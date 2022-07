Presidente Abinader: “El país se desarrolla cuando sectores trabajan juntos en una misma dirección” Otras Noticias Presidenciales￼

Héctor Danilo Sánchez Special-Reporter

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D. – El Presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona afirmó este jueves que el país se desarrolla cuando todos los sectores trabajan juntos en una misma dirección, con un plan organizado y con unidad de criterio y de propósito.

El mandatario habló al participar en la inauguración del Centro de Especialidades Oncológicas Médicas (CEOM) y la Unidad de Cateterismo, Arritmias y Marcapasos Cruz Jiminián.

En las instalaciones de la Clínica Cruz Jiminián, también fueron inauguradas sucursales del Laboratorio Amadita y el Instituto Internacional de la Visión (INVIS), para brindar servicios de salud integral a los habitantes del Gran Santo Domingo.

El jefe de Estado aseguró que desde el Gobierno trabaja sin descanso para dar respuesta a la ausencia que ha tenido el país por años en la atención oncológica, en la creación de redes de trauma y para completar una red de hemodiálisis que abarque toda la República Dominicana.

Del mismo modo, el Presidente Abinader explicó que en la planificación del sector salud siempre se evalúan los avances en esas áreas y, en ese sentido, dijo que se encuentra en proceso la licitación de dos unidades de traumas en el sur, en el hospital Taiwán de Azua y otro en Villa Vásquez, en la línea noroeste.

Mientras que en Higüey, adelantó que para el presupuesto del próximo año estará disponible otra unidad de traumas en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia.

El gobernante explicó que se está trabajando en la expansión de 10 unidades de hemodiálisis este año, así como 11 nuevas áreas de oncología para tratamiento menor, para seguimiento en diferentes hospitales del país.

“Desde hace muchos años ha habido una subinversión en salud, en el caso público, se trabaja en el Instituto del Cáncer y el INCART, también estamos construyendo una unidad de cáncer pediátrico con la contribución de la oficina de la primera dama, Raquel Arbaje, para llevar el tratamiento en los casos de pediatría”, agregó.

El Presidente Abinader destacó, además, que a través del programa “Primero Tú”, el Gobierno está dando asistencia al 3 % de dominicanos y dominicanas que no tienen documentos.

Al afirmar que esta unidad oncológica en la clínica Cruz Jiminián va a llenar un gran espacio en esta zona de Cristo Rey, hizo un llamado a la población a prevenir el cáncer de mama con atención a tiempo.

“El cáncer de mama es curable en un 95 % y 97 %, y eso tiene que ver con la prevención”, insistió.

El mandatario resaltó que, a través de la Ruta de la Salud, del Ministerio de Salud Pública, se está desarrollando un plan de incentivar la prevención del cáncer en todo el país.

Al valorar la apertura de estos espacios, el Presidente Abinader expresó que el doctor Cruz Jiminián tiene un don especial, porque todo el mundo acude a su llamado.

“El doctor Cruz Jiminián tiene un don especial, una magia en términos personales, de que a su llamado todo el mundo acude; desde el Gobierno, los empresarios, los comerciantes hasta los que él atiende y que son el objetivo de su vida, las personas más vulnerables de nuestra sociedad”, expresó el Presidente Abinader.

El mandatario sostuvo que ha apoyado las iniciativas del doctor Cruz Jiminián desde hace muchos años y que lo ha hecho en política o sin política, en gobierno y sin gobierno.

Reiteró su reconocimiento y apoyo a esta iniciativa, así como a muchas otras del doctor Cruz Jiminián a favor de la comunidad de Cristo Rey y del país en sentido general.

El Presidente Abinader realizó el corte de cinta junto al doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, los niños Sofía Adele Reyes Vólquez, Sara Elena Abreu y Oustin Sánchez y funcionarios del Gobierno.

Labor del Gobierno en Cristo Rey

Por su parte, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, director de la clínica que lleva su nombre, agradeció al mandatario por visitar por quinta vez el centro médico desde que asumió la presidencia, y resaltó la labor del Gobierno en beneficio de los residentes en el sector de Cristo Rey.

Dijo que, al llegar al Gobierno, el Presidente Abinader emprendió el plan de seguridad barrial que aunque algunos dicen que no ha sido efectivo, puede dar fe de que ha dado resultado en la barriada de Cristo Rey.

De igual forma, Cruz Jiminián dijo que el Presidente Abinader ha pensado en las madres solteras con la construcción de las estancias infantiles, para que estas puedan trabajar y dejar en protección a sus hijos.

Destacó además la reparación, pavimentación e iluminación de las calles de Cristo Rey y la labor de reparación y adecuación de pinturas de casas de familias de escasos recursos a través de la Comisión Barrial.

Asimismo, expuso que los comedores económicos se han duplicado en el sector, con el mismo presupuesto y valoró la construcción del Cristo Park, que expresó será uno de los parques más avanzados del Caribe.

Cruz Jiminián sostuvo que la atención que el Gobierno ha puesto a esta barriada ha hecho que muchos inversionistas que nunca pensaron en pasar por Cristo Rey, hoy tengan que poner su mirada en este sector.

Destacó entre ellos a Óptica Oviedo, el Centro Oncológico, Laboratorio Amadita y el Instituto de la Visión que hoy dejaron oficinas inauguradas.

Chequeos preventivos para detección cáncer

En tanto, Cecilia Peña, sobreviviente de cáncer de mama, relató que en 2016 recibió el diagnóstico y fue tratada de manera oportuna en este centro de salud y por eso hoy es una paciente en tratamiento y con fuerzas para ganar la batalla.

Exhortó a las mujeres a realizarse sus chequeos preventivos como forma de tener diagnósticos a tiempo que permitan una intervención con mayor garantía de supervivencia y pidió a familiares de pacientes oncológicos a brindarles amor y apoyo, porque según dijo, se convierten en un soporte fundamental para vencer la enfermedad.

La bendición del acto estuvo a cargo del párroco de la Iglesia San Pablo Apóstol de la 40 de Cristo Rey, padre José Luis Hernández.

Asistieron al acto, el presidente del Senado, Eduardo Estrella; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; los Ministros de Salud Pública, Daniel Rivera; de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vásquez; los directores del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y del Servicio Regional de Salud Metropolitana, Edison Féliz; el diputado Anibal Díaz; los directores de los Comedores Económicos, Edgar Féliz; de la OMSA, Radhames González, y de la Digesett, general PN, Ramón A. Guzmán Peralta.

País asume presidencia pro tempore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana

Santo Domingo. – En el marco de la presidencia pro tempore de República Dominicana del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, asumió la presidencia pro tempore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA).

En el acto, realizado en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, al dar las palabras de bienvenida, la Ministra Mayra Jiménez señaló que la institución acepta este rol con mucha responsabilidad, entusiasmo y determinación para continuar logrando la transversalización efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres en todo el Sistema de Integración Centroamericano y el fortalecimiento de los Mecanismos Nacionales de Adelanto para la Mujer de los estados miembros del SICA.

“Hoy confirmo nuestro compromiso de continuar el legado de asegurar que todas las mujeres, incluyendo aquellas más marginalizadas como las mujeres rurales y migrantes, sean colocadas en el centro de las políticas regionales de integración y cooperación”, señaló Jiménez.

El traspaso de la presidencia pro tempore del COMMCA fue realizado por Nellys Herrera, directora general del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá, quien la precidió desde enero del presente año.

