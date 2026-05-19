Ministerio de Defensa Dominicano fortalece la seguridad de infraestructuras. Otras Noticias Militares

Santo Domingo, R. D.El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana (MIDE), a través del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro y Teleférico (Cesmet), graduó 199 nuevos agentes de seguridad pertenecientes a la XIV Promoción “René Klang de Guzmán”, en una ceremonia encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), y el director general del Cesmet, general de brigada Jhojany R. Suriel Otañez (ERD).

La incorporación de estos nuevos agentes representa un importante fortalecimiento de las capacidades de seguridad y protección de infraestructuras críticas del Estado dominicano, especialmente en el Sistema de Transporte Integrado Metro y Teleférico de Santo Domingo y el Teleférico de Santiago, medios que diariamente movilizan a miles de ciudadanos y constituyen pilares esenciales para la movilidad urbana y el desarrollo económico del país.

Los graduandos completaron un riguroso proceso de formación, capacitación y certificación orientado al fortalecimiento de competencias en seguridad, vigilancia, control de accesos, manejo de situaciones de riesgo, protección de usuarios y preservación del orden en instalaciones estratégicas del sistema de transporte nacional.

Con esta nueva promoción, el Ministerio de Defensa continúa fortaleciendo las capacidades operativas de los cuerpos especializados responsables de garantizar la seguridad de servicios e infraestructuras estratégicas del país, mediante programas permanentes de profesionalización, entrenamiento y actualización del personal militar asignado a estas funciones.

Durante el acto, el director del Cesmet exhortó a los nuevos agentes a desempeñar sus funciones con disciplina, vocación de servicio, lealtad institucional y respeto hacia la población usuaria del sistema de transporte colectivo, señalando que sobre ellos descansa la responsabilidad de preservar la seguridad y confianza de miles de ciudadanos.

En la ceremonia fue entregado un reconocimiento póstumo a la señora René Klang de Guzmán, ex primera dama de la República, por su legado de servicio, solidaridad y compromiso con la nación. La distinción fue recibida por su hija, la señora Sonia Guzmán.

Asimismo, fueron reconocidos el raso Esli Melqui Linares Polanco (ERD), como graduado de honor del curso básico de seguridad; la raso Yohanny Almonte Montero (ERD), como graduada distinguida, y el raso Víctor Manuel Montesino Santos (ERD), por excelencia física.

La actividad, realizada en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa, contó con la presencia del ingeniero Jhael Isa, director ejecutivo de la Opret; oficiales del Estado Mayor General y Conjunto de las Fuerzas Armadas; directores de cuerpos especializados del MIDE, así como otras autoridades civiles y militares.

PUERTO CAUCEDO: DNCD ATRAPA 120 PAQUETES DE COCAÍNA CAMUFLADA EN EQUIPOS MÉDICOS

Santo Domingo. – En una operación de inteligencia conjunta y alta coordinación, oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, respaldados por agencias de Inteligencia del Estado y personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), decomisaron 120 paquetes de cocaína durante las labores de inspección realizadas en el Puerto Multimodal Caucedo, en el municipio de Boca Chica.

​De acuerdo con los informes oficiales, las unidades actuantes procedieron a perfilar decenas de contenedores destinados a la exportación hacia Roterdam, Países Bajos. Tras detectar imágenes discrepantes a través de la tecnología de rayos X, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de seguridad establecido para estos casos.

​Hallazgo en el contenedor

​Al realizar una verificación rigurosa y detallada del contenedor, el cual transportaba formalmente equipos médicos, los agentes hallaron en su interior cinco bultos de color negro. Dichos equipajes contenían un total de 120 paquetes de la sustancia, forrados con cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

​Según el análisis posterior realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el cargamento dio positivo a cocaína, registrando un peso total de 123.13 kilogramos.

Investigaciones en curso

​Tanto el Ministerio Público como la DNCD informaron que han ampliado las investigaciones en torno al caso, con el objetivo de identificar, localizar y apresar a todos los integrantes de la red criminal que se encuentra detrás de esta frustrada operación de narcotráfico internacional.

​Por su parte, las agencias de seguridad del Estado ratificaron su compromiso de mantener una ofensiva firme y sostenida contra el crimen organizado, fortaleciendo de manera constante las operaciones de interdicción en puertos, aeropuertos, costas y la zona fronteriza para cerrarle el paso a las redes transnacionales.

Dirección General de Migración detiene a 3,794 extranjeros y deporta a 3,276 durante el fin de semana

​SANTO DOMINGO. – Durante los operativos de interdicción migratoria realizados el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo pasados, la Dirección General de Migración (DGM) reportó la detención de 3,794 extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales 3,276 fueron deportados hacia Haití en ese mismo período.

​Estas acciones se ejecutaron en estrecha coordinación con el Ejército de República Dominicana (ERD), el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Estas instituciones entregaron 808 indocumentados a las autoridades migratorias, mientras que los restantes 2,986 fueron detenidos de forma directa por los Agentes de Reacción Rápida (ARR) de la DGM.

​Desglose diario de los operativos

​Las estadísticas registradas durante las tres jornadas se distribuyeron de la siguiente manera:

​Viernes 15 de mayo: 1,894 personas detenidas y 1,274 deportadas a través de los puestos fronterizos formales.

​Sábado 16 de mayo: 937 extranjeros detenidos en condición irregular y 1,007 devueltos a su país.

​Domingo 17 de mayo: 963 personas detenidas y 995 que retornaron a su lugar de origen.

​Zonas y comunidades impactadas

​Los operativos abarcaron amplios sectores del Gran Santo Domingo, incluyendo comunidades de Santo Domingo Este como Villa Duarte, Los Mameyes e Invivienda, así como Manoguayabo, Villa Mella, Cristo Rey, Guaricanos, Los Alcarrizos, Guerra y el Distrito Nacional.

​A nivel nacional, las acciones se extendieron a importantes demarcaciones de Santiago de los Caballeros, La Vega e Higüey (incluyendo Bávaro, Verón, Cabeza de Toro, Uvero Alto, Punta Cana, Macao, Autovía Bávaro-Punta Cana, Villa Playwood, Guateque, Machiplán y El Ejecutivo).

​De igual manera, se realizaron operativos en las provincias y municipios de Miches, Dajabón, Elías Piña, Jimaní, Montecristi, Barahona, Azua, Puerto Plata, Valverde (Mao), Santiago Rodríguez, Nagua, Samaná, Sánchez Ramírez (Cotuí, Fantino, Cevicos), Espaillat (Moca), Pedernales y Bahoruco.

​Entre las comunidades específicas intervenidas figuran Partido, Santiago de la Cruz, Villa Vásquez, Neiba, Galván, Villa Jaragua, Rancho Arriba, Montellano, Camú, Boca de Mao, Esperanza y Zamba, entre otras.

​Cumplimiento de la ley

​La Dirección de Comunicaciones de la DGM destacó que la institución continuará desarrollando de manera sostenida estos operativos de interdicción en todo el territorio nacional, siempre en coordinación con los cuerpos de seguridad y defensa del Estado dominicano, con el firme objetivo de hacer cumplir lo establecido en la Ley General de Migración.