Presidente Abinader recibe cartas credenciales. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, junto con la vicepresidenta Raquel Peña, recibió este miércoles las cartas credenciales de siete nuevos embajadores.

En el acto de entrega de cartas credenciales, también estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

Se trata de los embajadores Gustavo Felipe José Lembcke, de la República de Perú; Sonia Barbry, de la República de Francia; Jessica Yaoska Padilla Leiva, de la República de Nicaragua; Kim Højlund Christensen, del Reino de Dinamarca; Lilibeth Rodríguez Deapera, de la República de Filipinas; Rachel Elizabeth Moseley, de la Mancomunidad de Australia, y Antti Petteri Kaski, de la República de Finlandia.

El gobernante recibió en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional a los representantes acreditados como embajadores de sus respectivos países en República Dominicana, quienes poseen una alta experiencia en distintos ámbitos de la vida diplomática.

El primero en presentar sus cartas credenciales fue el nuevo embajador de la República de Perú, Gustavo Felipe Jose Lembcke, licenciado en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática de Perú. Ocupó el cargo de embajador, director general de África, Medio Oriente y Países del Golfo, y fue asesor especializado de la Oficina General de Recursos Humanos de la Cancillería peruana.

Luego lo hizo la embajadora de la República de Francia, Sonia Barbry, quien es administrador de Estado de Segundo Grado, así como Diplomada del Instituto de Estudios Políticos de París y del Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales. Hasta su designación en la República Dominicana se desempeñó como primera consejera en Colombia.

Posteriormente, presentó sus cartas credenciales la nueva embajadora de la República de Nicaragua, Jessica Yaoska Padilla Leiva, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologías (Unicit) y posee un magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Chile. Ocupó el cargo de ministra de la Mujer del 2020 al 2024 y de ministra consejera en la Embajada de Nicaragua en Costa Rica en el 2019.

También presentó sus cartas credenciales el embajador del Reino de Dinamarca, Kim Højlund Christensen, quien es graduado de Administración de Empresas de la Universidad de Aarhus de Dinamarca. Posee amplia experiencia en la carrera diplomática de su país y desde septiembre del 2018 ocupó el cargo de embajador de la República Socialista de Vietnam y la República Democrática Popular de Lao (no residente). Igualmente, es el embajador de su país en México.

Del mismo modo, hizo su presentación la embajadora de la República de Filipinas, Lilibeth Rodríguez Deapera, quien posee una licenciatura en Servicio Exterior, una maestría en Administración Pública y Gobierno y un PhD en Estudios Filipinos por la Universidad de Filipinas. Desde el 19 de febrero hasta el momento de su designación fungió como presidenta alterna del Consejo de Cooperación Técnica de Filipinas y desde el 14 de enero hasta el 14 de enero del 2021 fue cónsul general en el Consulado de General de Filipinas en Macao. Igualmente es embajadora en México.

Mientras que, por la Mancomunidad de Australia, presentó sus cartas credenciales Rachel Elizabeth Moseley, con amplia experiencia en el servicio diplomático de su país. Es licenciada en Estudios Europeos por la Universidad Nacional de Australia/Universidad de Bolonia con un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva Gales del Sur. Actualmente es secretaria adjunta, Subdivisión de América Latina y Europa Oriental, DFAT. También es embajadora en México.

Por último, presentó sus cartas credenciales el nuevo embajador de la República de Finlandia, Antti Petteri Kaski, quien inició la carrera diplomática en el 1998 como agregado en la Unidad de Política de Seguridad, Departamento de Política del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Igualmente, es el embajador de su país en Colombia.

El mandatario sostuvo una breve conversación con cada uno de los nuevos embajadores que inician sus funciones diplomáticas en la República Dominicana.

En el acto previo al inicio de la entrega de las cartas credenciales, la banda de música del Primer Regimiento Dominicano de la Guardia Presidencial interpretó las notas del himno nacional dominicano y, al finalizar, fueron entonados los himnos nacionales de cada país representado por los embajadores acreditados ante el Gobierno dominicano.

Vicepresidenta Raquel Peña invita a los jóvenes a elegir el servicio público como herramienta de transformación social

Santiago.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, alentó este lunes a la juventud dominicana a ver en el servicio público un camino que les permite ser protagonistas del cambio que amerita la sociedad.

“Les animo a ver el servicio público como una vocación noble, una oportunidad para actuar en beneficio del bien común, para influir positivamente en la vida de los demás y para contribuir a la construcción de un país más justo y equitativo”, manifestó Peña.

La vicemandataria, quien fue la responsable de darle voz a la cátedra inaugural del año académico 2024-2025 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), resaltó la importancia de que los estudiantes puedan acumular conocimientos, pero aún más el que puedan desarrollar un espíritu crítico que les permita cuestionar, innovar y, sobre todo, servir.

“Nuestro país, al igual que muchos otros, enfrenta una serie de retos que requieren acción inmediata, y cada uno de ustedes tiene un papel crucial que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos”, puntualizó la vicepresidenta Raquel Peña.

Durante la conferencia, que llevó por nombre “Más allá del conocimiento: El desafío de liderar para servir”, la vicepresidenta apuntó que la educación no consiste únicamente en impartir conocimientos, sino en formar ciudadanos responsables, y que este principio es crucial y debe orientar tanto la formación académica como profesional.

Vicepresidenta desde las aulas

En el marco del encuentro, que también coincidió con la celebración del aniversario número 62 de la casa de altos estudios, la vicepresidenta anunció que retomará la docencia de manera parcial y temporal.

“Como parte de mi compromiso con la educación y el desarrollo de la innovación, he decidido regresar a las aulas. Esta decisión responde a mi necesidad interna de contribuir, de manera directa, a la formación de líderes capaces de enfrentar los desafíos del futuro con creatividad y resiliencia. Quiero estar aquí, junto a ustedes, aprendiendo y enseñando, compartiendo experiencias y conocimientos que nos permitan construir un país mejor para todos”, explicó.

De igual modo, aprovechó para reconocer la labor de la PUCMM en la implementación de metodologías pedagógicas innovadoras, su papel en la promoción del diálogo y la concertación, y su capacidad para fortalecer sus capacidades de investigación, así como la formación de profesionales que ha dejado huellas.

Finalmente, la vicepresidenta expresó que su deseo es que cada uno de los alumnos encuentre en su trayectoria académica, no solo conocimiento, sino también inspiración, pasión y un propósito más grande.

“Que cada lección aprendida, cada desafío superado y cada éxito alcanzado en este nuevo ciclo, los acerque un paso más a sus metas personales y profesionales”, agregó.

Eucaristía por aniversario

Previamente, la vicemandataria participó de la misa de acción de gracias por motivo del 62 aniversario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

La eucaristía tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación y fue presidida por monseñor Héctor Rafael Rodríguez, el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, y gran canciller de la PUCMM.

En la homilía, el rector de la academia, padre Secilio Espinal, indicó que la PUCMM ha sido, por 62 años, un referente de excelencia, innovación y servicio a la comunidad.

Programas sociales de Gobierno, a través de Supérate, logran independizar económicamente a 142,292 dominicanas y dominicanos

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader informó este lunes que los programas sociales del Gobierno, a través de Supérate, lograron independizar económicamente a 142,292 dominicanas y dominicanos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario durante LA Semanal con la Prensa, realizada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, y en donde se trató el tema “Superamos Barreras”.

Fortalecimiento y ampliación de la protección social

Del mismo modo, explicó que un 1,496,618 familias reciben el Bono Aliméntate, el cual pasó de RD 825 a RD 1,650 mensuales.

Asimismo, 1,340,672 hogares reciben el Bonogás Hogar, con un aumento de RD 228 a RD 470 mensuales.

Refirió, además, que más de 500,000 familias de escasos recursos recibe Bonoluz, que pasó de RD 692 a RD 1,450 mensuales.

Otros programas

Al precisar sobre otros programas gubernamentales, citó el programa “Aprende”, donde los beneficiarios son 73,108 y el monto por subsidio en 2024 es de entre RD 300 y RD 1,200 bimensuales.

El programa “Avanza”, con 121,397 beneficiarios, con un monto por subsidio en 2024 entre RD 400 y RD 1,400 bimensuales.

El “Fondo Discapacidad Supérate” tiene 5,359 beneficiarios y un monto por subsidio, en 2024, de RD 6,000 mensuales.