Al asumir la presidencia pro tempore del COMMCA, la Ministra Jiménez presentó el plan operativo de trabajo de la República Dominicana, el cual se centrará en dos líneas estratégicas priorizadas:

1) Institucionalización de la equidad para el logro de la igualdad para las mujeres en el SICA, cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo de las competencias y funciones del COMMCA y su estructura funcional y operativa.

2) Institucionalización de la Política Regional para la Igualdad y la Equidad de Género del Sistema de la Integración Centroamericana, con el propósito de avanzar en la generación de las condiciones institucionales políticas, técnicas y operativas, que aseguren una mayor sinergia y articulación de esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales del SICA.

Jiménez, también se refirió a la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA, la cual cuenta con siete ejes estratégicos: autonomía económica, educación para la igualdad, gestión y prevención integral del riesgo a desastres, salud en igualdad, seguridad y vida libre de violencias, participación política en la toma de decisiones y condiciones para la implementación y la sostenibilidad. Desde estos ejes estratégicos, la República Dominicana comparte seis de los temas nacionales priorizados en el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género. “Esto es un testimonio de la alineación de las prioridades de la agenda nacional y de la agenda regional por los derechos humanos de las mujeres”, destacó.

El Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica es el órgano de planteamiento, análisis y recomendaciones sobre asuntos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de interés común de los países centroamericanos, que promueve la transformación de la situación, posición y condición de las mujeres en los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Al evento asistieron, Alicia Rodríguez, secretaria técnica de la Mujer para el Consejo de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana; autoridades del Ministerio de la Mujer, funcionarias y funcionarios del gobierno, diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN); las presidentas de las Comisiones Permanentes de Género del Senado y la Cámara de Diputados, y embajadores de los países del SICA ante la República Dominicana.

MAP capacita a técnicos para conformar comité antisoborno

Santo Domingo. – El Ministerio de Administración Pública (MAP) capacitó a 22 empleados, incluidos directores y técnicos, para conformar el comité antisoborno, en cumplimiento de las normas ISO-37001 de gestión del sistema antisoborno e ISO 37301 de cumplimiento normativo.

Los talleres fueron desarrollados por varias semanas en el plantel del MAP, y reafirman el compromiso del Ministro Darío Castillo Lugo, y de toda la administración pública, con miras a la implementación de ese sistema de gestión y de cumplimiento normativo.

El comité antisoborno está diseñado para ayudar a una organización a prevenir, detectar y enfrentar al soborno y cumplir con las leyes y compromisos voluntarios aplicables.

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los objetivos previstos de su sistema de gestión antisoborno.

Tanto la norma (NORDOM) ISO 37001:2016 sobre Sistema de Gestión Antisoborno, como los requisitos con orientación para su uso, fueron preparadas por la Dirección de Normalización del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).

Esas designaciones se hacen siguiendo lo establecido en el artículo dos del Decreto 37-21, que establece que el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas se desarrollará bajo estándares internacionales ISO de gestión de cumplimiento y antisoborno, entre otros. Dichos estándares se implementarán en las Unidades de Compras de cada ente y órgano del Gobierno para garantizar y promover el cumplimiento normativo bajo un esquema de gestión de riesgos de incumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas en la gestión pública, desde la promoción de la integridad y la transparencia.

Se recuerda que la preparación de las Normas Dominicanas (NORDOM) se realiza, generalmente, a través de los comités técnicos de normalización del INDOCAL. La aprobación de las Normas Dominicanas es competencia de la Comisión Técnica de Expertos del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA), y se basan en evidencias de consenso.

Paliza habla sobre innovación y transformación de la industria en Cumbre Concordia de las Américas en Miami

Miami, Estados Unidos.- Al abordar los temas innovación y transformación de la industria durante la Cumbre Concordia de las Américas 2022, el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que es necesario sostener una mirada de optimismo hacia el futuro de la industria, pero con la colaboración de los sectores público, privado y sociedad civil.

Agregó que esta asociación garantizaría la innovación progresiva en los proyectos cuyos componentes claves son la capacitación, educación continua, financiación, así como la identificación de áreas de enfoque.

Junto al Ministro Paliza participaron en el panel la expresidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla; Grégoire Verdeaux, vicepresidente de Asuntos Externos de Philip Morris Internacional y Germán Alcayde Fort, ejecutivo de Chairman de Atlantic Business Consulting, en calidad de moderador.

El funcionario dominicano sostuvo que las alianzas público-privadas son un factor relevante en el fortalecimiento y transformación de la industria, y que por ello la gestión del Presidente Luis Abinader ha apostado a esta dinámica a través de la Ley 47-20 de Alianza Público-Privada, promulgada en 2020.

“En economías abiertas como las nuestras, las regulaciones se establecen para asegurar directrices específicas donde tanto la industria como el consumidor deben operar. Sin lugar a duda, el sector privado lleva la delantera en cuanto al desarrollo de proyectos que operan bajo el marco regulatorio necesario, requiriendo así servicios nuevos y transformadores del sector público, que por lo regular se ven perjudicados por restricciones presupuestarias, así como por las capacidades operativas”, explicó Paliza.

En la conferencia celebrada en el Centro Shalala de la Universidad de Miami, manifestó que en el corto tiempo de implementación de la Ley 47-20, el sector privado ha impulsado múltiples iniciativas innovadoras en áreas como salud, energías y manejo medioambiental.

Al plantear los desafíos que surgirán de la rápida innovación y transformación de la industria, el Ministro Paliza citó las tasas de adopción de las pequeñas empresas con respecto a la tecnología y la transformación, esto atendiendo a que aproximadamente el 95 % de todas las empresas (sumando el sector informal) en la República Dominicana son mypymes.

Finalmente, abordó el tema de la tecnología como clave para el progreso colectivo, y en ese sentido, citó que desde el Gobierno dominicano se impulsa con fuerza una transformación digital que busca modernizar los servicios a través de la tecnología y acortar los procesos.

INDRHI intensificará limpieza de canales en todo el país

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, (INDRHI) anunció que para los próximos meses el organismo hídrico intensificará los operativos de limpieza de canales en los sistemas de riego a nivel nacional, en coordinación con sus respectivas juntas de regantes, en busca de optimizar el suministro de agua para el sector agropecuario.

Así lo manifestó Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del INDRHI, durante un encuentro con los directivos del Consejo Nacional de Regantes de la República Dominicana (CNRRD) realizado en la sede del organismo, donde puntualizó que las acciones están siendo organizadas por la dirección de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego para iniciarse a más tardar en septiembre.

Además, solicitó el apoyo de las juntas de regantes para materializar esa acción que se estaría extendiendo hasta noviembre, cuando finaliza la temporada ciclónica, y que contará con brigadas y equipos pesados.

Indicó que en todas las reuniones de alto nivel del Gabinete Agropecuario procurarán la presencia y participación de las juntas de regantes, en virtud de que, para consolidar la meta nacional de la seguridad alimentaria, es necesaria la unidad de todo el sector.

Caba Romano indicó que esas medidas están en consonancia con el plan Siembra RD, iniciativa presentada en mayo por el Presidente Luis Abinader y el Gabinete Agropecuario que persigue aumentar la producción de alimentos y mitigar las alzas inflacionarias provocadas por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y, por consiguiente, garantizar la seguridad alimentaria.

