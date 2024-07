Director del CEA y Mayor General del Ejercito Dominicano tratan de despojar Terrenos a la Familia Santana Castillo en Boca Chica

Santo Domingo, R. D.-Los señores Rafael A. Burgos Gómez. Director Ejecutivo. Bienes Nacionales & Consejo Estatal del Azúcar y el Mayor General Celin Rubio Terrero ex-jefe del Cuerpo de Ayudantes militares del Presidente Luis Abinader Corona desde las ultimas dos semanas antes de las elecciones estan jugando con fuego ya que anunciaron a traves de dos respetados medios de comunicacion de la Republica Dominicana.

Y hablo de los Periodicos Hoy y al momento punto net que el Consejo Estatal del Azucar les asignaba al ministerio de Defensa de la Republica Dominicana la cantidad de 500 Metros Cuadrados para la construccion de viviendas para los militares.

Y quien le ha dicho al Señor Rafael A. Burgos Gómez. Director Ejecutivo. Bienes Nacionales & Consejo Estatal del Azúcar, que el puede estar asignando terrenos que no son del estado dominicano, sino que son de propiedad Privada de dos emblematicas familias de Boca Chica.

Esas familias las cuales denunciaron a traves de este redactor de manera directa en un principio al Presidente de la Republica de que alli habian una serie de matones no sabemos si a sueldos o con que tipo de negociaciones.

Mafiosos armados metidos en los terrenos de las Familias Santana-Castillo en ambas fotos con el aval del abogado del Estado.

Quienes en un principio habian acudido al abogado del estado para defender sus derechos de propiedad sobre esos terrenos registrados a nombre de esas familias.

Recientemente el conocido y veterano Periodista del Programa de Extremo a extremo de Telemicro Canal 5 Jhonny Vasquez estaba advirtiendo a ciertos funcionarios del actual gobierno que se abstuvieran de estar cometiendo asuntos de Corrupcion o estar haciendo cosas indebidas desde el gobierno.

Decia el destacado Comunicador Jhonny Vasquez: Reuerdense de los presos del expresidente Danilo Medina y puso como ejemplo a el ex-procurador general de la Republica Jean Alain Rodriguez y yo agrego a uno mas precisamente al ex-jefe del Cuerpo de ayundantes militares Adan Caceres Silvestre, entre otros oficiales que se creian que iban a estar para siempre gobernando.

Y yo me sumo a esas palabras hechas por el colega Jhonny Vasquez y se lo advierto con todo respeto al Honorable señor Presidente de la Republica Luis Abinader primero y luego a los señores Rafael A. Burgos Gómez. Director Ejecutivo. Bienes Nacionales & Consejo Estatal del Azúcar y al Mayor General del Ejercito de la Republica Dominicana Celin Rubio terrero.

Señor Presidente esas tierras en donde el Señor Burgos Gomez se ha dedicado a repartirla, no solo a las Fuerzas Armadas sino tambien a otras Instituciones gubernamentales repartiendola de manera estruendosa.

Dr. Rafael Rosso Meran y el Señor Andres Santana representante de la familia Santana.

Señor Presidente que esas tierras, primero el Consejo Estatal del Azucar tenia una parte de ellas arredandas y creo que nunca ella pago un centavo por esos arrendamientos por lo que le debe un dineral a esas humildes familias.

De igual manera Señor Presidente una buena parte de esas tierras les estan siendo ordenadas les sean devueltas por sentencia de los tribunales de la Republica a sus dueños, la Familia Santana y Castillo.

Asimismo Señor Presidente todo eso que esta anunciado despues de Dios el unico que puede hacerlo es usted pero es a traves de procedimientos juridicos declarandola de utilidad publica y usted ordenar al estado Dominicano que les paguen sus propiedades a sus dueños usted solo tiene ese recurso.

Finalmente por el momento Señor Presidente a usted se le ha pedido en carta dirigida a usted una urgente cita para que por favor reciba a los dueños de esas tierras, pero parece que usted no ha tenido tiempo de verla o no se le han presentado esa peticion que fueron llevadas y recibidas en su despacho.

Debo decirles tanto al Director Rafael A. Burgos Gómez. Director Ejecutivo. Bienes Nacionales & Consejo Estatal del Azúcar y al Mayor General Celin Rubio Terrero ex-jefe del Cuerpo de Ayudantes militares que los dueños de esas propiedades los cuales justifican sus propiedades con Titulos, Sentencias y determinacion de herederos son los familiares directos del Primer Presidente Constitucional de la Republica Dominicana.

Que a mi extraña la razon por la cual el Honorable Presidente de la Republica Luis Abinader no ha recibido a estas humildes familias, por si usted no lo sabia Señor Presidente yo le digo esto por aqui porque me pongo a pensar mañana y si usted y la honorable primera dama de la Republica no estan cerca de sus hijas y ellas quieran ver mañana al presidente que este de turno y le soliciten verlo y ese presidente de la Republica no le reciba.