Programa Comunidades de Cuidado

Junto con el Sistema de Naciones Unidas, se lanzó un plan piloto del programa Comunidades de Cuidado, en Azua y Santo Domingo Este, y posteriormente se construyó, de manera gradual, el Sistema Nacional de Cuidados, en todo el país, que cuenta con más de 1,000 personas capacitadas para brindar las atenciones necesarias y que reciben remuneración económica de RD 21,500 mensuales, seguro de salud y riesgos laborales.

Además, obtuvo el segundo lugar en la categoría social de los Premios de Alianzas de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)-2024.

Beneficiarios superados

A la fecha, 142,292 usuarios ya han sido desafiliados al haber alcanzado la autosuficiencia económica.

Ampliación de programas

El último aspecto abordado fue la ampliación de programas de capacitaciones técnico-vocacionales, para lo cual se habilitaron los Centros de Superación Gastronómica Supérate (CSGS) en Boca Chica, el Centro de Superación Comunitaria Supérate (CSCS), en Básima, Villa Altagracia, y el Centro de Superación Comunitaria Supérate (CSCS)–Capotillo.

A través de estos, se han completado más de 240,000 capacitaciones y acciones formativas técnico-vocacionales en todo el país, en los últimos cuatro años.

A estos se sumarán dos nuevos centros, el Centro de Superación Comunitaria (CSC) de la Escuela Yaque, en Santiago, y el de Superación Gastronómica de Barahona, con una proyección de más de 100,000 capacitaciones en diferentes áreas, durante el 2025. Además, se están construyendo otros tres centros de Superación Comunitaria, en Los Ríos–Bahoruco, Pedernales y Los Alcarrizos.

Abinader responde a Diosdado: “No hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente”

El presidente de la Refidomsa, Leonardo Aguilera, puntualizó que la última importación de crudo que realizó el país desde Venezuela se realizó el 12 de diciembre de 2015

El presidente Luis Abinader habla durante la rueda de prensa: “La Semanal”.

El presidente Luis Abinader respondió otra vez al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, al asegurar que durante su gestión de gobierno no se le ha comprado petróleo a la nación bolivariana.

“Nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente”, dijo el mandatario durante el espacio “LA Semanal” en el Palacio Nacional.

En ese sentido el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Leonardo Aguilera, puntualizó que la última importación de crudo que realizó el país desde Venezuela se realizó el 12 de diciembre de 2015.

“La última importación que se hizo, que fue de productos blancos, de Diesel y de Jet fue el 20 de febrero de 2017; de manera que República Dominicana la última vez que importó, y no fue petróleo, fue productos blancos fue tres años antes de nosotros asumir la presidencia”, expresó.

El funcionario no declaró sobre la existencia o no de la deuda que mencionó Cabello, aclaró que su respuesta es porque fue señalada la figura del presidente.

“No hablamos de si se debe o no se debe, ni hablamos de otra gestión, a Luis Abinader se señaló; entonces estamos respondiendo bajo esta gestión”, apuntó.

“No hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente, segú Luis Abinader respondiendole a Diosdado

El presidente de Refidomsa mencionó que Asdrúbal José Chávez, quien fue presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estuvo en el país hace dos años junto a una delegación, con el motivo de llegar a un acuerdo, pero este no fue posible.

“Luego yo fui a Venezuela y tampoco se llegó a algún acuerdo”, concluyó.

Diosdado Cabello volvió a atacar al Gobierno dominicano, acusándolo de tener una deuda de 350 millones de dólares por el concepto de venta de petróleo.

Al ser preguntado sobre si existe la deuda o no, el mandatario dijo “no comentario”.

Cabello aseguró que el monto adeudado es por concepto de venta de petróleo, luego de que la Refinería Dominicana informara en días pasados que el país no se suple del líquido de Venezuela.

“¿Sabes quién se hace el papel de tonto de que Estados Unidos nunca le va a hacer nada a ellos? Quien gobierna República Dominicana, un papel de estúpido, después salieron dizque a responderle a Venezuela, pague primero los 350 millones de dólares Abinader que le debe a Venezuela en petróleo, oyó, para que usted tenga moral de hablar del pueblo de Venezuela, 350 millones de dólares nos debe República Dominicana”, dijo Cabello.

