Presidente Abinader y ministro Collado inauguran segunda etapa del Malecón de Santo Domingo Este. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo Este, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron este miércoles la segunda etapa de la reconstrucción del Malecón de Santo Domingo Este, intervenido con una inversión de RD 314,411,200.

Con esa segunda etapa se concluye la intervención total del malecón de ese pujante municipio, que requirió una inversión total de RD 685,261,126.

El proyecto consiste en proveer un espacio de esparcimiento en todo el litoral marino de la avenida España, comprendido desde las instalaciones de la Base Naval Dominicana hasta la autopista Las Américas, con una longitud total de 4.1 kilómetros del litoral, más de 237,734 metros cuadrados de parque natural.

El presidente Luis Abinader destacó el impacto de las intervenciones y aseguró que este malecón se convertirá en un escenario ideal para la recreación de los residentes de Santo Domingo Este y turistas.

Asimismo, el mandatario llamó a los munícipes a cuidar el nuevo malecón, tras calificarlo como algo maravilloso.

El presidente Abinader describió el crecimiento económico y el dinamismo que se registra en el municipio de Santo Domingo Este.

El ministro Collado dijo que esta intervención es parte del programa que ejecuta el Mitur de recuperar los malecones y frente marinos.

“Aquí estamos, junto al presidente Luis Abinader, entregando la segunda etapa del rescate de este hermoso malecón. Cumpliendo con nuestra promesa a Santo Domingo Este”, manifestó el ministro Collado.

Afirmó que esa obra es parte del amplio programa de recuperación de malecones que lleva a cabo el Ministerio de Turismo en distintos puntos del país.

“Es tiempo de que dejemos de vivir de espalda al mar. Debemos aprovechar estos espacios marinos para beneficio de los residentes de nuestras comunidades y los turistas que lo visitan”, indicó el funcionario.

La intervención completa del Malecón de Santo Domingo Este estuvo dividido en dos etapas que incluyen: la construcción urbanística de aceras-ciclovía en el sentido sur, construcción de caminos internos, acondicionamientos de isletas centrales.

La obra también incluye ampliaciones e instalaciones de 11 áreas de estacionamientos, construcciones de 8 micro acentos (áreas de plaza recreativas), confecciones de mobiliarios urbanos, paisajismo, instalaciones sanitarias (drenajes pluviales) e instalaciones eléctricas exterior.

Además del presidente Abinader y el ministro Collado, en el acto de inauguración estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales, así como otros funcionarios y personalidades del país.

Presidente Abinader impulsa rescate del Teatro Agua y Luz con licitación para transformar el espacio en atractivo cultural y turístico

Santo Domingo.- El Gobierno Dominicano iniciará el proceso de licitación para la recuperación del Teatro Agua y Luz, ubicado en el Centro de los Héroes, en Santo Domingo.

El anuncio fue realizado durante el almuerzo que sostuvo el mandatario con representantes de la clase artística dominicana en el Salón Verde del Palacio Nacional.

El ministro de Turismo, David Collado, expresó que el mandatario le instruyó a realizar esa licitación, y que el proyecto incluirá remodelación y techado.

David Collado explicó que ya fue autorizada la realización de un proceso de licitación para intervenir la estructura y convertirla en un moderno escenario cultural y turístico.

“Por instrucciones del presidente se autorizó que se hiciera un proceso de licitación. Ya iniciamos el diseño y el proceso para recuperar el Teatro Agua y Luz, incluyendo un techado que permita realizar actividades, aunque el clima no favorezca”, afirmó el ministro, atendiendo una llamada de telefónica del mandatario.

Indicó que el proceso de licitación ya fue publicado o estaría siendo colocado oficialmente durante esta misma semana, estimando que en aproximadamente tres meses podría completarse el proceso administrativo previo al inicio de la construcción.

“La idea es que, concluido el proceso, se firme el contrato y de inmediato comiencen los trabajos”, señaló.

Durante el encuentro, el presidente Abinader recordó que antes de asumir la Presidencia visitó un teatro en la ciudad de Nashville, Estados Unidos, donde artistas de música country se presentaban cada fin de semana, experiencia que despertó en él el deseo de crear un espacio similar en la República Dominicana.

“Siempre soñé con que nuestro país tuviera un lugar así, donde los artistas dominicanos puedan presentarse de manera permanente y donde la cultura también sea parte del atractivo turístico”, expresó el mandatario.

Un espacio para impulsar la cultura y el turismo

Collado explicó que la visión del presidente Abinader es transformar el Teatro Agua y Luz en un referente cultural y turístico para la ciudad de Santo Domingo.

“El sueño del presidente es que ese espacio se convierta en algo similar al Hard Rock Café de Medellín, un lugar activo para presentaciones artísticas y eventos culturales”, sostuvo.

El funcionario agregó que el proyecto será desarrollado junto con entidades vinculadas al sector turístico y cultural, con el propósito de dinamizar la oferta de entretenimiento de la capital y crear un escenario permanente para artistas dominicanos.

“Ese espacio es ideal para que los artistas puedan realizar presentaciones, pero lamentablemente lleva años abandonado”, expresó el cantante Rafa Rosario, durante el encuentro.

El contrato fue adjudicado en el gobierno de 2016 a 2020 a la empresa Consultoría Astur, S.A.

La actividad contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell Cosme.

Entre los artistas, compositores, músicos, productores y representantes del sector cultural que estuvieron en el encuentro figuran Ramón Orlando, César G. Acosta Chevalier, Francisco Ulloa, Kinito Méndez, Fefita La Grande, Pakolé, Sergio Vargas, Manuel Aramis Camilo, Omega, Rafa Rosario, Luis Mariano Lantigua Reynoso, Virgilio E. Frías Almánzar, El Prodigio, Eddy Herrera, Krisspy y Nelson de la Olla.

Además, José Dionicio Fernández, David Kada, Blanca María Díaz Martínez, La India Canela, Raquel Arias Jiménez de López, René Solis, Martha Candela, Orlando Lora, José R. Gonell Cosme, Johnnie Alberto Mercedes Castillo, Silvio Mora, Jandy Ventura, El Blachy, Juan Ramón Mota Castillo, Valerio de León Severino, Fausto Polanco del Orbe, María Steffan Rodríguez, Luz Marcela de la Cruz Peralta, Pochy Familia, Luis Segura, José Luis Segura H, Pablo Euriel, Ramón Lluberes, Hilda Pichardo, Robert Liliano Campos y Yuri Domínguez.

Presidente Luis Abinader reafirma respaldo a la clase artística y escucha propuestas del sector cultural

Propone celebrar la Semana del Merengue; promoverán artistas dominicanos en embajadas y consulados.

20 de Mayo 2026 | 16:50

Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo un almuerzo con representantes de la clase artística dominicana, en un encuentro orientado a fortalecer los vínculos con el sector, escuchar sus necesidades y respaldar iniciativas vinculadas al arte, la música y la cultura nacional.

Durante el encuentro, el mandatario destacó el papel fundamental que desempeñan los artistas en la identidad y el desarrollo del país.

“Ustedes son actores fundamentales de nuestro país. Queremos seguir refinando los lazos con la clase artística y escuchar sus inquietudes y proyectos personales, porque también forman parte del apoyo a la música, al arte y a la cultura”, expresó Abinader.

La actividad fue celebrada en el Salón Verde del Palacio Nacional y contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), Jose Rubén Gonell Cosme.

Impulso a las Bellas Artes y la tanda extendida

De su lado, el ministro de Cultura explicó los planes que desarrolla el Gobierno para ampliar la enseñanza artística a través de las escuelas de Bellas Artes y su vinculación con la tanda extendida.

Indicó que actualmente existen 88 centros con modalidad artística en el país y más de 7,000 estudiantes en formación en 22 centros a nivel nacional.

“La idea es aumentar la capacidad utilizando la infraestructura escolar disponible y crear un modelo que permita incorporar Bellas Artes en la tanda extendida en sus cuatro modalidades: música, artes visuales, artes escénicas y danza”, señaló Salcedo.

Explicó además que el proyecto busca adaptarse a las características culturales de cada región del país, incluyendo programas enfocados en música típica en provincias del Cibao y la región Nordeste.

El funcionario adelantó que el Gobierno espera presentar, de cara al próximo año escolar, las primeras fases concretas del programa de integración entre Bellas Artes y la jornada extendida.

Semana del Merengue

Durante el encuentro, el presidente Abinader propuso celebrar la “Semana del Merengue” del 20 al 29 de noviembre, con actividades artísticas y culturales en hoteles y escenarios de Santo Domingo y Santiago.

Asimismo, instruyó al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores a trabajar conjuntamente para promover el talento dominicano en embajadas y consulados alrededor del mundo.

