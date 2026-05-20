Embajada de EE. UU. destaca liderazgo y compromiso del presidente Abinader . Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana felicitó al presidente Luis Abinader por recibir el “Champion Of Freddom Award” otorgado por el Adam Smith Center For Economic Freedom de la Universidad de Florida, Estados Unidos.

En un mensaje divulgado en sus redes sociales, la representación diplomática de Estados Unidos señala que su país valora el trabajo conjunto que desarrollan ambas naciones para promover y proteger la libertad de expresión.

El presidente Abinader acudió el pasado sábado a recibir el reconocimiento “Campeón de la Libertad” que otorga la Universidad de Florida y que entrega a personalidades del mundo que promueven el desarrollo y fortalecimiento de la libertad en sus respectivos países y el mundo.

Con relación a este premio, la Embajada de Estados Unidos señala que es un reconocimiento al liderazgo y compromiso con la libertad y el desarrollo de la República Dominicana. Y agrega, “Como bien señaló uno de nuestros padres fundadores, Benjamín Franklin: Quienes sacrifican una libertad esencial por una seguridad pasajera, no merecen ni la libertad ni la seguridad”.

Primera dama Raquel Arbaje resalta las alianzas y la corresponsabilidad como claves para el desarrollo en almuerzo de AMCHAMDR

Santo Domingo.- La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje de Abinader, afirmó que ningún país alcanza un desarrollo sostenible sin una sólida alianza entre el sector público y el sector privado, durante su participación como oradora invitada en el almuerzo empresarial organizado por AMCHAMDR.

Bajo el título de su ponencia, “Alianzas y corresponsabilidad: claves para el desarrollo”, Arbaje destacó el potencial transformador del empresariado dominicano cuando pone sus capacidades, experiencia y redes de colaboración al servicio de iniciativas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.

“Las alianzas público-privadas no son un mero mecanismo de financiamiento. Son, ante todo, el reconocimiento de que los grandes desafíos de una sociedad nos conciernen a todos”, expresó la primera dama durante su intervención.

Durante su ponencia, Arbaje compartió experiencias e iniciativas impulsadas desde la Oficina de la Primera Dama y el programa “Uniendo Voluntades”, enfocados en la niñez, la adolescencia, la salud y el fortalecimiento comunitario. Entre estos, destacaron los programas de implantes cocleares para niños y niñas con hipoacusia severa, el desarrollo del Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades en el Incart, así como proyectos de recuperación de parques y espacios públicos en comunidades vulnerables.

Asimismo, resaltó los avances alcanzados a través del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), particularmente en la reducción de embarazos en adolescentes y uniones tempranas en el país, gracias a la articulación entre instituciones públicas, organizaciones sociales y el sector privado.

“Cuando distintos sectores deciden sentarse en una misma mesa con un propósito común, los resultados llegan. Cuando unimos esfuerzos, experiencias y capacidades, podemos transformar realidades y abrir caminos de esperanza para miles de familias”, sostuvo Arbaje.

Asimismo, reflexionó sobre el rol que ha asumido como primera dama desde el inicio de la gestión gubernamental, destacando que su visión siempre estuvo enfocada en construir una estructura cercana, humana y útil para la población. En ese sentido, explicó que la eliminación del antiguo Despacho de la Primera Dama permitió dar paso a una oficina más ágil y enfocada en articular esfuerzos entre el sector público, privado, la sociedad civil y organismos internacionales para generar resultados concretos en beneficio de las comunidades más vulnerables.

Durante su intervención, la primera dama también hizo un llamado directo al empresariado dominicano a involucrarse activamente en proyectos de impacto social, destacando que cada empresa puede convertirse en un actor clave en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. “Cada empresa, grande o mediana, puede ser un eslabón en esta cadena de solidaridad activa”, expresó Arbaje, al exhortar al sector privado a sumarse a iniciativas vinculadas a salud, niñez, educación y recuperación de espacios comunitarios.

Por su parte, la presidenta de AMCHAMDR, Francesca Rainieri, destacó la importancia de reconocer el impacto transformador del liderazgo femenino en la formación de valores, capacidades y capital humano, señalando que el desarrollo sostenible de una nación comienza en las personas.

