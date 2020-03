Kenny Rogers, superestrella de la música country, muere a los 81 años

Por Chris Koseluk.—

El artista nacido en Houston ganó tres Grammy y fue la estrella de los telefilms reconocidos en “The Gambler”.



Kenny Rogers, el cantante de country superestrella y actor ocasional que tuvo éxitos con “Lucille”, “Lady” e “Islands in the Stream” y sabía cuándo abrazarlos y cuándo doblarlos como The Gambler, murió el viernes por la noche. Tenía 81 años.

Rogers, tres veces ganador del Grammy, murió por causas naturales en su casa en Sandy Springs, Georgia, dijo el representante Keith Hagan a Associated Press.

Instalado en el Salón de la Fama de la Música Country en 2013, Rogers vendió más de 120 millones de discos en todo el mundo, acumulando 17 canciones country populares número 1 en las listas de Billboard y otras 10 entre las 10 mejores. Con su voz dulce y ronca y su actitud tranquila. , fue muy popular.

“No era uno de los chicos malos, no era Johnny Cash, El hombre de negro que cantó sobre dispararle a un hombre en Reno ‘jsolo para verlo morir'”, escribió Virginia Parker sobre Rogers en un perfil de 2007 para la revista Atlanta. . “Él no era ‘no lo mandes, no lo cruces’ como el extraño pelirrojo como Willie Nelson, quien no puede disparar tan rápido que no hubo tiempo para publicidad”. No pasó un mal rato en el slammer como Merle Haggard. Rogers fue el hombre que le rogó a su mujer que no se fuera, el hombre sensible que prometió fidelidad eterna, el perdedor de los ases. Y estaba loco por las damas “.

Rogers abrió paso en 1967 como el líder de The First Edition, una banda ecléctica que tocó desde rock y R&B hasta folk y country. El grupo, que incluía a Mickey Jones y Terry Williams, obtuvo su primer éxito en 1968 con el psicodélico “Just Dropped In (para ver en qué condición estaba mi condición)”. La canción atrajo a una nueva legión de fanáticos cuando se usó en The Big Lebowski de 1998.

El atractivo de Rogers provocó el cambio de nombre de la banda a Kenny Rogers y la Primera Edición. Bajo su nuevo apodo, llevó el sencillo “Ruby, Don’t Take Your Love to Town” al Billboard Top 10. El grupo generó 14 álbumes antes de disolverse en 1974.

Rogers no tardó mucho en encontrar el éxito después de ir solo. Su segundo álbum homónimo encabezó las listas de álbumes del país en 1977. Durante la próxima década, se convertirá en uno de los artistas discográficos más exitosos de todos los tiempos. Una vez que los álbumes de estudio consecutivos llegaron al top 10 en la lista de países de Billboard, incluyeron una serie de cinco números 1. Cada lanzamiento también figuraba en el Billboard 200, su clasificación general de los álbumes estadounidenses más populares.

Con éxitos como “The Gambler” de 1978 y “Love or Something Like It”; “Ella cree en mí” en 1979, “Decoraste mi vida” y “Cobarde del condado”; “Love Love You Turn You Around” de 1982; y 1983 “Tenemos esta noche”, la voz de Rogers estaba constantemente llenando las ondas de radio.

“Todas las canciones que grabo caen en una de dos categorías, por regla general”, dijo Rogers a NPR en 2012. “Una son baladas que dicen lo que a todos los hombres les gustaría decir ya todas las mujeres les gustaría escuchar. La otra es una historia que tiene un significado social. “Rubén James” tuvo que ver con un hombre negro que crió a un niño blanco. “Cobarde del condado” era sobre una violencia. Era “Ruby, no te lleves tu amor a la ciudad” sobre un chico que vino en casa desde la guerra. Eso es realmente lo que me encanta hacer: canciones que te encantan antes de darte cuenta de qué se trata, pero entiendes el mensaje indirectamente “.

Rogers obtuvo un gran éxito en 1983 cuando se unió a Dolly Parton para “Islands in the Stream”. Escrito por Barry, Robin y Maurice Gibb de los Bee Gees, la canción originalmente fue diseñada para ser grabada en un estilo R&B por Marvin Gaye. Dándole un toque distintivo al país, la versión de Rogers y Parton vendió más de 2 millones de discos en su camino para convertirse en el único número 1 en Estados Unidos. En 2005, fue nombrado el mejor dueto country de todos los tiempos en una encuesta de Country Music Television.

En el apogeo de su éxito, Rogers convirtió su éxito en el canto en una carrera como actor. Su debut se produjo en 1973 como baladista en la saga telefilm de Sonora. Actuó en adaptaciones televisivas de sus canciones populares en The Gambler de 1980 (como el jugador profesional Brady Hawkes) y Coward del condado de 1981, luego hizo su debut cinematográfico en Six Pack, una comedia familiar de 1982 que lo eligió como piloto de carreras . toma una pandilla de huérfanos huérfanos (incluidos Diane Lane y Anthony Michael Hall) bajo su ala.

