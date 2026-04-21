𝗙𝗔𝗥𝗗 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗽𝗼𝘆𝗼 𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝘀 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗼, 𝗣𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗮

Boston, Massachussets, USA

Puerto Plata, R. D.-El Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, en su calidad de Comandante del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas, se mantiene dando seguimiento cercano al apoyo que brinda la institución, en el ámbito de sus competencias, a las familias afectadas por las inundaciones en el municipio de Villa Montellano.

En ese contexto, el general de brigada piloto Héctor David Martínez Pérez, FARD, comandante de la Base Aérea Puerto Plata, da seguimiento a las acciones de apoyo que incluyen el respaldo al proceso de entrega de enseres del hogar, desarrollado en coordinación y en compañía de la señora Claritza Rochtte de Senior, gobernadora provincial.

Las jornadas de asistencia se llevan a cabo en la Escuela Profesora Isaura Tucker O’Neil, donde el personal de la FARD participan en la organización, seguridad y distribución de los enseres, contribuyendo a que esas familias reciban a tiempo oportuno las cosas que necesitan para su sobrevivencia.