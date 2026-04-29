Presidente Abinader encabeza reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona, acompañado por la primera dama Raquel Arbaje, asistió al acto de reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, que ahora narra la historia dominicana en renovadas salas expositivas.

Sus espacios exhiben una valiosa colección de objetos y obras que refuerzan la identidad nacional y ofrecen una mirada cercana a épocas y hechos que dieron paso a la conformación de la República, como la Guerra de Independencia. Asimismo, el recorrido muestra lo ocurrido durante la Guerra de la Restauración y la Revolución de Abril de 1965.

Durante el acto, autoridades culturales destacaron el empeño y respaldo del presidente Luis Abinader para rescatar y fortalecer los espacios culturales y museísticos del país y acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de la historia dominicana.

De su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, resaltó la integración de unos 35 museos en diferentes puntos del país, tanto del sector público como privado, con el propósito de preservar el patrimonio material e inmaterial del país y de contribuir con la habilitación de espacios para que estudiantes y toda la ciudadanía pueda conocer los procesos históricos de la República Dominicana.

Las siete salas renovadas son: Guerra de Abril, La Patria, Los Presidentes, Trujillo: una era de terror, La Guerrilla de Caamaño, la colección de piezas museográficas y El Jardín de Hostos, espacios dedicados a episodios y figuras fundamentales de la historia nacional que recuperan protagonismo en el principal museo histórico del país.

Tras el corte de cinta, el presidente Abinader recorrió las remodeladas instalaciones junto al ministro Salcedo, acompañados por el director del MNHG, José Guerrero Sánchez, el director general de Museos, Carlos Andújar, y el presidente del Voluntariado del museo, Marcial Najri, quienes ofrecieron detalles de las diversas áreas.

Asimismo, Carlos Andújar agradeció al presidente Abinader el respaldo brindado a la revitalización de las instituciones museísticas en todo el territorio nacional, fortaleciendo la oferta cultural, el sano entretenimiento y el apoyo a la economía y el turismo.

José Guerrero Sánchez, por su parte, destacó que la institución recibirá a estudiantes, investigadores y visitantes nacionales y extranjeros con una misión clara: preservar y difundir la memoria histórica y los valores que definen a la República Dominicana.

La intervención incluyó trabajos en las áreas interiores y exteriores del edificio, orientados a mejorar las condiciones de conservación, accesibilidad y experiencia de los visitantes.

Historia del museo

Fundado en 1981 e inaugurado el 1 de marzo de 1982 en el edificio del antiguo Liceo Unión Panamericana, el Museo Nacional de Historia y Geografía tiene como misión resguardar el patrimonio histórico y geográfico dominicano, así como promover su investigación científica.

Desde 2023, el edificio lleva oficialmente el nombre del historiador Emilio Cordero Michel, en virtud de la Ley 23-23, promulgada el 28 de febrero de ese año.

Estuvieron presentes, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Jorge Cavoli, y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, así como destacadas personalidades del ámbito cultural nacional.

Presidente Abinader recorre Feria Regional del Libro Santiago 2026 y llama a la población a visitarla

Santiago.– El presidente Luis Abinader en compañía del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, realizó un recorrido por la Feria Regional del Libro Santiago 2026, donde destacó la magnitud y diversidad cultural del evento e invitó a la población de Santiago, así como a toda la región del Cibao, para disfrutar de esta iniciativa que reúne expresiones representativas de cada provincia, a la vez que promueve el acceso a la cultura.

Durante su visita, el mandatario recorrió los distintos pabellones instalados en el Gran Teatro del Cibao, incluyendo el Pabellón Regional, que integra a las 14 provincias del Cibao, así como las áreas de librerías y editoriales, identidad y ciudadanía, cómic, infantil, artesanía y gastronomía, en interés de valorar la riqueza cultural y creativa expuesta.

“En esta Feria del Libro y de la Cultura que estamos haciendo ahora, retomando esta práctica que se había suspendido desde hace más de 20 años, pero que es la más grande de las que se han hecho en Santiago y el Cibao, le queremos pedir no solamente a todos los habitantes de Santiago y de los municipios de la provincia, sino también a todo el Cibao, que vengan a ver”, expresó el presidente Abinader.

Señaló que en esta feria regional “hay un pedacito de cada provincia del Cibao; aquí hay un pedacito de cada cultura, desde Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, hasta la provincia Duarte; la Línea Noroeste, las cuatro provincias: Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi; Puerto Plata, Espaillat, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel”.