“Los fanáticos del canto del Sr. Rogers se alegrarán de saber que canta una canción de éxito y cuando uno de los niños arregla su radio comienza a tocar ‘The Gambler'”, escribió Janet Maslin en su reseña para The New York Times. . “Su canto, poco frecuente como aquí, presentarse como un feliz cambio de ritmo, ya que su actuación es mucho menos segura. El Sr. Rogers no es demasiado demostrativo aquí, pero tiene un exagerar incluso los gestos más simples, revolviendo un tazón de chile como si estuviera remando en un bote o conduciendo un automóvil como si pretendiera conducir un automóvil. Es agradable aquí, pero no es muy natural, lo cual es igual de bueno; nadie más en la película es más auténtico que él “.

Rogers regularmente actuando esporádicamente a lo largo de su carrera, más notablemente protagonizando cuatro secuelas de televisión de The Gambler. Hizo más de 200 apariciones en televisión como él mismo en todo, desde The Muppet Show y Hee Haw hasta el Dr. Quinn, Medicine Woman y How I Met Your Mother.

Pero sobre todo, Rogers se apegó a lo que mejor hizo, cantar.

“Realizó grandes festivales al aire libre, como Stagecoach y Bonnaroo, y la semana pasada hice uno con 100,000 personas en Agadir, Marruecos. Es muy satisfactorio tener admiradores en todo el mundo. Conocimiento a una chica coreana que dijo que había aprendido a hablar inglés recientemente. escuchando mis discos “, dijo Rogers a The Telegraph en 2015.” Me encanta el elemento de canto largo. Ahí es cuando estoy en mi zona de confort. Llamo canciones como ‘The Gambler’ mi artillería. A veces, el público tiene que trabajar más duro con las canciones. No es sé, pero con otros como ‘Lucille’ y ‘Ruby, Don’t Take Your Love to Town’, es muy emocionante escuchar a la gente disfrutar uniéndose “.

Kenneth Ray Rogers nació el 21 de agosto de 1938 en Houston, el cuarto de ocho hijos. Su padre, Floyd, era un aparcero alcohólico que se ganaba la vida en los astilleros que florecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Lucille, trajo dinero como enfermera.

Rogers creció en un proyecto de vivienda federal en Houston y se convirtió en el primero de su familia en graduarse de la escuela secundaria. En su adolescencia, comenzó a actuar con el grupo doo-wop The Scholars y se dio cuenta de que su talento musical podría ser su boleto para salir de la pobreza. En 1958, seguido el sencillo “That Crazy Feeling”, seguido de “For You Alone” y “Jole Blon”.

Cuando sus discos no ganaron tracción, Rogers comenzó a tocar el bajo vertical en The Bobby Doyle Three, de gira con el combo de jazz hasta que se disolvió en 1965. Tomó otra oportunidad de actuar en solitario, lanzando el sencillo “Here that Rainy Day “en 1966. Cuando eso tampoco puede generar calor, se inscribió como cantante y bajista de The New Christy Minstrels.

Rogers y sus compañeros Minstrels Williams, Mike Settle y Thelma Camacho se fueron para formar la primera edición, y aparecieron en programas organizados por Smothers Brothers, Pat Boone, Mike Douglas y Glen Campbell.

De 1971 a 1973, Kenny Rogers y The First Edition organizaron Rollin ‘on the River, una serie de variedades que mezclaba canciones y comedia en un conjunto de lanchas del río Mississippi.

Rogers recibió un total de 19 nominaciones al Grammy, con victorias en 1977 por “Lucille”, en 1979 por “The Gambler” y 1987 por “Make No Mistake, She’s Mine”.

En 1987, Rogers obtuvo una nominación al Globo de Oro a la mejor canción original cuando la canción principal de su decimonoveno álbum de estudio, Ellos no los hacen como solían, se consideraron como tema de la película Tough Guys de Kirk Douglas -Burt Lancaster.

Rogers extendió sus alas en 1991 al asociarse con el ex CEO de Kentucky Fried Chicken, John Y. Brown Jr., para lanzar Kenny Rogers Roasters. En su apogeo, la cadena de restaurantes, que ofrecía un menú de pollo asado a la leña, costillas, pavo y guarniciones, contaba con más de 350 puestos de avanzada en todo el mundo. También se encontró en una piedra de toque de la cultura pop con referencias en MADtv, Fresh Off the Boat y, más famoso, en “The Chicken Roaster”, un episodio de Seinfeld en 1996.

“Pensé que era divertido. Seinfeld era una comedia increíblemente divertida con personalidades brillantes y muy bien escritas por Larry David y Jerry Seinfeld”, dijo Rogers. “Jerry se abrió para mí cuando estaba de gira y recién comenzaba. Me gustaba que los comediantes me apoyaran, y nos llevamos bien”.

En 2013, tuvo su autobiografía, Luck or Something Like It: A Memoir.

Rogers se casó cinco veces y tuvo cinco hijos. Su familia está planeando un servicio privado “por preocupación por la emergencia nacional de COVID-19”, con un memorial público que se realizó más tarde.

Like this: Like Loading...