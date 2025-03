Presidente dice: programa “Oportunidad 14-24” ha insertado más de 9,500 jóvenes al mercado laboral. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona informó este lunes que el programa “Oportunidad 14-24” ha insertado, hasta la fecha, más de 9,500 jóvenes al mercado laboral, que se han graduado 15,221 jóvenes y que 1,200 han sido reinsertados en el sistema educativo tradicional.

Del mismo modo, explicó que el programa ha tenido de alcance 497 capital semillas entregados, 27 acuerdos interinstitucionales con instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro y 132 actas de nacimiento gestionadas.

Asimismo, hay 4,244 jóvenes pendientes por graduar y 2,922 pasantes, 300,000 kits crudos del Plan Social de la Presidencia entregados y más de 10 millones de comidas cocidas con el apoyo del Plan Social e Inabie.

Estos datos fueron dados a conocer por el jefe de Estado durante la presentación de LA Semanal con la Prensa, la cual fue celebrada, como todos los lunes, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional y que tuvo como tema central “Oportunidad 14-24 de ninis a Técnicos Profesionales”.

Este programa promueve la inclusión socioeconómica de los adolescentes y jóvenes de 14-24 años, desvinculados del sistema educativo y del sistema formal de empleo, desde un abordaje integral, colaborativo y comunitario.

El mandatario sostuvo que este programa disminuye el índice de delincuencia juvenil en formación de pandillas, drogadicción, robos, asaltos, la pobreza multidimensional y la vulnerabilidad social, embarazos en adolescentes, matrimonios infantiles, las uniones tempranas y el índice de suicidios y otras afecciones mentales.

Captación de jóvenes

El 14-24 realiza jornadas para identificar aquellos que cumplan con el perfil. Se les visita en sus hogares y se recopilan los datos requeridos para ser integrados.

Ruta para la inclusión

En este sentido, se trabaja con la identificación del territorio, convocatoria comunitaria, captación de jóvenes, registro y validación de datos, evaluación y diagnóstico, creación de listado de beneficiarios y el inicio de la formación y beneficios.

Criterios de elegibilidad

El programa elige jóvenes de 14 a 24 años, jóvenes dominicanos sin documentos, condiciones socioeconómicas clasificadas como pobreza extrema y pobreza moderada, madres adolescentes y residentes en zonas de alta incidencia delictiva.

También, jóvenes con vulnerabilidad social, con acceso limitado a la educación, la salud y otros servicios básicos y con desvinculación del sistema educativo y laboral, que ni estudian ni trabajan.

Componentes del programa

Tiene más de 30 formaciones técnico-vocacionales y capacitación laboral que les permite a los jóvenes insertarse en la estructura productiva de sus zonas.

En áreas como agropecuaria, hostelería y turismo, elaboración de alimentos y bebidas, automotriz, idiomas, jardinería y embellecimiento ornamental, informática y comunicación, electricidad y electrónica, arte y artesanías, comercio y construcción y textil.

Otros componentes del programa

El mandatario enfatizó que este programa promueve la inserción laboral, tanto a través de pasantías remuneradas y educación continua en empresas que lo contraten, como en emprendimientos de pequeños negocios y microempresas.

Además, fomenta la participación y cohesión social, brindando un espacio donde los beneficiarios pueden ser escuchados y entendidos, sus necesidades y visión en torno a su inclusión social.

En cuanto a beneficios y subsidios, los jóvenes reciben provisión de raciones alimenticias crudas para sus hogares, raciones alimenticias cocidas al participante y transporte para el traslado a los centros de capacitación. Asimismo, luego de tres meses en el programa, reciben un aporte económico de RD 1,000 mensuales, a través de Banreservas.

Salud mental

Los jóvenes también cuentan con intervenciones psicoemocionales durante todo el programa. En casos de una intervención domiciliaria, los psicólogos visitan sus hogares.

Cultura, valores, deporte y recreación

El programa ofrece espacios de participación e integración en diversas actividades recreativas, deportivas y culturales.

Vinculación interinstitucional

El jefe de Estado destacó que esta iniciativa, además de ser una promesa cumplida, ya es una política de Estado que involucra 27 instituciones gubernamentales y privadas, que aúnan esfuerzos de inversión pública para impactar positivamente en la población joven del país.

Actualmente, el programa está en 143 centros distribuidos por todo el país.

Presidente Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabeza, en estos momentos, la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana para continuar fortaleciendo la seguridad en el país.

El encuentro inició a las 10:48 de la mañana, en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde se continúan evaluando las tareas asignadas, logros obtenidos y las medidas para seguir garantizando el bienestar en beneficio de los dominicanos.

En compañía del jefe de Estado, se encuentran los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Interior y Policía, Faride Raful; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Obras Públicas, Eduardo Estrella; la procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el comandante general de la Armada de República Dominicana y del Comando Conjunto Unificado, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez; el coronel Pablo Alexander Belén, en representación del comandante de Ejército Nacional, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el coronel paracaidista Osvaldo W. Montero Mena, en representación del comandante de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez; el capitán de navío Rafael García Aybar, en representación de la Armada Dominicana; el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols, y la presidenta de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema Educativo de la Policía Nacional, maestra Mu-Kien Adriana Sang Ben.

También, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; los directores, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Francisco Osoria de la Cruz; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga; del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, coronel piloto Randolfo Rijo; del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison; el subdirector de la Policía Nacional, general Juan Hilario Guzmán Badía; el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Werner Núñez Quezada, y el asesor del Poder Ejecutivo, John Giuliani.

Además, de los directores de la Policía Escolar, coronel Martín Miguel Tapia Sánchez; de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, y el comisionado ejecutivo para Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández.

En la reunión participan una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Juan Núñez y de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez.

Al igual que, los fiscales titulares de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán; de Santo Domingo Oeste, Eduard López; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas y de La Romana, Kevin Santana.

