Trump da positivo por coronavirus

El resultado del presidente se produjo después de que pasó meses minimizando la gravedad del brote que ha matado a más de 207.000 en Estados Unidos y horas después de insistir en que “el fin de la pandemia está a la vista”.

WASHINGTON – El presidente Trump reveló la madrugada del viernes que él y la primera dama, Melania Trump, habían dado positivo por el coronavirus, lo que llevó al liderazgo de la nación a la incertidumbre y agravó la crisis planteada por una pandemia que ya ha matado a más de 207.000 estadounidenses y devastado el país. economía.



Trump, quien durante meses ha minimizado la gravedad del virus y horas antes el jueves por la noche le dijo a una audiencia que “el fin de la pandemia está a la vista”, se pondrá en cuarentena en la Casa Blanca por un período de tiempo no especificado, obligando que se retirara al menos temporalmente de la campaña electoral solo 32 días antes de las elecciones del 3 de noviembre.



La dramática revelación se produjo en un mensaje de Twitter poco antes de la 1 a.m. después de una noche de suspenso tras los informes de que la asesora cercana de Trump, Hope Hicks, había dado positivo. En su propio tuit, unos 30 minutos después, la señora Trump escribió que la primera pareja se “sentía bien”, pero la Casa Blanca no dijo si estaban experimentando síntomas. El médico del presidente dijo que podía cumplir con sus deberes “sin interrupciones” desde la Mansión Ejecutiva.

“Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por COVID-19”, tuiteó Trump. “Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS! “

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!