Solo por el hecho de ser sus honorables y distinguidas hijas. Que dirian ustedes si ese mandatario no las recibiera? Que a mi me parece que cualquier Presdiente esta en el deber de recibir a un hijo de cualquier presidente de la Republica que solite verlo.

Las Familias Santana-Castillo aunque el General Pedro Santana haya sido un traidor como se le considera en las paginas de nuestra historia, pero aun asi sus descendientes no tienen la culpa de esa situacion pasada.

Y tan solo por ser descendientes directos de este Primer Presidente Constitucional de la Republica me parece que ellos merecen ser escuchados pór usted Señor Presidente y que usted no les permita a ningun funcionario que les sean violados sus derechos constitucionales, y de ninguna menera su gobierno que es el que ha venido a sentar las bases de los derechos de sus ciudadanos.

Recientemente la Fiscal del Estado de Nueva York estuvo visitando a algunos funcionarios de la Republica Dominicana devido a ciertos fraudes que se le hicieron a ciudadanos nacionalizados en Estados Unidos por fraudes hechos por cuiertos estafadores vendedores de propiedades de las cuales aunque les cobraban el dinero por las mismas nunca aparecian.

Pues saben que? De igual manera ustedes pueden estar seguro que van a venir funiconarios de igual categoria judicial Norteamericanas o talvez de mas alto rango por este caso del despojo de las tierras de estas familias que en estos momentos y con el supuesto abal del Señor Presidente de la Republica.

Asunto que es lo que estan haciendo en estos momentos los señores Rafael A. Burgos Gómez del Consejo Estatal del Azucar y el Mayor General Celin Terrero Rubio del Ejercito Nacional Dominicano los cuales estan despojando a estas emblematicas Familias Santana-Castillo de sus tierrras dejadas por sus antepasados, la advertencia esta hecha, Honorable Señor Presidente actue.

Mafiosos invasores de propiedades privadas insisten en despojar terrenos a Familia Santana-Castillo en Boca Chica

HECTOR SANCHEZ

August 28, 2023

0

2296

Share

La Mafia de invasores integradas por un grupo de Constructores dentro de los cuales se presume la integran un grupo de Compañías de Constructores insisten en pretender despojar de las propiedades de las emblemáticas Familias directas del General Pedro Santana y de la Familia Castillo.

Se recuerda que 15 de mayo pasado estas mafias usaron dos helicópteros del Ministerio de Defensa para ponerlos a disposición de esos delincuentes los cuales están empeñados en arrancarle una de las propiedades de la Familia del General Pedro Santana y de la Familia Castillo.

Estos personajes los cuales se presentan a nombre de la llamada Compañia Inversiones del Este se presentan a la propiedad de la histórica Familia Santana y los Castillos con el único objetivo de despojarle de una propiedad que esta amparada en el certificado de título número numero 582-B d 630 hectárea, 53 área y 43 decímetro del año 1947.

Mayor General Celin Terrero Rubio, Presidente de COOPINFA.

La mafia integrada por personajes que están acostumbrados a estafar a todos los gobiernos anteriores pero que no han podido hacerlo en el mandato del Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona volvieron de nuevo a penetrar a través de los emisarios del brazo armado integrado por un Coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana de Apellido De León a quien le dicen la esponja, el cual fue visto la semana pasada nuevamente en el Furgón donde funciona un Cuartel Militar de Coopinfa que está bajo el mando del respetado Mayor General Celin Rubio Terrero.

Causando grandes destrozo en la propiedad de esa humilde pero muy digna familia, la cual es representada por el señor Andrés Santana Rincon.

El Coronel activo de la Fuera Aérea de la República Dominicana Cuyo apellido es de León Alias la Esponja quien se atrevió a manipularle su arma de reglamento al Arquitecto Wilmer Cabreja y otras pesonas parte de la familia de los Santana Castillo y quien ademas ha vuelto al Cuartel de Coopinfa del ministerio de Defensa asunto que ha irritado a la familia Santana Castillo y quienes han dejado bien claro que defenderán con su sangre si es posible su propiedad si las autoridades como el Ministerio Publico, La Policía Nacional y la Fuerza Aérea de la República Dominicana no actúan sacando a ese oficial que ademas se hace acompañar de los demás individuos señalado y especialmente por el Teniente Nova han dicho que lo enfrentaran a como de lugar en su propiedad ya que ellos no tienen que buscar nada ahí.

Se recuerda que en ese entonces El jueves día 11 de la pasada semana se apareció allí al lugar una Comisión de oficiales del Departamento de inteligencia enviado por la Jefatura del despacho del Jefe de la Policía, allí lograron atrapar in fraganti al Señor Alexis Bonilla y a un Segundo Teniente (R)(P.N.) de nombre Juan Carlos Novas Florentino quien dijo estar allí por orden del Abogado del Estado en compañía de un grupo de supuestos oficiales comandando por un un Segundo Teniente (R)(P.N.) de nombre Juan Carlos Novas Florentino de la Policía Nacional quien a su vez comanda un nutrido grupo de unas 32 personas todos fuertemente armados los cuales se autodesigna, Guardias y Policías.

