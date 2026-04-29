Tras persecución detienen vehículo con 23 indocumentados en Santiago Rodríguez. Otras Noticas Militares

Santiago Rodríguez, R.D. —Una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptó un vehículo con veintitrés (23) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, incluyendo al conductor, tras una persecución en la provincia Santiago Rodríguez.

Los soldados del ERD, destacados en el puesto de chequeo El Guanal, ordenaron el alto a una jeepeta marca Ford, modelo Explorer, color rojo, placa G200717, cuyo conductor hizo caso omiso a la orden y emprendió la huida, lo que dio lugar a una persecución que culminó frente a la escuela Clara Luz Lora, donde los soldados lograron interceptar el vehículo.

Al ser inspeccionado, se encontraron en su interior veintitrés (23) extranjeros en condición migratoria irregular, entre ellos trece (13) hombres, ocho (8) mujeres y dos (2) menores de edad.

Entre los detenidos se incluye al conductor del vehículo, identificado como Guerime Wesly, de nacionalidad haitiana.

El conductor, los indocumentados y el vehículo fueron trasladados bajo custodia a la Fortaleza del ERD en Santiago Rodríguez, para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

l.

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Patrulla del Ejército detiene a 24 indocumentados en zona boscosa de Montecristi

Montecristi, R.D. — En un operativo realizado en una zona boscosa del distrito municipal de Cana Chapetón, municipio Guayubín, provincia Montecristi, una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) realizó la detención de veinticuatro (24) nacionales haitianos indocumentados.

Los extranjeros en condición migratoria irregular, entre ellos diecisiete (17) hombres, seis (6) mujeres y un (1) menor de edad, fueron interceptados por los soldados del ERD en un área montañosa tras labores de patrullaje en la zona.

Los indocumentados fueron trasladados hacia la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde serán puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

Los operativos de interdicción continuarán siendo ejecutados por el Ejército de República Dominicana para garantizar la seguridad en la zona fronteriza, en cumplimiento de las leyes vigentes.

l.

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Ejército detiene jeepeta con 17 indocumentados en operativo en Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez, R.D. —El Ejército de República Dominicana (ERD) informó la detención de diecisiete (17) nacionales haitianos indocumentados, durante un operativo realizado en la comunidad de El Guanal, provincia Santiago Rodríguez.

La intervención se produjo como resultado de labores de patrullaje e inteligencia desarrolladas por miembros del ERD, apostados en el puesto de chequeo El Guanal.

Durante la operación, los soldados interceptaron una jeepeta marca Ford, modelo Explorer, color blanco, placa G085727, próximo al río El Maquito.

Al notar la presencia militar, el conductor emprendió la huida, dejando abandonado el vehículo.

Al ser inspeccionada la jeepeta, fueron encontrados en su interior diecisiete (17) extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales diez (10) son hombres y siete (7) mujeres.

Los indocumentados y el vehículo fueron trasladados bajo custodia militar a la fortaleza del ERD en Santiago Rodríguez, para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

El Ejército de República Dominicana continuará las labores de vigilancia para fortalecer los operativos de interdicción y combatir el tráfico ilegal de personas en la zona fronteriza.

l.Patrulla del Ejército detiene a 24 indocumentados en zona boscosa de Montecristi

Montecristi, R.D. — En un operativo realizado en una zona boscosa del distrito municipal de Cana Chapetón, municipio Guayubín, provincia Montecristi, una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) realizó la detención de veinticuatro (24) nacionales haitianos indocumentados.

Los extranjeros en condición migratoria irregular, entre ellos diecisiete (17) hombres, seis (6) mujeres y un (1) menor de edad, fueron interceptados por los soldados del ERD en un área montañosa tras labores de patrullaje en la zona.

Los indocumentados fueron trasladados hacia la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde serán puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

Los operativos de interdicción continuarán siendo ejecutados por el Ejército de República Dominicana para garantizar la seguridad en la zona fronteriza, en cumplimiento de las leyes vigentes.

Ejército detiene a 30 indocumentados en operativo realizado en zona montañosa de Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez, R.D. — Un grupo de treinta (30) nacionales haitianos en condición migratoria irregular fue interceptado por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), durante un operativo realizado en una zona montañosa del distrito de La Leonor, provincia Santiago Rodríguez.

Los miembros del ERD, asignados al Destacamento La Leonor, interceptaron al grupo mientras intentaba ingresar de manera ilegal al territorio dominicano por las montañas del sector El Cajuil, al oeste de la referida comunidad.