Gobierno anuncia medidas contundentes contra infractores de la Ley de Tránsito

Santo Domingo.- El Gobierno anunció hoy que implementará medidas más estrictas contra los conductores que violen la Ley de Tránsito, con el objetivo de reducir los accidentes viales, que ya suman más de 15,000 en lo que va de año, de los cuales un 65 % involucra motocicletas.

La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en la rueda de prensa de la Fuerza de Tarea Conjunta, tras la reunión número 82 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader. Allí la funcionaria precisó que evaluaron las incidencias de seguridad vial, con el firme propósito de salvar vidas.

Raful explicó que el Gobierno intervendrá los cruces y vías de retorno con mayor índice de siniestros, en coordinación con las autoridades competentes.

“Donde haya pérdida de vidas, hay una afectación directa a la seguridad ciudadana. Por ello, la Fuerza de Tarea actuará de manera contundente. Vamos a anunciar nuevas medidas y solicitamos el apoyo de la Policía Nacional para sancionar a los motociclistas y conductores que violen las señales de tránsito, circulen a alta velocidad o irrespeten los semáforos en rojo. Además, contaremos con el respaldo del Ministerio Público para procesar a los infractores”, señaló.

La ministra indicó que se pondrá mayor énfasis en las provincias con más accidentes, como el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Altagracia y La Vega, en un esfuerzo conjunto con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y otros organismos del orden. También destacó que las vías con mayor incidencia de accidentes son la autopista Duarte y la carretera Sánchez.

Asimismo, advirtió que se tomarán acciones contra los conductores temerarios y quienes perturben la paz ciudadana con ruidos excesivos.

“Las medidas serán contundentes, para garantizar la seguridad vial en República Dominicana. Nadie está por encima de la ley y, como siempre decimos, nadie pondrá en juego ni en discusión el trabajo de las autoridades para el cumplimiento de preservar la vida, no importa que sean carros de alta gama ni motocicletas”, enfatizó

En cuanto a la tasa acumulada de homicidios, la ministra informó que está en 7.9 por cada 100,000 habitantes, lo que representa un descenso en comparación con la última semana, cuando el informe arrojó 8.2, y que en marzo en general es de 6.8. Detalló que cinco provincias siguen sin registrar víctimas por este flagelo y 18 están en un dígito.

Finalmente, reiteró que continuarán las jornadas del Operativo “Garantía de Paz” en todo el territorio y exhortó a la población a cumplir las leyes de convivencia para disminuir la conflictividad social.

Gobierno inicia proceso de titulación para entregar títulos de propiedad en la comunidad El Nuevo Llagal, Maimón

Monseñor Nouel.– La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Bienes Nacionales y el Ministerio de Energía y Minas dejaron iniciados los trabajos técnicos, sociales y legales en la comunidad El Nuevo Llagal, del municipio de Maimón, donde se proyecta la entrega de 650 certificados de títulos de propiedad beneficiando a 2,600 personas, ocupantes de solares y viviendas.

Durante el acto, el director ejecutivo de la Utect, Duarte Méndez Peña, recordó el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader, para que los dominicanos más necesitados puedan obtener sus certificados de títulos.

“Es un proyecto que se realiza como manda la ley y que el presidente se está comprometiendo a que los más necesitados obtengan su certificado de título de manera gratuita”, indicó Méndez Peña.

Los trabajos de titulación se realizarán en las parcelas 68 y 69 del Distrito Catastral No. 9; beneficiando a los residentes del Nuevo Llagal y parte del Copey, de este municipio de Maimón, provincia de Monseñor Nouel.

De su lado, Joel Santos, ministro de Energía y Minas, destacó la importancia que tiene para las familias de El Nuevo Llagal y para el Gobierno dominicano, el inicio de los trabajos de titulación de los terrenos de El Nuevo Llagal, de manos de la Utect.

“Damos un paso crucial en la garantía de la seguridad jurídica de las familias reubicadas en esta comunidad minera del municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel”, indicó Santos.

Además, resaltó que esta jornada de titulación es el resultado de los compromisos asumidos en el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros y el Plan de Acción de Reubicación, en terrenos que abarcan más de dos millones de metros cuadrados, para beneficio de los comunitarios.

“Este proceso de titulación permitirá que todos ustedes puedan contar con documentos legales que les otorgan plena seguridad sobre sus propiedades”, expresó el funcionario.

Santos, agregó, que fruto del acuerdo fue la entrega de 3,500 metros cuadrados de tierra al Ministerio de Educación, para la construcción de una estancia infantil y 50 tareas de terreno a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y una porción adicional de tierra para proyectos de uso comunitario.

Durante el acto de lanzamiento de titulación en El Nuevo Llagal, hablaron la gobernadora de la provincia Monseñor Nouel, Adela Tejada; el diputado, Norberto Ortiz, y el alcalde del municipio de Maimón, Nisael Luzón.

Mientras que el padre Rigoberto Bautista, tuvo a su cargo la bendición del acto.

A la actividad asistieron el subdirector de la región Norte, Francisco Sandoval, y otras autoridades de la provincia Monseñor Nouel.

En favor del orden público, el COBA notifica 15 negocios en Santo Domingo, por violaciones a la ley

Santo Domingo.- El Ministerio de Interior y Policía (MIP) implementó la Operación Garantía de Paz en diversos sectores de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, donde fueron notificados 15 negocios de expendio de bebidas alcohólicas por voilacion a la ley, hallazgo de armas blancas, obstrucción de la vía pública, contaminación sónica y falta de documentación.

Este operativo fue encabezado por el coordinador general del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), Marx López, quien dijo que el MIP busca fortalecer el cumplimiento de la ley y garantizar el orden público en el Gran Santo Domingo.

Los negocios notificados por no contar con los permisos reglamentarios y violacion al horario de ventas de bebidas del municipio Santo Domingo Oeste fueron The Vicente Licor, la Parásita Sport Bar, El Drinksito, Javis Bar,Colmado los Compas, Discoteca Vicente Longe, Billar Bloke, Entre Amigos y The Canela Billar.

Por otro lado, fueron notificados en el Distrito Nacional los negocios Silvio el Pulpo, El Angar Cool Bar. Asimismo, el Dope Room, Zona Longe Bar, el Mosquito Social Club, por obstrucción del espacio público.

