

En la mañana el gobernante se reunió con el líder de los demócratas en el Senado, Charles Ellis Schumer, quien mostró interés en la política doméstica dominicana, los dominicanos en Estados Unidos y la problemática de Haití.

También sostuvo otro encuentro con más de 30 congresistas de EU a quienes hizo una exposición que les permitió estar documentados sobre la realidad de Haití y la importancia de ayuda internacional al vecino país. Este encuentro fue coordinado por el senador de Nueva York de origen dominicano, Adriano Espaillat.

Habla con Almagro.

El presidente Abinader arribó a la sede de la OEA a las 4:45 para su discurso ante la los miembros de la Sesión Permante de la OEA. Previamente se reunió con el secretario general del organismo, Luis Almagro.

Crisis

La solución.

Desde el inicio de su mandato, Abinader ha sido enfático en señalar que “no hay una solución dominicana al tema haitiano”, y que los organismos internacionales deberían de “tomar más cartas en el asunto”.

Medida

Garantiza seguridad.

Abinader garantizó que gobierno está haciendo y hará todo cuanto esté a su alcance para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos y todas las personas bajo su jurisdicción.

Like this: Like Loading...