Infotep inicia capacitaciones en Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez de Haina

Haina.- El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) dejó iniciados los programas de capacitación en su nuevo Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez, ubicado en Haina, con una matrícula de 281 participantes en 11 acciones formativas divididas en dos tandas, incluyendo fin de semana.

El director general del Infotep, Rafael Santos Badía, afirmó que los primeros grupos inscritos en los talleres de este centro darán inicio a la formación y la especialización del capital humano de las empresas de la Zona Franca de Itabo, Zona Industrial de Haina y la Refinería Dominicana de Petróleo.

“Estamos dando un crucial e importante paso para el desarrollo de Haina y su expansión comercial, con el inicio de clases de este centro y sus talleres, al preparar a nuestros jóvenes y adultos en las varias capacidades y competencias”, expresó Santos Badía.

El director destacó que el centro estará enfocado, además, en apoyar el emprendimiento, de cara al impulso de jóvenes que cuenten con los conocimientos teóricos y prácticos para formar sus unidades productivas y que generen nuevos empleos.

El alcalde del municipio de Haina, Osvaldo Rodríguez, agradeció al presidente Luis Abinader, al Infotep y a la Refinería Dominicana de Petróleo, por tan importante aporte a la comunidad, al tiempo que exhortó a los jóvenes a aprovechar “la enorme oportunidad que les abre hoy con este centro de capacitación”.

El acto de inicio de las capacitaciones contó con la presencia del senador de San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar; del presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Leonardo Aguilera, y el rector del Instituto Técnico Superior Comunitario, José Ramón Holguín, entre otras personalidades.

En la actividad, también estuvo presente una representación de 100 jóvenes, correspondientes a los 11 grupos que inician su formación en los diferentes horarios que han sido diseñados para su atención.

Las capacitaciones

Las acciones formativas que se inician abarcan instalación y servicios de mantenimiento en refrigeración, logística en operaciones de almacén, básico de soldadura, básico de tapicería, instalación y mantenimiento en redes eléctricas, asistentes administrativos, contabilidad, farmacia, y visitador a médicos.

La institución informó que próximamente estarán a disposición de la comunidad capacitaciones en las áreas de tecnología de la información, informática, introducción al marketing digital, manejo de redes sociales, ciberseguridad, manejador de paquete de oficina, salud y bienestar, masaje corporal, terapia física, cuidado de adultos mayores, atención a la infancia, terminador de joyería, gastronomía y pastelería, y emprendimiento para pymes.

Antecedentes

El edificio donde funciona el centro fue construido por la Fundación Refidomsa, en terrenos donde funcionaron las oficinas administrativas del antiguo Central Río Haina, estructura que fue demolida y levantada desde sus cimientos, con una inversión superior a los doscientos millones de pesos.

Las instalaciones tienen capacidad de albergar a más de 400 participantes simultáneamente, con una impresionante área de construcción de 3,400 metros cuadrados dentro de un terreno de 4,500 metros cuadrados.

Su diseño ha sido meticulosamente planificado para fomentar el aprendizaje integral de los más de 66,615 habitantes del municipio de Haina, así como también de zonas aledañas.

El centro fue inaugurado recientemente en una ceremonia encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

Presidente Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabeza en estos momentos la reunión de seguimiento al Plan de la Seguridad Ciudadana para seguir garantizando el bienestar en beneficio de los dominicanos.

El encuentro inició a las 10:30 de la mañana, en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde se continúan haciendo evaluación a las tareas asignadas y logros obtenidos, así como las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país.

En esta ocasión participan en la reunión los diputados Carlos Sánchez, del Distrito Nacional; Carmen de la Rosa, de La Altagracia, junto con Juan José Rojas y Tayluma Calderón, de Santo Domingo Este.

En compañía del jefe de Estado están el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el de Interior y Policía, Faride Raful; junto con el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el comandante de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez; el coronel Carlos Javier Carrillo Castillo, director del Plan de Preparaciones y Entrenamiento del Ejército, en representación del comandante del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, y el contraalmirante Juan Bienvenido Crisostomo Martínez, de la Armada de República Dominicana, en representación del comandante de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez.

También, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Francisco Osoria de la Cruz; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga; el subdirector de la Policía Nacional, general Juan Hilario Guzmán Badía; el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Ramón Ramírez, y el asesor del Poder Ejecutivo, John Huvane de Giuliani.

