HomeActualidadNoticias RDEjercito Dominicano en operativos realizados en Dajabón y Montecristi detienen a un...
Noticias RD

Ejercito Dominicano en operativos realizados en Dajabón y Montecristi detienen a un grupo indocumentados

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
0
24

Dajabón y Montecristi, R.D. – Durante operativos de vigilancia y patrullaje realizados por patrullas del Ejército de República Dominicana (ERD) fueron detenidos dieciocho (18) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en las provincias Dajabón y Montecristi.

En una primera intervención, soldados del Ejército, apoyados de la Unidad de Drones adscrita al Puesto Masacre, detuvieron a nueve (09) nacionales haitianos que intentaban ingresar al territorio dominicano procedentes de Haití.

Entre los detenidos figuran cinco (05) hombres y cuatro (04) mujeres menores, quienes fueron trasladados a la provincia Dajabón para su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

En otro operativo, una patrulla motorizada asignada a la zona de Aminilla, adscrita al Puesto de Chequeo Santa María, ERD, detuvo a otros nueve (09) nacionales haitianos indocumentados en las proximidades de la presa de Maguaca, en el tramo carretero que conduce hacia Las Matas de Santa Cruz de Montecristi.

El grupo estaba integrado por seis (06) hombres, una (01) mujer y dos (02) menores de edad.

Posteriormente, fueron trasladados al Puesto de Chequeo Santa María para los fines correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente los operativos de vigilancia e interdicción migratoria en distintos puntos de la zona fronteriza, como parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad.

Previous article
Presidente Abinader y ministro Collado inauguran segunda etapa del Malecón de Santo Domingo Este. Otras Noticias Presidenciales
Next article
La Escuela Soberana o el Colapso Inevitable: El Dilema Urgente de la Educación Pública en Puerto Rico
HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Load more

Recent Comments

Dr. Olatunji on La Crisis Educativa en Puerto Rico: Un Análisis Investigativo de sus Desafíos y Propuestas de Transformación Sistémica
eltstvposs on Daniel Ortega conmemora el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro
Rejeki Bet on Mazda CX-30. Entra por la puerta ancha y arrincona a algunos competidores.
Football prediction software download on El Sol NetworkTV celebra su octavo aniversario con una noche inolvidable en Orlando
fxhmqymrn on Mujer y su padre anciano denuncian invasión de sus propiedades en Manabao, Jarabacoa