“Todas estas provincias, que vengan a ver y que disfruten de esta que es una sorpresa muy positiva para mí, de esta Feria del Libro. Y felicito también al Ministerio de Cultura por esta iniciativa de mucho éxito que se merece Santiago y toda la región del Cibao”, expresó el mandatario.

En el marco de esta visita, el presidente Abinader instruyó al Ministerio de Cultura dar cumplimiento anual a la realización de esta feria desde la ciudad de Santiago, como parte de la política de descentralización cultural y fortalecimiento del acceso a la lectura en todo el país.

Asimismo, sostuvo un cercano intercambio con estudiantes de la escuela primaria Japón, de Hato del Yaque, y del centro experimental Emilio Prud’Homme de Santiago, a quienes motivó a cultivar la persistencia como herramienta clave para alcanzar el éxito y a desarrollar el hábito de la lectura como base de su formación integral.

La feria, que se desarrolla del 20 al 26 de abril, contempla una amplia programación de más de 250 actividades, incluyendo presentaciones de libros, talleres, paneles, recitales, exhibiciones y espectáculos artísticos, con una proyección de asistencia superior a las 120,000 personas.

Durante el recorrido, el presidente estuvo acompañado por las 14 gobernadoras de las provincias del Cibao; el senador de Santiago, Daniel Rivera; el alcalde del municipio de Santiago, Ulises Rodríguez; el director general de Coraasan, Andrés Cueto; la directora del Gran Teatro del Cibao, Chiqui Checo, y la exembajadora Sonia Guzmán.

Presidente Abinader entrega 25 vehículos al Inespre para ampliar la distribución de alimentos

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este martes la entrega de 25 nuevos vehículos al Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), como parte de una flotilla total de 60 unidades destinadas a fortalecer la capacidad operativa de la institución y ampliar la distribución de alimentos a precios asequibles en todo el territorio nacional.

El mandatario realizó la entrega simbólica de las llaves de la flotilla de vehículos correspondiente a la primera fase, al director del Inespre, David Herrera, la cual fue gestionada a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, bajo la dirección del ministro Andrés Bautista.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó el papel del Instituto Nacional de Estabilización de Precios ante el contexto actual de crisis mundial y aseguró que están atendiendo diariamente la mesa de precios para estabilizarlos y cumplir con la misión del Inespre.

Asimismo, explicó que el objetivo es mejorar la eficiencia en la cadena de distribución. “Llegar más rápido, más eficiente entre el productor y el consumidor”.

El mandatario indicó que la incorporación de los 60 nuevos vehículos, de los cuales hoy se entrega la primera partida y los restantes en los próximos días, permitirá ampliar la presencia de la institución en los sectores. “Van a cumplir eso, para que la gente, cuando vea en los barrios al Inespre, vea la garantía de un precio justo de los productos, que eso es lo que nosotros buscamos”.

El jefe de Estado insistió en que el Instituto Nacional de Estabilización de Precios tiene que ser el puente entre el productor y el consumidor. “En eso está el Gobierno, buscando precios justos para toda la población dominicana”.

Finalmente, exhortó a continuar fortaleciendo el alcance de la institución en todo el país. “David, estamos seguros de que seguirás haciendo un gran trabajo en búsqueda de llevar estos precios justos a los barrios y a los diferentes sectores y a las diferentes provincias de todo el país”.

Decisión firme y una visión clara del presidente Abinader

De su lado, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, informó que la entrega de 25 vehículos forma parte de una flotilla total de 60 unidades destinadas a fortalecer la capacidad de distribución del Instituto de Estabilización de Precios y dijo que los 35 restantes serán entregados en el curso del próximo mes de mayo.

“Esta es una decisión firme y una visión clara del presidente Luis Abinader: lograr que los alimentos lleguen directamente al pueblo sin abusos y a precios justos”, sentenció Bautista.

Explicó que los nuevos vehículos operarán tanto en frío como a temperatura ambiente, impactando directamente a los dos actores principales de la cadena de comercialización: por un lado, el productor, que podrá colocar sus productos sin distorsiones, y por el otro el consumidor, que podrá adquirirlos a precio de costo.

