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Dirigentes locales del PRM manifiestan apoyo a Dio Astacio

HECTOR SANCHEZ
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Mameyes Santo Domingo Este, R. D.-A RITMO DE “HABLAMOS DE CONVENCIÓN NO DE CONSENSO”. Así se expresan miles de miembros y simplementes del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este.-

En una nota e prensa ennviada a nuestra redaccion los dirigentes del partido revolucionarioModerno (PRM) en la Provincia Santo Domingo Este manifestaron que estan listos para llevar a cabo la convencion, no que se tome como pretexto el concenso que no representa la voluntad de la mayoria de sus dirigentes locales.

Los miembros y simplementes del Partido Revolucionario Moderno, manifestaron que estaban absolutamente convencidos de que su elección a la presidencia del partido, permitirá la consolidación de una estructura política más fuerte, cohesionada y preparada para los retos electorales venideros.-

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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