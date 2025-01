Ancelotti responde a Simeone: “Supongo que son espinas que duelen”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que las palabras de Diego Pablo Simeone respecto al arbitraje de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu quizás se deban a que hay “espinas que duelen”, y ha afirmado que este equipo “equipo está vivo y va a pelear hasta el final” por LaLiga EA Sports, en la que empieza “un momento importante” este domingo ante la UD Las Palmas en casa en el inicio de la segunda vuelta.

“Son cosas que a veces se dicen para la galería. Creo que todo el mundo del fútbol es consciente de lo que ha representado el Real Madrid en estos 125 años de historia. Todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro. Supongo que son espinas que duelen”, declaró en rueda de prensa sobre las declaraciones del técnico del Atlético de Madrid, que, preguntado por el penalti no pitado al jugador del Celta Williot Swedberg en el duelo de Copa ante el Real Madrid, dijo que este tipo de “episodios” se repiten “desde hace 100 años” en la casa blanca.

Sin embargo, no quiso responder a la pregunta de si él estaría sentado en el banquillo si hubiese enlazado una racha de 5 puntos de 21 en LaLiga como el FC Barcelona. “Es mejor que no te conteste. Yo creo que a cada uno lo suyo. Creo que el trabajo de entrenador, como he dicho, no es un trabajo sencillo, pero es mejor tener este problemas en este banquillo que en otros banquillos”, indicó.

En este sentido, reconoció que siente el respaldo del club. “Tengo una relación muy buena con el presidente, con José Ángel Sánchez y con todo el club, no tengo ningún problema. Me siento respaldado en todos los momentos desde que he llegado aquí, y será así hasta el último día. Seguimos trabajando juntos, intentando hacer lo mejor, como siempre. No me molesta para nada que me cuestionen porque es parte de mi trabajo”, manifestó.

Tampoco esquivó hablar de los silbidos recibidos por él y por algunos jugadores en el Bernabéu tras la derrota en la Supercopa de España ante los azulgranas. “Siempre hay que mejorar y aprender. Me gustan las cosas nuevas, me gusta aprender, me gusta mirar a lo nuevo que sale. Cuando crees que lo sabes todo, empiezas a bajar tu nivel. Hay muchas cosas que tengo que mejorar. La responsabilidad de un entrenador es que su equipo juegue bien al fútbol; a veces lo hemos hecho y a veces, no, y ahí tenemos que mejorar”, subrayó.

“La versión del equipo contra el Barcelona es mi responsabilidad, y que la afición me pite para este partido es absolutamente aceptable y también justo. Yo no creo que la gente se olvide de lo que hemos hecho aquí; este equipo está vivo y lucha, y va a pelear hasta el final”, prosiguió.

Teniendo que jugar tres días después del duelo ante los gallegos, confesó que “no todos se han recuperado”, y que por ello ha “bajado un poco la intensidad” en el entrenamiento. “Hemos hecho solo un poco de trabajo táctico, nada más, pero creo que se van a recuperar. Muchas veces me quejo del calendario, que no hay mucho que hacer. Un partido a las nueve y media en agosto lo puede entender, porque hace mucho calor, pero un partido a las nueve y media en enero, un poco menos”, señaló.

Por ello, alertó del peligro de confiarse este domingo ante Las Palmas. “Es un partido como todos los de LaLiga: hay que competir, hay que luchar, teniendo en cuenta que tenemos que estar ahí para competir LaLiga. Es un momento importante porque empieza el segundo tramo de la temporada, estamos cerca de la primera posición. Es el momento para sumar puntos, teniendo en cuenta la fuerza del rival, que lo está haciendo bien”, expresó.

En otro orden de cosas, el técnico italiano aseguró que Endrick “tiene opciones” de ser titular, aunque “la idea es meter a los que están más acostumbrado”. “Tenemos en buena forma a Mbappé y también a Rodrygo”, dijo, analizando el papel del brasileño. “Nunca ha cambiado mi idea. Siempre pienso que podemos contar con él, teniendo en cuenta el aprendizaje que tiene que tener un jugador joven como él, de 18 años, que viene desde Brasil, que tiene que adaptarse. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Lo está haciendo muy bien, está trabajando, es muy serio y muy profesional. Ha aprovechado los minutos que le he dado marcando goles, mostrando su calidad. Aprovechará en el futuro los minutos que le voy a dar para seguir con su aprendizaje”, apuntó.

También confirmó que David Alaba “está bien”. “Jugó 40 minutos el jueves con buenas sensaciones. Le falta un poco el ritmo, es normal, pero la rodilla responde muy bien y estará en la convocatoria. Puede jugar y tener minutos mañana. No va a empezar el partido, pero puede tener minutos, porque está muy cerca de entrar en el equipo”, explicó.

Por último, Ancelotti afirmó que Vinícius “está más tranquilo”. “Creo que ha aprendido de lo que ha pasado con la tarjeta roja. Le echamos de menos porque es un gran jugador”, declaró, antes de hablar de Kylian Mbappé. “No sé si es más líder o no, pero creo que cada día que pasa busca más protagonismo en el campo. Creo que no ha cambiado su actitud fuera del campo, en los entrenamientos, es muy humilde. Ha subido mucho su protagonismo en el campo, mostrando un nivel muy alto. Esto nos ayuda. Su periodo de adaptación ha terminado, lo dije hace un mes. En cada partido parece que sube su nivel”, aseveró.