Valoran cercanía del mandatario

Diversos representantes del sector artístico valoraron la cercanía y el respaldo mostrado por el presidente hacia la cultura nacional.

El merenguero Pochy Familia destacó la sensibilidad y la comunicación permanente del mandatario con toda la clase artística.

“El presidente ha demostrado sensibilidad no solo con el merengue, sino con toda la clase artística”, expresó.

También agradeció las pensiones otorgadas a artistas, asegurando que estas han transformado positivamente la vida de muchos beneficiarios.

Mientras, Rafa Rosario afirmó que Abinader ha sido “el presidente más cercano a la clase artística”.

En tanto, Eddy Herrera resaltó que el merengue representa una marca cultural de la República Dominicana presente en carnavales y escenarios de distintos países de América.

Por su parte, el compositor y merenguero Ramón Orlando definió al gobernante como “un defensor del arte y la cultura dominicana”.

.Entre los artistas, compositores, músicos, productores y representantes del sector cultural que estuvieron en el encuentro figuran Ramón Orlando, César G. Acosta Chevalier, Francisco Ulloa, Kinito Méndez, Fefita La Grande, Pakolé, Sergio Vargas, Manuel Aramis Camilo, Omega, Rafa Rosario, Luis Mariano Lantigua Reynoso, Virgilio E. Frías Almánzar, El Prodigio, Eddy Herrera, Krisspy y Nelson de la Olla.

Además, José Dionicio Fernández, David Kada, Blanca María Díaz Martínez, La India Canela, Raquel Arias Jiménez de López, René Solis, Martha Candela, Orlando Lora, José R. Gonell Cosme, Johnnie Alberto Mercedes Castillo, Silvio Mora, Jandy Ventura, El Blachy, Juan Ramón Mota Castillo, Valerio de León Severino, Fausto Polanco del Orbe, María Steffan Rodríguez, Luz Marcela de la Cruz Peralta, Pochy Familia, Luis Segura, José Luis Segura H, Pablo Euriel, Ramón Lluberes, Hilda Pichardo, Robert Liliano Campos y Yuri Domínguez.

Presidente Abinader impulsa fortalecimiento institucional con acuerdo entre Finjus y Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader firmó este miércoles un acuerdo de colaboración entre la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), orientado al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.

El convenio establece un marco de cooperación interinstitucional para desarrollar acciones conjuntas de asistencia técnica especializada, revisión normativa, estudios jurídicos y espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, con el propósito de consolidar la institucionalidad democrática y promover una cultura de colaboración constructiva.

El acuerdo fue suscrito por el presidente Luis Abinader, en representación del Poder Ejecutivo, y por el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Rafael del Toro Gómez.

Firmaron en calidad de testigos el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.

Durante el acto, el presidente Abinader afirmó que su gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida, al considerar que la participación ciudadana constituye una fortaleza esencial para la democracia y sostuvo que gobernar bien implica escuchar, abrir espacios de participación y comprender que las mejores decisiones públicas nacen del diálogo y la pluralidad.

“Y quiero decirlo con claridad, este gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida. No vemos la participación ciudadana como un obstáculo. La vemos como una fortaleza de la democracia”, expresó el jefe de Estado.

El gobernante destacó que este acuerdo representa una alianza estratégica para fortalecer las instituciones democráticas y continuar promoviendo la transparencia, el respeto a la ley y la participación ciudadana.

“La convicción de que las democracias no se sostienen solamente con elecciones, ni con discursos, ni siquiera con buenas intenciones. Se sostienen cuando existen instituciones fuertes, leyes legítimas y ciudadanos dispuestos a defender el interés general por encima de cualquier conveniencia particular”, expresó.

El presidente Abinader sostuvo que el Gobierno mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público.

“No hay prosperidad duradera sin instituciones confiables”, afirmó el mandatario, al destacar que la seguridad jurídica es esencial para proteger derechos, fortalecer la confianza ciudadana y promover estabilidad económica y cohesión social.

“Cuando las instituciones funcionan, gana la democracia. Y cuando gana la democracia, gana la gente”, manifestó el presidente.

El jefe de Estado destacó el papel desempeñado por Finjus durante décadas en favor del Estado de derecho: “una voz que ha acompañado al país en momentos decisivos, siempre desde el rigor técnico, la independencia de criterio y el compromiso con la nación”, manifestó el presidente.