De su lado, Rafael Silvinio Matos, presidente del CNRRD, valoró el esfuerzo de Caba Romano por crear las condiciones para mantener la calidad de la producción nacional y una relación armoniosa entre la entidad y los regantes.

Participaron, además, el vicepresidente del Consejo, Santos Paulino; el tesorero, José Antonio Vicente, y el secretario, José Cristino Martínez. Igualmente asistieron los gerentes y vocales de las juntas de regantes a nivel Nacional.

Del INDRHI, acompañaron al director ejecutivo, el subdirector Daniel Gómez Hurtado; Juan Carlos Nova, director de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego; Luis Cuevas; encargado de la división de Riego, y Juanito Montilla, encargado del Departamento de Servicios al Usuario de Riego.

Presidente Abinader visitará este viernes el municipio de Constanza, en la provincia de La Vega

Santo Domingo.- El Presidente Luis Abinader viajará este viernes al municipio de Constanza, provincia La Vega, donde agotará una amplia agenda de trabajo que incluye inauguración de obras, reunión con parceleros, supervisión de jornada “Primero Tú”, encuentro con jóvenes y entrega de tarjetas Supérate.

El mandatario tiene previsto iniciar su agenda de trabajo a las 10:30 de la mañana con la inauguración del Festival de la Cosecha, en el área del Aeropuerto.

Luego, asistirá a la inauguración del Recinto de la Universidad Católica del Cibao (UCATECI) en dicha localidad, donde le será entregado un reconocimiento por parte de los becarios.

Más adelante, el gobernante sostendrá un encuentro con parceleros desalojados de Valle Nuevo, en específico al grupo que tenía de 10 a 20 tareas, en el Club Caballístico.

Posteriormente, realizará una visita de supervisión a la jornada “Primero Tú” de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) en la Escuela Padre Fantino, en la entrada de la ciudad, cerca de la plazoleta.

Asimismo, el Presidente Abinader encabezará el acto de entrega de tarjetas Supérate, en el Liceo Gastón Fernando Deligne.

También, el gobernante tendrá un encuentro con monjas a las que les serán entregados los recursos para la construcción de un asilo de ancianos.

Además, sostendrá un encuentro con 200 jóvenes emprendedores, profesionales, deportistas, la sociedad civil y comunitaria en el Polideportivo de Constanza.

Finalmente, el Presidente Abinader encabezará la inauguración del Acueducto Múltiple de Tireo y el paraje del Río, que beneficiará a ambas comunidades del municipio.

Contraloría General pone a funcionar primera Unidad de Auditoría Interna en la Armada Dominicana

Santo Domingo. – La Contraloría General de la República (CGR) dejó en funcionamiento la primera Unidad de Auditoría Interna (UAI) en la Armada de la República Dominicana (ARD), a través de la cual recibirá un acompañamiento más eficaz y oportuno en la tarea de continuar fortaleciendo la transparencia en el uso de los fondos públicos.

El corte de cinta que dejó formalmente inaugurada la Unidad lo realizó el contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano, en compañía del comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, junto a otras personalidades.

Al dirigirse a los presentes, el contralor Correa Ticiano así se expresó: “En esta gestión de gobierno se ha puesto de manifiesto, por instrucciones del señor Presidente de la República, que los recursos que el pueblo pone en manos de nosotros, como administradores, sean usados de forma correcta. Ese buen uso se ha convertido en mejoría para todos los servidores públicos, incluidos los cuerpos castrenses”.

“La iniciativa manda un mensaje a la sociedad, a nuestras familias, y demuestra el compromiso que tiene el vicealmirante, junto a su equipo, de que los recursos que llegan aquí se usen de manera correcta”, sostuvo Correa.

De su lado, el comandante general de la Armada, vicealmirante Betances, ponderó el respaldo de la Contraloría.“Para nosotros tener el gran apoyo de esta unidad de auditores nos llena de alegría y los vemos como asesores de la institución. Estamos seguros de que su permanencia en esta Base Naval va a servir de mucho”, afirmó.

Betances Hernández también agradeció el apoyo del señor Presidente Luis Abinader, al afirmar que el mismo “ha servido para elevar la honorabilidad, las condiciones de vida de los miembros de la Armada y sus familiares, los cuales están muy contentos; se ha renovado el espíritu de trabajo y de colaboración en la institución”.

La bendición de la nueva UAI, instalada en la sede central del órgano castrense, estuvo a cargo del reverendo padre, teniente de corbeta Manuel Fabret, Armada de la República Dominicana.

En la actividad también estuvieron presentes, por la ARD, el contralmirante Henry Antonio Guzmán Taveras, subcomandante general, junto a los capitanes de navío Newton Montás Peláez, comandante de la Base Naval 27 de Febrero, y Damián Hilario Reyes Durán, intendente general, entre otros.

Mientras que por la CGR, también asistieron el director de las Unidades de Auditoría Interna, Juan Francisco Miniel; el director de Comunicaciones, Anthony Pérez; el asistente del contralor, Maxcys Quezada; además, las integrantes de la Unidad, Ana Julia Ceballos, encargada; Greicy Miguelina Jiménez y Katherine Lucía Moquete, auditoras.

Ministro de Educación expone en Seminario Global sobre Digitalización del sector

Santo Domingo.- El Ministro de Educación de la República Dominicana, Roberto Fulcar, expuso en el seminario global “Transformación Digital en la Educación”, acerca de la digitalización como estrategia para modernizar y elevar la calidad y la equidad de los sistemas educativos a nivel global.

Fulcar, durante su ponencia junto al Ministro de Educación y Ciencia de Portugal, Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato, y el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI), Mariano Jabonero, fundamentó la necesidad de un nuevo modelo educativo capaz de dar un salto cuántico hacia una educación efectiva, que revitalice el rol de construcción de ciudadanía para las naciones, y con armonía contribuya a insertar a niños, niñas y adolescentes en este mundo global cada vez más complejo, dinámico e incierto.

El Ministro se expresó en estos términos mientras dictaba la conferencia “Digitalización Sostenible, Segura e Inclusiva: el Caso Dominicano”, en el marco de dicho seminario, coordinado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Universidad de Portugal. En su intervención, Fulcar resaltó el impacto positivo de la incorporación de la tecnología en la educación de forma remota en el país durante la pandemia de COVID-19.

El evento, dirigido a ministros, académicos e intelectuales de la comunidad iberoamericana, se produjo en formato híbrido bajo los auspicios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación.

En el encuentro, participaron el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero; el Ministro de Educación de Portugal, Joao Costa; la Ministra de Educación de Angola, Luisa Grilo; Rui Vieira de Casto, rector magnífico de la Universidad de Minho (Miño), así como también los incumbentes de los Ministerios de Educación de varios países iberoamericanos.

Al pronunciar las palabras de bienvenida, en su rol de presidente de la Asamblea General de Ministros y Ministras de la OEI, Roberto Fulcar dijo que este espacio de reflexión que concluye este jueves 14 de julio, constituye una oportunidad para revisar, compartir e identificar lecciones aprendidas sobre la intensidad de las transformaciones digitales que los sistemas educativos han experimentado en este último tiempo y que están compelidos a profundizar.