“Así reducimos la intermediación abusiva y fortalecemos un sistema más justo, más eficiente y más humano. Seguimos trabajando y avanzando hacia un país donde los alimentos lleguen de manera digna a cada hogar vulnerable de la República Dominicana. Ese es el objetivo fundamental de esta inversión en estos equipos”.

Esta primera entrega forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno para garantizar el acceso oportuno y equitativo de la población a productos de la canasta básica, especialmente en beneficio de los sectores más vulnerables y reafirma el compromiso con la seguridad alimentaria y el bienestar de la población.

Además, marca el inicio de un proceso de fortalecimiento institucional que permitirá al Inespre ampliar significativamente su cobertura y eficiencia, incrementando la presencia de sus bodegas móviles en comunidades a nivel nacional. La incorporación de estas unidades representa un avance clave para optimizar la logística de distribución, facilitar el acceso a alimentos en zonas de difícil alcance y aumentar la frecuencia de abastecimiento en distintos puntos del país.

Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme; el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, y el director de Ganadería, Abel Madera.

Gobierno dominicano cubrirá gastos médicos de persona herida en accidente con avanzada presidencial

Santo Domingo.- El jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Jimmy Arias, informó que la persona herida producto de un accidente con un vehículo de la avanzada presidencial esta mañana se encuentra recibiendo atenciones médicas en la Clínica Bournigal de Puerto Plata, y el Gobierno asumirá todos los gastos médicos, por disposición del presidente Luis Abinader.

Arias señaló que los dos militares heridos fueron trasladados en helicóptero a Cedimat, en el Distrito Nacional, y que con el civil herido se prefirió no movilizarlo y atenderlo en Puerto Plata.

El accidente de tránsito ocurrió la mañana de este lunes 27 de abril en el tramo carretero Maimón–Puerto Plata, mientras personal de la avanzada presidencial se trasladaba hacia una actividad oficial en la provincia.

Se recuerda que en el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: una unidad oficial asignada a la escolta presidencial y un vehículo civil, como resultado del accidente, dos miembros de la escolta presidencial y un ciudadano civil presentaron traumas diversos.

Se precisa que el señor presidente de la República no se desplazaba en dicha caravana al momento del incidente.

Presidente Abinader entrega nueva plaza de vendedores en playa de Sosúa

Puerto Plata.- El presidente Luis Abinader entregó este lunes las obras renovadas y la nueva plaza de vendedores en playa Sosúa, marcando el inicio de una transformación integral orientada a posicionar este destino como referente del turismo en la República Dominicana, mediante un plan estatal que combina inversión, ordenamiento y desarrollo sostenible.

Durante el acto, el mandatario resaltó el valor histórico, social y turístico de Sosúa, al tiempo que evocó su vínculo personal con la zona desde la infancia, describiéndola como una de las playas más emblemáticas del país. Subrayó que este proyecto representa “un renacer” para el destino, tras años de desorden urbanístico y deterioro en su imagen.

Explicó que la intervención no solo contempla la reorganización del frente costero y la dignificación de los espacios de venta, sino también un enfoque integral que incluye saneamiento ambiental, recuperación de áreas públicas y fortalecimiento de la oferta turística. En ese sentido, aseguró que el objetivo es convertir a Sosúa en un destino familiar, seguro y sostenible.

El jefe de Estado enfatizó que el desarrollo turístico debe impactar directamente a todos los sectores, desde vendedores y turoperadores hasta inversionistas y trabajadores locales. “Este es un modelo donde ganamos todos”, afirmó, al destacar que la transformación permitirá aumentar la llegada de visitantes y dinamizar la economía de la zona.

Como parte de la estrategia de relanzamiento, mencionó proyectos complementarios como el desarrollo de Punta Bergantín, orientado a atraer marcas hoteleras internacionales y fortalecer la promoción del destino en mercados globales. Asimismo, valoró la renovación de infraestructuras hoteleras existentes, lo que contribuirá a elevar los estándares de calidad en la oferta turística.

En el ámbito de la salud, anunció la construcción de un hospital traumatológico en Sosúa, cuya entrega está prevista para noviembre de este año. Este centro brindará atención especializada en emergencias y accidentes, beneficiando a toda la región Norte.

También adelantó nuevas iniciativas en infraestructura, incluyendo proyectos en proceso de adjudicación de la carretera del Ámbar y la modernización del teleférico. Además, informó sobre el próximo lanzamiento de un plan integral para el relanzamiento de Boca Chica.

El presidente Abinader destacó la importancia de la articulación entre el Gobierno, el sector privado y las comunidades para lograr resultados sostenibles. Enfatizó que el progreso del país depende de la capacidad de alcanzar consensos y ejecutar políticas públicas que combinen orden con justicia social.

Al concluir, agradeció el respaldo de autoridades locales, empresarios, trabajadores del sector turístico y residentes, y expresó su confianza en que Sosúa se consolide como un referente del turismo dominicano renovado.

Cumplimiento de un proyecto anhelado por décadas

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó el valor histórico y emocional de playa Sosúa, resaltando que este destino ha sido parte esencial de la vida y los recuerdos de generaciones de dominicanos. Asimismo, reconoció la dedicación de los hombres y mujeres que han mantenido viva su actividad y esencia a lo largo del tiempo.

Afirmó que el relanzamiento representa el cumplimiento de un proyecto anhelado por décadas, logrado gracias al impulso del gobierno del presidente Luis Abinader y al trabajo coordinado con el ministro de Turismo, David Collado, quienes apostaron por devolverle a Sosúa su esplendor mediante una intervención planificada y sostenible.

Paliza definió esta transformación como un renacer y un reencuentro para el país, subrayando que Sosúa reafirma su identidad como punto de encuentro de culturas y destino emblemático, celebrando este momento como el regreso al Sosúa soñado por toda la comunidad y por quienes visitan este importante polo turístico.

Turismo más inclusivo y ordenado

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el relanzamiento de Sosúa responde a una visión de rescatar espacios públicos y ponerlos al servicio de la gente, promoviendo un turismo más inclusivo y ordenado.

Destacó que el proyecto, con una inversión cercana a los 10 millones de dólares, equivalentes a unos RD 568 millones, permitió recuperar el entorno, dignificar a los vendedores y fortalecer la oferta turística, garantizando mejores condiciones y oportunidades para quienes dependen de esta actividad.

Indicó que estas acciones forman parte de un plan nacional que ha impactado playas y malecones en todo el país, con más de RD 2,000 millones invertidos en Puerto Plata, como parte del compromiso con el desarrollo del destino.

Asimismo, aseguró que la República Dominicana vive un momento histórico en turismo, con cifras récord de visitantes y nuevas rutas aéreas, respaldadas por la estabilidad y la alianza público-privada.

El proyecto incorpora 79 locales comerciales: 57 destinados a la preparación y venta de alimentos, 16 a la comercialización de artesanía y regalos, además de 2 bares y 4 quioscos, buscando diversificar la experiencia del visitante y fortalecer la economía local.

Además de la oferta comercial, incluye un parque comunitario, gimnasio al aire libre, baños públicos y áreas de esparcimiento, promoviendo su uso tanto por residentes como por visitantes.

Los locales fueron entregados equipados con estufas, refrigeradores, extractores y fregaderos, mientras que las áreas comunes cuentan con mobiliario urbano, sistemas de seguridad y manejo de desechos, garantizando condiciones óptimas de operación y sostenibilidad.

Representantes de la asociación de vendedores valoraron la ejecución de la obra, destacando su impacto positivo en la organización del comercio y el desarrollo turístico, así como la transparencia del proceso.

Entrega de reconocimiento

La Asociación de Playa Sosúa otorgó un reconocimiento al presidente Luis Abinader, destacando su compromiso y visión para el desarrollo del destino turístico.

Según el texto de la placa, la distinción resalta el impulso a la construcción de una nueva plaza destinada a los trabajadores playeros, así como las acciones orientadas a fortalecer el turismo, la economía local y el bienestar de las familias de Sosúa.

El reconocimiento también expresa que estas iniciativas dejan una huella significativa en el progreso y la dignidad de la comunidad, valorando el impacto social de las obras ejecutadas en la zona.

La entrega fue realizada como muestra de gratitud y respeto por los aportes realizados en favor del desarrollo integral del destino.

Estuvieron presentes en el acto la gobernadora Claritza Rochtte Peralta; la senadora Ginette Bournigal; el alcalde Wilfredo Olivences; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director de la Policía Turística (Politur), general Minoru Matsunaga; la fiscal Hilda Patricia Lagombra Polanco; el alcalde de Puerto Plata, Diómedes Roque, y los diputados Fiordaliza Estévez, Lidia Pérez, Jhonny Medina y Emil Durán, así como el pastor Hipólito Chalas, entre otras personalidades.