Además, el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez; el de la Policía Escolar, coronel Martín Miguel Tapia Sánchez, y el de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, así como el comisionado ejecutivo para Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, y el mayor general retirado policía de Colombia, Norberto Mujica.

En la reunión participan también la procuradora adjunta y titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y una comisión de fiscales integrada por el de Santiago, Osvaldo Bonilla; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Suleika Mateo; de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas; de La Romana, Kevin Santana; de Santo Domingo Oeste, Eduard López.

También, el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán; de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Puerto Plata, Kelmi Dúncan; de Monseñor Nouel, Joel López, y de San Juan, Adolfo Augusto Féliz Pérez.

RD lidera el camino hacia un futuro energético sostenible en América Latina y el Caribe

Santo Domingo-. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, afirmó este martes que República Dominicana asume con determinación el compromiso de liderar la promoción de la energía solar y la transición del país hacia las energías renovables en la región de América Latina y el Caribe.

En ese sentido, el funcionario puntualizó que la nación dominicana ha sido testigo de un progreso significativo en la adopción de tecnologías de energía limpia, con 27 importantes instalaciones de energía renovable en diversas etapas de construcción, que en su conjunto aportarán 1, 567.47 MW que entrarán al sistema, sumados a los 1,229.65 MW ya en operación.

“Estos esfuerzos son fundamentales para alcanzar nuestro ambicioso objetivo de cubrir el 25 % de la demanda energética nacional con fuentes renovables para 2025″, indicó.

Santos Echavarría así lo resaltó: “Gracias a nuestra ubicación estratégica y los abundantes recursos solares, el país está bien posicionado para aprovechar estas ventajas y avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible”.

La información la ofreció durante la celebración de la Sexta Reunión del Comité Regional de la Alianza Solar Internacional para la Región de América Latina y el Caribe, en la que participaron delegados y expertos internacionales en energía renovables de países miembros, entre los que se encuentran Argentina, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, Perú, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Brasil, Panamá, Chile y Paraguay.

En la ceremonia de apertura, Santos Echavarría manifestó el honor de la República Dominicana “al ser anfitriona de este importante evento, que reafirma el compromiso del país en la transición hacia las energías renovables en la región de América Latina y el Caribe”.

El encuentro, en el que participa el director general de la Alianza Solar Internacional (ISA), Ajay Mathur, marca un hito importante en el compromiso del país con la promoción de la energía solar y el desarrollo sostenible.

En ese sentido, el incumbente de ISA manifestó que, desde la organización que preside está listo, para trabajar con el Gobierno dominicano y abordar los desafíos que permitan desencadenar todo el potencial de energía solar en el país.

“Hemos visto un gran interés en muchos de los países de esta región para desarrollar plantas solares a gran escala y esto habla sobre el gran potencial de la energía solar y de la que puede disfrutar esta región”, dijo.

Asimismo, expresó que, como miembro fundador de esa alianza, espera poder atraer a más personas y países para que se genere una fertilización de conocimientos, a través de la innovación, colaboración e inversión.

Mientras que la ministra de Resiliencia Climática, Medio Ambiente y Energías Renovables de Granada, Kerryne James, afirmó que, a través de esta actividad, hoy tienen la oportunidad de discutir y darle forma al desarrollo de la implementación de las energías renovables en la región, especialmente la energía solar.

Agradeció a la ISA por las instalaciones de energía renovable en la región, lo que calificó como fructífero para promover el crecimiento económico y facilitar proyectos para incrementar la capacidad solar y mejorar sus infraestructuras.

“Granada ha logrado más de 5 megavatios de capacidad solar instalada y nuestra ambición sigue siendo expandir esta capacidad a 20 megavatios, lo que demuestra nuestro compromiso de abrazar las energías renovables para contribuir al desarrollo de un futuro más sostenible”, aseguró.

Estuvieron presentes en la actividad, el viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura, Fausto Pérez, y de Hidrocarburos, Walkiria Caamaño; el director de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras; de Relaciones Internacionales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Gustavo Mejía Ricart; la encargada de Relaciones Internacionales, Carolina Sánchez, y también las delegaciones de Haití, Panamá, Paraguay, Perú, Chile, Cuba, Brasil y otras naciones.

