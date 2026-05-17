El Departamento de Educación de Puerto Rico:Un Sistema Que Se Devora a Si Mismo

Décadas de fracasos consistentes, una burocracia que consume miles de millones, y una solución que los políticos se niegan a ver: eliminar las oficinas regionales y la estructura administrativa central que ahogan a cada escuela en la isla.

Análisis Especial · 2026 | Datos: NAEP · DEPR · Junta de Supervisión Fiscal

5% Estudiantes de 8vo grado con nivel básico en matemáticas (NAEP 2024) 9,583 Estudiantes que no pasaron de grado en 2023 $5.2B Presupuesto anual del DEPR para solo 231,010 alumnos 47,878 Empleados totales — uno por cada 4.8 estudiantes

Cada año, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) recibe miles de millones de dólares en fondos federales y estatales, anuncia nuevos planes de reforma, contrata más coordinadores, crea más divisiones, y publica más reglamentos. Y cada año, los niños puertorriqueños salen más atrás que el año anterior. No es mala suerte. No es el huracán María. No es el COVID. Es el sistema mismo.

La pregunta que debemos hacernos sin rodeos es esta: ¿a quién sirve el Departamento de Educación de Puerto Rico? Porque los datos, implacables y acumulados durante décadas, demuestran con claridad que no está sirviendo a los estudiantes.

Los números que nadie quiere mirar

En las pruebas NAEP 2024 — la evaluación federal que compara a todos los estados y territorios en un mismo estándar — Puerto Rico registró que solo el 5% de los estudiantes de octavo grado alcanzaron el nivel básico en matemáticas. No el nivel avanzado. No el nivel proficiente. El nivel básico. El nivel mínimo. El noventa y cinco por ciento de nuestros jóvenes de 13 y 14 años no pasan ni la barra más baja que el gobierno federal considera aceptable.

Comparación NAEP — Matemáticas, Grado 8 (2024)

Puerto Rico — estudiantes en nivel básico o superior 5% Promedio nacional EE.UU. ~39% Meta mínima razonable 50%

Fuente: National Center for Education Statistics (NCES), NAEP 2024 Mathematics Snapshot Report — Puerto Rico Grade 8.

Este no es un tropiezo aislado. En 2022, el porcentaje fue del 6%. En 2019 fue del 9%. Es decir, la situación ha empeorado consistentemente durante más de una década. El sistema no está estancado — está retrocediendo activamente mientras consume más dinero que nunca.

En el año escolar 2022-2023, según datos del propio DEPR, 9,583 estudiantes no pasaron de grado. De estos, el 47% — más de 4,500 — eran niños de kínder a quinto grado. Estamos fallando a los más pequeños, en los años formativos más críticos. Y eso ocurrió en un año que el Departamento consideró de mejoría, porque en 2022 fueron 12,000 los que repitieron, y en 2021, cerca de 24,000 fueron candidatos a no pasar de grado.

“Mientras los estudiantes acumulan fracasos académicos, mientras las puntuaciones siguen siendo alarmantes, maestros dedicados ven sus carreras interrumpidas sin justificación real. Esta no es solo una política equivocada. Es un error histórico, moral y administrativo.” — El Sol de la Florida, mayo 2024

El monstruo administrativo

Para el año escolar 2025-2026, el Departamento de Educación de Puerto Rico atiende a 231,010 estudiantes en 872 escuelas, con una plantilla de 47,878 empleados. Eso es un empleado por cada 4.8 estudiantes. Para poner eso en perspectiva: el promedio nacional en los Estados Unidos es de aproximadamente un empleado escolar por cada 8 a 10 estudiantes.

Pero el número más revelador no es cuántos empleados hay, sino dónde están. El sistema opera bajo una estructura de siete oficinas regionales más una oficina central en Hato Rey — una arquitectura burocrática que, en lugar de acercar el servicio al estudiante, lo aleja. Cada región tiene sus propios coordinadores, directores, subdirectores, personal de apoyo. La oficina central replica esa estructura con capas adicionales de supervisión, cumplimiento y gerencia media.

Estructura administrativa actual del DEPR

Oficinas regionales educativas 7 Edificios/planteles bajo administración +5,300 Total de empleados 47,878 Matrícula total de estudiantes 231,010 Presupuesto FY2026 (propuesto) $5.2 billones Reducción matrícula últimos 30 años -41%

Fuente: Metro Puerto Rico, mayo 2026; Presupuesto DEPR FY2024; Junta de Supervisión Fiscal.

La matrícula ha caído un 41% en los últimos 30 años. Han cerrado cerca de 700 escuelas. Y sin embargo, el aparato administrativo no ha disminuido proporcionalmente. Se ha redistribuido, se ha reorganizado, se ha dado nuevos títulos — pero permanece. La burocracia sobrevive porque vive para sobrevivirse a sí misma.