La operación abarcó los sectores del 30 de Mayo, Zona Colonial, San Miguel, los kilómetros, el Café de Herrera, la Isabel Aguilar y el malecón de Santo Domingo.

En el operativo participaron el coordinador general Sur, Francisco Javier Santos; el supervisor Zonal del kilómetro 12 de Haina, teniente coronel Mateo Morillo; por el Distrito Nacional, el coronel José Amado Frías de Jesús, comandante del Departamento C-8, y el teniente coronel Edgar Bidó Sánchez, encargado de la Zona Colonial.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos del COBA para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y contribuir a la seguridad y el bienestar de la población.

La República Dominicana es sede de evento internacional sobre ciberseguridad y diplomacia cibernética

Santo Domingo.- La República Dominicana es sede, por primera vez, del “Tallinn Cyber Diplomacy Winter School 2025”, un destacado evento internacional que busca fortalecer la cooperación internacional en ciberseguridad y promover la construcción de capacidades en la diplomacia cibernética.

Durante tres días, el Centro Cultural Indotel, donde se encuentra ubicado el Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe (LAC4), se convierte en el punto de encuentro global para la ciberseguridad y la diplomacia digital, reuniendo a expertos, diplomáticos y académicos de todo el mundo.

En el encuentro, organizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en colaboración con la Academia e-Governance de Estonia y el apoyo del programa Global Gateway de la Unión Europea, se abordan los desafíos y oportunidades en la construcción de un ciberespacio resiliente.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, manifestó que a medida que la tecnología sigue impulsando el crecimiento económico y la transformación social en la región, es necesario contar con marcos sólidos de gobernanza cibernética y aprovechar esta oportunidad para compartir conocimientos, fortalecer la experiencia local y debatir cómo las normas cibernéticas globales pueden traducirse en acciones concretas en América Latina y el Caribe.

“Para República Dominicana, este encuentro es más que un evento de tres días, es una afirmación del compromiso de nuestro país con el avance de la ciberseguridad, el fomento de la cooperación internacional y la garantía de un entorno digital más seguro para todos”, expresó Gómez Mazara.

En la apertura de este evento también intervinieron Melvin Asin, jefe de Cooperación Delegación de la Unión Europea en República Dominicana; Rasmus Lumi, director general del Departamento de Organizaciones Internacionales y Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia; Andrea Leone, jefe de Equipo para la Economía Digital en Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea; Hannes Astok, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, e-Governance Academy; Liina Areng; directora de proyecto EU CyberNet.

El Tallinn Cyber Diplomacy Winter School ofrece un espacio único para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas sobre políticas cibernéticas, con sesiones especializadas en temas como la gobernanza digital, la protección de infraestructuras críticas y el manejo de crisis en el entorno digital. Además, el evento cuenta con la participación de reconocidos expertos internacionales y representantes gubernamentales

Con la realización de este evento, la República Dominicana refuerza su posición como un actor clave en la región en temas de ciberseguridad y diplomacia digital, evidenciando el compromiso del Indotel en promover un ecosistema digital más seguro y colaborativo.

En la actividad acompañaron al presidente del Indotel el director de Despacho de Presidencia de la Institución, Alfredo López Ariza, y el director de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firma Digital, César Moliné Rodriguez, entre otros invitados especiales.

Energía y Minas inaugura proyectos de rehabilitación eléctrica en Sánchez Ramírez y Santiago, beneficiando a más de 1,100 personas

10 de Marzo 2025 | 08:43

Sánchez Ramírez.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM) inauguró dos proyectos de extensión y rehabilitación de redes convencionales en las provincias Sánchez Ramírez y Santiago de los Caballeros, que beneficiarán a más de 380 hogares e impactarán a más de 1,100 personas residentes en cinco comunidades.

Los proyectos, que se realizan a través de la Dirección de Electrificación Urbana y Suburbana (DERS), incluyen 9,260.67 metros de redes de mediana y baja tensión, 114 postes, 74 lámparas tipo LED de 200 watts para alumbrado público, 352 acometidas eléctricas para las viviendas; una potencia instalada de 400 KVA en beneficio de 347 familias y con un impacto en 1,041 personas en las comunidades Los Cercados y El Caobal en el municipio Fantino, Sánchez Ramírez.

Mientras que, en los sectores El Papayo, Villa Jerusalén y La Ceibita, en Santiago de los Caballeros, se instalaron 500 metros de redes eléctricas de baja y media tensión, 10 postes, 10 lámpara tipo led de 200 watts para alumbrado público, 10 acometidas eléctricas para las viviendas y una potencia de 25 KVA, con lo que se beneficia a 35 familias y se impacta a 105 comunitarios.

Al encabezar el acto de entrega de los trabajos, el ministro Joel Santos, dijo que son parte del programa “Llevando Luz” que desarrolla el Gobierno en diferentes zonas del país y representan la visión que tiene el presidente Luis Abinader para impulsar el desarrollo económico y social de los ciudadanos, al brindar condiciones y facilidades para que tengan acceso a los servicios esenciales con calidad, eficiencia y seguridad.

“Este es un paso más en nuestro compromiso de llevar energía a cada rincón del país, porque sabemos que la electricidad no es un lujo, sino, una necesidad para el desarrollo, bienestar y la seguridad de las familias dominicanas”, expresó Santos.

El ministro explicó que en los lugares intervenidos se acabaron los problemas e interrupciones que provoca el deterioro de las redes de distribución, que en ocasiones debían ser solucionadas por los comunitarios por cuenta propia.

“Con estos proyectos, no solo traemos luz a sus hogares, también facilitamos oportunidades de progreso. Ahora podrán desarrollar pequeños negocios, los estudiantes podrán hacer sus tareas con tranquilidad y las familias podrán disfrutar de una vida más digna y segura”, sostuvo Joel Santos, al instar a los residentes cuidar las instalaciones y hacer un uso responsable de la energía que reciben.