Compromiso RD con Energía Renovable

“Estamos en el camino de convertirnos en líderes en la adopción de tecnologías de energía limpia, con 27 importantes instalaciones de energía renovable que están en diversas etapas de construcción”.

De estas instalaciones -agregó el ministro Santos Echavarría- siete plantas de energía renovable comenzarán a operar antes de que termine el año, las que en su conjunto aportarán 1, 229.65 MW y otras 13 lo harán a lo largo de 2025, para la inyección de 1, 567.47 MW, con lo que se prevé que el 25 % de la demanda energética nacional será cubierta por fuentes renovables para el año 2025.

Un marco legal robusto para inversión

El ministro de Energía y Minas dijo que “el compromiso del país con la energía renovable se ve reflejado en un sólido marco legal, que incluye incentivos para desarrollo de fuentes de energía renovable, marco que busca diversificar la matriz energética de la República Dominicana, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y fomentar la inversión en energía limpia”.

“Ya estamos viendo resultados significativos con un aumento notable en las inversiones y la rápida expansión de proyectos de energía renovable en todo el país“, añadió el ministro Santos.

Colaboración ISA

La República Dominicana trabaja de cerca con la Alianza Solar Internacional (ISA, por sus siglas en inglés) para explorar nuevas iniciativas de energía solar, como la implementación de sistemas de bombeo de agua solar, proyectos solares flotantes e instalación de paneles solares en edificios gubernamentales. Todos, proyectos que destacan el compromiso del país, no solo con la promoción de la energía solar, sino también con la innovación en soluciones energéticas sostenibles.

“Estamos colaborando activamente con ISA y otros países miembros para compartir conocimientos y desarrollar proyectos que beneficien a nuestra región. Celebramos los esfuerzos que ya están en marcha en países hermanos como Cuba, Jamaica, Guyana y Surinam, y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos por un futuro más sostenible”, dijo.

Futuro energético brillante para la región

El ministro Joel Santos concluyó la ceremonia resaltando el papel crucial de la República Dominicana como líder en la transición hacia la energía renovable en América Latina y el Caribe.

“República Dominicana está decidida a ser un referente en la transición hacia la energía renovable en nuestra región, ya que, a través de la colaboración, la innovación y la dedicación inquebrantable, podemos no solo enfrentar los desafíos energéticos globales, sino también aprovechar el inmenso potencial que nuestra región tiene para ofrecer”, afirmó.

Acerca del Ministerio de Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas se enfoca en la formulación y administración de políticas para el desarrollo responsable y sostenible del sector energético y de la minería nacional, metálica y no metálica.

Además de mantener una infraestructura energética confiable, se preocupa por preservar y propiciar una adecuada explotación de los minerales que se encuentran en el territorio nacional, para beneficio de la ciudadanía.

Como órgano de la administración pública, su función es ser rector del sistema energético nacional, así como de los subsectores de energía eléctrica, renovable, nuclear, gas natural y minería.

Acerca de la Alianza Solar Internacional (ISA)

La Alianza Solar Internacional (ISA) es una plataforma colaborativa orientada a la acción e impulsada por sus miembros en busca de un mayor despliegue de tecnologías de energía solar, para brindar acceso a la energía, garantizar la seguridad energética e impulsar la transición energética en sus países miembros.

FEDA entrega maquinarias para impulsar chocolatería en la provincia Duarte

Santo Domingo.- Gracias al apoyo del FEDA, la producción de diversos derivados de Cacao sigue creciendo en la República Dominicana, en esta ocasión esta institución formalizó la entrega de nuevas maquinarias y la reparación de maquinarias anteriores a la Asociación de Mujeres de los Naranjos, en Castillo, provincia Duarte, valoradas en más de 1,500,000 pesos para lograr la expansión de su marca “Choco Cibao”, la cual se comercializa a nivel local.

Durante un acto celebrado en esta localidad, Hecmilio Galván, director ejecutivo del FEDA se refirió a las mujeres de la asociación, como un ejemplo de trabajo y organización para todo el país y se comprometió en seguir impulsando la chocolatería dominicana y el apoyo a las mujeres.

Galván destacó a las beneficiarias, 14 mujeres pertenecientes a las asociaciones, como productivas y perseverantes, además se comprometió con colaborar para la expansión de Choco Cibao en el mercado nacional.