“Cuando hablamos de productividad, competitividad y desarrollo sostenible, estamos hablando, en el fondo, de lo que sucede primero en el hogar y en la educación”, expresó Rainieri durante sus palabras de bienvenida.

Rainieri también anunció la tercera edición del Diplomado de Liderazgo Ejecutivo para Mujeres de AMCHAMDR, una iniciativa diseñada para fortalecer habilidades, generar conexiones estratégicas y continuar impulsando el liderazgo femenino en el país.

Este almuerzo fue posible gracias al apoyo de las empresas del Círculo Élite de AMCHAMDR: Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, INICIA, AES Dominicana, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice Dominicana, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro Dominicana, Banco Santa Cruz y Cervecería Nacional Dominicana.

Luis inaugurará este miércoles segunda etapa del remozamiento del Malecón de SDE

SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Rodolfo Abinader encabezará este miércoles la inauguración de la segunda etapa del remozamiento del Malecón de Santo Domingo Este (SDE), obra desarrollada por el Ministerio de Turismo como parte del plan de recuperación de espacios públicos y litorales marítimos.

La actividad está pautada para las 4:00 de la tarde en el Malecón de SDE y contará con la presencia del ministro de Turismo, David Collado informó la Dirección de Comunicaciones de la institución.

Previo a la inauguración, Collado supervisó este martes los detalles finales del proyecto cuya inversión supera los RD$650 millones incluyendo más de RD$300 millones destinados a una segunda etapa que contempla áreas de parqueo, recreación y organización del espacio público.

El funcionario definió la obra como “el malecón más grande y emblemático del país” y aseguró que el proyecto busca convertir la zona en un espacio de recreación y esparcimiento familiar.

“Este malecón se convierte en un paseo marítimo, no simplemente un malecón, una zona de esparcimiento y recreación para todas las familias”, expresó.

La obra se extiende desde el área de la Armada de República Dominicana hasta la avenida Las Américas e incluye caminos internos, áreas de ejercicios, espacios recreativos y un destacamento de la Policía de Turismo (Politur) para reforzar la seguridad de visitantes y turistas.

Collado indicó además que la recuperación de malecones y litorales marítimos forma parte de la visión impulsada por el Gobierno en distintas provincias del país, entre ellas San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, Cabrera, Haina y Pedernales.

Ministro de Turismo resalta recuperación espacios marítimos con nuevo malecón en SDE

“Este malecón se convierte en un paseo marítimo, no simplemente un malecón, una zona de esparcimiento y recreación para todas las familias”

David Collado supervisa detalles en malecón Santo Domingo Este.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El ministro de Turismo, David Collado, supervisó este martes los detalles finales del nuevo Malecón de Santo Domingo Este (SDE), obra que será inaugurada oficialmente este miércoles por el presidente Luis Abinader.

Durante el recorrido, Collado informó que el proyecto representa una inversión superior a los $650 millones de pesos, incluyendo más de 300 millones destinados a una segunda etapa que contempla áreas de parqueo, recreación y organización del espacio público.

El funcionario definió la obra como “el malecón más grande y emblemático del país” y aseguró que forma parte de una visión orientada a recuperar los litorales marítimos y ponerlos al servicio de las familias dominicanas.

“Este malecón se convierte en un paseo marítimo, no simplemente un malecón, una zona de esparcimiento y recreación para todas las familias”, expresó. Collado recordó que desde su gestión como alcalde del Distrito Nacional impulsó proyectos de recuperación de espacios costeros, comenzando con el Malecón de Santo Domingo y la zona de Montesinos.

Explicó que el nuevo espacio en la zona oriental se extiende desde el área de la Armada de República Dominicana (ARD) hasta la avenida Las Américas e incluye caminos internos, áreas de ejercicios y espacios recreativos.

Asimismo, destacó que la obra cuenta con un destacamento de la Policía de Turismo (Politur) como parte de la estrategia de seguridad para turistas y visitantes.

El ministro aseguró que la recuperación de malecones y litorales marítimos forma parte del legado que busca dejar la actual gestión gubernamental, mencionando proyectos desarrollados en San Pedro de Macorís (SPM), La Romana, Samaná, Cabrera, Haina y Pedernales.

“Mañana será entregada esta obra y seguimos cumpliendo con nuestra visión de recuperar nuestros espacios públicos abandonados por años para ponerlos al servicio de la gente”, manifestó.