El Cabo de la Policía Nacional Polanco quien introdujo con una supuesta orden a los Mafiosos delincuentes a la ´propiedad de las Familias Santana-Castillo acompañada de un supuesto Alguacil el mismo suboficial con iguales argumento se había presentado a la propiedad de un maestro de Escuela retirado el cual tenia sus titulos de propiedad desde hacia 35 años , acompañados también por otros individuos en la Comunidad de Las Malenas con otra supuesta orden del estado y días después el infeliz Profesor apareció muerto en circunstancias extrañas.

Estos malhechores mas que policías y militares lo que parecen es ser Sicarios al servicio de una Compañia denominada Inversiones del Este cuyo propietario, se decia que era un supuesto General de nombre Arsenio Peña de quien se dice que tiene un hijo coronel y que parece ser de mucho poder porque ya ha usado un helicóptero para ir a hacer vuelos rasantes, la última vez que incursionaron las aeronaves fue hoy Lunes como a las 10:00 de la mañana las cuales según nuestras fuentes volvieron a hacer vuelos rasantes en la Propiedad de los Señores Santana.

La patrulla comandada por una gran Oficial la cual no conocemos pero que realizó un gran trabajo pues incauto tres motores de los delincuentes loas cuales al advertirlos se lanzaron a la huida, procediendo a llevarlo a la dotación policial de Boca Chica cuyo director era el Coronel Disla y el Teniente Coronel de León Subcomandante de Boca Chica el cual según fuentes que no quisieron dar sus nombres era uno de los oficiales que iba a retirar dinero en efectivo en el área cercana al Furgón de Coopinfa que esta en el lado de atrás de la nueva Base Naval de la Armada Dominicana.

Por eso esos motores posteriormente les fueron entregados a esos bandidos porque lo fue a buscar un tal Coronel (R) de apellido de León, también hermano de otro siniestro personaje un Coronel activo que también se apellida de De León de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) quien llamó a un tal Coronel Cabrera del despacho del Jefe de la Policía Nacional el cual a su vez ordeno que entregaran esos motores al ya mencionado Coronel Colón el cual en el año 2019 era jefe de Operaciones del A-2 (Servicio de Inteligencia de la FARD mejor conocido como (A-2) quien a su vez según nuestras fuentes trabaja en el tribunal de Tierras.

Por lo que la familia Santana, más de nueve mil (9,000) familias que hay ahí asentada y que ese grupo de fascinero ha estado amenazando con pistolas en manos y este redactor que suscribe esta historia responsabiliza al Coronel (PN), Cabrera, al Coronel (PN) Disla Director de Boca Chica, al Teniente Coronel (PN) De León Subdirector de Boca chica, al Coronel (R) (FARD)Colón A los Dueños de la llamada Compañía Inversiones del Este, y también al General de Brigada Garcia de Leon quien se dice que es uno de los brazos Militares de esa connotada Mafia que se dedica a despojar terrenos no tan solo del Estado Dominicano, sino a terrenos privados como los de esta Familia Santana.

Uno de los supuesto oficiales que acompañan a las mafias en su fechoria de despojo de propiedad privada, aquí se observa con su arma de reglamento en su cintura.

Modus Operandi de estos poderosos mafiosos

Este caballero sentado se identifico como el supuesto Ingeniero Rivas uno de los integrantes de la mafia quien alego estar lotificando la propiedad por supuesta autorización del Abogado del estado a su lado y a quien se le observa de manera amenazante la pistola al cinto.

Nadie sabe de qué forma estos individuos se las arreglan para penetrar al tribunal de tierras, captan allí las propiedades que ellos previamente investigan y entonces usan personal interno de ese tribunal y/o del Catastro nacional y se hacen un título y fuerzan a medir los terrenos ajenos y en menos de uno o dos meses se hacen inventar un título con un asombroso montaje sobre las tierras y entonces se van al abogado del estado y allí se auxilian del Coronel Ricard enlace de la Policía Nacional y el Abogado del Estado para conseguir el resto de papeleo, y luego ellos con sus Policías activos, Militares y sicarios se las agenciaron para expulsar a los verdaderos dueños de sus propiedades.

De igual manera se recuerda que se le solicito al Señor Presidente de la República Luis Abinader una audiencia urgente para que recibiera a los propietarios de la propiedad y que también ordenara una exhaustiva investigación para que sean sometidos ante los tribunales de la república a ese grupo de poderosos mafiosos para que respondan por sus hechos.

Hoy vemos a un señor de apellidos Rodríguez de Jarabacoa y con quien nos solidarizamos puesto que es víctima de esa misma mafia de acuerdo con su comunicado hecho público a través del Periódico hoy, esos malhechores con igual cantidad de dinero y al cual lo quieren despojar se sus tierras con similares parecidas a esta misma mafia los cuales se le aportaron a la Magistrada Miriam Germán Procuradora General de la República.

Al Jefe de la Policía Nacional, mayor General Eduardo Alberto Then, Director General de la Policía Nacional y al Ministro de Defensa Dominicano Teniente General Carlos Luciano Diaz Morfa, Al Mayor General Ing. Carlos Rodríguez Febrillet Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, al mismo Abogado del Estado magistrado Gedeón Platón con pruebas de parte los falsos argumentos y de los fraudes cometidos y por estos delincuentes para que se inicie una investigación seria.

