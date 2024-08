Miguel Luque y Enrique Alhambra dan las primeras alegrías en la piscina

El nadador catalán Miguel Luque y el valenciano Enrique Alhambra dieron este jueves las primeras medallas en la piscina a la delegación española presente en los Juegos Paralímpicos de París al conquistar sendas medallas de bronce en las pruebas de los 50 metros braza SB3 y de los 100 metros mariposa S13.

La Défense ya vio los primeros éxitos de la natación paralímpica española, la que suele ser el ‘motor’ en el medallero. Metió a muchos finalistas por la tarde y sacó un buen botín seguramente porque la mayoría no nadaba en sus pruebas más predilectas.

Sí lo hizo Miguel Luque, en unos 50 braza SB3 en los que no se baja del podio desde hace 24 años y que se convirtió en el primero español en lograr medalla en siete Juegos consecutivos, y al catalán, todo un veterano del equipo, le acompañó uno de los prometedores jóvenes, un Enrique Alhambra que debutó en unos Juegos con 20 años con una primera medalla de bronce.

El catalán, nadador con discapacidad física, volvió a demostrar que esta es su prueba fetiche, en la que no ha fallado en el podio desde Sydney 2000, cuando se proclamó campeón, un oro que fue capaz de reeditar cuatro años después en Atenas. En Pekín bajó dos escalones en el podio, pero se mantuvo entre los mejores, y en Londres, Río de Janeiro y Tokio se colgó tres platas.

Y esa predilección en esta prueba volvió a sobresalir para superar incluso los problemas en el hombro que ha atravesado en este ciclo, con paso por el quirófano incluido. Luque no tuvo que pasar esta vez por las series matinales y no tuvo quizá esa toma de contacto necesaria. No le hizo falta en una final en la que el japonés Takayuki Suzuki puso el oro muy caro y donde hubo una ardua pelea por el resto de metales.

El veterano nadador catalán estuvo siempre bien colocado y aunque no pudo pelear por la plata, que fue para el italiano Efrem Morelli, el otro nadador (49.41) junto al ganador (48.04) en bajar de los 50 segundos, sí aguantó bien el mano a mano con el resto de rivales. Luque tocó la pared en 50.52, 21 centésimas más rápido que el surcoreano Giseong Jo. Vicente Gil, el otro finalista español de la prueba

Poco después fue el turno de Enrique Alhambra, nadador con discapacidad visual y menos experto en estas lides, pero que no desaprovechó su oportunidad en los 100 metros mariposa, gracias sobre todo a un excelso final.

El valenciano se había metido en la pelea por las medallas tras finalizar como el cuarto más rápido en las series (57.65), pero en la final ‘voló’ sobre la piscina. Pasó cuarto los primeros 50 metros, a tres décimas del ucraniano Oleksii Virchenko, pero luego le fue devorando mientras su rival perdía fuelle para quedarse con el bronce (56.27), por detrás del bielorruso Ihar Boki (54.13) y el francés Alex Portal (54.38). Juan Ferrón concluyó séptimo.

TERESA PERALES ENTRA EN ‘CALOR’

Del resto de finales de esta primera jornada en la piscina, destacó la primera de la laureada Teresa Perales, que nadó los 100 metros espalda S2, una prueba que le servía para tomar contacto con La Défense y donde concluyó en la quinta posición, batiendo además con solvencia el récord de España con 2:37.53 y pudiendo comprobar el estado de forma de sus posibles rivales para el 50.

“Tengo que reconocer que esta mañana ya estaba supercontenta con la marca que había hecho. Venía con 2:45, que era mi mejor marca desde que soy S2 y récord de España, y he terminado con un 2:37, estoy muy contenta, sobre todo, con las sensaciones”, indicó Perales tras la prueba.

La aragonesa se quedó “con buen sabor de boca” para intentar el sábado poner “la guinda del pastel” y celebrarlo con toda esa “mucha gente que detrás de las medallas”. “Hay mucho trabajo detrás y me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo y me siento muy orgullosa”, sentenció.

Además, Toni Ponce fue cuarto, lejos del podio, en los 200 libres S5 donde Luis Huerta fue sexto, y Jacobo Garrido y Nuria Marquès fueron también quintos en sus respectivas finales de los 400 libres S9, mientras que María Delgado concluyó sexta en los 100 mariposa S13. Miguel Ángel Navarro, primer nadador español en unos Juegos en la clase S1, finalizó en una óptima sexta posición.

(del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro)