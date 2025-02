Guaooo hoy me he enterado del deceso de mi gran amigo y hermano Rafael Cuevas (Y a quien vida yo le llame El Very)

Boston, Massachusetts, USA

Ensanche Isabelita Primera, Santo Domingo Este, R. D.-Este distinguido hermano y amigo fue uno de mis más estrecho dirigente y Colaborador de la Junta de Vecinos Unidos del Ensanche Isabelita Tercero allí en la Provincia Santo Domingo Este.

La verdad es que nuestro Barrio ha perdido a uno de los hombres más fajador. Raymundo Rafael Cuevas (El Very o Chacalito como otros de sus Vecinos les llamaban).

Era un hombre de absoluta y sincera lealtad, honestidad comprobada, con una extraordinaria virtud de humildad, de respeto.

Raymundo Rafael Cuevas era más que un dirigente era una especie de asistente especial mío, siendo yo Presidente de la Junta de Vecinos y cuando nosotros estábamos en una lucha abierta para tratar de desarrollar ese Barrio, hacer que el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer que era quien presidia el Gobierno, en ese entonces nosotros teníamos una gran crisis.

No teníamos agua, no teníamos Teléfonos, no teníamos Energía Eléctrica, entre otros servicios importantes que requiere una Comunidad, éste formidable dirigente que hoy el Señor permitió que durmiera en el Sueño de la Muerte, jugo un gran papel preponderante en las conquistas qué el Dios de los cielos nos permitió que consiguieras en el fragor de esa titánica lucha social qué nos costó dirigir en esos difíciles momentos.

A este gran dirigente, a mí me tocó enviárselo con cartas nuestras al entonces Secretario de Estados de Obras Públicas y Comunicaciones (Hoy Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC). Ir en esos días, al Director General de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y a la entonces Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).

Recuerdo que lo envié a los despachos de esos funcionarios, a todos ellos él fue y fue recibido por ellos y a partir de esa visita, entonces empezaron a llegar los resultados, hoy nuestro Ensanche Isabelita Tercero, área que comprende en el perímetro de las Calles 3 por los Farallones, Avenida Iberoamericana por el Parque Mirador del Este, hasta Los Coquitos y la Calle 14.

Pues era bastante grande nuestro perímetro en ese entonces, una gran parte del desarrollo de nuestro Barrio se le debe a ese Rafael Cuevas que hoy su cuerpo inerte fue entregado a la Tierra para descanso en lo que viene el Señor Jesucristo.

Yo tengo la obligación y el deber de informarle eso a todos ustedes para que recuerden que lo que hoy tienen en parte resuelto esos grandes servicios de los cuales los moradores del Ensanche Isabelita Tercera gozan y disfruten después de Dios fueron por el esfuerzo combinado por Raymundo Rafael Cuevas entre otros grandes dirigentes Sociales que en ese entonces se dedicaron de Corazón a perseguir esas necesarias Conquistas para que todos las disfrutaramos.

Querido Dios hoy te digo de lo más profundo de mi corazón que, aunque tu eres Único y Soberano, pero me has dejado muy triste, muy dolido y muy afectado por haber puesto a dormir a este humilde pero sincero dirigente que no escatimaba ningún esfuerzo por lograr las metas que teníamos planteada y que tú mismo como Rey Soberano nos ayudaste a conseguir.

No te estoy reclamando Señor, pero te estoy expresando el dolor que en estos momentos me embarga por la muerte de Rafael Cuevas (El Very o Chacalito como mucho les llamaban).

Solo te pido Señor que al momento de su partida tú le hayas dado la oportunidad de que el se haya preparado su vida contigo y te suplico algo más que cuando tu hijo, nuestro Señor Jesucristo venga en gloria me mantenga en tus caminos para cuando tu vengas a despertar a tus hijos, Rafael Cuevas y yo Señor podamos ser resucitado por ti y encontrarnos ese Día y ambos podamos Señor irnos contigo al Paraíso Celestial.

Señor, aunque me quedo con toda mi tristeza te suplico también que tú le des a la Morena su Esposa, a sus tres hijos y a sus demás Familiares fuerzas para que puedan soportar tan inexplicable dolor.

Feliz Sueño mi amado hermano y amigo Rafael Cuevas solo espero que no podamos ver en la primera resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo venga.