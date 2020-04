Ydanis Rodríguez pide al Alcalde Bill De Blasio, cerrar la ciudad de New York para salvar vida

El Concejal Ydanis Rodríguez, aspirante al Congreso en DC, por el Distrito 13 de El Bronx, esta pidiendo a alta voz cerrar los trenes, buses y la ciudad de New York al alcalde Bill De Blasio, y a la vez poner en practica un plan de austeridad a los residentes para que se queden en casa con la finalidad de evitar el contagio de COVID-19 y parar el alto porcentajes de muertes que día tras día se produce en la ciudad que no duerme New York.

Indicó Rodríguez que ha estado en conversación con todos los concejales del Concejo Municipal, con el congresista Adriano Espaillat, la asambleísta Carmen de la Rosa entre otros funcionarios electos para buscar opción de solución a la pandemia del COVID-19, que ha golpeado a la ciudad de New York, más que cualquier país de América Latina y todavía no tenemos como vía aplanar la línea, es todo lo contrario y eso es preocupante esta realidad para todos nosotros.

El Concejal y aspirante al Congreso Ydanis Rodríguez, dijo, la realidad que se está viviendo en la ciudad de Nueva York, que por primera vez en la historia universal, duerme y ha pausado sus múltiples actividades, debido a la pandemia, dado que en la actualidad van más de 16 mil fallecidos, en su gran mayoría hispanos y afroamericanos, sin mencionar las bajas producidas en los edificios que sirven de viviendas a las personas de la tercera edad (Senior Centers).

De igual manera, el Concejal Ydanis Rodríguez, exhortó a todos los residentes a mantener la calma, el orden, la armonía con sus familiares y en sus respectivos apartamentos deben quedarse, porque es la única forma de poder enfrentar esta pandemia, es la mejor medicina quedarse en casa para evitar ser contagiado.

También hizo un llamado a todos aquellos que necesiten ayudas a dirigirse a los siguientes direcciones y teléfonos para las diferentes tipo de ayudas en la ciudad de New York, de igual manera pueden llamar a mi oficina teléfono (917) 521-2616.

Worldwide Missionary Movement 646-545-7696 Address: 148 Post Avenue, New York, NY, 10034, Only Open Saturdays: 9 AM – 12 PM; International Pentecostal Church: 718-216-2063, Address: 619 W 179th Street, New York, NY, 10033, Only Open Tuesdays: 9 AM -11 AM; Community League of the Heights Phone: 212-795-4779 / 646-299-1086 Address: 508 West 159th Street, New York, NY, 10032 Only Open Wednesday and Saturdays: 9 AM – 11 AM.

El Bronx The Salvation Army Bronx Citadel 718-665-8472 ext. 202 Address: 425 East 159th Street, Bronx, NY, 10451, Monday: 1 PM – 2 PM, Wednesday: 1 PM – 2 PM, Friday: 1 PM – 2 PM; Bronx Food Pantry and Food Hub.

347-913-2473, Address: 402 East 152nd Street, Bronx, NY, 10455 , Wednesday: 5 PM – 7 PM, Thursday: 10:00 AM – 12:00 PM, Friday: 10 AM – 12 PM, United Bronx Parents, 718-991-7100, Address: 787 E 149th Street, Bronx, NY, 10455, Mon- Fri 2:30 PM – 4 PM

Queens Salvation Army Astoria Corp, 718-721-9046, Address: 45-18 Broadway, Astoria, NY, 11103, Mon-Fri: 9 AM – 2 PM; Masbia of Queens, 718-972-4446, Address: 105-47 64th Road, Forest Hills, NY, 11375, Mon – Thur: 2 PM – 5 PM, Sunday: 2 PM – 5 PM, Hour Children Community Outreach 718-482-8226, Address: 36-49 11th Street, Long Island City, NY, 11106, Monday: 2 PM – 4 PM, Tuesday: 10:30 AM – 12:30 PM, Thursday: 3 PM – 5 PM

Brooklyn St. Stephen Outreach Community, 718-938-4532, Address: 874 Myrtle Avenue, Brooklyn, NY, 11206, Masbia of Flatbush 718-972-4446 EXT. 203 St. Stephen Outreach Community 718-938-4532, Address: 874 Myrtle Avenue, Brooklyn, NY, 11206, Wednesday: 11 AM – 1 PM, Thursday: 11 AM – 1 PM, Friday: 11 AM – 1 PM, Masbia of Flatbush 718-972-4446 EXT. 203. Coney Island Ave, Brooklyn, NY, 11230, Mon -Thur: 6 PM – 8 PM, Sunday: 6 PM – 8 PM, The Salvation Army Sunset Park Corps 718-438-1771, Address: 520 50th Street, Brooklyn, 11220, Everyday Grab and Go Food bags: 9 PM – 12 PM, (need to have ID) Hot Foods available everyday: 12 PM – 1 PM.

Staten Island: West Brighton Residential Tenants Assoc. 347-858-3627, Address: 240 Broadway, Suite 1H, Staten Island, NY, 10310, Wednesday: 11:30 AM-3 PM, Thursday: 11:30 AM-3 PM, Staten Island, 718-448-8480 x 206, Address: 15 Broad Street, Staten Island, NY, 10304, Monday: 11 AM -12 PM, Friday: 11 AM-12 PM; Department of Probation Staten Island 718-876-7395, Office, Address: 340 Bay Street, Staten Island, NY, 10301, Monday: 9 AM – 5 PM, Tuesday: 9 AM – 5 PM, Wednesday: 9 AM – 12 PM, Thursday: 9 AM – 5 PM, Friday: 9 AM – 5 PM.