Sostuvo que la pandemia del COVID-19 aceleró en varios años la transición de la educación hacia modelos híbridos y demostró que la escuela no se restringe ni debe limitarse a espacios físicos ni a un tiempo sincrónico, además de señalar que la tecnología se impuso y rompió con las naturales resistencias culturales y generacionales que los docentes tenían para con ella.

“Descubrimos que para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes son igualmente válidos más de un método y estrategia, y con ello nos hemos acercado como nunca a la personalización de la educación, en la que deberemos encontrar un equilibrio entre presencialidad y trabajos remotos”, manifestó el titular de Educación.

El Ministro expresó que entre la digitalización de procesos y contenidos y el mundo físico que será igualmente importante comprender y manejar, este formato híbrido debe repensarse cuidadosamente y al hacerlo deberá impactar en los currículos nacionales, en las prácticas docentes, en la formación inicial de los estudiantes y hasta en la arquitectura del sistema escolar.

Resaltó la relevancia de estas reuniones, porque permiten compartir las experiencias, estrechar los lazos entre países y superar las barreras lingüísticas, que más que separar, deben unir en la diversidad y la riqueza de la cultura iberoamericana de paz y convivencia intercultural.

“Estamos condenados a innovar o a errar, a mirar hacia adelante, con optimismo y solidaridad. Es el momento de compartirlo todo, las experiencias positivas que nos ahorren el costo de los pilotajes, y también las menos afortunadas, que nos ahorrarán el elevado costo de fallar cuando lo que necesitamos es avanzar en toda la comunidad iberoamericana y más allá de esta”, expresó el Ministro durante su participación en el seminario.

Roberto Fulcar dijo que es imperioso superar el riesgo y las tentaciones de volver al pasado, a los viejos paradigmas, porque los hallazgos del último Estudio Regional Comparativo y Explicativo aplicado por la Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe de la UNESCO, divulgado el pasado 30 de noviembre de 2021, constituyen la prueba definitiva de la obsolescencia de nuestros sistemas educativos antes incluso de la pandemia, la cual dio la estocada final a los viejos modelos.

El Ministro destacó que el Presidente Luis Abinader y el MINERD, en el intento de innovar la educación de forma rápida, aceleraron la incorporación de una educación basada en el uso de la tecnología de forma remota, para lo que se desarrolló un plan que incluyó la capacitación de los docentes del sector público y del sector privado, la dotación de equipos tecnológicos a alumnos y maestros, digitalización de contenidos, el uso de la televisión, radio e internet, que se complementó con cuadernillos impresos, con el fin de que los procesos de enseñanza y aprendizajes no se detuvieran.

Asimismo, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, dijo que el impacto que ha tenido la pandemia en la educación con la implementación del uso de la tecnología a nivel mundial ha sido muy fuerte, porque puso de manifiesto que la formación de los estudiantes era débil en materia de tecnología.

Expresó que la tecnología en la escuela debe servir como aliciente para hacer una transformación que genere sistemas educativos más eficaces con más niveles de calidad, equidad e inclusión.

Ministerio de Salud llevará la “Ruta de la Salud” a la provincia Monte Plata en su novena versión

Santo Domingo. – El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) llevará este viernes 15 y el sábado 16 de julio, la novena versión “Ruta de la Salud: Cambia tu Estilo de Vida” a la provincia de Monte Plata, con el objetivo de seguir estimulando hábitos de vida saludable en las personas de esta demarcación.

El Ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, dijo que con esta Ruta de la Salud en la provincia de Monte Plata, se busca motivar a los residentes de allí a tener una vida más saludable, debido a que es preocupante la alta incidencia de diabetes en ese grupo poblacional, en donde se ha determinado que dicha enfermedad les afecta en un 46 %.

Las autoridades quieren exhortar a los comunitarios a participar activamente en esta jornada para prevenir enfermedades como la diabetes, obesidad, hipertensión entre otras.

Actividades

La programación de la “Ruta de la Salud” iniciará el viernes con la presencia de las autoridades encabezadas por el Ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, y la realización de una serie de actividades que incluyen caminata y un taller de cocina saludable por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

También, actividades infantiles de hábitos saludables, charlas educativas para jóvenes, apertura de los servicios de salud a cargo del Servicio Nacional de Salud (SNS), charla sobre cuidados y seguimiento a embarazada, tertulia con los adultos mayores, entre otros.

En la jornada habrá rifas y donación de algunos artículos. Las actividades se llevarán a cabo a partir de las 8:30 de la mañana en el Polideportivo Santo Ángel Peguero.

El proyecto “Ruta de la Salud: cambia tu Estilo de Vida” es una actividad motivada por los datos obtenidos en un operativo de detección de hipertensión arterial (HTA), diabetes y obesidad. El mismo mostró altos resultados en cuanto a incidencia de dichas enfermedades en las diversas provincias.

La actividad cuenta con la coordinación en este municipio de la Dirección Provincial de Salud, apoyada por la Dirección Regional de Agricultura, Inespre, Ministerio de Deportes y Recreación. También el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana, Policía Nacional, Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE-CAL), Servicio Nacional de Salud (SNS), Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Ministerio de Agricultura.

El Servicio Nacional de Salud realizará segunda edición del premio al Mejor Desempeño Hospitalario

Santo Domingo. – En el marco de su séptimo aniversario, el Servicio Nacional de Salud (SNS) realizará, el próximo domingo 17 de julio, la segunda edición del Premio al Mejor Desempeño Hospitalario, donde serán reconocidos 12 hospitales y dos Servicios Regionales de Salud (SRS).

Durante el acto, que se desarrollará desde las nueve de la mañana en la Sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes, el SNS premiará a los hospitales y SRS con mayor puntuación en los componentes Administrativo-Financiero, Gestión Clínica y Satisfacción de los Usuarios.

Serán galardonados tres hospitales por cada categoría: Autogestión, Regional, Provincial y Municipal. Asimismo, dos Servicios Regionales de Salud recibirán reconocimiento por el desempeño de sus hospitales.

Los Premios al Mejor Desempeño Hospitalario son una iniciativa del SNS, organismo que establece un ranking anual entre los más de 180 hospitales de la Red Pública y los nueve Servicios Regionales de Salud para reconocer a los destacados con un mejor desempeño, según su capacidad resolutiva, su capacidad gerencial y calidad de los servicios brindados.

Con esta iniciativa, que reconoce la excelencia en la prestación de los servicios de salud, el SNS promueve la calidad, el esfuerzo y las mejores prácticas en los hospitales de la Red Pública, para lograr una transformación que se traduzca en beneficio de los usuarios.

Premios SISMAP-Salud

En esta ocasión, el SNS también se une al Ministerio de Administración Pública (MAP) para galardonar a los hospitales más destacados en SISMAP-Salud. En la premiación participarán 50 hospitales de la Red Pública y serán seleccionados tres ganadores en cada una de las categorías: Desempeño Institucional, Superación Institucional y Satisfacción Ciudadana.

SISMAP-Salud es el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública para el Sector Salud que mide el grado de desarrollo de la gestión hospitalaria en términos de calidad, resultados de la prestación de los servicios y de los procesos relacionados con la administración institucional y la rendición de cuentas.

Ministerio de Cultura entrega premios a ganadores del Desfile Nacional de Carnaval 2022

Santo Domingo-. El Ministerio de Cultura entregó los premios correspondientes a los ganadores del Desfile Nacional de Carnaval 2022, en un acto encabezado por la titular de la institución, Milagros Germán, en el Centro Cultural Narciso González.

