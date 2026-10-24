DAVID COLLADO ES EL MEJOR CANDIDATO EN LAS ELECCIONES DEL 2028

Bogotá, Colombia.

Por: Miguel Acevedo

Periodista.

La percepción de que David Collado, es la principal figura presidenciable del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones generales del 2028, tiene su base en los diferentes factores de su desempeño político y administrativo, según lo expresan analistas políticos, las encuestas, empresarios, dirigentes del PRM y de otros partidos.

Como precandidato presidencial, David Collado lidera todas las encuestas, para ganar la candidatura a la presidencia en el PRM, derrotar a la oposición y ganar en primera vuelta la presidencia de la República Dominicana en el 2028. Esta realidad está fundamentada en el respaldo a lo interno de su partido, que alcanza más de un 60%, igual que en la simpatía a nivel de la población del país.

En el año 2021 cuando comenzaron las evaluaciones de los funcionarios del gobierno actual, la figura de David Collado continuó su crecimiento, apareciendo siempre con una alta valoración, por su desempeño como funcionario público, por encima de todas las figuras con posiciones administrativas en el gobierno. La preferencia de la población dominicana por David Collado, se da por su trayectoria al frente del ayuntamiento del Distrito Nacional en el 2016-2020 y por su insuperable labor al frente del Ministerio de Turismo 2020=2026, que le ha generado más de 85% de simpatía.

David Collado ha mantenido una preferencia electoral invicta, desde su llegada al congreso como el diputado más votado en la capital y de toda RD, su arrollador triunfo como alcalde del Distrito Nacional apoyado por Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido Dominicano por el Cambio. Su figura aparece fortalecida, con su designación y participación en el gabinete presidencial de Luis Abinader Corona, situación que lo coloca como el candidato indiscutible para mantener el PRM en el gobierno más allá del 2028.

Como candidato a la presidencia, David Collado mantiene un vínculo con todos los sectores de la sociedad. Su perfil se asocia con una estrategia de alianzas público-privadas, respaldado por sectores empresariales influyentes y por un discurso orientado al desarrollo del país, al emprendimiento y a la juventud, alejado de las confrontaciones internas y nimiedades.

El perfil de David Collado lo presenta como la figura más presidenciable del momento, como el candidato llamado a continuar con el cambio en la República Dominicano, como el ganador de las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de las elecciones generales del 2028.