La Ford Maverick Lobo es una camioneta pequeña algo diferente

Por: Roger Rivero

Estados Unidos sigue siendo el país donde más camionetas se venden cada año, y no es raro encontrarse aquí en una parada de semáforo, rodeado de cuatro o cinco de ellas. La mayoría son de tamaño completo, como la Ford F-150, Chevrolet Silverado, Ram 1500 o la Toyota Tundra, pero algo me dice que posiblemente comencemos a ver con más frecuencia modelos de camionetas más ligeras, como el modelo que probamos esta semana, una Ford Maverick Lobo.

La crisis del petróleo a principios de la década de los 70 fue el detonante para que muchos consumidores prestaran atención a los autos pequeños más eficientes, sobre todo los japoneses, que casi no se conocían antes. Al momento en que escribo esta reseña, con los precios actuales de más de $5 por galón, llenar el tanque de una Ford F-150 podría costar más de $140, por lo que quizá una Ford Maverick se antoje más atractiva.

Curiosamente, el nombre Maverick fue usado por Ford precisamente a principios de 1970 en un compacto de dos puertas, diseñado para competir con los importados japoneses. Su producción terminó en 1978 y Ford recuperó el nombre para otorgárselo a su camioneta compacta que debutó como modelo 2022.

La Maverick se centra en el ahorro de combustible, la asequibilidad y la funcionalidad y, en su versión Lobo, aunque es una de las menos económicas de la gama, amplía su atractivo para quienes gustan de la conducción de alto rendimiento.

¿Qué hay de nuevo?

Nosotros probamos la Maverick Lobo 2025, pero el modelo 2026 es prácticamente idéntico, ya que la versión de alto rendimiento de esta camioneta se introdujo con la actualización de mitad de ciclo el pasado año. El modelo de 2026 presenta principalmente pequeños ajustes en el equipamiento, mientras mantiene el mismo tren motriz, la suspensión rebajada y el diseño deportivo específico de 2025.

¿Cómo se ve desde afuera?

La Ford Maverick Lobo revive el concepto de camioneta compacta orientada a la ciudad, con una experiencia de conducción más deportiva y un estilo distintivo. El diseño es agradable a la vista, pero no diría que es atractivo. Cuenta con su propio diseño de parrilla con barras verticales que le asienta muy bien, mientras que en los laterales más aburridos destacan unas rejillas de ventilación falsas con la insignia “Lobo”.

Un elemento que llama la atención y me parece algo fuera de lugar son los discos negros en las cubiertas de las llantas. En dos ocasiones me preguntaron si la camioneta era eléctrica, pues es un componente más bien asociado a este tipo de vehículos.

¿Y por dentro?

En el interior utilizan colores y texturas para lograr que el habitáculo resulte atractivo, pero al analizar la calidad de los materiales, no es fácil justificar el precio elevado. El espacio al frente es generoso con asientos cómodos y de buen soporte, no tanto en el asiento posterior, donde las personas altas se sentirán algo ajustadas.

Salvo algunas costuras y adornos de color azul, el interior no difiere mucho de otros modelos de Maverick. Nos impresionaron las amplias soluciones de almacenamiento, que incluyen un asiento trasero plegable con una cavidad en el respaldo e incluso un sistema de anclaje integrado en la parte trasera de la consola central, para ofrecer diferentes opciones de almacenamiento.

Tecnología y seguridad

La tecnología está bien representada en esta camioneta compacta de Ford, Todas las versiones vienen equipadas con un panel de instrumentos digital de 8 pulgadas (20 cm) y una pantalla táctil central de 13,2 pulgadas (33,5 cm) con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico.

La interfaz del sistema SYNC 4 de Ford es fácil de navegar, pues los menús son grandes y bien organizados. Solo encontré cierta resistencia en la operación de Android Auto, pues el cambio entre aplicaciones de audio me resultó incoherente.

