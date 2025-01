Lanzan programa para erradicar el sobrepeso

Alejandro Chabán es fundador y líder de Yes You Can!

Miami.- La aparición de medicamentos GLP-1 para bajar de peso, entre ellos Ozempic, Wegovy y Mounjaro, ha significado una revolución científica, pero también un reto en su aplicación.

Precisamente, pensando en cómo administrar un programa integral bajo la supervisión de médicos, Alejandro Chabán, ¡fundador y líder de Yes You Can!, presentó Yes You Can! Medical para erradicar el sobrepeso de forma segura y con asesoría profesional.

“Se trata de una nueva sublínea de productos que apuntan a la ciencia como apoyo para alcanzar objetivos de salud como pérdida de peso, trastornos hormonales en hombres y mujeres, crecimiento del cabello y salud sexual. Además, con una amplia gama de padecimientos que contarán por primera vez con acompañamiento médico personalizado, de médicos y farmacias, directamente en todos los teléfonos”, explicó Chabán.

Los medicamentos GLP-1 imitan una hormona que regula el apetito, retarda la digestión y ayuda a perder peso de forma segura y efectiva bajo supervisión médica.

Yes You Can! Medica garantizará el acompañamiento de un equipo médico, además del respaldo de la gama de suplementos naturales de Yes You Can! (YYC!), diseñados para complementar los tratamientos y asegurar una transformación duradera y sostenible.

Yes You Can! tiene trece años de trayectoria, siendo la marca líder de suplementos nutricionales en la comunidad latina en Estados Unidos.

Notistarz/

Notistarz-Foto-Prensa