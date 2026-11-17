por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire

Esta semana, Kia presentará una nueva expresión de marca en el Salón del Automóvil de Los Ángeles 2026, a través de un espacio de exhibición rediseñado y altamente interactivo. Al combinar una propuesta arquitectónica audaz con un entorno accesible y cautivador, este nuevo espacio integra la exhibición de vehículos, experiencias interactivas, la narrativa de la marca y áreas de hospitalidad en un conjunto coherente, inspirado en la filosofía de diseño de Kia: «Opposites United» (Opuestos Unidos).



La muestra cuenta con un escenario principal que incorpora una monumental pantalla LED de 49,2 por 19,7 pies (aprox. 15 por 6 metros), además de tres escenarios destacados adicionales, dos de los cuales incluyen pantallas LED independientes. Asimismo, para ofrecer a los asistentes una visión privilegiada, se ha creado un espacio estilo galería que da vida al proceso de diseño de Kia mediante gráficos a gran escala y elementos visuales dinámicos.



«El interés por la marca Kia en todo Estados Unidos nunca ha sido tan alto. Nuestro nuevo espacio de exhibición, altamente interactivo y que debutará en Los Ángeles, ofrece una perspectiva reveladora sobre la excelencia y la innovación que han convertido a Kia en un líder reconocido del sector en cuanto a diseño, tecnología y movilidad sostenible», señaló Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia América.



Además de los 24 vehículos de primer nivel que se exhibirán, el nuevo espacio incluye una serie de experiencias inmersivas, tales como:



Descubre el razonamiento detrás del diseño

• Un gran diseño comienza con una pregunta; a veces, incluso con un simple trazo sobre el papel.

• La «EV9 Immersive Zone» sumerge a los visitantes en la evolución creativa del SUV totalmente eléctrico más emblemático de Kia, permitiéndoles explorar de cerca la inspiración, el proceso de búsqueda y las decisiones de diseño que dieron forma al vehículo.

• Los visitantes pueden seguir la trayectoria del modelo, desde sus primeros bocetos conceptuales hasta la versión final de producción, descubriendo cómo diversas ideas, formas y detalles se combinan para crear una estética inconfundible.

Experimenta el rendimiento de Kia desde el asiento del conductor



• Dos simuladores de conducción interactivos brindan a los visitantes la oportunidad de experimentar las capacidades y personalidades de dos nuevos vehículos Kia que llegaron a los concesionarios en 2026, entre ellos:

o Telluride: Vive una experiencia de conducción todoterreno simulada que pone de relieve el carácter aventurero y la capacidad de este SUV.

o EV3: Ponte al volante para completar una vuelta virtual al legendario circuito de Nürburgring, donde se exhibe el carácter orientado al rendimiento del vehículo eléctrico más asequible de Kia.

Ambas experiencias incluyen contenido actualizado sobre los vehículos y brindan a los visitantes la oportunidad de interactuar directamente con ellos en un entorno divertido y práctico.



Una forma más inmersiva de configurar tu Kia



• Al replantear el configurador de vehículos tradicional, la nueva experiencia de «Color y Acabados» (Color and Trim) de Kia invita a los usuarios a explorar la personalización de su vehículo a través de un recorrido táctil y sensorial.

• Mediante el uso de mandos físicos interactivos, los visitantes pueden personalizar su vehículo y ver cada elección reflejada en tiempo real a través de una representación digital de alta fidelidad. Los vehículos se presentan en diversos entornos inmersivos —desde espacios residenciales bañados por la luz del sol hasta vibrantes calles urbanas o paisajes espectaculares—, donde la iluminación, los reflejos y los detalles de las superficies se ajustan a cada configuración.



• Cada mando incorpora una pantalla digital de alta resolución, lo que permite que las imágenes y la información cambien de forma dinámica a medida que los usuarios exploran las distintas opciones del vehículo y las diferentes perspectivas de cámara.

• Una banda sonora adaptativa complementa la experiencia visual, añadiendo una dimensión sensorial adicional al recorrido. El resultado es una combinación cautivadora de interacción física y tecnología digital que da vida a las posibilidades de personalización del vehículo.

Personaliza tu Kia

• Para destacar la capacidad única de los propietarios de vehículos Kia de llevar la personalización más allá del exterior, se presenta una colección de temas para el cuadro de instrumentos digital inspirados en algunas de las franquicias de entretenimiento más reconocibles del mundo; los visitantes pueden obtener una vista previa de temas oficiales de ©Disney, Pixar y Star Wars™ para el panel digital.



Celebrando el baloncesto y la asociación de Kia con la NBA y la WNBA

• Kia lleva la emoción del baloncesto profesional al Salón del Automóvil de Los Ángeles (LA Auto Show) con una activación dedicada a los aficionados, la cual celebra su asociación con la NBA y la WNBA.

• Una instalación gráfica a gran escala, inspirada en el baloncesto, ofrece un entorno atractivo para tomar fotografías e interactuar. La experiencia incluirá, además, apariciones especiales de jugadores de la NBA, brindando a los asistentes la oportunidad de conocer a atletas de élite, tomarse fotos y conseguir autógrafos.

• Al combinar deporte, entretenimiento e interacción con los seguidores, esta propuesta celebra el espíritu compartido de rendimiento y competición, reflejando aquello que Kia mejor sabe hacer: «Movimiento que inspira».