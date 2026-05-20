Ejército remodela destacamento en Bánica para fortalecer la seguridad fronteriza. Otras Noticias Militares

Elías Piña, R.D. – El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, encabezó el acto de entrega del destacamento de Bánica, remodelado por la institución en ese municipio de la provincia Elías Piña.



La intervención forma parte de los esfuerzos del Ejército orientados al fortalecimiento de la seguridad y vigilancia en la zona fronteriza, mediante la mejora de las condiciones operativas y logísticas del personal militar desplegado en esa área del país.



Los trabajos realizados permitieron modernizar y reacondicionar las instalaciones del destacamento, elevando su capacidad de respuesta y contribuyendo al bienestar de los soldados que cumplen misiones de vigilancia y control en la frontera.





Durante la actividad, el Comandante General destacó la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura militar en puntos estratégicos de la línea fronteriza, como parte del compromiso institucional con la defensa de la soberanía nacional y la protección del territorio dominicano.

Acompañaron al Comandante del Ejército la gobernadora provincial, licenciada Migdaly de los Santos; el comandante de la 3ra. Brigada de Infantería, coronel Domingo Cruz Sosa, así como otras autoridades civiles y militares del municipio.

Ejército intercepta a dos vehículos con 27 haitianos indocumentados durante operativos en Valverde

Valverde, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos a la 4ta. Brigada de Infantería, interceptaron dos vehículos utilizados para el transporte de nacionales haitianos en situación migratoria irregular durante operativos realizados en distintos puntos de la provincia Valverde.

En una primera intervención realizada, los soldados del ERD interceptaron en la carretera Cibao-Noroeste, próximo a la Iglesia Católica del distrito municipal de Amina, un vehículo tipo jeep, marca Honda, modelo CR-V EX 4WD, color negro, cuyo conductor emprendió la huida al notar la presencia militar.

Al requisar el vehículo, las autoridades encontraron en su interior a veinte (20) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, entre ellos quince (15) hombres, cuatro (04) mujeres y una menor de edad.

En un segundo operativo, llevado a cabo en las proximidades del Ingenio Azucarero de Esperanza, fue interceptado otro vehículo tipo jeep, marca Toyota, modelo 4Runner SR5, color negro, cuyo conductor emprendió la huida, originando una persecución.

De acuerdo con el informe militar, el conductor abandonó el vehículo tras verse acorralado, logrando escapar. Sin embargo, los soldados lograron detener a siete (07) nacionales haitianos indocumentados entre ellos (01) hombre, cinco (05) mujeres y un menor de edad.

Los extranjeros detenidos y los vehículos retenidos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

El Ejército de República Dominicana reiteró que mantiene reforzadas las labores de patrullaje en distintos puntos del país, como parte de las acciones destinadas a combatir el tráfico ilegal de personas y a fortalecer la seguridad nacional.

Tres vehículos con 19 haitianos indocumentados fueron interceptados por soldados del Ejército en Constanza

Constanza, R.D. – Miembros del 6to. Batallón de Cazadores del Ejército de República Dominicana (ERD), interceptaron tres vehículos que transportaban a

nacionales haitianos indocumentados durante un operativo de interdicción realizado en la carretera Guayabal–Constanza.

La operación fue llevada a cabo en el tramo conocido como Entrada Secadora/Sabina, donde los soldados interceptaron a tres automóviles marca Daihatsu, modelo Mira, dos de color blanco y uno gris, placas AA55016, AA65693 y AA86551.

Durante la inspección de los vehículos, las autoridades encontraron un total de diecinueve (19) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, incluyendo a los conductores, todos de sexo masculino.

Los extranjeros detenidos fueron trasladados a la Fortaleza Patria del ERD, donde se realizó el levantamiento correspondiente previo a su entrega a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales procedentes.

El Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo los operativos de control e interdicción migratoria en distintas zonas del país.

Ejército detiene 36 nacionales haitianos indocumentados en operativos realizados en zonas rurales de Dajabón

Dajabón, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos a los puestos de chequeo El Rodeo y Masacre, detuvieron a treinta y seis (36) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante operativos realizados en distintas zonas rurales de la provincia Dajabón.

En una primera intervención, fueron interceptados diecinueve (19) extranjeros indocumentados que intentaban evadir un puesto de control militar.

El grupo estaba compuesto por diez (10) hombres, seis (06) mujeres y tres (03) menores de edad.

