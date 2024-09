Maduro llama “ladrón” al presidente dominicano por la incautación de su avión presidencial

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado este martes “ladrón” y “bandido” al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, por la incautación por parte de Estados Unidos del avión presidencial venezolano en el país caribeño, si bien las autoridades del país han negado cualquier responsabilidad directa.

“Me dejaron sin avión. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader, que es un bandido, un ladrón. El pueblo de República Dominicana le pasará cuenta en su momento. No me ponga carita de yo no fui. Yo he hablado bastante con él, bastantes veces que hablamos, bastante, cara a cara”, ha expresado Maduro durante la Plenaria del Consejo Federal de Gobierno.

El mandatario ha realizado estas declaraciones cuando bromeaba con viajar a Estados Unidos para ver el debate celebrado este martes por la noche entre la vicepresidenta, Kamala Harris, y el expresidente Donald Trump.

“Estoy muy pendiente del debate de esta noche. Casi que me voy para allá. Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana, me fuera para allá. Así que no puedo ir al debate”, ha añadido.

El avión, un Dassault Falcon 900EX, se encontraba en territorio dominicano por necesidades de mantenimiento. Un tribunal de República Dominicana autorizó entonces la inmovilización de la nave y se emitió una nueva orden judicial que permitía la entrega del avión al país “requirente”, en este caso a Estados Unidos.