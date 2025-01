Director de Migración desmiente haitianos entren a territorio dominicano por el Mar Caribe. Otras Niticias Policiales

Santo Domingo, R. D.-El director General de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, negó que migrantes ilegales haitianos estén utilizando rutas de acceso a través del Mar Caribe para ingresar al territorio dominicano.

Al conversar con los medios de comunicación, Lee Ballester, indicó que esa información pudo haber surgido porque hay un reforzamiento en la zona terrestre de la frontera.

“Esa información fue analizada y fue depurada, yo trabajé conjunto con el comandante general de la Armada, con el J-2 y hasta ahora el personal de la Armada que hizo el descenso en el área no encontró evidencia de que esa información haya sido validada, no obstante nos mantenemos vigilante, también se evaluó las características de la zona, el acceso, la profundidad y no hay condiciones para que una situación así fluya”, dijo Ballester.

Las declaraciones de Ballester se producen luego de que el encargado de la Dirección General de Migración en la provincia de Pedernales, Nibelyn Novas Cuevas, informara que capitanes de botes y embarcaciones del poblado de Anse-à-Pitre han creado nuevas rutas por el mar Caribe para transportar haitianos de manera ilegal a República Dominicana.

Lee Ballester informó que la Armada de la República Dominicana y la Dirección General de Migración se mantienen vigilante tratando de identificar las posibles rutas acceso que puedan tener o intentar indocumentados haitianos para ingresar al territorio dominicano de manera irregular.

Ante la salida del territorio dominicano de miles de haitianos que retornaron a su país natal por las festividades navideña y fin de año, el vicealmirante Lee Ballester dijo que los operativos migratorios y que visitó la zona fronteriza para supervisar, coordinar y reforzando la litera operacional para obtener mejores resultados.

Repatriación

Durante este año 2025 el director de Migración Lee Ballester dijo que llevan cerca de dos mil haitianos repatriados de acuerdo al último informe, datos que van a variar en las próximas horas.

“Pero reiteramos que nosotros estamos mando cumplimiento al mandato que nos dio el consejo de seguridad y defensa de la República Dominicana y que estamos trabajando para dar cumplimiento a la ley 285-04 con su reglamento de aplicación”, indicó Ballester.

Durante la visita del vicealmirante a la provincia de Dajabón fue acompañado de la Gobernadora Severina Gil, el alcalde Santiago Riveron y el diputado Tony Bengoa quienes valoran como positiva la visita de Lee Ballester.

La Policía mata a Henry Feliz “Mantequilla”, acusado de quitarle la vida a un sargento

A Henry Feliz “Mantequilla” se le acusaba de haber accionado el arma que arrancó la vida al sargento mayor Calcaño Castillo

“El Boti” y “Mantequilla” mientras circulaban en una motocicleta, vistiendo ambos hoodies para cubrir sus rostrosPN

Agentes de la Policía Nacional mataron a Henry Feliz “Mantequilla”, en la Loma de Juan, en San José de Ocoa, según ha podido confirmar este diario.

El joven es vinculado al asesinato del sargento Eddy Calcaño Castillo, ocurrida en Baní, municipio de Peravia. En diciembre pasado, la Policía había informado que redoblaba los operativos de búsqueda del nombrado “Mantequilla”.

En el caso también fue vinculado Elvin Luego Pérez “El Boti”, quien supuestamente conducía la motocicleta donde se desplazaban los delincuentes al momento de perpetrar el asalto. “El Boti” también perdió la vida en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional la madrugada del lunes 16 de diciembre.

El sargento Calcaño Castillo habría herido con su arma a uno de los atracadores antes de ser abatido a tiros por sus agresores.

Faride Raful afirma que junto a MP investigan casos de policías asesinados en últimos días

La ministra de la Policía Nacional, Faride Raful, dijo que el operativo “Navidad con garantía de paz”.Rosa Luna.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo que el operativo “Navidad con Garantía de Paz” continúa en marcha y con mayor cantidad de uniformados debido a los asesinatos de miembros del cuerpo policial.

Raful aseguró que junto al Ministerio Público se encuentran investigando para que los implicados en muertes de miembros de la Policía sean sancionados y “sobre ellos caiga todo el peso de la ley”, afirmó Raful.

Asimismo, aseveró que miembros del cuerpo de seguridad se estarán desplazando junto a militares de otras entidades para garantizar la seguridad ciudadana.

“Estamos acongojados y en solidaridad con las familias de estas personas que han hecho una labor en la Policía Nacional”, mencionó Raful, en su encuentro con la prensa.

Por otro lado, Raful mencionó que los conflictos sociales en septiembre del año en curso se elevaron a un 60% para luego descender en un 30% y en los últimos días aumentaron a un 45% debido al comportamiento de los ciudadanos, así lo precisó la ministra.

Además, la ministra dijo que el horario para los centros de diversión y restaurantes será extendido con la misma regularidad que en años anteriores.

“Los restaurantes que cerraban a las 2:00 de la madrugada podrán cerrar a las 3:00 de la madrugada y centros de diversión que cerraban a las 3:00 de la madrugada cerrarán a las 4:00 de la madrugada”, aseguró Raful, reiterando que estas medidas serán de una hora de extensión.

A la salida del Palacio de la Policía Nacional, la magistrada Rosalba Ramos aseguró que al menos 15 miembros de fuerzas de seguridad han sido asesinados durante este 2024.

Cae abatido “El Boti” en enfrentamiento con la policía en Baní

Caso del sargento muerto en Baní.

Elvin Lugo Pérez, alias “El Boti”, cayó abatido la madrugada de este lunes en un presunto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en el barrio La Javilla, de este municipio.

“El Boti” era uno de los principales sospechosos en la muerte del sargento mayor Eddy Calcaño Castillo, miembro de la Policía Nacional, ocurrido días atrás durante un asalto en el que el agente fue ultimado a tiros mientras respondía al ataque. Lugo Pérez era señalado como el conductor de la motocicleta utilizada para perpetrar el crimen.

Desde el pasado sábado, la Policía Nacional desplegó un operativo intensivo en barrios y comunidades rurales de Baní, incluyendo Paya y Escondido, con el objetivo de capturar tanto a Lugo Pérez como a Henry Feliz, alias “Mantequilla”, señalado como quien disparó el arma que mató al agente.

El enfrentamiento que resultó en la muerte de Lugo Pérez se produjo mientras las autoridades realizaban labores de búsqueda activa en La Javilla