Los comunitarios destacaron que la rehabilitación y la extensión de las redes fortalecen la capacitación técnica en oficios y ocupaciones tradicionales y modernas, mediante el uso de tecnologías que funcionan con energía eléctrica, fomentan el empleo, facilitan las actividades nocturnas y fortalecen la seguridad ciudadana, entre otros beneficios.

Mientras que el alcalde de Fantino, Damián Núñez, agradeció las obras y resaltó los grandes cambios que tendrá la vida de todos los comunitarios qué empiezan a recibir un servicio eléctrico estable, eficiente y confiable para desarrollar con mejores facilidades sus actividades económicas y sociales.

Como garantía del seguimiento al cuidado y el mantenimiento adecuado de las nuevas infraestructuras fueron creados comités de vigilancia integrados por los propios comunitarios, quienes se comprometieron a colaborar con el éxito de los proyectos.

En la actividad estuvieron el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; la gobernadora de Sánchez Ramírez, Cristiana Rodríguez; el tesorero nacional, Luis Delgado; los diputados Sadoki Duarte y Katy Díaz; el viceministro de Energía Eléctrica, Alfonso Rodríguez; el director de Electrificación Rural y Suburbana, Priamo Félix; el director general de Minería, Rolando Muñoz, y diversas autoridades locales.

Universidad Purdue y la RD trazan ambicioso camino de colaboración estratégica con la visita del presidente Luis Abinader a sus instalaciones

West Lafayette, Indiana.- El presidente de la Universidad de Purdue, Mung Chiang, dio la bienvenida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader y a una delegación oficial en el campus de West Lafayette de Purdue los días jueves y viernes (6 y 7 de marzo), reforzando una colaboración dinámica y en rápida expansión entre Purdue y la República Dominicana.

Esta asociación se centra en esfuerzos conjuntos para impulsar industrias estratégicas, incluyendo semiconductores y biotecnología.

Durante la visita, el presidente de Purdue Mung Chiang y el mandatario dominicano Luis Abinader sostuvieron conversaciones bilaterales estratégicas para identificar oportunidades de impacto en proyectos conjuntos de investigación en semiconductores, intercambios de estudiantes y docentes, y programas especializados de capacitación laboral.

También, ambos discutieron la posibilidad de ampliar los programas líderes de Purdue Online en diversas disciplinas para estudiantes y profesionales en la República Dominicana.

La delegación visitante, que incluyó miembros del gabinete del presidente Abinader y líderes empresariales clave, también realizó un recorrido por el Birck Nanotechnology Center de Purdue, reconocido a nivel nacional como una instalación de vanguardia en investigación e innovación en semiconductores, nanotecnología y campos relacionados.

La colaboración ampliada alinea estratégicamente la experiencia de Purdue como la universidad líder en EE. UU. en desarrollo de talento, investigación e innovación en semiconductores con la visión de la República Dominicana de construir industrias sólidas y con visión de futuro que puedan abordar eficazmente los desafíos globales, capitalizar las tendencias de manufactura nearshoring y desarrollar talento altamente calificado, esencial para un crecimiento económico sostenible.

El presidente de Purdue dijo sentirse honrado de recibir al presidente Abinader y su delegación en la universidad.

“Esta visita demuestra nuestra dedicación mutua a aprovechar la ciencia y la tecnología de vanguardia para generar impacto global. Nuestra alianza fortalecida beneficiará significativamente a Purdue, a la República Dominicana y a nuestra comunidad internacional de socios comprometidos con la innovación, la colaboración y el desarrollo económico”, expresó.

En julio de 2024, la Universidad de Purdue y la República Dominicana formalizaron su creciente relación mediante la firma de un memorando de entendimiento (MOU) con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, cuyo ministro, Víctor Bisonó, acompañó al presidente Abinader en esta visita.

El acuerdo se centra en acelerar las capacidades del país en los sectores de manufactura de semiconductores y biotecnología, con Purdue desempeñando un papel clave en el desarrollo de programas de formación laboral a la medida e iniciativas enfocadas en la industria.

Bajo esta asociación, Purdue está realizando evaluaciones exhaustivas de las necesidades laborales en el sector de semiconductores de la República Dominicana, en busca de proporcionar información crucial para la elaboración de una hoja de ruta estratégica que fortalezca las capacidades del país en etapas clave del diseño, manufactura, ensamblaje, empaquetado y prueba de semiconductores, además de respaldar el crecimiento del sector biotecnológico.

“El fortalecimiento de nuestra industria de semiconductores y el impulso a la innovación en biotecnología son pilares fundamentales de nuestra estrategia nacional”, destacó el presidente Abinader.

Agregó que “al asociarnos con Purdue, estamos invirtiendo en nuestro recurso más valioso: nuestra gente, mientras creamos oportunidades para el crecimiento económico y el avance científico”.

El mandatario dominicano dijo que “esta alianza estratégica clave nos ayudará a desarrollar el capital humano robusto necesario para atraer inversiones globales y fomentar colaboraciones internacionales significativas”.

Actualmente, 15 estudiantes dominicanos están matriculados en Purdue, principalmente en programas de pregrado, lo que subraya los lazos académicos existentes y las oportunidades para aumentar la movilidad estudiantil en ambas direcciones. Estos estudiantes también se reunieron con el presidente Abinader y compartieron entusiasmados sus experiencias en Purdue con la delegación visitante.

La alianza respalda iniciativas estratégicas de Purdue, incluyendo Purdue Computes y One Health, que enfatizan la excelencia universitaria en semiconductores, biotecnología e investigación interdisciplinaria para abordar desafíos globales urgentes.

El compromiso de Purdue con la colaboración internacional es ampliamente reconocido. En los últimos 18 meses, la universidad ha ampliado significativamente su alcance global, al establecer nuevas asociaciones estratégicas y acuerdos con instituciones y gobiernos en Bélgica, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Grecia, Reino Unido, Panamá, Indonesia y otros líderes académicos e industriales internacionales.

