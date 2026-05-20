FARD gana Atletismo en feroz batalla frente al ERD. Aéreos fortalecen la capacitación de sus pilotos 

Base Aerea de San Isidro, SDE, R.D.-Nuevamente las representaciones de la Fuerzas Aérea y el Ejército de República Dominicana dieron un espectáculo competitivo por todo lo alto, pero los aviadores sacaron la mejor parte al ganar el evento con un total de 20 medallas de oro, 18 de plata y 14 de bronce para ser los monarcas del evento nuevamente.

Los guardias del ERD dieron una gran batalla y pisaron los talones de los aéreos durante todas las pruebas realizadas y compilaron 17 preseas doradas con 14 de plata y 15 de bronce.

El nivel competitivo estuvo por todo lo alto en las pruebas de atletismo correspondientes a los LV Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional celebrado este pasado fin de semana en las instalaciones de La Barranquita de Santiago de los Caballeros.

La Armada de la República Dominicana dio una gran demostración de recuperación al lograr el tercer puesto del torneo tras conquistar 8 medallas de oro, 10 de plata y 13 de bronce.

Por su lado la Policía Nacional alcanzó una medalla de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

Los resultados de las competencias de atletismo marcan la recta final de los LV Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que están dedicados al mayor general retirado Iván Hernández Oleaga, ERD.

Al concluir las competencias el general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, ERD, presidente del Consejo Directivo de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, felicitó a los miembros del Comité Organizador del evento por la forma que se montó la justa y su desarrollo exitoso, las felicitaciones del general Mora Hernández, fueron extensivas a la dirección técnica por su empeño y dedicación en la dirección de las competencias.

Fuerza Aérea fortalece la capacitación de sus pilotos con nuevos vuelos en solitario

​SANTO DOMINGO ESTE.– Enfoque, disciplina y el cumplimiento de metas clave marcan el ritmo en la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD). Como parte del programa continuo de profesionalización que impulsa la comandancia general, la Dirección de Formación y Capacitación Aeronáutica (DIFOCAA) materializó con éxito el primer “vuelo solo” del segundo teniente piloto Peter Flete Rodríguez.

​El oficial en formación completó esta fase crucial de su entrenamiento a bordo de una aeronave T-35C Pillán, un hito que consolida su preparación técnica para la defensa del espacio aéreo nacional.

​La instrucción de este vuelo estuvo bajo la tutela del teniente coronel piloto Juan Piña Duluc, contando además con la supervisión directa de la teniente coronel piloto María Tejada Quintana, directora de la DIFOCAA.

​Respaldo institucional

​El mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, comandante general de la FARD, extendió una felicitación pública al nuevo oficial aviador y al cuerpo de instructores, exhortando a todos los pilotos en formación a mantener el compromiso con la excelencia y la seguridad nacional en cada etapa de su carrera aeronáutica.

Respaldo institucional

​El mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, comandante general de la FARD, extendió una felicitación pública al nuevo oficial aviador y al cuerpo de instructores, exhortando a todos los pilotos en formación a mantener el compromiso con la excelencia y la seguridad nacional en cada etapa de su carrera aeronáutica.

​Cambios clave para el portal:

​Titular con más fuerza: Pasó de un lema interno (“Preparación que impulsa…”) a un titular puramente noticioso.

​Reducción de texto innecesario: Se unificaron los nombres de los instructores y directivos en un solo bloque para que la lectura fluya rápido.

​Enfoque periodístico: Se destacó la aeronave (T-35C Pillán) y la importancia técnica del “vuelo solo”, que es lo que le interesa al lector de páginas de defensa y milicia.