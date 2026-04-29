Dirigentes locales del PRM manifiestan apoyo a Dio Astacio

Mameyes Santo Domingo Este, R. D.-A RITMO DE “HABLAMOS DE CONVENCIÓN NO DE CONSENSO”. Así se expresan miles de miembros y simplementes del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este.-

En una nota e prensa ennviada a nuestra redaccion los dirigentes del partido revolucionarioModerno (PRM) en la Provincia Santo Domingo Este manifestaron que estan listos para llevar a cabo la convencion, no que se tome como pretexto el concenso que no representa la voluntad de la mayoria de sus dirigentes locales.

Los miembros y simplementes del Partido Revolucionario Moderno, manifestaron que estaban absolutamente convencidos de que su elección a la presidencia del partido, permitirá la consolidación de una estructura política más fuerte, cohesionada y preparada para los retos electorales venideros.-