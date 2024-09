Cuco Valoy: ¿Cómo nació “Juliana”, el tema de Cuco Valoy que Trump versionó para atacar a Kamala Harris?

Boston, Masssachussets, USA.-El candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump lanzó para su campaña electoral la canción ‘Qué mala Kamala’, un tema que evoca a “Juliana” de Cuco Valoy, sin embargo, el artista dominicano dijo a Listín Diario que no ha cedido los derechos del tema de su autoría.

Los éxitos de Cuco Valoy son muchos, pero la canción, que el coro reza “Juliana qué mala eres, qué mala eres Juliana”, fue uno que lo llevó a la internacionalización.

El tema a ritmo de salsa se mantiene como uno de los grandes clásicos de este género musical, pero ¿Cómo nació la canción que es la carta de presentación del artista dominicano?

La historia detrás de “Juliana”

En una entrevista hace dos meses dada al prestigiosi Periodico Dominicano Listín Diario, el músico contó que el famoso tema surgió en Nueva York cuando fueron a grabar todas las canciones de uno de sus álbumes con su hijo Ramón Orlando y ya él tenía los cinco temas que le pertenecían, pero se puso celoso y se fue a su hotel a ver qué hacía.

“Yo le dije a Ramón: mira yo no me puedo ir de aquí sin grabar nada, yo que soy un sonero…”.

El intérprete del “Brujo” recordó que se fue con una tristeza al hotel y empezó a buscar en sus recuerdos.

“Eso de Juliana, yo no tenía relación con ese nombre y de repente me viene a la mente: ‘Juliana, Juliana ‘ entonces le agrego lo que a mí me pasó en mis primeros amores: una traición, unos amores, un engaño y me enganché ‘Juliana, que mala eres, Juliana, que mala eres ‘ y bueno, hice un corito”.

El reconocido artista dijo que esa noche comenzó a escribir la historia de desamor con unos cuantos versos: “Al otro día voy al estudio y digo ‘Ramón, hice una cancioncita y tú me le vas a poner música”, recordó.

“Los mejores éxitos salen así”, expresó.

Valoy manifestó que en el momento no se dio cuenta del impacto del famoso tema, que fue acogido por los inmigrantes de esa época en Estados Unidos.

Lo que dijo Cuco Valoy sobre el video de Trump

Valoy habló este lunes con este medio y dijo que hasta el momento no ha tenido contacto alguno con los dirigentes de la campaña, ni cedió los derechos para el uso del tema.

“No he tenido contacto alguno con nadie que tenga que ver con esa campaña, ni nadie se me ha acercado para hablarme al respecto. Estamos viendo con mi familia, porque tengo una familia muy larga, y estamos esperando a ver qué sucederá con esta situación”, declaró el artista vía telefónica.

Aunque dijo sentirse muy orgulloso, lamentó que una canción tan bonita, que se hizo para divertir a la gente, esté siendo utilizada en una campaña política.

“Quién iba a decir que un negrito que nació en Manoguayabo, que no sabía ni siquiera decir la palabra mujer, escribiera una canción que hoy esté siendo utilizada para una campaña presidencial en Estados Unidos”, se preguntó.

El video lanzado en coincidencia con el inicio de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. hace parte de los esfuerzos de la campaña republicana por captar a este electorado que, aunque no es monolítico, según las última encuesta de BSP Research se ha decantado por la vicepresidenta Kamala Harris con un 57 %.

En el video aparece Trump manejando un carro de golf y diciendo que tiene una buena lista de música antes de reproducir el tema, que incluye varias imágenes de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, riendo a carcajadas.