La “descentralización” que no descentralizó nada

En 2018, la Ley 85 introdujo una reforma educativa que prometía descentralizar el sistema. Lo que produjo fue lo contrario: en lugar de una agencia central, se crearon siete Agencias de Educación Locales (LEA). Siete burocracias donde antes había una. La senadora María de Lourdes Santiago Negrón lo señaló con precisión en el Senado: “esto no es descentralización, es fraccionamiento.”

Y tiene razón. Pasar puestos de la oficina central a siete oficinas regionales no libera recursos hacia las escuelas. Solo multiplica la complejidad administrativa, aumenta los conflictos jurisdiccionales, y añade más filtros por los que tiene que pasar cada decisión antes de llegar al salón de clases.

“La centralización de la burocracia en la oficina central ha demostrado ser ineficiente y contraproducente. La descentralización real no es pasar los puestos de la oficina central a las oficinas regionales llenas de burocracia que también hay que eliminar.” — El Sol de la Florida, abril 2024

Lo que los estudios y la experiencia internacional demuestran consistentemente es que los sistemas educativos más exitosos — Finlandia, Singapur, Canadá — operan con estructuras administrativas delgadas y escuelas con alta autonomía. Los directores de escuela tienen poder real sobre sus presupuestos, sus docentes, y sus metodologías. No esperan aprobación de una oficina regional que a su vez espera aprobación de la oficina central.

El remedio está en lo que se cierra, no en lo que se abre

La solución al desastre educativo de Puerto Rico no requiere más reformas, más coordinadores de reforma, ni más informes de reforma. Requiere valentía institucional para hacer lo que es estructuralmente necesario: cerrar la oficina central del DEPR y las siete oficinas regionales como sistemas administrativos intermediarios.

Esto no significa eliminar la educación pública ni abandonar a los maestros. Significa lo contrario: liberar el dinero, el talento, y la autoridad que hoy están atrapados en capas administrativas y devolverlos a donde pertenecen — a las escuelas, a los directores, a los maestros, a las comunidades.

Cada escuela debería recibir su asignación presupuestaria directamente, con capacidad de contratar, gestionar, y priorizar según las necesidades de su comunidad. Un consejo escolar comunitario, con participantes de la comunidad, maestros, y padres, supervisaría la gestión local. La función del gobierno central se reduciría a: fijar estándares académicos, certificar docentes, administrar las evaluaciones, y garantizar equidad entre escuelas de distintos recursos.

Propuesta: Qué se elimina vs. qué se fortalece

Elemento Acción Oficina central como operador administrativo Cierra 7 Oficinas Regionales Educativas (burocracia) Cierra Coordinadores regionales sin función de aula Elimina Secretaría de Educación (estándares y política) Se mantiene, se reduce Presupuesto escolar directo a directores Se implementa Autonomía curricular por escuela Se implementa Juntas de escuela comunitarias con poder real Se implementa

El argumento de que el sistema es demasiado grande para funcionar sin oficinas regionales es, precisamente, la admisión del problema: el sistema es demasiado grande. Una matrícula de 231,000 estudiantes — equivalente a un solo distrito escolar mediano en los Estados Unidos continentales — no requiere siete capas de administración regional. Lo que requiere es menos intermediarios y más inversión directa en cada salón de clases.

¿Quién defiende el statu quo, y por qué?

La respuesta honesta a por qué esto no ha cambiado es política. Las oficinas regionales representan miles de puestos que generan lealtades electorales. Los sindicatos de empleados no docentes defienden esas plazas. Los congresistas y senadores de cada región tienen interés en mantener una oficina regional que los conecta con empleados públicos y contratos. La burocracia educativa no falla por incompetencia — falla por diseño, porque fue diseñada también para servir intereses que no son los del estudiante.

Mientras tanto, la Junta de Supervisión Fiscal, en febrero de 2024, reunió a más de 350 empleados de las oficinas centrales y regionales para anunciar una reforma del servicio público. Fue una reunión de 350 administradores. No de maestros. No de directores de escuela. No de padres. De administradores. Eso dice todo lo que necesitamos saber sobre las prioridades reales del sistema.

Lo que hay que hacer — sin pretextos

Si el liderazgo político de Puerto Rico tuviera la voluntad de actuar, el camino es claro:

Cerrar la oficina central como administradora operacional y reducirla a una secretaría de política y estándares con no más de 200 empleados Eliminar las 7 oficinas regionales educativas como entidades administrativas intermediarias Transferir los presupuestos escolares directamente a los directores, con rendición de cuentas a juntas comunitarias Redirigir los fondos administrativos liberados hacia aumento salarial para maestros y recursos de salón Implementar evaluaciones anuales por escuela con consecuencias reales — y recompensas reales — por resultados Dar a los directores de escuela autoridad de contratación y mérito, no dependencia de listas de elegibles centralizadas