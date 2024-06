Orlando Tiki Fest 2024 llega a Kissimmee, el corazón del entretenimiento y las atracciones de Florida

Prepárate para una mezcla única de entretenimiento, gastronomía y estilo tropical en el Orlando Tiki Fest 2024. El evento se llevará a cabo el 9 de julio en Sun On The Beach en el vibrante Old Town de Kissimmee, el corazón del entretenimiento y las atracciones.

El Tiki Fest de este año no es solo un evento; es un encuentro espectacular donde convergen el encanto de Orlando y la energía de Kissimmee. Los asistentes pueden esperar varias atracciones que incluyen degustaciones de diferentes rones y cócteles, una electrizante competencia de bartenders y un desfile de moda de temática tropical.

Más de 300 fanáticos y entusiastas de la coctelería exótica y tropical, asisten a este evento tanto locales como de varios estados de los Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica para reunirse, aprender y también disfrutar de esta ciudad con muchas atracciones y opciones para todos.

El punto culminante del Tiki Fest es el Campeonato Latinoamericano de Cócteles Exóticos “Tiki League” y la Copa Latam Bartenders USA, que presenta una batalla de mixología entre los bartenders más innovadores de América Latina, el Caribe y los Estados Unidos.

Participantes de países como Puerto Rico, Colombia, México, Perú, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Aruba y Venezuela, así como de varios estados de los EE. UU., mostrarán su creatividad y habilidad en esta competencia de alto riesgo.

Gheidy de la Cruz, organizadora del evento que se realiza por tercer año en Florida Central y directora de PG Media Publishing, lo describió como una amalgama única de moda, mixología, gastronomía y entretenimiento, todo en un ambiente dinámico y enérgico.

El festival concluirá con un extraordinario espectáculo de música Luau Of Polynesia, con melodías cautivadoras y un espectáculo de fuego impresionante, que seguramente transportará a los asistentes a las idílicas costas de las islas del Pacífico. Figuras notables de la industria como Danielle Dalla Pola, Carlos Tiki Man, Chelo Tiki, y muchos otros también estarán presentes, lo que agrega poder estelar al vibrante evento.

No te pierdas esta experiencia tropical inmersiva en el Orlando Tiki Fest 2024. El evento comenzará a las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Sun On The Beach, Old Town Kissimmee (5770 W Irlo Bronson Memorial Hwy, Kissimmee, FL 34746)

Los tickets están disponibles en Eventbrite o visitando https://orlandotikifest.com