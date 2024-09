Leonel Fernández exigió una investigación “exhaustiva” en el caso de escape de Tekashi por Haití

Boston, Massachussets, USA.-El expresidente de la Republica Dominicana Dr. Leonel Fernández exigió que se haga una investigación “exhaustiva” en el caso de Tekashi, tras el rapero estadounidense asegurar que jueces de República Dominicana intentaron extorsionarlo con más de 200 mil dólares.

Fernández estuvo de invitado en el programa “La mesa caliente” de Telemundo, donde fue cuestionado sobre dos personas “muy famosas” que son Tekashi y Yailin la más viral. En ese mismo orden se le preguntó su opinión de lo que había asegurado el rapero.

“Lo que él dice hasta cierto grado me obliga a solamente exigir que se haga una investigación exhaustiva”, pidió el exmandatario Dominicano.

Indicó que aunque lo dicho por el artista urbano es “preocupante”, pero debo decirles que en República Dominicana en los últimos años ha habido una transformación importante al aparato judicial.”

Agregó: “Antes no tenía ninguna credibilidad y se hablaba de que un tribunal de República Dominicana, una especie de mercado persa, pero eso fue cambiando radicalmente”.

Se recuerda que El cantante de origen mexicanoamericano Daniel Hernández, conocido en la música urbana con Tekashi 6ix9ine contó en una entrevista con el comunicador Luinny Corporán que abandonó la República Dominicana a través del país vecino Haití.

“Yo me fui por Haití. Yo crucé la frontera por Dajabón. Me fui por Haití porque lo que estaban haciendo ellos (autoridades) era ilegal; a mí me estaban tratando de extorsionar los jueces de RD, los jueces de apelación, pidiéndome los generales, abogados del país”, sostuvo el controversial cantante.

“Cuando yo decidí irme de RD yo ya sabía que me iban hacer un lío feo, que me iban hacer una maldad. Que me paraba la policía, que sabían que yo tenía caso allá. Me decían que me bajara de la guagua, yo sabía que querían su regalito”.

En ese sentido, afirmó que tiene “evidencia” que prueban su denuncia. “Si se arma el lío que se arme”. Agregó que se llegó a reunir con personalidades en “restaurantes”, incluso, cerca del malecón de la capital.

“Me pedían 120 mil para el caso de La Vega y 200 mil dólares para el caso de la capital”, dinero con el que le aseguraban que en tres semanas su caso “podría pasar”.

Dijo que cumplió con la medida de coerción que le impusieran: “fui a la charla, a la terapia, a las firmas. Nunca falté. Yo grababa para que no dijeran que falté”.

Tekashi 69, expareja sentimental de la cantante Yailin La más viral, fue acusado en La Vega de “tortura y barbarie” en contra de tres productores musicales veganos en el 2023 por lo que se le dictó medida de coerción.

“Con el caso de La Vega yo le ofrecí 10 mil dólares a cada uno. Están pidiendo 10 millones de dólares”, dijo. Al tiempo, que sostuvo que siempre cumplió con lo que le impuso el tribunal. “Yo respeto la ley de la República Dominicana”.