En la presente edición, realizada el miércoles 13 de julio, La Gran Comparsa de Villa Consuelo “Tribus Nómadas de África” fue la ganadora del Gran Premio, dotado con un millón de pesos y un trofeo.

Del mismo modo, fueron entregados 20 premios adicionales, cuyo monto fue incrementado este año a 4 millones de pesos, repartidos en nueve categorías.

Durante su discurso, Germán agradeció a los carnavaleros por mantener viva la tradición cultural que más identifica a los dominicanos. “Felicidades y gracias por ser y defender el tesoro más importante que tenemos como nación: nuestra cultura”, expresó la funcionaria.

Ganadores

En la categoría Diablos Tradicionales, la comparsa “Los Taimáscaros”, de Puerto Plata, se alzó con el primer lugar; “Los Lechones de Santiago” fueron los ganadores del segundo lugar y “Manifestaciones del Carnaval Municipal de Miches” obtuvo el tercer lugar.

En la categoría Diablos de Fantasía, “Los Diablos de San Carlos: el Arte de Cultivar la Tierra” logró el primer lugar, en tanto que a la comparsa “Los Incomparables”, de Villa Consuelo, se le otorgó el segundo lugar y “Los Diablos de Fantasía”, de San Cristóbal, fueron premiados con el tercer lugar.

Del mismo modo, en la categoría Tradicional, el primer lugar lo obtuvieron “Los Tiznaos”, de Hacienda Estrella; el segundo lugar fue para “Tradiciones de Carnaval”, del Distrito Nacional, y el tercer puesto lo obtuvo “Gagá y Cultura La 30”, proveniente de San Pedro de Macorís.

En cuanto a la categoría Histórica, el primer lugar fue para la comparsa “Raíces Africanas”, de Guachupita; con el segundo lugar fue galardonada la agrupación “Batey Maguana”, de San José de Ocoa, y el tercer lugar lo logró “Sangre Africana”, también de Guachupita.

Asimismo, en la categoría Creatividad Popular, “Grita la Naturaleza”, de Puerto Plata, se alzó con el primer puesto; el segundo lugar fue para “El Ejército del Diablo”, de San Juan de la Maguana, mientras que “Diablos Ecológicos”, de San Cristóbal, consiguió la tercera posición.

El primer lugar de la categoría Fantasía lo obtuvieron “Los Guerreros, Imperio Fuego”, de Villas Agrícolas; el segundo puesto fue para “Los Burlones de San Carlos”, del Distrito Nacional, y el tercer lugar lo logró “Tan Dominicano Como Tú”, de San Cristóbal.

En el renglón Alí Babá, el primer lugar lo obtuvo “Katrinas en Carnaval, la Fiesta de los Muertos”, de Villa María, Distrito Nacional; el segundo puesto fue para “Los Guardianes del Trono Real”, de Villa Francisca, también del Distrito Nacional, y el tercer lugar fue otorgado a “Los Rumberos”, de Santo Domingo Este. En estas categorías, los premios tuvieron una dotación de RD$200,000 pesos para el primer lugar, RD$100,000 para el segundo puesto y RD$75,000 para el tercero.

Por otro lado, en la categoría Personaje Individual, el primer lugar lo obtuvo Franklin Montás, procedente de Puerto Plata, con “El Maquey”; el segundo lugar lo logró Darío Victoriano, de Constanza, con “El Guardián del Bosque”, y la ganadora del tercer lugar fue Madelin Altagracia Albino, de Santo Domingo Norte, con “Ya Estoy Lista”.

En esta categoría los ganadores recibieron un cheque por valor de RD$100,000 pesos para el primer lugar, RD$75,000 para el segundo y RD$50,000 para el tercero.

Asimismo, el primer lugar de la categoría Máscara lo consiguió Juan José Acevedo, de Santiago, con “La Cabuya Está Latiendo”; el segundo lugar fue para Darío Victoriano, de Constanza, con “El Guardián del Bosque”, y el ganador del tercer lugar fue Ruddy Lendor, de Villa Juana, con “Revelación Carnavalesca”. La dotación de los premios para esta categoría es de RD$75,000 para el primer puesto, RD$50,000 para el segundo y RD$25,000 para el tercero.

En el Desfile Nacional de Carnaval 2022 participaron más de 10 mil carnavaleros de las provincias del país en comparsas, carrozas y como personajes individuales.

Premio Anual Luis Días de Música del Carnaval Dominicano

En el acto también se hizo entrega del Premio Anual Luis Días de Música del Carnaval Dominicano, en el que Carlos Alexandro Santana se alzó con el primer lugar gracias a su tema “Me gusta el carnaval”, en tanto que el segundo lugar lo obtuvo Aníbal Bravo con “Me voy pa’l carnaval”, y el tercer lugar lo logró Xiomara Fortuna por su tema “Es carnaval”.

Estos premios están dotados con RD$150,000 para el primer lugar, RD$100,000 para el segundo y RD$75,000 para el tercero.

Plan Social de la Presidencia garantiza raciones alimenticias a centros de Hogar CREA Dominicano

Santo Domingo.- Gracias a la colaboración del Gobierno a través del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, cerca de 40 personas con problemas de adicción que acuden diariamente en busca de ayuda a Hogar CREA Dominicano, ahora no solo tendrán garantizada su rehabilitación sino también su alimentación.

Así lo afirma el director general de Hogar CREA Dominicano, Julio Díaz, quien sostiene que gracias a la disposición de Yadira Henríquez, directora del Plan Social, han logrado retomar sus diferentes programas, los cuales incluyen el rescate de niños, niñas, adolescentes y adultos, la mayoría de escasos recursos.

“En otra administración solo se asistía a un 20 %; habíamos solicitado el aumento e inclusión para recibir las raciones alimenticias, en el caso de la actuante no se ha tenido necesidad de eso; desde que Yadira entró fue automático”, aseguró el director.

Enmanuel Ulloa, supervisor regional de estos centros, reveló que sin este apoyo les sería difícil satisfacer las necesidades de alimentación a unos 1,800 internos y hacer frente a la sobredemanda de adictos que luego de la pandemia acuden en busca de ayuda para someterse al programa de rehabilitación.

“Solo 25 hogares recibían las raciones en la anterior gestión, ahora los 42 hogares las están recibiendo”, afirma Ulloa.

Por medio de la gestión de la entidad gubernamental que dirige Yadira Henríquez, se entregan mensualmente más de 2,500 raciones alimenticias, con lo cual se garantiza la alimentación en los 46 centros que alojan a internos en rehabilitación, incluyendo los de Hogares CREA Internacional. Esto representa al Estado una inversión mensual de cerca de tres millones de pesos, unos 36 millones anuales.

Desde que asumió sus funciones al frente del Plan Social, Henríquez realizó un levantamiento de cada una de las instituciones sin fines de lucro, ampliando la asistencia y dejando a un lado las organizaciones fantasmas.

“Ha sido nuestro compromiso apoyar a esta gran labor social que realiza Hogar CREA Dominicano, digna de imitar, al igual que como lo realizan las iglesias y otras instituciones sin fines de lucro que se dedican a la transformación, cuidado de niños, niñas, adultos mayores, la mayoría de ellos de escasos recursos”, destacó Yadira Henríquez, quien además reafirmó el compromiso del Gobierno del Presidente Luis Abinader con los más vulnerables.

