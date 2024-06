FIAT 500e eléctrico. Las segundas partes sí pueden llegar a ser buenas

Introducir un nuevo modelo de automóvil en el mercado estadounidense, quizá el más competitivo del mundo, podría ser un cometido riesgoso, sobre todo si los intentos anteriores han estado cargados de inconsistencias, como ha sido el caso del Fiat 500.

Fiat re-introdujo este diminuto y simpático auto en Estados Unidos en el 2011, tras 25 años de ausencia. Aunque las ventas alcanzaron un máximo en el 2014 con cerca de 50,000 unidades, comenzaron a decaer paulatinamente, y en el 2019, nuevamente Fiat “saco el plug” al Cinquecento (como también se le conoce) dejando a los estadounidenses sin el icónico auto italiano.

En el 2013 debut el original Fiat 500e, una versión eléctrica que se comercializó en volúmenes limitados, para cumplir los requisitos de venta de vehículos eléctricos en los estados de California y Oregón, donde tuve la oportunidad de probar aquel primer intento de Fiat.

Los recuerdos que tengo de aquella semana de prueba no son del todo gratos, sin embargo, solo unas horas con el 2024 Fiat 500e, me bastaron para convencerme de qué segundas partes, algunas veces si son buenas.

¿Qué hay de nuevo?

Contrario a la primera generación donde convirtieron a eléctrico un Fiat 500 de gasolina, la nueva versión movida por electricidad está basada en otra arquitectura. Es la STLA City, que permite agregar algunas pulgadas de tamaño, sobre todo de altura, donde gana algo más de 6 pulgadas o 16 centímetros.

¿Cómo se ve desde afuera?

Mis vecinos están ya acostumbrados a ver cada semana autos de gran carácter, y la mayor parte del tiempo no reaccionan a mi paso. Con el Cinquecento (500 en italiano) ha sido distinto. Hasta se han acercado curiosos a examinarlo.

Fiat ha hecho un excelente trabajo modernizando a este clásico, con nueva parrilla delantera y llamativas luces LED que sugieren una silueta sonriente.

El nuevo 500e también viene con algunos adornos de diseño interesantes, como una bandera italiana en cada guardabarros delantero.

Creo que la receta retro-moderna consigue aquí su magia con elegante maestría.

¿Y por dentro?

Las comparaciones con el primer intento de Fiat con un 500 eléctrico son inevitables, y uno de los factores del fracaso de la primera generación fue precisamente el interior. En el 2024 encontramos un interior mejor ensamblado, con materiales más adecuados y un esquema de color atractivo. El volante está envuelto en agradable cuero, y el orgullo italiano lo replican en el interior, con inserciones en algunas almohadillas plásticas, como en la manilla de las puertas, donde dibujan un Fiat 500 y podemos leer: Hecho en Turín.

Prácticos botones para la ventilación y el aire acondicionado están directamente debajo de la pantalla central, mientras que otras teclas para el control de volumen, las funciones de conducción y emergencia los ubican a la derecha del conductor bajo el apoyabrazos.

El gran parabrisas plano y las ventanillas laterales relativamente bajas, crean una ambiente de amplitud en el interior, que, aunque no lo aparenta, es espacioso en los dos asientos delanteros con llamativas costuras de grandes letras FIAT en su superficie. Los asientos por ser algo rígidos y con ajustes manuales, no creo inviten a un viaje demasiado largo, mientras que el acomodo posterior no está apto para adultos.

Tecnología y seguridad

El Fiat 500e viene con una pantalla táctil de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas (26 centímetros) que luce mayor por el tamaño del vehículo. El sistema está basado en la última versión del Uconnect, el software de Stellantis que tanto encomio ha merecido por muchos años, debido a su sencillez y eficacia. También incluye de serie una pantalla digital de 7,0 pulgadas con indicadores de velocidad y estado de carga de la batería. Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y una alfombrilla de carga inalámbrica se incluyen en una larga lista de características tecnológicas de serie.

Frenado automático de emergencia con detección de peatones, así como advertencia de cambio involuntario de carril con asistente de mantenimiento en este también vienen de serie. El control de crucero adaptativo con función de centrado en el carril está disponible.

¿Cómo se conduce?

Contaba al principio sobre mi mala experiencia con la primera versión del Fiat 500 eléctrico, en mi prueba del 2015. La ínfima autonomía de 87 millas o 140 kilómetros me jugó una mala pasada, al descubrir la batería casi agotada por completo y a mucha distancia de un lugar donde poder conectarlo a la electricidad. Llegué a casa con la batería en cero, una historia que al recordarla aún me provoca ansiedad. Con el resurgir de la versión eléctrica del Cinquecento en el 2024, la autonomía ha crecido a 149 millas con una sola carga, unos 240 kilómetros, algo admirable para una batería tan pequeña de 42 kWh.

Otra ventaja de este diminuto y simpático auto es la inclusión de carga rápida. Se pueden añadir hasta 30 millas de rango en solo 5 minutos, cargando en una estación de 85 kilovatios, que lo llevaría de cero a 80% en 35 minutos. Otra ventaja que encontré fue la posibilidad de cargar la batería en seis horas, conectado en casa a la red regular de 120 volts, lo que lo convierte en un excelente guerrero urbano.

No solo disfruté la capacidad de estacionarme en espacios reducidos, pues la compostura urbana de este Fiat es admirable. Muy silencioso, y capaz de sobrepasar baches e irregularidades con la quietud que esperaríamos en un auto mucho más grande. Aunque no encontramos la aceleración exorbitante de otros eléctricos, es lo suficientemente rápido como para ponernos una sonrisa en el rostro cuando lo pisamos a fondo. Ayudan el pequeño tamaño y su estructura ligera, que proporcionan una sensación ágil, con dirección y manejo sensible y preciso.

¿Si quiero uno, por cuál me decido?

Podemos encontrar al 2024 Fiat 500e en tres “sabores” diferentes: RED, que es el modelo base, Inspired by Music e Inspired by Beauty, algo así como inspirados por la música e inspirados en la belleza.

Las diferencias entre ellos son cosméticas y de embalaje, siendo el modelo RED uno de los eléctricos más económicos del mercado con precio de $32,500.

Los dos acabados superiores tienen colores exclusivos: Inspired by Music es solo Negro Esmoquin e Inspired by Beauty es solo Oro Rosa. Ambos modelos comienzan en $36,000 e incluyen detalles en el color de la carrocería y un sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) de nivel 2 de serie.

¿Contra quién compite?

Son pocas las opciones disponibles para autos eléctricos tan pequeños. Podríamos mencionar al Mini eléctrico, el Nissan Leaf.

Concluyendo

Por su pequeño tamaño y rango limitado, este no es un EV o auto eléctrico para todos, pero quienes no tengan necesidad de transportar a familiares y mayoritariamente se desplacen en una ciudad con infraestructura de recarga, encontrarán un simpático y llamativo auto italiano difícil de pasar por alto. Su aparición es una bocanada de aire fresco en el panorama automovilístico actual, y no dudaría en recomendarlo a quienes reúnan las condiciones y disfruten exhibir una pizca de la historia automotriz italiana.

** Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera, los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.