Presidente Abinader entrega 819 títulos de propiedad de un total de 1,955 que impactan a más de 7,820 personas de Esperanza, Valverde

Valverde.- En su firme compromiso de promover la igualdad y la justicia social en las comunidades, así como proteger los derechos adquiridos de las familias dominicanas, el presidente Luis Abinader entregó este domingo 819 títulos de propiedad de un total de 1,955 que tiene el proyecto, con el cual se impactará de manera directa a más de 7,820 personas del municipio de Esperanza, en dicha provincia.

Este proyecto de titulación beneficia a los sectores Primero de Mayo, Boca de Mao, Cristóbal Colón, Los Patitos, María Auxiliadora, Paraíso, Tito Cabrera, San Miguel, Bello Atardecer, Los Girasoles, Villa Nueva y Villa Muñoz.

En el acto, el mandatario aseguró qu trabaja todos los días para lograr la seguridad juridica que merecen los dominicanos y destacó que la importancia de estos títulos para las familias radica en el hecho de que antes sus propiedades les pertenecían de hecho, pero hoy les pertenecen de hecho y de derecho.

“Por lo tanto, en esta comunidad de Esperanza nosotros tenemos la fe de que la inmensa mayoría de los habitantes van a terminar en estos años con su título y ese es un gran objetivo que tenemos”, manifestó Abinader.

El mandatario informó que en este municipio de Esperanza se está trabajando en otro proyecto para entregar unos 1,600 títulos que corresponden a un terreno privado y con el cual el Gobierno está llegando a un acuerdo.

Adicionalmente, indicó, hay otros terrenos que pertenecen al ayuntamiento y que se trabaja a través de la Liga Municipal Dominicana para ser entregados los próximos 12 a 16 meses.

El jefe de Estado insistió en su llamado a las iglesias y líderes comunitarios para que sirvan de intermediarios y creen una comisión de seguimiento especial, de modo que la totalidad de títulos puedan ser entregados a las familias que abarca el proyecto completo y que todavía no se han puesto de acuerdo sobre el nombre definitivo para la entrega.

“Ayúdennos a ayudarles a ustedes, a formalizar su economía, a hacer este acto de verdadera justicia social, porque hoy ese terreno donde ustedes viven tenía un valor y al entrar ustedes por esa puerta y nosotros entregarles este título por lo menos se más que duplica ese valor porque ya lo tienen de manera legal”, expresó el mandatario.

Firme compromiso del presidente Abinader con acceso a títulos de propiedad

De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, resaltó el firme compromiso del presidente Abinader, quien, dijo, ha hecho de la titulación de terrenos una prioridad nacional, garantizando que cada familia dominicana pueda tener acceso a su título de propiedad y que, gracias a este esfuerzo, hoy reciben un título de propiedad completamente gratis.

Mendez indicó que la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, conjuntamente con el Instituto Agrario Dominicano y la Dirección de Bienes Nacionales, trabajaron en el ámbito de las Parcelas No. 13, 14, 60, 60A, 66A, 66B, 66C y 67, Distrito Catastral No. 04, un área geográfica de 607,370.67 metros cuadrados, ahorrándoles a los beneficiarios un total de RD 156,400,000 pesos.

En la actividad recibieron sus títulos de manos del mandatario, Antonio de Jesús Núñez Almánzar, Katerin Altagracia Marte Abreu, Ana Zunilda Mateo Beltrán, Ramona Nereida Jiménez, Guilbio Rafael Fermín, Eusebio Estévez Ferreira, Santo Domingo Santiago, Miguel Céspedes, Ana Camelia y Sandra Altagracia Vargas Montesino.

En nombre de los beneficiados habló Antonio de Jesús Núñez, quien expresó su agradecimiento por recibir de manos del presidente Abinader su título definitivo de propiedad, lo que viene a garantizarles el derecho como propietarios a las familias dominicanas en todo el país.

Estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la gobernadora provincial Marta Collado; el senador Odalis Rodríguez; el director general del Instituto Agrario Dominicano, Francisco Guillermo García; de Bienes Nacionales y el CEA, Rafael Burgos, y de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; el alcalde del municipio de Mao, Johendy Jiménez, y el de Esperanza, Freddy Rodríguez, junto con los diputados José Valenzuela, María de los Ángeles y Rubén Peñaló.

Presidente Abinader otorga la Medalla al Mérito de la Mujer a 16 dominicanas por su destacada trayectoria

Santiago.- Al conmemorarse hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el presidente Luis Abinader otorgó la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana a 16 mujeres, cuyas trayectorias son un referente para la sociedad y han contribuido a la transformación del país desde sus distintos espacios.

En el acto solemne, también, se rindió homenaje a la educadora, escritora y sufragista dominicana Ambrosia Ercilia Pepín Estrella, con una medalla póstuma.

En la premiación, que arriba a su 40 aniversario, el mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, de la primera dama Raquel Arbaje y de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.

El jefe de Estado reafirmó su compromiso inquebrantable con el adelanto y el desarrollo pleno de las mujeres y expresó convencimiento de que, para construir una sociedad más justa, desarrollada y democrática, es necesario que las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades.

Dijo que hoy, 8 de marzo, es un día para honrar a aquellas mujeres trabajadoras que se levantaron con firmeza y coraje ante las injusticias y las desigualdades, cambiando el rumbo de la historia y además para renovar el compromiso, a fin de legar una nueva humanidad a las generaciones futuras.

“Hago propicia esta conmemoración para reconocer la invaluable contribución de las mujeres al desarrollo de nuestro país. Desde las zonas agrícolas hasta las aulas, desde las empresas hasta los hospitales, desde las altas cortes hasta los hogares. Las mujeres dominicanas han sido y seguirán siendo pilares fundamentales de nuestro progreso y desarrollo. Su capacidad de trabajo y liderazgo son motores que impulsan el crecimiento de nuestra nación”, manifestó.

Y agregó: “Señoras galardonadas con la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana, ustedes con su trabajo tesonero en distintos ámbitos de la vida nacional hacen de la República Dominicana un mejor país y, por tanto, al otorgarle este reconocimiento lo hacemos como un tributo del Gobierno y del pueblo dominicano a su entrega, generosidad y amor a la patria”.