Presidente Abinader destina recursos por más de RD 2,000 millones para Baní

Baní. – El Presidente Luis Abinader visitó este miércoles la provincia de Peravia, en donde destinó más de RD 2,000 millones en obras que impactarán de manera positiva a las familias de esta provincia, a través de diversos proyectos que fueron inaugurados y otros iniciados.

En su visita, el mandatario encabezó numerosas actividades que incluyeron la inauguración de una planta de tratamiento de aguas, el inicio de la construcción de un recinto de la UASD, dos puentes, la remodelación de un hospital, verificación del asfaltado en distintos barrios, la entrega de 2,000 tarjetas Supérate y se reunió con 400 jóvenes emprendedores de Baní.

UASD-Baní

La primera actividad en la que participó el mandatario fue el acto de inicio de los trabajos para la construcción de las instalaciones del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con una inversión de más de 980 millones de pesos.

El Presidente Abinader sostuvo que el inicio de este recinto era una deuda que tenía el Gobierno con esta pujante provincia de Peravia y su municipio cabecera, Baní, que desde hoy empieza a cumplir.

El jefe de Estado se refirió, además, a la construcción de los subcentros de Elías Piña y Dajabón, los cuales dijo contribuirán al desarrollo educativo de la zona fronteriza.

Durante este acto, el Ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, informó que el Gobierno ha realizado una inversión en los centros de la UASD, en todo el país, que supera los cinco mil millones de pesos.

Agregó, además, que el Presidente Abinader desde su arribo al poder, ha hecho inversiones millonarias para la modernización, ampliación y equipamiento tecnológico de las instalaciones de la UASD, así como la edificación de nuevos subcentros en Azua, San Cristóbal, Neiba, Cotuí, Hato Mayor y, próximamente, en Santiago Rodríguez.

Al hablar en la inauguración, la rectora de la UASD, Emma Polanco, definió al Presidente Abinader como un gobernante cercano y comprometido con la juventud.

La construcción del recinto de la universidad estatal impactará positivamente la economía de la provincia Peravia, a través de la generación de empleos directos e indirectos.

El recinto será desarrollado sobre 9,100 metros cuadrados, divididos en tres edificios con capacidad para 41 aulas. Dichos espacios incluyen cinco aulas de postgrado y un edificio administrativo.

Inaugura planta aguas residuales por RD 312 millones

Con esa inversión, el Presidente Abinader también dejó inaugurada una nueva planta de aguas residuales (Fase I) en el municipio cabecera de Baní.

El jefe de Estado, acompañado del director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, al dirigirse a los presentes, manifestó que 87,672 habitantes serán beneficiados con la planta de tratamiento en el casco urbano, y que existe una proyección de 132,463 para el 2048.

Asimismo, el mandatario dijo que durante décadas la administración estatal estuvo parada “poniendo excusas y dejando que los problemas crecieran”.

De su lado, el director ejecutivo del INAPA, precisó que la obra tiene una gran importancia para los banilejos, ya que evitará enfermedades y contribuirá al desarrollo humano.

La obra tiene la finalidad de tratar, eliminar y/o disminuir la concentración de sustancias o elementos contaminantes que afectan la calidad del agua o fuente receptora.

Remodelación Hospital

Otra obra importante que el jefe del Estado dejó iniciada en Baní fueron los trabajos de reestructuración y equipamiento del Hospital Nuestra Señora de Regla de Baní, con una inversión superior a los 225 millones de pesos.

Este remozamiento tiene el objetivo de mejorar los servicios de salud que recibe la población de más de 157 mil habitantes de este municipio.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, explicó que la intervención incluye el remozamiento de 23 consultorios, entre ellos, de especialidades clínicas quirúrgicas, pediátricas y de adolescentes, además de las áreas de vacuna, tuberculosis, sonografía, rayos x, administrativa, lavandería y cocina.

En el segundo piso del centro, será reestructurado el bloque quirúrgico con la habilitación de tres quirófanos, dos camas de preparación y dos post quirúrgicas, cuatro camas de la unidad de cuidados intensivos materna y 22 habitaciones dobles para internamiento, que sumarían 44 camas a disposición de los usuarios que acuden al hospital. Además, se destinarán RD 92,457,879.83, en equipamiento.

Construcción de puentes

Respecto a la construcción de los puentes de Villa Güera y el del distrito municipal de Villa Fundación, tendrán una inversión de más de RD 234 millones.

Durante el acto, el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, destacó que a través de la institución que dirige, el Gobierno está realizando una inversión en la provincia que supera los cuatro mil millones de pesos, sin incluir la intervención de las demás instituciones del Estado.

Manifestó que este miércoles dio inicio una de las obras más solicitadas desde hace más de 20 años.

Entrega 2,000 tarjetas Supérate

Posteriormente, el jefe del Estado encabezó el acto de entrega de 2,000 tarjetas a igual número de familias de escasos recursos, con montos de 1,650 pesos, para residentes del municipio de Baní y comunidades aledañas a través del programa social Supérate, una ayuda entregada por la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).

INTRANT y Consulado Dominicano en Madrid inauguran módulo para la renovación de licencias de conducir

Madrid, España.- El Consulado Dominicano en Madrid y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), dejaron hoy habilitada una oficina para ofrecer los servicios de renovación y duplicado de licencias de conducir en esa sede consular, con la facilidad de pago y citas en línea a través de www.intrant.go.do.

El acto de apertura, realizado en la sede consular, estuvo encabezado por el cónsul general de República Dominicana en Madrid, Tomás Ovispo Ogando García y Rafael Arias Ramírez, director ejecutivo del INTRANT, así como el embajador dominicano ante el Reino de España, Juan Bolívar Díaz.

Durante su intervención, el cónsul general, Tomás Ovispo Ogando, expresó que “la apertura de esta oficina del INTRANT forma parte de un paquete de proyectos que esta misión consular está desarrollando con el objetivo de integrar nuevos servicios y eficientizar los ya existentes. Con la apertura del módulo evitamos que los dominicanos en Europa se desplacen hacia República Dominicana para renovar la licencia de conducir”.

De su lado, Rafael Arias, manifestó que “la extensión de licencias en Madrid, España, forma parte de la visión del INTRANT que respalda las iniciativas del Gobierno del Presidente Luis Abinader de acercar el servicio público a los usuarios con la calidad y agilidad que merecen los ciudadanos”.

La inauguración del módulo de licencias del Intrant en Madrid, también forma parte de un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), que busca favorecer a los dominicanos residentes en Europa, con el acercamiento de los servicios y la simplificación de trámites.

Al acto inaugural en Madrid también asistió el director de licencias de conducir del INTRANT, Augusto Pérez Sánchez; la encargada de Relaciones Interinstitucionales, Vilma Díaz y otras personalidades de la oficina consular dominicana en Madrid.

Sobre el servicio de renovación y duplicados en Madrid

Los interesados en obtener el servicio de renovación deben verificar no tener multas de tránsito, y de tenerlas, pueden pagarlas en línea antes de iniciar el proceso a través de la página de la Procuraduría General de la República.

El usuario debe acceder a la web del INTRANT y seleccionar la oficina de Madrid, donde podrá ver los horarios y las fechas disponibles y luego realizar el pago en línea correspondiente. Al momento de presentarse a la oficina, el ciudadano debe acudir al consulado con el comprobante de la cita y el recibo de pago realizado.