En otro operativo fueron detenidos otros diecisiete (17) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por doce (12) hombres, cuatro (04) mujeres y un (01) menor de edad, quienes intentaban ingresar al territorio dominicano desde Haití.

Los extranjeros detenidos fueron trasladados a la sede del 10mo. Batallón de Infantería del ERD y serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley General de Migración.

El Ejército de República Dominicana mantiene reforzadas las operaciones de vigilancia en la zona fronteriza, como parte de las acciones orientadas a preservar la seguridad y el control territorial.

Ejército decomisa más de 96 mil cigarrillos de contrabando ocultos en una camioneta en Valverde

Valverde, R.D. – Un cargamento de cigarrillos ilícitos fue decomisado por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos a la 4ta. Brigada de Infantería, durante un operativo de patrullaje realizado en el municipio de Esperanza, provincia Valverde.

Los soldados del ERD, dieron seguimiento a una camioneta marca Chevrolet, modelo S10, color gris, placa L089127, en la carretera Cacheo, cuyo conductor al percatarse de la presencia militar, el conductor emprendió la huida, dejando abandonado el vehículo.

Durante la inspección, las autoridades encontraron ocultos en la parte trasera, debajo del chasis, un total de cuatrocientos ochenta y un (481) paquetes de cigarrillos marca Capital, de procedencia extranjera, equivalentes a noventa y seis mil doscientas (96,200) unidades.

El vehículo y la mercancía decomisada fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD para ser entregada a las autoridades correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene activos los operativos de vigilancia y control en diferentes puntos del país para combatir el contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad y la economía nacional.

DEjército detiene hombre que ocultaba 24 haitianos indocumentados en un camión en San Juan de la Maguana

San Juan de la Maguana, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), detuvieron a un hombre que transportaba a veinticuatro (24) nacionales haitianos indocumentados ocultos en un camión en la provincia San Juan de la Maguana.

La patrulla interceptó al nombrado Yack Estiven Castillo Pujols, quien trasladaba a los extranjeros en condición migratoria irregular, ocultos y cubiertos con cartones en la cama de un camión marca Isuzu, color blanco, placa No. L539289.

Tanto el conductor detenido como el vehículo y los nacionales haitianos fueron trasladados bajo custodia militar a la Fortaleza General Matías Ramón Mella del E.R.D., para los procesos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene reforzados los operativos de interdicción migratoria en diferentes provincias del país, con el propósito de combatir el tráfico ilegal de personas y garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales.

Ejército detiene a 13 nacionales haitianos indocumentados durante patrullaje en Guayabal, Elías Piñ

Elías Piña, R.D. – Durante un operativo de patrullaje realizado en la provincia Elias Piña, soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos al puesto militar de Guayabal, detuvieron a trece (13) nacionales haitianos en situación migratoria irregular, como parte de las acciones realizadas para mantener la seguridad fronteriza.

La operación fue ejecutada por una patrulla del ERD asignada al referido puesto militar, quienes interceptaron al grupo compuesto por diez (10) hombres y tres (03) mujeres.

Los extranjeros indocumentados fueron trasladados al Destacamento de Bánica, remodelado recientemente para reforzar la capacidad operativa y la presencia militar en esa zona fronteriza, para posteriormente ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM), para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene reforzadas las labores de vigilancia y control, como parte de las operaciones permanentes de interdicción en la zona fronteriza.

Ejército detiene conductor tras persecución con siete haitianos indocumentados en Constanza

Constanza, R.D. – Miembros del 6to. Batallón de Cazadores, detuvieron a un conductor que transportaba a siete (07) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo realizado en Constanza.

La intervención ocurrió en las inmediaciones de la comunidad conocida como Colonia Japonesa, cuando los soldados realizaron la señal de alto a un automóvil color mamey, cuyo conductor desobedeció la orden y emprendió la huida.

Luego de una persecución, las tropas lograron interceptar el vehículo frente al Puesto No. 2 de la Fortaleza Patria, donde fue detenido un automóvil marca Hyundai, modelo Sonata 2014, placa A865809.

El vehículo era conducido por el ciudadano dominicano Freddy Ramírez Cabrera, quien transportaba a siete (07) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, todos de sexo masculino.

Tanto los extranjeros como el conductor fueron trasladados a la Fortaleza Patria para los fines legales correspondientes, y la entrega a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso de repatriación.