Del total de detenidos, veintitrés (23) son hombres, seis (6) mujeres y un (1) menor de edad, todos en condición migratoria irregular.

El operativo fue ejecutado en coordinación con autoridades locales del área, como parte de las acciones de vigilancia y control en la zona fronteriza.

Los extranjeros indocumentados fueron trasladados bajo custodia a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los procesos legales correspondientes y su posteriormente ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM).

El Ejército de República Dominicana continuará fortaleciendo la seguridad fronteriza y combatiendo las redes de trata y tráfico de personas.

Ejército interviene propiedad utilizada como centro de acopio de indocumentados en Dajabón

Dajabón, R.D. — Durante un operativo de inteligencia realizado en la provincia Dajabón, el Ejército de República Dominicana (ERD) realizó la detención de cuarenta y nueve (49) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en una propiedad presuntamente utilizada para albergar indocumentados previo a su traslado a otros destinos.

La intervención fue llevaba a cabo por una patrulla del ERD, con apoyo de drones del 10mo. Batallón de Infantería, que lograron ubicar una finca que, según investigaciones, estaba siendo utilizada como centro de acopio para el tráfico ilegal de personas.

De acuerdo con los informes, la propiedad pertenece a un ciudadano que se encuentra fuera del país. Al notar la presencia militar, los responsables del lugar emprendieron la huida, dejando abandonados a los extranjeros indocumentados.

Del total de detenidos, treinta y tres (33) son hombres, siete (7) mujeres y nueve (9) menores de edad, quienes fueron puestos bajo custodia militar y posteriormente trasladados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

La institución reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de vigilancia, inteligencia y control en la frontera, a fin de combatir el tráfico ilegal de personas y garantizar la seguridad en la región.

l.Comandante General del Ejército refuerza supervisión y presencia en la línea fronteriza

Santo Domingo, R.D. – El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, realizó un extenso recorrido por diversos puntos fronterizos de las provincias Independencia, Elías Piña y Dajabón, abarcando múltiples destacamentos, compañías y puestos estratégicos, reafirmando la presencia operativa del Ejército en la zona fronteriza y el compromiso institucional con la seguridad territorial.

La jornada inició en la comunidad de Jimaní, donde visitó la Fortaleza El Rodeo, asiento del 14to. Batallón de Infantería. Desde allí se trasladó al destacamento La 240, continuando hacia la Pirámide 243.

Posteriormente, inspeccionó el destacamento de Tierra Nueva y el puesto Las Lajas. Más adelante, visitó el recién construido destacamento de Tierra Virgen, seguido por el destacamento Cacique Enriquillo.

El recorrido continuó hacia la 25ta. Compañía de Infantería, con asiento en el municipio de Pedro Santana, provincia Elías Piña, desde donde inspeccionó el puente sobre el río Artibonito, punto que marca el inicio de la carretera internacional en dirección sur–norte.

Luego, se trasladó al puesto El Fortín, desde donde visitó el puente sobre el río Libón, en el municipio de Restauración, provincia Dajabón, punto de partida de la carretera internacional en dirección norte–sur.

El trayecto incluyó además un recorrido aproximado de 10 kilómetros de esta vía, abarcando las comunidades de Tilory y Villa Anacaona. Durante este tramo, inspeccionó el destacamento de Villa Anacaona y el puesto Los Algodones, concluyendo en el puesto avanzado de Guayajayuco.

La jornada culminó con una visita a la Fortaleza Beller, asiento del 10mo. Batallón de Infantería, en la provincia Dajabón, donde el Comandante General se dirigió a las tropas en formación, exhortándoles a fortalecer la vigilancia y a mantenerse apegados al cumplimiento estricto de sus tareas, garantizando la protección del territorio nacional y la seguridad de las comunidades fronterizas.

Acompañaron al Mayor General Camino Pérez, el General de Brigada Rafael Antonio Núñez Veloz, Inspector General del Ejército; el General de Brigada Freddy Soto Thormann, Comandante de la 5ta. Brigada de Infantería; y el General de Brigada José Manuel Durán Infante, Comandante de la 4ta. Brigada de Infantería, junto a otros oficiales del Estado Mayor del Ejército.

Estas visitas forman parte del programa permanente de supervisión y fortalecimiento operacional que desarrolla el Ejército de República Dominicana, con el propósito de garantizar la defensa del territorio nacional y la seguridad en toda la zona fronteriza.