El servicio en la oficina de Madrid también incluye la toma de datos biométricos; además, al usuario se le realizará un examen de la vista y de la audición, para verificar que esté en óptimas condiciones para la conducción.

La nota conjunta del Consulado en Madrid y el INTRANT explica que, además del comprobante de la cita y el recibo de pago, los documentos requeridos para ese proceso son la cédula de identidad y electoral y la licencia de conducir vencida o próxima a vencerse para el proceso de renovación.

Mientras que, para la obtención de duplicado del documento, los requisitos son la cédula y el recibo de pago.

La oficina de Licencias de Conducir del INTRANT en Madrid, España, está ubicada en las instalaciones del Consulado Dominicano en esa ciudad, en la avenida Paseo de la Castellana, 128, 1° CP: 28046 y los servicios presenciales están disponibles de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 16:00 h (hora de España).

La Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, le otorga al INTRANT la atribución de regular, registrar y otorgar licencias y permisos a las personas y entidades con la necesidad de realizar transporte privado, de pasajeros y de mercancías por la vía terrestre.

MINERD comparte con representantes de los trabajadores el nuevo modelo Educación para Vivir Mejor

Santo Domingo. – El Ministro de Educación, Roberto Fulcar, compartió el nuevo modelo “Educación para Vivir Mejor” con representantes del sector laboral del país, quienes se expresaron a favor de sumarse a los esfuerzos del Gobierno del Presidente Luis Abinader por transformar la educación preuniversitaria del país.

Al dirigirse a los representantes de los trabajadores el Ministro Roberto Fulcar expresó que la transformación de la educación representa la única vía para que sus familias y toda la población puedan salir de la pobreza.

Explicó que al país le ha llevado décadas reflexionar sobre un nuevo modelo educativo que tenga sentido, relevancia y pertinencia para las personas como lo es Educación para Vivir Mejor, el cual tiene como propósito resolver el problema fundamental de formación en el país.

“El mal de origen de nuestra educación es que no enseña a las personas a pensar lógicamente, a reflexionar, a entender y a problematizar la realidad que los rodea. Necesitamos hacer una transformación de fondo de nuestra educación, que es lo que permite que ese viejo modelo educativo quede en el pasado. Por eso, estamos proponiendo el nuevo modelo Educación para Vivir Mejor, basado en doce pilares, que incluye inclusión y equidad, que nunca lo ha tenido la República Dominicana”, expresó Roberto Fulcar.

En ese sentido, sostuvo que ese nuevo modelo educativo garantiza a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de educación, con igual nivel de calidad y posibilidad de desarrollarse, y que la diferencia la haga la dedicación y el talento de cada uno.

El Ministro de Educación habló en esos términos al presentar a los representantes de los trabajadores el nuevo modelo Educación para Vivir Mejor, durante un encuentro realizado en el club de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), en el cual estuvieron presentes, entre otros, Jacobo Ramos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNCTD); Octavio Bremón, presidente de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA); Estanislao Castillo, presidente de la Asociación Nacional de Profesores y Técnicos de la Educación (AMPROTED), así como representantes de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

“He querido compartir estas ideas con ustedes porque es necesario que los trabajadores la abracen y sean los principales abanderados del derecho a la educación. Les aseguro que hoy la verdadera lucha, la más trascendente y la que tiene más significado para la vida de las personas es la lucha por una educación de calidad, sobre todo, para los pobres, marginados, campesinos, los del barrio, batey, que son los que más necesitan de ese modelo educacional, y que es el sector que ustedes representan”, sostuvo el Ministro Roberto Fulcar.

“La educación, por mucho tiempo se convirtió en un instrumento de dominación y reproducción de los dominios de unos contra otros, con el tiempo la educación devino de una especie de actividad ingenua, una actividad sin un propósito claro, una actividad etérea, esos son los viejos modelos educativos que no aportan, sino para que las personas se insertarán y reprodujeran la realidad existente”, manifestó.

Agregó que, a pesar de la lucha que libró la sociedad por el 4 % del Producto Interno Bruto para la educación, no se logró alcanzar calidad en la educación, porque el modelo que existía en ese entonces no resultaba, ya que era obsoleto y no estaba acorde con la revolución tecnológica, y no permitía que la formación de los ciudadanos los hiciera exitosos en la vida.

En el encuentro también habló Rafael Santos, director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), quien expresó que este modelo que impulsa el Ministerio de Educación es la única alternativa que tienen los pueblos para superarse, para triunfar por un camino que no es de tentación ni de vicios.

Asimismo, Pepe Abreu, presidente de la Confederación del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), dijo que el tema de la educación no es responsabilidad de los maestros, técnicos ni de la educación privada, sino de todos, a la vez que agradeció a los coordinadores de la actividad, de los que espera la integración del movimiento sindical con la educación dominicana.

Los aeropuertos de República Dominicana aumentaron en un 37 % sus operaciones en el primer semestre del 2022

Santo Domingo.- Los aeropuertos internacionales de la República Dominicana registraron 58,763 operaciones aéreas en entrada y salida de vuelos en el primer semestre de este año, cifra que representa un crecimiento de 37 % de las operaciones, en comparación con los primeros seis meses del año 2021.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), José Ernesto Marte Piantini, al concluir la sesión ordinaria del pleno de la institución.

El presidente de la Junta de Aviación Civil sostuvo que el movimiento de aeronaves comerciales en el primer semestre de este año alcanzó 15,986 vuelos más que el período enero-junio 2021, en el que se registraron 42,777 operaciones de entrada y salida al territorio dominicano.

En este sentido, el presidente del organismo informó que los vuelos desde y hacia República Dominicana incrementaron 7,988 operaciones entrantes y 7,998 operaciones salientes, en comparación con el citado período.

Marte Piantini detalló que, durante este primer semestre, los tres aeropuertos de mayores operaciones aéreas fueron el Aeropuerto Internacional de Las Américas, el Aeropuerto Internacional del Cibao y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, los cuales gestionan el mayor volumen de carga y flujo de pasajeros.

Las estadísticas sobre transporte aéreo de la Junta de Aviación Civil reflejan que durante el período enero-junio 2022 los cinco principales destinos vía aérea desde y hacia donde República Dominicana tuvo mayor conexión fueron Nueva York, Miami y Newark, en Estados Unidos; Toronto, en Canadá y Tocumen, en Panamá.

Asimismo, durante este primer semestre se movilizaron pasajeros desde y hacia conexiones no tradicionales tales como: Praga (República Checa), Bucarest (Rumania), Estambul (Turquía), Ufá (Rusia) y Tolmachevo (Novosibirsk, Rusia).

Más carga y pasajeros vía aérea

El doctor Marte Piantini comunicó, además, que en lo relativo al movimiento de la carga aérea, en los meses enero-mayo 2022 se transportaron 14.2 millones de kilogramos en importaciones y 39.8 millones de kilogramos en exportaciones.

En comparación con las cifras de carga del año pasado, tanto las exportaciones como las importaciones han mostrado un crecimiento significativo, destacándose las exportaciones, que aumentaron a un ritmo de 68%. Las importaciones crecieron 23%, en comparación con las cifras de carga de los primeros cinco meses del año 2021.