Ramona Martínez, presidenta de la asociación, agradeció la colaboración del gobierno, al esfuerzo que por 18 años ha realizado la asociación que agrupa a decenas de mujeres, que con su trabajo llevan el sustento a sus casas.

La participación de las mujeres en el desarrollo de emprendimientos agroindustriales es un eje central del Plan Nacional de Relanzamiento del Procesamiento e Incentivo del Consumo de Chocolate, como parte del plan “Tamo en Cacao”, del FEDA, que ha entregado más de 1.2 millones de plántulas de cacao del país y ha desarrollado múltiples iniciativas a favor del chocolate en el país y el exterior.

Además, actualmente el FEDA está ejecutando el Plan Nacional de Apoyo a la Mujer del Campo “Madres del Campo”, con el objetivo de ir en auxilio de las mujeres residentes en el campo que no tienen acceso al empleo y al crédito formal. En la ejecución de este programa se han realizaron 35 jornadas de actividades donde se han beneficiado 19,450 mujeres de todas las zonas rurales y suburbanos de los distritos municipales, municipios y provincias de RD, con una inversión de RD 12,738,000.00.

El presidente Luis Abinader reiteró ayer que no otorgará indultos a presos afectados por problemas de salud.

“Yo no soy amigo de los indultos. No he dado un indulto en estos cuatro años y no pienso otorgarlo tampoco en estos años”, precisó el mandatario durante su encuentro con la prensa La Semanal.

Cada año los reos a guardaban la esperanza de obtener su libertad mediante un indulto previo al cumplimiento de un protocolo.

Los indultos se canalizaban antes a través de la Procuraduría General de la República vía la Dirección General de Prisiones que remitía una lista a la Presidencia de la República que a través de un Decreto indultaba reclusos.

El presidente Luis Abinader (c), recibió este viernes en su despacho del Palacio Nacional al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina (d), junto al presidente de la World Jurist Association (WJA) Javier Cremades (i).

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader, recibió este viernes en su despacho del Palacio Nacional al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, junto al presidente de la World Jurist Association (WJA) Javier Cremades, quienes entregaron al mandatario la resolución de esa entidad que declara a República Dominicana «Capital Mundial del Derecho y la Justicia 2025».

El acta del 26 de octubre de 2023 señala que el país ostentará la sede para la celebración del Congreso Mundial de Derecho (World Law Congress- WLC) en el año 2025, por considerar que República Dominicana ha logrado avances importantes y en muy corto plazo en lo que respecta a la mejora de la confianza de la ciudadanía en la justicia, lo que ha impactado positivamente en su desarrollo económico y social.

Informaron que el evento constituye una oportunidad única de posicionar al país en el centro del debate internacional sobre la modernización del sistema de justicia, el fortalecimiento del Estado de Derecho, y contará con la asistencia de líderes globales de diversos ámbitos, tanto de sectores público como el privado, justicia, la academia y el empresariado.

El documento indica también que el pasado 22 de septiembre de 2023 el Poder Judicial dominicano fue designado como Secretaría Pro Tempore de la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que culminará con la Asamblea Plenaria a realizarse en el año 2025, principal cónclave para presidentes y representantes de las Cortes y Tribunales Supremos o Superiores de Justicia y de los Consejos de la Judicatura o de la Magistratura de los países de habla hispana y portuguesa.

La Asociación Mundial de Juristas es un foro abierto y libre donde magistrados, jueces, fiscales, abogados, profesores de derecho, notarios, registradores y otros profesionales y estudiantes de todo el mundo trabajan cooperativamente para fortalecer y ampliar el Estado de Derecho y sus instituciones.

Los ejecutivos de la WJA se encuentran de visita en el país en ocasión de Conferencia Internacional Comunicación Judicial, organizada por el Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura, la cual marca el comienzo hacia la celebración del WLC Santo Domingo 2025.

La comitiva también visitó con el mismo objetivo a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente.

Acompañaron al presidente Abinader el canciller Roberto Álvarez y el ministro de Turismo, David Collado.

Junto a Henry Molina y Javier Cremades participaron Juan Luis Cebrián, asesor estratégico de la World Law Foundation, fundador y presidente de honor del diario El País, de España; Antonio García Padilla, catedrático y decano emérito de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; Antonio Navalón, periodista, empresario y promotor cultural en España y México; y César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y Luis Abinader.