De igual manera también que se le solicito al jefe de la Policía Nacional para que recibiera a una comisión de la familias afectadas por estos mafiosos, asunto que ni el despacho del Señor Presidente Abinader, ni el Jefe de la Policía han contestado mientras tanto la familia Santana- Castillo y parte de los que hemos comprado allí esperamos para evitar una desgracia entre esos mafiosos y los verdaderos dueños de la propiedad.

Otros miembros de instituciones militares acompañantes de los mafiosos

Se recuerda que en ocasiones posteriores esos bandalos iban acompañados de después se aparecieron los nombrados Teniente Coronel (R) FARD Ramon Andres de Leon, un Segundo Teniente (R)(P.N.) de nombre Juan Carlos Novas Florentino, y un Agente de la (DNCD) llamado Carmito Corcino Alcantara, mas de siete del resto de esos personajes emprendieron la huida por el bosque, es decir que con esa acción dispuesta por el Jefe de la Policía Mayor General Eduardo Alberto Then fueron retirados por esos personajes.

Un reiterado llamado urgente al Señor Presidente, la Procuradora General de la República y al Jefe de le Policía

Señor Presidente Luis Abinader, Señor Jefe de la Policía Nacional Eduardo ALberto Then seguimos esperando por esa cita, y por la exhaustiva investigación porque de ninguna manera permitiremos a ese siniestro Coronel De León de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, ni al Primer Teniente retirado

Modus Operandi de estos poderosos mafiosos

Nadie sabe de que forma estos individuos se las arreglan para penetrar al tribunal de tierras, captan allí las propiedades que ellos previamente investigan y entonces usan personal interno de ese tribunal y/o del Catastro nacional y se hacen un título y fuerzan a medir los terrenos ajenos y en menos de uno o dos meses se hacen inventar un título con un asombroso montaje sobre las tierras y entonces se van al abogado del estado y allí se auxilian del Coronel Ricard enlace de la Policía Nacional y el Abogado del Estado para conseguir el resto de papeleo, y luego ellos con sus Policías activos, Militares y sicarios se las agenciaron para expulsar a los verdaderos dueños de sus ´propiedades.

Los policías y militares que acompañaron a las mafias que en ese entonces la introducía el Cabo de la Policía Polanco con una supuesta orden del Abogado del Estado.

Algunos dueños con tan mala suerte que aparecen muertos días después de los atropellos. sino pregúntele al Cabo Polanco de la Policía Nacional, si a este mismo cabo quien en meses anteriores había ido a la Malena por supuesta orden del Abogado del Estado a la Propiedad del Profesor de Educación retirado Pedro Hernández quien tenía 32 años con sus documentos y apareció muerto días después y este mismo cabo fue el que comando la horda de Policías Militares y Sicarios a despojar a la familia santana de sus propiedades.

General de la FARD es uno de los supuestos principales Militares que forman parte de esa Red de mafiosos

Ala militar de estas mafias y eso se lo ponemos en las manos al Presidente de la República para que los mande investigar de manera inmediata y sin contemplaciones para que sus investigadores no aleguen ignorancia antes de que estos individuos mafiosos no se les ocurra seguir desapareciendo dueños de propiedades.

Mafias están integradas por Oficiales Generales, coroneles y de otros rangos activos y en retiro

Según nuestras fuentes el General de Brigada Garcia de Leon quien fue Director del J-1 Dirección de personal del Ministerio de Defensa es uno de los principales del Ala militar de estas mafias, Coronel (R) Colón quien en el año 2019 fue jefe de operaciones de la Dirección de inteligencia de la FARD (A.1) y que se dice que trabaja en el Tribunal Superior de Tierras.

¿Quienes deben ser minuciosamente investigados por ser tan ligero y darle todas las facilidades a esos mafiosos?

1)Coronel (PN) Ricard enlace entre la Policía Nacional y el Abogado del Estado

2)Coronel Disla Director de Boca Chica

3)Teniente Coronel De León Subdirector de Boca Chica por supuestamente haber estado recibiendo dinero de esos mafiosos.

4)Coronel Cabrera (PN) Por ser el oficial que le envió a entregar los motores sin documentos a los Sicarios de la Compañia de Inversiones del Este.

4)General de Brigada (FARD) Garcia de Leon por supuestamente ser uno de los principales jefes del Brazo armado de los Mafiosos

5)Coronel (r) Colon FARD Por ser el jefe Operativo y que fue al rescate de los delincuentes en el Cuartel (PN) de Boca Chica

6)Deben ser investigados también una gran cantidad de Oficiales superiores y subalternos, Militares y Policiales que están ligado a estas red de mafiosos.

Se esta esperando una cita que se le solicito al mayor General Eduardo Alberto Then para escuchar a este servidor y a la Familia Santana acompañada de sus abogados para que los escuche la misma se le solicito al Coronel Solís jefe de Gabinete del jefe de la Policía y quien no ha dado respuesta de la solicitud con carácter de urgencia debido al peligro que enfrentamos al denunciar tan graves hechos. y esperamos por ella y de extrema urgencia reiteramos.

