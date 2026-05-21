Ejercito Dominicano en operativos realizados en Dajabón y Montecristi detienen a un grupo indocumentados

Dajabón y Montecristi, R.D. – Durante operativos de vigilancia y patrullaje realizados por patrullas del Ejército de República Dominicana (ERD) fueron detenidos dieciocho (18) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en las provincias Dajabón y Montecristi.

En una primera intervención, soldados del Ejército, apoyados de la Unidad de Drones adscrita al Puesto Masacre, detuvieron a nueve (09) nacionales haitianos que intentaban ingresar al territorio dominicano procedentes de Haití.

Entre los detenidos figuran cinco (05) hombres y cuatro (04) mujeres menores, quienes fueron trasladados a la provincia Dajabón para su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

En otro operativo, una patrulla motorizada asignada a la zona de Aminilla, adscrita al Puesto de Chequeo Santa María, ERD, detuvo a otros nueve (09) nacionales haitianos indocumentados en las proximidades de la presa de Maguaca, en el tramo carretero que conduce hacia Las Matas de Santa Cruz de Montecristi.

El grupo estaba integrado por seis (06) hombres, una (01) mujer y dos (02) menores de edad.

Posteriormente, fueron trasladados al Puesto de Chequeo Santa María para los fines correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente los operativos de vigilancia e interdicción migratoria en distintos puntos de la zona fronteriza, como parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad.