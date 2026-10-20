¡Tampa Bay hace historia! Caminero y Díaz llevan a los Rays a la Serie Mundial

PULSO DEPORTIVO

Los Rays conquistan el campeonato de la Liga Americana tras vencer 7-3 a Cleveland. Junior Caminero y Yandy Díaz conectan cuadrangulares decisivos, mientras Freddy Peralta se consagra como el Jugador Más Valioso de la serie. Milwaukee será el rival en una Serie Mundial que garantizará un campeón inédito.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Martes, 20 de octubre de 2026 | Florida Central

Una noche que Tampa Bay jamás olvidará

Dieciocho años después de conquistar su primer campeonato de la Liga Americana, los Tampa Bay Rays volvieron a celebrar una clasificación a la Serie Mundial exactamente en la misma fecha: 19 de octubre.

El lunes por la noche, ante un Tropicana Field repleto de aficionados, Tampa Bay derrotó 7-3 a los Cleveland Guardians en el sexto encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y selló su clasificación con cuatro victorias frente a dos derrotas.

La celebración tuvo protagonistas caribeños.

El dominicano Junior Caminero y el cubano Yandy Díaz conectaron cuadrangulares de dos carreras que transformaron una ventaja estrecha en una victoria definitiva.

Otro dominicano, Freddy Peralta, se encargó de controlar la ofensiva de Cleveland desde el montículo y terminó recibiendo el reconocimiento como Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato.

Tres peloteros latinoamericanos dejaron su huella en una noche histórica para el béisbol de Florida.

Los Rays disputarán su tercera Serie Mundial, después de las apariciones de 2008 y 2020, con un objetivo que todavía permanece pendiente: conquistar el primer campeonato de su historia.

Junior Caminero responde con el batazo de su vida

El nombre de Junior Caminero quedará asociado a una de las jugadas más importantes de la temporada de Tampa Bay.

Durante la séptima entrada, cuando los Rays mantenían una ventaja de 3-1, el antesalista dominicano enfrentó al estelar cerrador de Cleveland, Cade Smith.

Con un corredor en circulación, Caminero conectó un cuadrangular de dos carreras que amplió la ventaja a 5-1 y desató la celebración en Tropicana Field.

Fue su primer jonrón en una postemporada de Grandes Ligas.

La conexión tuvo un significado especial.

Caminero, de apenas 22 años, había llegado a la organización de Tampa Bay procedente de Cleveland, la misma franquicia que ahora enfrentaba en la Serie de Campeonato.

Su batazo no solamente acercó a los Rays a la victoria.

También confirmó su capacidad para responder en uno de los escenarios de mayor presión del béisbol profesional.

Durante la celebración, el dominicano rindió homenaje a Randy Arozarena con un gesto que recordó al exjardinero de Tampa Bay.

Para la comunidad dominicana de Florida Central, Caminero se ha convertido en uno de los rostros más destacados de esta generación de peloteros.

Y su primer cuadrangular de postemporada llegó precisamente cuando su equipo más lo necesitaba.

Yandy Díaz cumple su promesa

Si Caminero encendió la celebración, Yandy Díaz se encargó de asegurarla.

El inicialista cubano conectó otro cuadrangular de dos carreras en la octava entrada, ampliando la ventaja de Tampa Bay a 7-1.

El batazo resultó especialmente significativo porque Díaz había expresado confianza en que los Rays terminarían la serie en casa después de ganar el quinto encuentro en Cleveland.

Y cumplió con su actuación sobre el terreno.

Díaz ha sido una pieza fundamental en la ofensiva de Tampa Bay durante esta postemporada.

Su disciplina en el plato, capacidad para conectar imparables y experiencia en situaciones de presión han contribuido a darle estabilidad a una alineación que combina veteranos y jóvenes talentos.

La conexión del lunes fue el golpe que prácticamente terminó con las aspiraciones de Cleveland.

Los Guardians consiguieron anotar dos carreras adicionales, pero la diferencia ya era demasiado amplia.

Tampa Bay había tomado el control definitivo del encuentro.

Freddy Peralta, el brazo que condujo a los Rays al campeonato

La noche también perteneció a Freddy Peralta.

El lanzador dominicano trabajó cinco entradas y un tercio, permitió una carrera, cinco imparables y tres bases por bolas, mientras ponchaba a tres bateadores.

Su actuación fue suficiente para mantener a Cleveland bajo control durante la parte más importante del encuentro.

Peralta concluyó la Serie de Campeonato con una efectividad de 1.08.

En tres apariciones frente a los Guardians, permitió solamente una carrera en 12 entradas.

Su desempeño le valió el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La distinción representa un reconocimiento extraordinario para un lanzador que llegó a Tampa Bay durante la temporada y terminó convirtiéndose en uno de los principales responsables de la clasificación.

Peralta había sido adquirido procedente de los New York Mets y consiguió fortalecer una rotación que ya contaba con Drew Rasmussen.

Su llegada ofreció al dirigente Kevin Cash una alternativa de experiencia para enfrentar los desafíos de octubre.

Ahora tendrá la oportunidad de competir por un campeonato mundial.

Richie Palacios inició la ofensiva

Aunque los cuadrangulares de Caminero y Díaz concentraron buena parte de la atención, la victoria comenzó a construirse mucho antes.

Richie Palacios conectó un doble productor de dos carreras durante la segunda entrada, permitiendo que Tampa Bay estableciera una ventaja temprana.

Los Rays añadieron otra anotación en la tercera entrada y llegaron al séptimo episodio con ventaja de 3-1.

Cleveland intentó mantenerse dentro del encuentro, pero su ofensiva volvió a mostrar dificultades para producir carreras de manera consistente.

Los Guardians utilizaron siete lanzadores en un intento por contener a Tampa Bay.

La estrategia permitió mantener el partido relativamente cerrado durante varias entradas, hasta que Caminero y Díaz conectaron sus cuadrangulares.

La combinación de producción temprana y poder ofensivo en los últimos episodios terminó siendo decisiva.

Cleveland se despide después de una temporada de resistencia

La eliminación de Cleveland pone fin a una temporada marcada por una recuperación extraordinaria.

Los Guardians llegaron a encontrarse cinco juegos por debajo de .500 durante agosto, pero protagonizaron una remontada que les permitió conquistar nuevamente la División Central de la Liga Americana.

En la Serie Divisional, también consiguieron recuperarse de una desventaja de dos juegos frente a los Chicago White Sox.

Sin embargo, Tampa Bay representó un obstáculo demasiado difícil.

Cleveland llegó a liderar la Serie de Campeonato 2-1, pero perdió los tres encuentros siguientes.

La ofensiva fue su principal limitación.

Después de producir siete carreras en el primer encuentro, los Guardians solamente anotaron diez durante los cinco partidos restantes.

José Ramírez, Steven Kwan y Chase DeLauter fueron parte importante de la campaña, pero el equipo no encontró la producción necesaria para prolongar su temporada.

La franquicia continúa sin conquistar una Serie Mundial desde 1948.

Su sequía de campeonatos alcanza ahora 78 años.