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este martes “ladrón” a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, luego de que Estados Unidos confiscara un avión oficial del mandatario en una operación que se llevó a cabo en la isla caribeña.

“Me dejaron sin avión, el ladrón del presidente de República Dominicana, (Luis) Abinader, que es un bandido, un ladrón”, señaló Maduro en un acto televisado, luego de expresar, irónicamente, sus ganas de asistir al debate presidencial estadounidense entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump.

El mandatario venezolano sostuvo que está “muy pendiente” del debate presidencial, que se celebra este martes, y que si no le “hubieran robado el avión en República Dominicana”, viajaría a Estados Unidos.

“El pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento (a Abinader), no me ponga carita de yo no fui, yo hablé bastante con él (…) cara a cara. Así que no puedo ir al debate, lo lamento”, añadió.

El pasado 2 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la confiscación del avión oficial de Maduro en una operación que realizó en República Dominicana, con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre la nación petrolera.

A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX, “propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre».

La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida (EE.UU.) por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares (unos 11,7 millones de euros) “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”, denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.

En respuesta, el Gobierno de Venezuela anunció que se reservará el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado por la confiscación de este avión.

Santo Domingo. – En ocasión de celebrarse este martes 5 de abril el Día Nacional del Periodista, el presidente Luis Abinader afirmó que no existe ninguna democracia sin información libre y sin periodistas que ejerzan plenamente el derecho a la libre expresión.

A propósito de este día, el mandatario envió un mensaje de felicitación a los comunicadores dominicanos. Manifestó que la democracia es un sistema de toma de decisiones colectivas basado en el acceso libre a la información.

«Los periodistas son los profesionales responsables de la obtención, interpretación, tratamiento, análisis y difusión de la información», sostuvo el jefe de Estado. Abinader dijo que no resulta exagerado que a la prensa se le reconozca como el cuarto poder y por eso este 5 de abril se celebra el Día Nacional del Periodista.

«Nuestro reconocimiento y felicitaciones para todos los periodistas que honran el deber de buscar e informar con veracidad», expresó.

MINISTRA FARIDE RAFUL: Toda autoridades tienen que velar para que de una forma u otra se respeten las leyes

FARIDE RAFUL respondio a una denuncia hecha por este este Corresponsal del Sol De La Florida despues de el denunciar al General Eddy Francisco Perez Peralta quien comanda la Regional Santo Domingo Este por la Policia Nacional por ordenar Cerrar los fines de semana la Avenida Iberoamericana con calle San Rafael en el Ensanche Isabelita.

Las autoridades tienen que velar para que de una forma u otra se respeten las leyes. Es deplorable que sea después de tragedias como la ocurrida en Azua cuando un camión embistió a una multitud que colmaba una vía que se actúe contra los establecimientos que operan al margen de la ley.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió que serán cerrados los centros de bebidas alcohólicas que burlen las normativas.

General Eddy Francisco Perez Peralta Director Regional Santo Domingo Este de la Policia Nacional, Oficial que se ha atrevido a desafiar la instruccion dada por el presidente Luis Abinader para favorecer a comerciantes que proudcen Musica Alta en el Ensanche Isabelita, mandando a cerrar la Avenida Iberoamericana.

En el operativo conjunto realizado el fin de semana se anunció que 25 establecimientos fueron clausurados y sus propietarios conminados a cumplir con las leyes.

Por lo regular la violación del expendio de bebidas, la ocupación de los espacios públicos y la música a alto volumen cuenta con la anuencia de agentes del orden.

De acuerdo a un reportaje hecho y donde se denuncia el lugar que este General de Brigada que comanda Santo Domingo Este todos los fines de semana tiene la muy mala costumbre de mandar a cerrar con una unidad patrullera las Avenidas Iberoamericana, orden que es hasta ilegal debido a que el Ayuntamiento Santo Domingo Este que debe proceder a cerrar cualquier calle o Avenida y no el General de Brigada.

Pero ademas quienes deben sometidos a la ley por los graves delitos de Musica alta ( Contaminacion Sonica )y ventas de alcohol en plena avenida Iberoamericana deben ser los negocios quienes deben de respetar los horarios establecidos por las autoridades compententes.