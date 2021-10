AmbulanceMovie en cines el 18 de febrero de 2022

Durante un día en las calles de Los Ángeles, tres vidas cambiarán para siempre. En este thriller vertiginoso del director y productor Michael Bay, el veterano condecorado Will Sharp (ganador del Emmy Yahya Abdul-Mateen II, Candyman, The Matrix Resurrections), desesperado por dinero para cubrir las facturas médicas de su esposa, pide ayuda a la única persona aunque no debería, su hermano adoptivo Danny (el nominado al Oscar® Jake Gyllenhaal, Zodiac, Spider-Man: Far From Home). Danny, un criminal carismático, le ofrece llevar a cabo el atraco más grande en la historia de Los Ángeles a un banco: 32 millones de dólares. Con la supervivencia de su esposa en juego, Will no puede decir que no.

Pero cuando su escapada sale espectacularmente mal, los hermanos desesperados secuestran una ambulancia con una policía herida aferrada a la vida y la EMT Cam Thompson (Eiza González, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Baby Driver) a bordo. En una persecución a alta velocidad que nunca se detiene, Will y Danny deben evadir una respuesta policial masiva en toda la ciudad, mantener vivos a sus rehenes y, de alguna manera, tratar de no matarse entre sí, todo mientras ejecutan el escape más loco de Los Ángeles antes visto.

Ambulance es producido por Michael Bay, p.g.a., Bradley J. Fischer, p.g.a. (Zodiac, Shutter Island) por New Republic Pictures, James Vanderbilt (Zodiac, Scream de 2022) y William Sherak (Ready or Not, Scream de 2022) por Project X, y el nominado al Oscar® Ian Bryce (franquicia de Transformers, Saving Private Ryan).

El guión es de Chris Fedak (Hijo pródigo, Chuck), basado en la historia y el guión originales del thriller danés Ambulancen de 2005 de Laurits Munch-Petersen y Lars Andreas Pedersen.

Reparto: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González

Guión de: Chris Fedak,

Basado en la historia y el guión originales de la película danesa Ambulancen de 2005 de Laurits Munch-Petersen y Lars Andreas Pedersen.

Dirigida por: Michael Bay

Producido por: Michael Bay, Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, William Sherak e Ian Bryce

