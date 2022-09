El papa Francisco se pronuncia sobre la moralidad de los suministros de armas

El papa Francisco advirtió que los suministros de armas a otros países pueden tener razones más allá de la autodefensa, informa Vatican News.

Durante una sesión de prensa antes de terminar su visita oficial a Kazajistán este jueves, el pontífice fue preguntado sobre el aspecto ético de las entregas militares que realizan varias naciones para apoyar a las tropas ucranianas y si estas pueden considerarse medidas de autodefensa, siendo, de este modo, “aceptables” en medio del conflicto con Rusia.

“Defenderse no solo es lícito, sino también una expresión de amor a la patria. El que no se defiende, el que no defiende algo, no lo ama, mientras que el que defiende, ama”, dijo el líder religioso.