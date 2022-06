Abinader le ganamos en las urnas a una cultura perversa y corrupta

Aseguró que la oposición no puede pretender volver a la presidencia de un país cuando después de décadas de gobierno no dejaron uno solo de los grandes problemas nacionales resuelto.

El mandatario Luis Abinader tras la juramentación de José Ignacio Paliza como presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Milagros Ortiz Bosch, primera vicepresidenta; Eddy Olivares, segundo vicepresidente y Nelson de Jesús Arroyo como tercer vicepresidente, expresó que el partido le ganó a la oposición por tener una cultura corrupta.

“Le ganamos en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general#, dijo Abinader durante su discurso.

Carolina Mejía también reafirmó su posición como secretaria general de esta casa política; mientras que la primera subsecretaría la representará Kelvin Cruz; Lía Santana de Díaz, la segunda y Jean Luis Rodríguez, la tercera.

“Hace ya casi dos años, nuestro trabajo y la promesa de cambio hicieron que el pueblo nos convirtiera, con mucha diferencia, en la mayor fuerza política del país. Hoy confirmamos que los dominicanos sabían lo que hacían cuando nos eligieron dirigir la República Dominica. ¿Se imaginan ustedes si el resultado hubiera sido diferente?”, cuestionó Abinader.

Al pronunciar el discurso central del acto, el mandatario expresó que en el año 2020 el PRM le ganó en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general.

Llamó a la militancia de su partido a no mirar al pasado, “el pasado es corrupción e impunidad, no mires pa’trás. El pasado es despilfarro e ineficiencia, no mires pa’trás. El pasado es atraso y pobreza, no mires pa’trás. El pasado es abuso de poder, no mires pa’trás. Mira pa’lante, no mires pa’trás”.

En ese mismo sentido puntualizó que, “el pueblo llevó a la presidencia al Partido Revolucionario Moderno porque se convenció de que los que gobernaron ya no representaban los intereses colectivos, porque habían colocado las ambiciones personales y grupales de sus dirigentes por encima de los intereses de los dominicanos”, indicó el presidente Abinader.

Agregó además que, “compañeros y compañeras, no debemos olvidar nunca, que el verdadero triunfo de un partido político no se alcanza únicamente cuando se consigue el poder, sino cuando este poder se utiliza para servir al pueblo y para solucionar los problemas reales de la gente”.

Manifestó que esa organización política fue fundada para defender la democracia, ya que nacieron para devolver la dignidad a un país que pedía a gritos libertad, justicia, igualdad de oportunidades y trabajo.

Del mismo modo, precisó que debemos estar a la altura de las expectativas; porque de lo contrario, se pondría en riesgo nuestra propia existencia e incluso se dañaría la democracia de que se disfruta en el país.

RC Noticias

Like this: Like Loading...