Presidente Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. Otras Noticias Presidenciales

Palacio de la Policia Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabeza este lunes la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el propósito de fortalecer las estrategias implementadas en todo el país para garantizar mayor protección y tranquilidad a la población.

La sesión de trabajo se lleva a cabo en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde se evalúan las tareas ejecutadas hasta la fecha, los resultados alcanzados y las nuevas disposiciones que serán adoptadas para continuar elevando los niveles de seguridad en beneficio de los dominicanos.

Junto con el mandatario participan el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Floreal Tarcicio Suárez Martínez; el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, y la presidenta de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema Educativo de la Policía Nacional, maestra Mu-Kien Adriana Sang Ben.

También están presentes el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Jorge Rivera López; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga, y el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez.

Además, participan el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz; el director general de Prisiones, Roberto Santana, y la directora de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.

Forman parte de la reunión una comisión de fiscales integrada por Ramona Santana, de San Cristóbal; Aura Luz García, de La Vega; Juan Antonio Mateo Ciprián, de María Trinidad Sánchez; Claudia Garrido, de La Altagracia; Suleyka Mateo, de San Pedro de Macorís, y Smaily Yamel Rodríguez, de Duarte.

Asimismo, participan los fiscales titulares Milcíades Guzmán, de Santo Domingo Este; Rosalba Ramos, del Distrito Nacional; Eduard López, de Santo Domingo Oeste; Víctor Mejía, de Valverde; Zoila Agustina Rodríguez Ynfante, de Hermanas Mirabal; Wellington Matos Espinal, de Barahona; Ángel Darío Tejeda Fabal, de Peravia; Yeisin Alcántara, de Dajabón; Yorelbin Rivas, de Espaillat; Quirsa Milagros Abreu, de Santiago, y Kevin Santana, de La Romana.

Fuerza de Tarea activa servicio digital de la Policía Nacional para verificar celulares robados

Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo servicio digital de verificación y certificación de celulares, una herramienta que permitirá a los ciudadanos validar si un teléfono móvil posee reporte de robo antes de adquirirlo, como parte de las estrategias para combatir este delito y fortalecer la seguridad ciudadana.

La información fue ofrecida al término de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

Raful explicó que el nuevo mecanismo estará disponible a través de las plataformas digitales de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior y Policía, tras un trabajo conjunto con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y las prestadoras de servicios telefónicos.

“Esta Fuerza de Tarea ha diseñado varios planes para ver de qué manera se hace menos atractivo el robo de celulares para reinsertarlos nuevamente al sistema. Con esta plataforma ponemos a disposición de todas las personas, sin necesidad de acudir a un lugar físico, la capacidad de validar el IMEI del teléfono para saber si tiene algún registro de robo o no”, detalló.

La ministra recordó que desde el año pasado funciona un centro de revisión de celulares en Plaza Central, donde los ciudadanos pueden validar físicamente si un dispositivo ha sido reportado como robado. Sin embargo, destacó que con esta nueva plataforma el proceso podrá realizarse de manera digital y sin necesidad de trasladarse a un establecimiento.

Asimismo, explicó que el sistema está conectado con las bases de datos de Indotel, las compañías telefónicas y la Policía Nacional, lo cual permite emitir certificaciones positivas o negativas de manera automática. En los casos en que el celular tenga reporte, la información será remitida a las unidades especializadas para fines de rastreo e investigación.

“Esto es muy importante también para las investigaciones criminales, porque permite seguir la trazabilidad de algunos teléfonos que son utilizados con estos fines”, agregó.

Tasa acumulada de homicidios registra reducción sostenida

La ministra Raful aseguró que la tasa acumulada de homicidios se mantiene en 7.34 por cada 100,000 habitantes, mientras que tres territorios permanecen en cero homicidios, 25 registran cifras de un dígito y solo seis se encuentran en dos dígitos.

Destacó además que los indicadores reflejan una reducción sostenida en comparación con años anteriores. Precisó que para esta fecha en 2023 la tasa de homicidios era de 12.7, mientras que en 2024 se situaba en 10.05, y en mayo del pasado año alcanzaba 8.4.

Asimismo, señaló que las denuncias por robos continúan mostrando una tendencia a la baja e insistió en la importancia de que los ciudadanos formalicen las denuncias a través de los destacamentos policiales o mediante la plataforma web de la Policía Nacional, para garantizar una respuesta efectiva de las autoridades.

Vicepresidenta Raquel Peña encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana

Santo Domingo.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se encuentra presidiendo en estos momentos la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de fortalecer las estrategias implementadas en todo el territorio nacional para garantizar mayor protección y tranquilidad a la población.

El encuentro se está llevando a cabo en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde las autoridades evalúan las acciones ejecutadas hasta la fecha, los resultados obtenidos y las nuevas medidas que serán adoptadas para continuar reforzando la seguridad en beneficio de los ciudadanos.

En la reunión participan los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Interior y Policía, Faride Raful; el director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz.

También participan en el encuentro el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, y la presidenta de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema Educativo de la Policía Nacional, Mu-Kien Adriana Sang Ben.

Igualmente, se encuentran presentes el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Jorge Rivera López; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez.

El director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga, y el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, coronel piloto Randolfo Rijo; la titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías, y una comisión de fiscales integrada por el de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán.

Presidente Abinader advierte sobre riesgos que enfrentan sociedades democráticas cuando los ciudadanos ceden libertades a cambio de comodidad

Miami, Florida.– El presidente Luis Abinader afirmó este sábado que la libertad exige responsabilidad y compromiso, y advirtió sobre los riesgos que enfrentan las sociedades democráticas cuando los ciudadanos ceden libertades a cambio de seguridad o comodidad.

Destacó que la libertad “no es un legado garantizado, sino una tarea permanente”, al recibir el prestigioso premio “Champion of Freedom Award” (Campeón de la Libertad), otorgado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), en reconocimiento a su liderazgo visionario y a la implementación de políticas de libre mercado responsables y efectivas.

Durante su discurso en la “Champion of Freedom Dinner & Celebration”, el mandatario expresó que asumía la distinción, no solo como un reconocimiento, sino también como “una invitación a la reflexión” sobre el verdadero significado de la libertad y su importancia para las democracias modernas.





Destaca pensamiento de Adam Smith

El mandatario también destacó el pensamiento del economista y filósofo Adam Smith, cuya visión inspiró el nombre del centro que le otorgó el reconocimiento. Indicó que Smith concebía la libertad económica como una herramienta de dignidad compartida, basada en reglas claras, justicia y confianza institucional.

En ese contexto, el presidente Abinader aseguró que en la República Dominicana su gestión ha asumido el compromiso de fortalecer las instituciones, garantizar la transparencia, proteger el Estado de derecho y promover la libertad económica como pilares fundamentales para ampliar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de la población.

El jefe de Estado inició sus palabras evocando la obra Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, al citar la frase: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”, destacando que la libertad constituye “una condición moral del ser humano” y un principio esencial que define la dignidad de las personas.

En ese sentido, recordó las reflexiones del pensador francés Alexis de Tocqueville sobre la importancia de preservar la autonomía individual y fortalecer las convicciones democráticas de los pueblos.

Asimismo, señaló que la libertad auténtica no solo implica ausencia de imposiciones, sino también la capacidad real de las personas para desarrollarse plenamente. Citando al filósofo Isaiah Berlin, explicó que el desafío contemporáneo consiste en garantizar tanto la libertad “de” las restricciones como la libertad “para” construir un proyecto de vida digno.





Crecer es permitir que las personas puedan imaginar y construir su propio futuro

“Crecer no es solo producir más. Crecer es ampliar horizontes. Es permitir que cada persona pueda imaginar y construir su propio futuro”, expresó el gobernante, tras reiterar que la libertad y la prosperidad “no son conceptos en tensión, sino dimensiones inseparables de una misma aspiración humana”.

El mandatario advirtió, además, que la libertad pierde sentido cuando se desvincula del bien común y afirmó que el gran desafío de las democracias consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la responsabilidad colectiva.





El presidente Abinader llamó a defender el diálogo, la pluralidad

En la parte final de su intervención, el presidente Abinader llamó a defender el diálogo, la pluralidad y la búsqueda de consensos en un contexto internacional marcado por la polarización y la simplificación del debate público.

“Este reconocimiento no lo recibo como un punto de llegada, sino como una responsabilidad renovada”, manifestó el mandatario, al reafirmar su compromiso de continuar impulsando una economía que genere oportunidades, fortalezca la democracia y garantice la inclusión de todos los sectores de la sociedad.

Asistieron a la gala los ministros de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó; de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, y el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam.

Asimismo, el expresidente de Colombia, Iván Duque; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente de la Universidad de la Florida, Janet Núñez, y el fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz Rosillo.

El Adam Smith Center for Economic Freedom fue establecido por el Estado de Florida en 2020. El Centro Adam Smith para la Libertad Económica “trabaja en la intersección de las políticas gubernamentales y el libre mercado, es un centro de estudios independiente, no partidista y de primer nivel mundial que tiene como objetivo informar , influir e inspirar a los líderes actuales y futuros para que desarrollen e implementen políticas innovadoras, significativas y efectivas que promuevan la libertad económica y la prosperidad humana”.

Gobierno Dominicano acoge demandas de enfermeras; desisten de paro

Mariano Suazo, presidente de La Asociación Nacional de Enfermeria (ASONAEN), resaltó la importancia del acuerdo con Abinader este 18 de mayo del 2026.

SANTO DOMINGO.- El Gobierno Dominicano acogió este lunes las exigencias de gremios de enfermería, por lo cual éstos dejaron sin efecto un llamado a paro nacional de 48 horas que estaba pautado para iniciar este martes.

Las decisiones en este sentido fueron adoptadas durante una reunión en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Los gremios reclamaban incentivos por tiempo en servicio y distancia, cambios de asignación, nombramiento de personal de enfermería en diferentes niveles así como pensiones.

Los voceros saludaron la decisión y expresaron que se trata de una victoria para más de 21,000 profesionales del sector.