En la sesión ordinaria de la JAC

Luego de validar la conformidad de los requerimientos contemplados en la normativa pertinente, el pleno de la JAC decidió autorizar las operaciones, bajo la modalidad de Permiso Especial, a la aerolínea de nacionalidad canadiense Sunwing Airlines, para operar la ruta Montreal / Puerto Plata / Quebec en el período comprendido desde el 19 de julio de 2022 hasta el 18 de octubre de 2022.

Este operador realizará catorce vuelos ida y vuelta, con una frecuencia de un vuelo a la semana, los martes. Proyecta una oferta al mercado de 5,292 viajeros aproximadamente en aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para 189 pasajeros.

Al momento de conocerse la solicitud de Sunwing Airlines, José Ernesto Marte Piantini, presidente de la JAC, enfatizó la importancia que tiene para la República Dominicana fomentar la recuperación del mercado canadiense y, de manera particular, fomentar el transporte aéreo de pasajeros hacia la provincia de Puerto Plata.

Cabe destacar que la ruta Montreal / Puerto Plata / Quebec no se encuentra contenida dentro de ningún Permiso de Operación ni Certificado de Autorización Económica. No obstante, los operadores aéreos Air Canadá y Air Transat disponen del tramo Montreal / Puerto Plata, Quebec / Puerto Plata, respectivamente.

De acuerdo con datos obtenidos del Informe Estadístico del Transporte Aerocomercial en República Dominicana, correspondiente al mes de mayo de 2022 y realizado por la Sección de Estadísticas de la JAC, Sunwing Airlines movilizó desde enero de 2021 hasta mayo de 2022 un total de 256,265 pasajeros en 1,793 operaciones en las rutas contenidas en su Permiso de Operación, así como en rutas operadas bajo otras modalidades. Mientras que en el período enero-mayo de 2022, transportó la cantidad de 171,508 pasajeros en operaciones entre la República Dominicana y Canadá.

INABIE concluye apertura de 1,952 ofertas económicas de licitaciones para almuerzo escolar 2022-2023 y 2023-2024 en centros de Jornada Extendida

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), culminó con éxito la apertura de 1,952 ofertas económicas presentadas por los oferentes de los 35 procesos de licitaciones, para suplir el almuerzo escolar en los centros educativos de Jornada Escolar Extendida durante los periodos escolares 2022-2023 y 2023-2024.

A diferencia de los procesos de años anteriores, en los que se fijaba un precio único, en esta ocasión el Comité de Compras del INABIE estableció un precio de referencia de RD 53.94 sin ITBIS para hacer un proceso competitivo en el que los oferentes tenían la posibilidad de ofertar un 5 % por encima o un 5 % por debajo del valor establecido para las raciones de primaria y secundaria.

El conocimiento del Sobre B con los precios presentados por las micro, pequeñas y medianas empresas, se realizó en tres grupos, iniciando con los procesos de referencias INABIE-CCC-LPN-2022-0001 hasta el INABIE-CCC-LPN-2022-0012, en los cuales se encuentran los municipios Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte.

Igualmente, en un segundo grupo de ofertas se aperturaron las pertenecientes a los procesos de referencias INABIE-CCC-LPN-2022-0013 hasta el INABIE-CCC-LPN-2022-0024, que abarcan once provincias del territorio nacional y los municipios de Boca Chica, San Antonio de Guerra, Los Alcarrizos y Pedro Brand.

Posteriormente se conocieron las ofertas económicas habilitadas de otras once provincias y del municipio Santo Domingo Este, que pertenecen a los procesos desde la referencia INABIE-CCC-LPN-2022-0025 hasta INABIE-CCC-LPN-2022-0035.

El procedimiento para la apertura de las ofertas económicas que fueron conocidas por los miembros del Comité de Compras del instituto se realizó a través del portal transaccional de manera simultánea y fue transmitido vía las redes sociales oficiales del instituto, para cumplir con el deber de la transparencia en todas las acciones.

En ese sentido, en los próximos días el Comité de Compras del INABIE estará conociendo las evaluaciones de los oferentes calificados y procederá a entregar las adjudicaciones, con la finalidad de que al iniciar el nuevo año escolar esté todo organizado para brindar el mejor servicio a los estudiantes del sistema educativo público.

CTC capacita 28 internas de Rafey para ayudarlas a insertarse en el mercado laboral

Santiago.- Un total de 28 mujeres internas del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey fueron capacitadas en el mes de junio a través de los programas que brindan los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), lo que posteriormente les permitirá, con las destrezas adquiridas, integrarse al movimiento económico de sus comunidades y ayudar a sus familiares.

Entre las competencias aprendidas por las internas se encuentran el aprendizaje de sublimación y diseño en tazas, camisetas y otros soportes, así como la elaboración de lapiceros y pulseras. Al obtener su libertad, estas destrezas les permitirán incursionar en el ambiente laboral con sus propios proyectos, explicaron autoridades que contribuyeron a la realización del curso.

La directora del Centro de Corrección, Fátima Paulino, quien facilitó el espacio y los permisos para que dichas mujeres privadas de libertad adquirieran competencias y destrezas por parte de miembros de los CTC, dio las gracias a estos por haberse movilizado hasta el recinto con las herramientas, el cuerpo docente y los equipos necesarios.

En ese sentido, el director de los CTC, Isidro Torres, agradeció las facilidades ofrecidas en las instalaciones de Rafey, lo que permitió que durante todo el mes de junio las internas recibieran las instrucciones relacionadas con la acción formativa, en un ambiente adecuado.

A propósito de esta actividad, Torres recordó que precisamente los CTC trabajan con grupos expuestos a la vulnerabilidad social, como las internas de Rafey, y los talleres de capacitación les ayudarán a ser seres humanos más productivos y con mayores oportunidades para el desarrollo.

“Ustedes están transitoriamente privadas de libertad, pero de manera muy parcial, porque tienen un conjunto de facilidades, pero son vulnerables desde el punto de vista de las limitaciones que les impone la pena”, dijo Torres.

El director instó a las internas a aprovechar el tiempo y estas jornadas de empoderamiento y emprendedurismo que ofrecen los CTC, pues en el futuro estas les ayudarán a ser agentes reproductoras de riquezas y con ello contribuir con sus comunidades.

Reconoció la actitud de progreso de las internas y dijo que es deber de los CTC, adscritos al Gabinete Social de la Presidencia, extenderles la mano de ayuda. Alabó que las internas aprendieran artesanías relacionadas con diseños en bolígrafos y tazas.

“Hemos querido, como forma de aportar a la orientación tan correcta de este centro, traer dispositivos tecnológicos para que eso pueda ampliar las facilidades y también puedan acceder al manejo, ya que su papel es trabajar en la reducción de brecha digital”, afirmó el funcionario.

En nombre de las internas habló Yohanny de los Santos, quien dio las gracias a los CTC y el Centro de Rehabilitación Rafey por la impartición del taller que las mantuvo inspiradas y contentas, ya que les ha abierto las puertas al mundo laboral, y pidió a los CTC que sigan dando por gracia lo que por gracia han recibido.

Durante la actividad, las internas exhibieron sus trabajos artesanales, producto del aprendizaje de los cursos, y realizaron obsequios a algunos invitados.

Allí estuvieron la directora del Centro de Rehabilitación, Fátima Paulino; en representación de la gobernadora, Argelys Núñez; el supervisor del Centro, Rubén Cruz Muceta; el facilitador Nelson Núñez y la predicadora, doña Bernarda Liriano.

Like this: Like Loading...