Periodista someterá Teniente Coronel De Policía por violar sus derechos de Propiedad

Santo Domingo, R. D.-Será sometido a la acción de la Justicia Ordinaria el Teniente Coronel de la Policía Nacional De León quien ocupa la Subdirección de Boca Chica por este Oficial Superior de la Policía ir con Policías armados a violar sus derechos de propiedad que este redactor le compro a la Familia Santana en un lugar ubicado en los Tanquecitos, Boca Chica Santo Domingo Este.

El Comunicador se ha estado quejando de la mala actitud del Oficial Superior quien de una manera extraña le ha estado sirviendo a una poderosa mafia la cual le han querido arrebatar una propiedad que heredan la Familia Santana pero con sus títulos de propiedad los cuales son desconocidos por estos Invasores de Cuello Blanco los cuales hasta han falsificado y remontado otros terrenos en esta propiedad de esta distinguida Familia.

En un principio estos personajes fueron con una resolución que ciertamente le emitió el Magistrado Gedeon Platón Bautista Liriano Abogado del Estado para que ellos midieran una supuesta propiedad que tenian alli, pero estos individuos en vez de hacer lo que le aprobó el respetado Funcionario Judicial lo que hicieron fue que se aparecieron a la propiedad secuestrandola y destruyendo todo lo que encontraban a su paso con un reguero de personas todos armados que se identificaban como oficiales superiores de todas las Ramas Militares y policiales.

Y la Magistrada Miriam Germán quien no se anda jugando ni portándose al juego de estos personajes, dispuso una investigación en la ordenaba a la Jefatura de la Policía Nacional una inmediata investigación, enviando el Jefe de la Policía Nacional un equipo de su personal de inteligencia y donde fueron sorprendido, los personajes los cuales al momento de llegar este equipo emprendieron la huida por el bosque dejando abandonado tres motores, dos de los cuales no tenían ni placa, ni documentos.

Vehículos que fueron incautados y llevados al cuartel de Boca Chica, después se aparecieron los nombrados Teniente Coronel (R) FARD Ramon Andres de Leon, un Segundo Teniente (R)(P.N.) de nombre Juan Carlos Novas Florentino, y un Agente de la (DNCD) llamado Carmito Corcino Alcantara, mas de siete del resto de esos personajes emprendieron la huida por el bosque, es decir que con esa acción dispuesta por el Jefe de la Policía Mayor General Eduardo Alberto Then fueron retirados por esos personajes.

Sin embargo ahora el que va a cometer violaciones infraganti es el Teniente Coronel De León que usando su personal fue a mi solar debidamente comprado según consta en acto de venta del inmueble de fecha 3 del mes de abril del año 2023 debidamente notarizado y registrado y amparado en el certificado de título identificado con la matricula numero: 0100212518. libro 343. Folio 199 del Distrito Nacional.

Posteriormente una fuente que no quiso revelar su nombre afirma haber visto al Teniente Coronel De León recibir dinero de estos personeros en un Cuartel que posee allí el Ministerio de Defensa a través de COOPINFA y que lo comanda el Capitán García de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y cuyo cuartel era Centro de operaciones de esos individuos puesto que allí guardaban los motores sin placas, comían y se reunían esos personajes que fueron sacados por ese equipo de inteligencia de la Policía Nacional.

Es pertinente decirles que ese Capitán García de la FARD es el segundo Oficial activo de esa respetable Institución que se presume ha estado en complicidad con esa mafia ya que el le confeso a este redactor que el recibía allí a otro oficial SUperior activo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el cual también es un Coronel que coincidencialmente es de apellido de Leon y a quien le apodan la Esponja que por cierto tiene un fuerte y oscuro historial militar. Este oficial quien también esta sometido a la justicia ordinaria por haberle manipulado un arma al Arquitecto Wilmer Cabreja en esos terrenos propiedad de la Familia Castillo.

Magistrada Miriam Germán Brito Procuradora General de la República Dominicana.

El Coronel De León subdirector del Cuartel de Boca Chica sera sometido a la acción de la justicia por haber ido en compañía de los Policías bajo su mando y haber sacado unos postes de hierros (105) en total, y haber picado unos frutos menores que estaban sembrados allí, como guandules, matas de plátanos, matas de Guineo y matas de rulos a los cuales no conforme con haberlas picado cno machete con sarna y a mi juicio de manera criminal a la misma se le fue echado herbicida.

De igual manera vuelvo hacer un urgente llamado ya al mismo jefe de la Policía para que por piedad reciba sin más dilación a la familia Santana y a la Familia Castillo con sus abogados, su Agrimensor y al Arquitecto WIlmer Cabreja debido a que esas mafias se resisten a respetarle los derechos a los reales y verdaderos dueños de la propiedad mencionada.