Otro inconveniente fue no encontrar mandos físicos para la climatización. Los iconos están incorporados en una barra de accesos directos en la parte inferior de la pantalla y, por suerte, responden con rapidez y son fáciles de localizar.

Las prestaciones de seguridad esenciales vienen de serie, pero se dejan de lado muchas importantes, como la alerta de tráfico cruzando en la parte trasera o el monitor de punto ciego, para agregarlas por un costo adicional.

¿Cómo se conduce?

El terminado Lobo toma la Maverick y le añade un estilo especial y un rendimiento urbano más potente para alejarse un poco del mundo rudo de las camionetas de trabajo y llevarla al ámbito del paseo entretenido en la ciudad.

Puede catalogarse como una “camioneta de ciudad” y, aunque utiliza el mismo motor EcoBoost de cuatro cilindros turboalimentado de 2.0 litros, 250 caballos de fuerza y 280 lb-pie de torque que la Maverick regular, introduce cambios que mejoran notoriamente su rendimiento.

La Lobo renuncia a la transmisión automática básica de ocho velocidades y la reemplaza por una opción de siete velocidades con “cambio rápido”, tracción total y vectorización de torque. Cuenta además con un sistema de dirección y suspensión optimizado para el rendimiento, una altura de conducción rebajada, un modo de conducción especial «Lobo» y un diseño exclusivo que la convierte en una camioneta urbana con poca o ninguna competencia.

El Maverick Lobo cuenta con un modo de conducción “Lobo” diseñado para un rendimiento de estilo de pista de carreras, mejorando el manejo en curvas, la respuesta del acelerador y la estabilidad mediante la vectorización de par y un comportamiento optimizado de la transmisión. No tuve oportunidad de probarlo, pero sí mantuve la camioneta en la opción Sport durante mucho tiempo y creo que eleva la Lobo a la categoría de auto deportivo por la seguridad que ofrece en las curvas, gracias a la distribución vectorial del par, que reparte activamente la potencia entre las ruedas traseras, lo que ayuda a girar con mayor precisión en las curvas cerradas. En modo de conducción “Lobo” puede alcanzar las 60 millas o 100 kilómetros en unos 6 segundos.

La eficiencia de combustible es ligeramente menor que la de la Maverick regular, logrando 24 millas por galón en manejo combinado, equivalente a unos 9,8 litros por cada 100 km.

Preproduction model shown. Available early 2025.

Si quiero una, ¿por cuál me decido?

La Maverick 2026 está disponible en cinco versiones: XL, XLT, Lariat, Lobo y Tremor, con precios que oscilan entre los $27,145 y los $40,645 dólares. La Maverick Lobo de alto rendimiento tiene un precio inicial sugerido de aproximadamente $39,535 incluyendo los cargos por destino. La versión superior “Lobo High”, que agrega más características, comienza alrededor de $43,335, y algunos modelos completamente equipados superan los $45,000.

¿Contra quién compite?

La Ford Maverick regular tiene pocos competidores en el segmento de las camionetas compactas, reduciéndose quizá a la Hyundai Santa Cruz o la Honda Ridgeline, pero si buscamos competencia al nivel del terminado Lobo, regresamos con las manos vacías.

¿Y dolores de cabeza?

Se espera que la Ford Maverick 2026 tenga una fiabilidad de media a superior a la media, con base en las mejoras incorporadas en los modelos de 2024 y 2025.

Concluyendo

En una categoría definida sobre todo por la eficiencia de combustible y la utilidad, la Maverick Lobo se destaca como una opción peculiar, más orientada al rendimiento, dirigida a conductores que buscan la flexibilidad de una camioneta pequeña pero también se preocupan por cómo se siente en la carretera.

A pesar de su tamaño compacto, demuestra ser sumamente capaz, funcionando tanto como una camioneta pickup como un crossover familiar.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, y de NWAPA, la Asociación de Periodistas Automovilísticos del Noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana con fines de reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.