Enfatizó que tiene el compromiso de seguir trabajando en favor de la calidad de vida de la gente, lo cual será posible con la plena inserción y desarrollo económico de las mujeres. “Desde el primer día de nuestra gestión de gobierno hemos dado pasos firmes y concretos mediante la inversión en políticas públicas y programas integrales para el bienestar, la protección efectiva y el desarrollo de las mujeres, entre las que se destacan políticas de prevención y atención a la violencia contra la mujer en todas sus expresiones y acciones dirigidas a la autonomía física, política y económica de la mujer”.

El mandatario hizo un llamado a dar un paso gigante que permita avanzar de manera acelerada hacia el progreso y la plena ciudadanía de las mujeres. “Hoy les pido que nos unamos en favor de la igualdad con convicción y compromiso político. Que, desde sus espacios de influencia, desde sus hogares, sus trabajos y sus comunidades, aseguren el respeto a los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas”.

Imposición de las medallas

El presidente Abinader impuso la medalla al mérito a Ana Haché de Yunén, en la categoría trayectoria en el sector educación; Mercedes Canalda de Beras-Goico, en el sector financiero; Altagracia Filpo Ramírez, sector rural; Edith Paulino Pérez, en la categoría profesional; María Alcántara Manzueta, en el área militar; Altagracia Herrera, en la participación política, y María Castillo Báez, en la categoría trayectoria en el servicio diplomático.

Además, Miren Salazar Rementeria, categoría trayectoria en el ámbito cultural y artístico; sor María Ayala Adames, en el sector de salud; Rosalía Sosa Pérez, social y comunitaria; Sonia Guzmán de Hernández, en el servicio público; Neyvi Tolentino Bernal, destacada en el extranjero; Marileidy Paulino, trayectoria en el deporte; Cándida Castillo Reyes, destacada en la industria creativa; Mercedes Capellán de Lama, en categoría trayectoria empresarial, y Mónika Despradel García, en la promoción de la inclusión.

La medalla póstuma fue entregada a familiares de la insigne dominicana Ambrosia Ercilia Pepín Estrella.

La vicepresidenta Peña indicó que, hoy, al entregarle de manera póstuma la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana, a Ercilia Pepín honran el camino que abrió para todas las generaciones de mujeres que seguimos su ejemplo. “Sigamos su legado de amor incondicional por el pueblo dominicano. Juntas, sigamos luchando y construyendo una sociedad donde las mujeres continuemos siendo líderes del cambio y guardianas de la esperanza”.

Ministerio de la Mujer avanza con determinación y compromiso

De su lado, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, agradeció al presidente Abinader por trabajar sin descanso por el bienestar de la mujer dominicana haciendo de la igualdad un compromiso en su gestión de gobierno y destacó que la institución avanza con determinación y compromiso para responder a los desafíos y oportunidades del actual contexto, en el campo de la ciencia y la tecnología, en participación en espacios de poder y toma de decisión, en el campo de la autonomía económica y financiera de las mujeres y en el establecimiento de un sistema de cuidados que ponga en el centro ese derecho y la corresponsabilidad del Estado y la sociedad.

Asimismo, en la recuperación de la memoria histórica de las mujeres; en su autonomía física; en la incidencia de una agenda legislativa para ampliar y consolidar los derechos humanos de las mujeres; en el sagrado derecho a una vida libre de violencia y también en la descentralización y fortalecimiento del trabajo para la igualdad de género en el territorio.

En representación de las galardonadas habló Ana Haché de Yunén, quien manifestó que con alegría recibían este reconocimiento, el cual enaltece sus trayectorias. Esto les impulsa a seguir trabajando, además de ser motivo de referencia para las nuevas generaciones, y lo dedicó a todas las mujeres dominicanas.

El acto contó con la presencia del ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Obras Públicas, Eduardo Estrella; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó; de Deportes, Kelvin Cruz; de Energía y Minas, Joel Santos; de Salud Pública, Víctor Atallah; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; de Agricultura, Limber Cruz, y de la Juventud, Carlos Valdez. También, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; la gobernadora provincial, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el defensor del pueblo, Pablo Ulloa; el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, y el director de Coraasan, Andrés Cueto.

Vicepresidenta Raquel Peña inaugura un nuevo centro educativo en Santiago para más de 700 estudiantes

Santiago.- En cumplimiento del objetivo del Gobierno que busca asegurar la educación como un derecho garantizado para todos, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, entregó en El Papayo, Santiago, el nuevo Centro Educativo José Rafael Abinader.

La escuela es para el nivel secundario y cuenta con 26 aulas que albergarán el proceso de aprendizaje de 770 niños.

Para la vicepresidenta, este recinto educativo es un espacio que representa una puerta abierta al conocimiento, a las oportunidades y a un futuro más prometedor.

Asimismo destacó que, con su nombre, la escuela resalta a “un dominicano íntegro que dedicó su vida al servicio, a la educación y al desarrollo del país”, como lo fue José Rafael Abinader, padre del actual presidente de la nación, Luis Abinader.

“Hoy, este centro educativo se convierte en ese símbolo de amor, en ese símbolo de esperanza, con fe en que el talento que la juventud dominicana tiene realmente un techo inalcanzable porque puede alcanzar lo que realmente se proponga”, agregó la también presidenta del Gabinete de Educación.

Abinader dice que todos los organismos del Gobierno buscan a Sudiksha Konanki

El presidente de la República, Luis Abinader habla en el espacio LA Semanal.Glauco Moquete.

El presidente Luis Abinader manifestó su empatía y preocupación por la desaparición de la joven turista Sudiksha Konanki, quien desapareció desde la madrugada del pasado jueves tras salir junto a un grupo de amigos en Punta Cana, La Altagracia.

Durante el espacio “LA Semanal” desde el Palacio Nacional, el mandatario indicó que todos los organismos del Gobierno están en búsqueda de la joven de 20 años, mientras realizan un operativo especial por mar.