De mi parte ratifico que sera llevado de manera irrevocable al Teniente Coronel de León por los abusos cometidos en contra de este redactor que ya no esta dispuesto a tolerarle un abuso mas en franca violación a mis derechos constitucionales establecido en la constitución de la república ha pesar de que el magistrado Fiscal con siento en Boca chica le ordeno a el personalmente en mi presencia y de otras personalidades mas que no fueran a ese solar a molestar no tocar nada de allí hasta que esa situación no la resolviera un Magistrado Juez de los Tribunales de la Republica, asunto que este oficial ha desoído atento a el.

De igual manera por este medio le informo al Honorable Colegio Dominicano de Periodista (CDP) en la persona de su presidente el Colega Aurelio Henríquez y al También Colega Dr. José Beato Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que serán responsable de mi vida al Coronel De León (La Esponja), El Capitan García (FARD) y el Teniente Coronel P.N. De León por este ir a estar vandalizando mi solar de mi propiedad que lealmente yo adquiri a sus legítimos dueños y que a partir de este momento no le sera permitido a nadie ir a violar mis derechos constitucionales.

Otro Oficial activo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana posible cómplice de poderosas Mafias invasoras de propiedad Privada

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.-Un Capitán de la Fuerza Aérea de la República Dominicana se suma a los posibles cómplices y/o Oficiales de las diferentes Ramas Militares y Policiales que están implicados y-o ligados a una Poderosa Mafia de constructores los cuales se dedican a hacer destrozos, secuestrar propiedades y despojar a los verdaderos dueños de sus predios.

El Capitán García quien según el mismo le informo a este redactor que era Ingeniero en sistema y que también laboraba en el ITLA es el jefe de un furgón que tiene Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA) y que funciona como una especie de cuartel que esta ubicado al frente de la Nueva base Naval de la Armada Dominicana en los Tanquecitos, Boca Chica.

Justamente ese Cuartel era el centro de refugio de una serie de personajes que mas que militares parecían sicarios al servicio del mejor postor, puesto que se prestaban para acompañar a un grupo de personajes de una compañía llamada inversiones del Este y las tropas de personalidades armadas siempre estaba al frente otro Oficial superior activo y hablamos del Coronel (FARD) de León alias la Esponja

En ese lugar según fuentes que no quisieron revelar sus nombres ´por asunto de seguridad fue visto al Teniente Coronel de León quien en la actualidad es el Subdirector de la Policía Nacional con asiento en Boca Chica retirando un gran cantidad de dinero por esos invasores.

Esa propiedades que fueron vandalizadas y secuestradas por esos personajes con el apoyo masivo del Teniente Coronel de León quien le prestaba las unidades que se supone deberían de estar al servicio exclusivo para prevenir el robo y los violaciones al orden publico eran puestas al servicio de estos delincuentes.

Esas propiedades son de las emblemáticas familias de Boca Chica los Señores Santana Descendiente directo del General y Abogado Pedro Santana y la Familia Castillo con sus auténticos títulos de Propiedad, parece que a estos oficiales tanto de la Policía Nacional, como de la Fuerza Aérea de la República Dominicana se les olvido que el Presidente Luis Abinader dijo en su discurso que no tiene ni socio ni cómplice.

A estos oficiales que están al servicio de esas mafias es bueno que sepan que ahí en esos terrenos ya están comprometidos para la construcción de la Ciudad inteligente la primera de América Latina con una inversión que se lleva de 4 a 6 mil millones de dolares asunto que sera sin dudas el verdadero desarrollo del Segundo polo Turístico de República Dominicana, Boca Chica.

Nueva Carta Pública al Honorable Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana

Héctor Danilo Sánchez, Special-Reporter, USA.-Por nueva vez me veo en la obligación de dirigirme por aquí al excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana Licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, debido a que en esta ocasión por una circunstancia inesperada de mi vida me veo enfrentada a una Poderosa Mafia de Invasores de Propiedades no solamente del estado sino, de propiedades privadas, que por años se ha dedicado a invadir por encima de todas las leyes Constitucionales de la República Dominicana.

Si esas propiedades son del estado ellos se las roban y construyen grandes proyectos de apartamentos, una vez ya la invaden si son del estado la pagan a vacas muertas, pero venden los apartamentos carísimos sin ningún tipo de escrúpulos, si son privadas y los dueños ni se enteran pues hasta le falsifican todos los documentos y se quedan con ellas, pero si los dueños se dan cuenta hasta lo matan si no negocian con ellos,

En todos los gobiernos ellos habían corrido por sus anchas pero en esta administración el Presidente Luis Abinader los había puesto a rayas, ah pero otra cosa cosa altos oficiales civiles y militares, unos en funciones, otros en retiros y hasta gatilleros y/o sicarios forman parte de estas mafias.

Entonces les hemos enviado comunicación al Señor Presidente de la República por la vía correspondiente y sin embargo no ha sido posible que las comunicaciones les haya llegado a las manos del mandatario siendo desviada la última de ella al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Hemos tratado de ver a Doña Lourdes Jefa del Despacho presidencial pero se nos ha sido imposible verla, de igual manera hemos querido ver al Señor Eylin Beltrán Soto, su asistente personal resultando también difícil poder verlo lo que nos obliga a intentarlo a través de esta humilde columna.