En ese sentido, aseguró que el acuerdo firmado tiene un valor que trasciende lo administrativo y representa una voluntad compartida de fortalecer el Estado social y democrático de derecho como base de la convivencia, la libertad y la institucionalidad del país.

El presidente también indicó que la República Dominicana avanza en la actualización y modernización de su ordenamiento jurídico, al considerar que una nación moderna no puede construirse sobre normas desactualizadas ni instituciones débiles.

“La seguridad jurídica es lo que permite que un ciudadano confíe en su país. Es lo que protege los derechos. Es lo que da estabilidad a las inversiones. Es lo que genera confianza económica y cohesión social”, afirmó.

El gobernante reiteró además el compromiso de su gestión con la transparencia, la rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional y el respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público. “Cuando las instituciones funcionan, gana la democracia. Y cuando gana la democracia, gana la gente”, manifestó.

El presidente Abinader sostuvo que las instituciones también se defienden desde la voluntad colectiva de los ciudadanos de creer en la democracia, respetar las reglas y construir un futuro común y aseguró que esta alianza simboliza el compromiso de seguir construyendo una República Dominicana donde prevalezcan la institucionalidad, la transparencia y el respeto a la ley.

“Las naciones verdaderamente grandes no son las que tienen más poder, sino las que tienen mejores instituciones, más confianza en su democracia y más fe en su gente”, enfatizó el presidente Abinader.

Compromiso con la trayectoria de cambios

De su lado, el presidente de Finjus, Rafael del Toro Gómez, consideró que este acuerdo institucional con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo refuerza el compromiso con la trayectoria de cambios que ha animado la institución que dirige desde hace años, y especialmente ahora, con la presencia del Dr. Jorge Subero Isa, maestro de la institucionalidad democrática y su valioso equipo, Finjus asume las responsabilidades que se derivan de este acuerdo, marco de colaboración, con el ánimo sereno. “Las mejores energías de contribuir al fortalecimiento institucional y de una perspectiva autónoma coherente con nuestros principios y limitaciones, pero siempre desde una posición de respeto y espíritu constructivo”.

Asimismo, manifestó la disposición de la Fundación Institucionalidad y Justicia de trabajar de manera coordinada con el Gobierno para fortalecer el marco institucional y democrático del país, indicando que “nos ponemos a las órdenes de la Consultoría Jurídica para establecer conjuntamente un plan de trabajo que conduzca al logro de sus propósitos e inspire a otros organismos públicos y privados a ser actores unidos en la defensa de la calidad de nuestra democracia, que es nuestro bien más preciado”.

“El equipo técnico de Finjus se esforzará por colocarse a la altura del compromiso que estamos asumiendo, con la garantía de que recibiremos la colaboración permanente de importantes expertos juristas, académicos, organizaciones similares y ciudadanos identificados con los altos objetivos que animan este acuerdo, para hacer realidad una nueva experiencia, para demostrar que la colaboración basada en el diálogo, el respeto, la humildad y el análisis sistemático de la realidad social y jurídica entre Estado y sociedad es posible y necesaria para nuestra democracia”, expresó Del Toro Gómez.

Sobre el acuerdo

El acuerdo reconoce a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo como órgano rector de la coordinación jurídica de la Administración pública, con funciones de asistencia al presidente y revisión de iniciativas normativas.

También, resalta el rol de Finjus como entidad técnica y académica dedicada a la investigación jurídica, la reforma institucional, la justicia, la seguridad ciudadana y la participación democrática.

Entre los principales compromisos asumidos por ambas partes se encuentra el apoyo a la elaboración, revisión y consulta de anteproyectos de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos de interés institucional.

Además, el convenio contempla la realización de estudios técnicos, diagnósticos, informes, propuestas normativas, capacitaciones, conferencias y proyectos formativos, así como la promoción de espacios de diálogo con juristas, organizaciones sociales y ciudadanía para fortalecer la legitimidad y efectividad de las propuestas legales.

El convenio tendrá una vigencia de dos años y las actividades derivadas serán ejecutadas mediante protocolos específicos que definirán objetivos, alcances, condiciones y cronogramas de trabajo. Asimismo, no generará obligaciones pecuniarias automáticas y contará con mecanismos de confidencialidad y seguimiento técnico.

Estuvieron presentes el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; así como miembros del Consejo de Directores de Finjus, miembros del equipo técnico de la Consultoría Jurídica, jueces y otras personalidades.