“Nosotros tenemos toda empatía y preocupación con la situación de esa joven”, dijo el presidente.

Asimismo, respondió a los señalamientos internacionales sobre la seguridad en el país tras la desaparición de Konanki, al asegurar que República Dominicana es de los países más seguros del mundo.

“El país recibe más 11 millones de visitantes al año, prácticamente no tenemos ninguna situación especial o circunstancia especial,esto es una pena. Somos de los países no as seguro de América Latina, más seguros del mundo”, expresó.

El jefe del Estado agregó que “yo pienso que alertar de qué, si no se conoce la situación y lo que se está investigando es un accidente”.

Ante esto, indicó que están investigando el hecho para brindar una aclaraacion sobre lo sucedido.

“Lo principal es nuestra empatía y preocupación con la familia,todos tenemos hijos, hijas; pónganse en la situación de esa familia, es muy difícil”, puntualizó el presidente.

Sobre Sudiksha Konanki

Las autoridades informaron que Sudiksha Konanki Chowdary fue vista por última vez la madrugada del pasado 6 de marzo, cuando entró a la playa del hotel Riu, Punta Cana, junto a un amigo que se encuentra bajo investigación.

La joven se encontraba hospedada en el hotel, junto a cinco amigos que arribaron al país el pasado 3 de marzo.

La Policía precisó que tras ser enterada de la situación el pasado viernes 7 a las 8:00 de la mañana, vía telefónica por la Embajada de Estados Unidos en el país, se ha iniciado una exhaustiva búsqueda por mar, aire y tierra, en toda la periferia y zonas aledañas, mediante la utilización de drones, helicópteros, buzos, lanchas, unidades caninas y personal humano, entre otras tecnologías.

Suman unidades caninas y four wheels en la búsqueda de la india Sudiksha Konanki

Caso Sudiksha Konanki, la buscan por aire, mar y tierraDefensa Civil

El director de la Defensa Civil, Juan Salas, dijo que no han confirmado la información sobre el supuesto hallazgo de la ropa que llevaba Sudiksha Konanki Chowdary la madrugada del 6 de marzo, cuando desapareció mientras compartía en la playa del hotel Riu Punta Cana.

“No ha sido confirmado por el equipo de nosotros”, dijo Salas a Listín Diario. “Pareciera que es un rumor. No hay indicios de nada de eso”.

El director informó que el organismo ha sumado unidades caninas y desplegado four wheels (vehículos todoterreno) en el protocolo de búsqueda de este lunes. Las acciones inician a las seis de la mañana y concluyen a las seis de la tarde.

“Eso es importante. Si apareciera indicios de ella o algo, y están las condiciones, si no ha llovido, por ejemplo, pudiéramos dar con el rastro del cuerpo”, explicó el funcionario por teléfono.

Salas indicó que los organismos de rescate han abierto el radio de búsqueda de la zona donde desapareció la joven india de 20 años, ya que, las condiciones de la playa se han deteriorado y el oleaje ha incrementado.

“Eso implica que el cuerpo pudiera movilizarse a otras áreas”, apuntó. “De igual manera, hay unos botes que están buscando. Se mantiene el protocolo de búsqueda”.

A medida que pasan las horas y los días, las probabilidades de encontrar con vida a Sudiksha son “mínimas”, afirmó el director. “Lo que necesitamos es encontrarlo en las mejores condiciones”.

Ayer (domingo), las autoridades desplegaron vehículos y drones (vehículos aéreos no tripulados) en la búsqueda. Sudiksha, que ha residido en Estados Unidos, se encontraba hospedada en el hotel Riu, junto a cinco amigos, quienes arribaron al país el pasado 3 de marzo.

Las autoridades también han entrevistado a varias personas, principalmente a los acompañantes de la joven, entre ellos quien entró a las aguas de la playa.

La última vez que Sudiksha fue vista llevaba puesto un bikini de dos piezas marrón, unos pendientes redondos grandes, una tobillera de metal en su pierna derecha, unas pulseras amarillas y de acero en su mano derecha y otra pulsera multicolor en su mano izquierda.

Abinader responde a Leonel: “Yo lo invito a almorzar pero a Pedernales”

Leonel Fernández y Luis AbinaderFuentes Externas

El presidente Luis Abinader manifestó que le gustaría almorzar con exmandatario Leonel Fernández, pero en Pedernales, para hablar sobre el desarrollo turístico de la región sur del país.

“Yo sí lo invito a que vayamos a almorzar pero a Pedernales. Al puerto de cruceros de Pedernales, para hablar de Pedernales y de todo el sur. Lo invito cordialmente a que nos acompañe y le podamos enseñar el desarrollo en Pedernales. Almorzamos juntos frente al muelle, vemos el desarrollo, yo le explico todo y hablamos también del sur, así que está cordialmente invitado”, manifestó el mandatario.

Desde la pasada semana, tanto Abinader como Fernández se encuentran debatiendo sobre cual administración gubernamental ha impactado más en Santiago de los Caballeros.

Al ser abordado durante LA Semanal con la Prensa sobre la invitación realizada por Fernández a almorzar para debatir sobre la realidad de la República Dominicana, Abinader señaló que luego de las elecciones del mes de mayo del 2024 él solicitó reunirse con el dirigente opositor pero nunca se llegó a concretar el encuentro.

Con relación a los señalamientos realizados por el presidente de la Fuerza del Pueblo sobre la situación en la provincia de Santiago de los Caballeros, el jefe de Estado recalcó que el expresidente no logró identificar una obra de sus gestiones de gobierno en esa región que tenga más impacto que “un solo kilómetro de la construcción del Monorriel”.

“Imagínense, durante sus 12 años de Gobierno no se construyó una sola vivienda en Santiago y nosotros hemos construido y entregado 2,019 viviendas y hay 1,200 en construcción de una obra que él no mencionó, que es la cañada de Gurabo; pero yo sé que es muy difícil hablar de Santiago, yo creo que yo me excedí ahí”, exclamó Abinader.