Este es el Colega Periodista Frank Rodríguez productor del Programa Hablando con Criterio el cual conjuntamente con este servidor ya esta siendo amenazado de muertes por esas mafias

De igual manera le queremos decir a Doña Lourdes Cecilia Herrera y al Señor Eylin Beltran Soto que estas mafias ya nos tienen amenazados de muerte a quien suscribe y al Colega Periodista Frank Rodríguez Productor del Programa Televisivo “Hablando con Criterio” Por este permitir que se denunciara en su programa el terrible atropello al cual están sometiendo estas mafias a las Familias por lo que le agradecemos su urgente ayuda en estos casos.

Honorable Señor Presidente Constitucional de la República.

Su Despacho. –

Excelentísimo Señor presidente después de darle el más respetuoso de mis saludos por este medio y por segunda ocasión vuelvo a dirigirme a usted para comentarle lo siguiente.

Su excelencia por diferentes vías nos hemos dirigido a usted en calidad de Ciudadano respetuoso de la ley que nos rige debido a que en fecha 3 de abril del año 2023 yo compre a los auténticos dueños la cantidad exacta de 4,450.35 Metros Cuadrados en un lugar denominado los Tanquecitos, municipio de Andrés Boca Chica provincia Santo Domingo Este según el acto de venta de fecha 3 del mes de abril del año 2023 y ahora en calidad de vocero Oficial de la familia Santana según el acto de representación de la misma fecha.

Resulta Señor presidente que esta propiedad adquirida por quien suscribe además de todo el resto de la propiedad que por herencia pertenece a los descendiente directo de la familia del Primer Presidente de la República y Capitán General Pedro Santana derechos que comparten con otros Ilustres ciudadanos como los de la Familia Castillo entre otras familias emblemáticas de allí de Boca Chica.

Resulta Señor presidente que de buenas a Primeras se ha aparecido a estas propiedades una Mafia de invasores de Tierras integradas entre bastidores por Oficiales de altas graduación de todas las instituciones militares y Policiales, algunos en retiros y otros en funciones entre otros gatilleros y/o Sicarios al servicio de estas mafias y ahora se han agregado otros mafiosos extranjeros como un supuesto Ingeniero según el de origen peruano.

Resulta Señor presidente que le hemos presentado el caso directamente a su despacho en el palacio nacional a través de comunicaciones que han sido depositadas por la vía institucional y que han sido recibidas.

Resulta que en mi condición de ciudadano he tratado de ir al despacho de sus asistentes la Señora Lourdes Cecilia Herrera Tejada. Directora del despacho Presidencial en busca de respuestas para las peticiones hechas en mis comunicaciones enviadas resultando infructuoso poder hablar con la Señora Lourdes Herrera, sin embargo, de su despacho salió la importantísima comunicación marcada con el PR-IN-2023-7772 de fecha 29 de marzo del 2023 la cual iba a dirigida por instrucciones suyas al Jefe de la P.N., Al Lic. Merido Torres, Director General de Titulación de Tierras y al Magistrado Gedeón Platón Bautista Liriano Abogado del Estado Dominicano con una instrucción para abrir una exhaustiva investigación, pero esta comunicación Señor Presidente desapareció por arte de Magia parece que la peligrosa Mafia se apoderó de ella, nunca llego donde debió llegar. La Pregunta es Señor presidente: ¿Habrá el reparto de dinero de la mafia logrado llegar al despacho de Doña Lourdes a la cual le he pedido tratar de verla y me has sido imposible verla para hablar de este asunto?

Resulta que de igual manera he tratado de ver al Señor Eilyn Beltrán Soto, su asistente personal para tratarle el asunto y también los esfuerzos han resultados infructuosos.

Resulta que después de la Dirección de Asuntos Internos por instrucciones de la Procuraduría General de la República Fue enviado un equipo de Oficiales de Asuntos Internos de la Policía para investigar lo denunciado y donde fueron incautados unos motores los cuales no tenían papeles en los cuales andaban unos gatilleros dentro de ello un Segundo teniente Retirado de la PN. Llamado Juan Carlos Novas Florentino, un coronel activo de la FARD de apellido de León Alias la Esponja, otro teniente coronel Retirado y hermano de la Esponja de Nombre Ramón Andrés De León, los cuales después de habérsele entregado sin procesarse ante la justicia las motocicletas incautadas.

Resulta que ahora Señor presidente quienes encabezan la invasión a las propiedades ajenas que son el coronel Disla y el Teniente Coronel De León, Director Y Subdirector respectivamente del Cuartel De la Policía Nacional Con asiento en Boca Chica a quienes Señor Presidente estos oficiales Comandantes Policiales Señor presidente son los que con los vehículos asignados para tareas policiales y los hombres que deberían de estar en las calles ellos los tienen al servicio de esas mafias invadiendo y rompiendo la propiedades Estos Oficiales superiores con esa actitud están violando y desafiando el Decreto No. 668-22, emitido por usted Señor presidente hace apenas cinco meses, el 11 de noviembre de 2022, el cual dispone en su artículo uno “que la policía nacional establezca una unidad especializada para la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado”, y en el artículo dos “instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional, proceder, en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado”.