Desde la pasada semana, tanto Abinader como Fernández se encuentran debatiendo sobre cual administración gubernamental ha impactado más en Santiago de los Caballeros, comenzando con el actual mandatario señalando que el excandidato presidencial de las pasadas elecciones no realizó una sola obra “de impacto” en esa provincia.

Al realizar “La Voz del Pueblo”, Fernández respondió indicando que crítico en sectores como Los Pepines, La Barranquita, El Congo y Rafey, donde el suministro de agua potable es prácticamente inexistente. Las familias se ven obligadas a gastar entre 2,500 y 3,000 pesos en camiones cisterna, lo que representa hasta el 15 % de sus ingresos mensuales.

Con respecto al Monorriel, Fernández destacó que, aunque se presenta como una obra de progreso, la falta de planificación ha convertido su construcción en un dolor de cabeza para los santiagueros. Comerciantes de la avenida Las Carreras han denunciado pérdidas millonarias debido al caos vial y la falta de accesos.

Lo que dijo el Dr. Leonel Fernandez

Leonel invita a Abinader a su residencia de Santiago para debatir sobre la realidad del país

El presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández en un acto de El Caribe.

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, invitó al mandatario Luis Abinader a un “desayuno, un almuerzo o una cena” en su residencia en el sector Los Trinitarios de Santiago, con el fin de conversar cara a cara sobre la realidad del país.

La invitación surge tras las declaraciones de Abinader, quien afirmó en un encuentro con la prensa que, “solamente un kilómetro del Monorriel es más que las obras que ellos construyeron en Santiago” y añadió que “Leonel parece que tiene mucho que no visita Santiago”.

Fernández respondió que le extraña esas afirmaciones del presidente de la República, pues siendo “la persona más informada del país”, desconoce que ambos son vecinos en el sector Los Trinitarios, en la Ciudad Corazón”.

“Donde quiera que se transporte en el territorio de la República, el presidente Abinader se encontrará con realizaciones nuestras”, afirmó, destacando que en Santiago, “siendo modesto”, que en sus gestiones se construyeron más de 100 importantes obras.

Asimismo, Fernández, expresidente de la República, dijo que “uno de los ejemplos más claros de la desinformación de Abinader” es la crisis del agua en Santiago.

El exjefe del Estado describió un escenario crítico en sectores como Los Pepines, La Barranquita, El Congo y Rafey, afirmando que en esas comunidades el suministro de agua potable es prácticamente inexistente.

Igualmente dijo que, en esos lugares, las familias se ven obligadas a gastar entre 2,500 y 3,000 pesos en camiones cisterna, lo que representa hasta el 15 % de sus ingresos mensuales.

Fernández también aseveró que el acueducto Cibao Central, responsable de abastecer al 80 % de la ciudad, pierde más del 70 % de su caudal, debido a fallos estructurales no atendidos.

Según el exmandatario, esta situación se agrava por el deterioro de las redes de distribución y una deficiente gestión de operación y mantenimiento.

Además, denunció que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) se ha convertido en una entidad de clientelismo político, priorizando la militancia del PRM sobre la capacidad técnica del personal.

De manera similar, Leonel indicó que el sistema de alcantarillado “no presenta un mejor panorama”.

Dijo que en Santiago Oeste y Licey Al Medio las aguas residuales se desbordan frecuentemente debido a colectores obstruidos y a una red incapaz de manejar la demanda actual.

“El Gobierno entretiene a la población con promesas vacías, en lugar de ofrecer resultados concretos”, sentenció Fernández, prometiendo que en una próxima gestión, “el agua será una prioridad”.

El líder opositor explicó que, el presidente inauguró en marzo de 2024 el primer tramo del Teleférico de Santiago, a un costo de 6 mil millones de pesos.

Aunque se proyectó que transportaría más de 72,000 pasajeros por día, afirmó que la realidad es que su uso real no alcanza ni siquiera su capacidad diaria, convirtiéndose en un atractivo turístico ocasional durante los fines de semana.

“El teleférico es un elefante blanco”, afirmó Fernández, criticando que se priorizara esta obra antes que el Monorriel, lo que, según él, refleja una “falta de lógica técnica y planificación”.

Respecto al Monorriel, Fernández afirmó que, aunque se presenta como una obra de progreso, la “falta de planificación ha convertido su construcción en un dolor de cabeza para los santiagueros”, añadiendo que comerciantes de la avenida Las Carreras han denunciado pérdidas millonarias debido al caos vial y la falta de accesos.

Posteriormente, Fernández presentó un listado de las obras realizadas en Santiago durante sus administraciones.

Entre las más destacadas, mencionó la Ampliación de la Carretera Santiago-Navarrete, la Construcción de la Avenida Circunvalación de Santiago, el Elevado Autopista Duarte- Avenida Monumental, la Avenida Francisco del Rosario Sánchez, la Avenida 30 Caballeros en Cienfuegos, y la Reconstrucción de la Avenida Olímpica en La Barranquita.

También destacó la Construcción del Puente Las Lavas en Villa González, el Puente Jacagua-Los Cocos en Villa González, el Puente Padre Las Casas en la Avenida Padre Las Casas, la Reconstrucción de la Carretera Santiago-Tamboril, y la Ampliación de la Avenida Juan Pablo Duarte (Santiago-Licey al Medio-Espaillat).

En cuanto a obras de salud y educación, mencionó la Remodelación del Hospital José María Cabral y Báez, la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Arturo Grullón, la Construcción del Edificio Multiuso en la PUCMM, la Construcción de Centros Educativos en todos los municipios, y la Planta de Tratamiento Noriega II, junto a la Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Rafey, Tamboril y Cienfuegos.

Al superar las 50 obras, bromeó: “No se cansen, que apenas estoy calentando el brazo”, y continuó mencionando otras importantes infraestructuras como el Reacondicionamiento de la Avenida Hispanoamérica, el Asfaltado de la Avenida Estrella Sahalá en Cienfuegos, la Remodelación del Monumento a Los Héroes de la Restauración, el Proyecto Habitacional La Barranquita, y el Centro Educativo Altagracia Iglesias de Lora en El Ejido, entre otras.