Resulta Señor Presidente que ahora una fuente de entero crédito nos informa que estas mafias han regado una cantidad no revelada de millones de pesos entre los despacho de la Jefatura de la Policía Nacional, el Despacho del Director Regional Santo Domingo Este y por eso no contesta el Director general de la Policía Nacional, ni contesta el Director Regional Santo Domingo Este, ni tampoco responde el Inspector General de la Policía Nacional a pesar de habérsele solicitado también una cita de emergencia para ir hablar del tema debido a lo complejo que se ha tornado y sin embargo en el despacho del Jefe Policial a pesar de haber solicitado la cita personalmente y por escrito la respuesta has sido el silencio lo cual los hace cómplice de tan repudiable acción en contra de los derechos Constitucionales de la Familia Santana y Castillo de allí de Boca Chica.

Resulta Señor Presidente que debido a la actitud extraña que se ha tomado en el despacho de la Jefatura de la Policía Nacional de no querer recibir a los auténticos dueños de la propiedad mencionada se esta buscando que se suelten las pasiones de los dueños y lo que se espera no es mas que una tragedia o baño de sangre debido a que estos invasores están tumbando árboles, haciendo excavaciones y con la propiedad secuestrada solo allí con un grupo de invasores, los cuales están siendo protegidos por tropas uniformadas de la Policía Nacional con asiento en Boca Chica bajo el mando del Coronel Disla y el Teniente Coronel De león quienes han dicho que ellos están ahí ya por instrucciones expresa del Jefe de la Policía y/o el Director Regional Santo Domingo Este.

Entonces nos preguntamos Señor presidente

1-¿Hasta cuándo tendrán las humildes familias Santanas y Castillo que aguantar todas estas desconsideraciones y abusos de estas Mafias que no tan solo le hayan secuestrado sus propiedades, sino con las vehículos y hombres policiales que usted señor presidente con tanto esfuerzo y empeño que ponen en buscar esos recursos y hombres para ponérselo al servicio de la ciudadanía y estos irresponsables oficiales lo estén destinando al servicio de una mafia invasoras de Terrenos?

2-¿Cómo es posible Señor Presidente que el señor Jefe de la Policía habiéndose denunciado por todas las vías estos atropellos e injusticia en contra de estas humildes familias no hayan procedido de manera inmediata sometiendo al orden a estos hombres o es que acaso estas Mafias están por encima de la ley?

3-Excelencia sabemos que su agenda es muy cargada pero nuevamente suplicamos por piedad que usted nos reciba dentro de sus posibilidades a la mayor brevedad posible a fin de que usted se empodere de esta situación debido a que parece que estas hordas de mafiosos han permeado casi todos los despachos de algunas de las personas aquí mencionadas, nosotros pensamos que hasta su despacho no será posible que estos penetren pero hasta ahora no hemos recibido respuestas, por aquí le decimos que allí justamente en ese lugar se esta trabajando uno de los proyectos mas hermosos el cual le dará al Municipio de Boca Chica el verdadero desarrollo que por años han estado esperando pues se construirá allí la ciudad inteligente cuya construcción costará en una inversión de unos 4 a 6 milo millones de dólares, pero nos sentimos en estos momentos desprotegidos si usted no nos ayuda Señor presidente.

Las personas que debemos ser recibido y escuchado por usted son las siguientes por favor recíbanos es de extrema urgencia.

porque es necesario darle a conocer a usted un informe Oficial de parte de los Siguientes Señores:

1- Héctor Sánchez en mi calidad de Comprador de una propiedad y ahora Vocero Oficial de la Familia.

2-Señor Andrés Santana descendiente Directo del presidente y General Pedro Santana en representación de la Familia.

3-Señor José B. Castillo Santana en representación de la Familia Castillo

4-Arq. Wilmer Cabreja inversionista muy importante en la Propiedad y el cual ira con su máster plan del Hermoso proyecto.

5-Señor Sención Beltre Morillo Adquiriente de una Propiedad.

6-Mayor (r) (FARD) Dr. Manuel Sánchez Reyes Abogado Apoderado

7- Dr. Rafael Rosso Meran Abogado apoderado.

8-Agrimensor Gregorio Aquino.

Tenemos la fe en Dios y la esperanza en usted de que al momento de usted leer estas humildes notas usted dispondrá atender a nuestra urgente peti Es justicia que os pedimos Señor Presidente

Dando las gracias por su segura atención a nuestra urgente petición.

Muy atentamente,

Héctor Danilo Sánchez Rodríguez

Periodista-Corresponsal

La poderosa maquinaria que con el apoyo del Teniente Coronel De León, de la policía Nacional subdirector del Cuartel de la dotación policial de Boca Chica quien los vehículos y el personal de la Policía Nacional iban a apoyar la invasión de esos mafiosos a la propiedad de los Señores Santana Castillo.