Presidente Abinader encabeza, en estos momentos, la segunda reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachusetts, USA

Santo Domingo. –El presidente Luis Abinader encabeza, en estos momentos, la segunda reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el fin de organizar el procedimiento para la escogencia del próximo procurador general de la República y siete procuradores adjuntos, de conformidad a la Ley 1-25, que modifica la Ley Orgánica del CNM.

En la reunión se encuentran los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo De Los Santos; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco (vía Zoom); jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández, y el diputado Tobías Crespo.

Previo al inicio de la reunión, el CNM aprobó la agenda del día para dar inicio, donde también se juramentaron los asesores de los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

Estévez Lavandier designó a Wilmer Alejandro Espinosa Palacio; el diputado Crespo, a Manuel Moisés Crespo Pérez, y el senador Fernández, a Nathanael Concepción.

La pasada semana, el presidente Abinader promulgó la Ley Orgánica 1-25, que modifica la Ley 138-11, del 21 de junio de 2011, del Consejo Nacional de la Magistratura. El nuevo texto legislativo señala que será responsabilidad de este órgano la escogencia de la figura del titular del Ministerio Público, tomando en cuenta los requisitos establecidos en la nueva Constitución de la República.

Consejo Nacional de la Magistratura aprueba reglamento para escogencia de nuevo procurador de la República y los adjuntos

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la segunda reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde se consensuó la versión preliminar del reglamento para la escogencia del nuevo procurador de la República y los procuradores adjuntos. Dicho texto será puesto en consulta pública a partir de hoy, en fase previa a su aprobación.

Al término del encuentro, la secretaria del CNM, Mag. Nancy Salcedo, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, conversaron con los medios de comunicación que cubren la fuente del Palacio Nacional y explicaron que, en esta reunión, tal como se había anunciado, se conocieron las observaciones de los consejeros al reglamento que se elaboró, para adecuarlo a la nueva ley del Consejo de la Magistratura.

El consultor jurídico señaló que “estas observaciones, que fueron leves, fueron consensuadas todas y se llegó a un acuerdo ya sobre el texto, digamos que preliminar del reglamento, porque este reglamento se va a poner en consulta pública, en el mismo día de hoy”, indicó.

Peralta precisó, además, que el reglamento estará en consulta pública por 20 días y que este plazo vence a mediados de febrero, por lo que, una vez recogidas las observaciones de la opinión pública producto de esta consulta, el Consejo se volverá a reunir aproximadamente el día 14 para conocer de los eventuales señalamientos que el público haga.

Agregó que se va a celebrar una nueva reunión en los próximos días, donde el presidente va a hacer la propuesta de su candidato o candidata a procurador o procuradora general de la República y de la mitad de sus adjuntos, como manda la Constitución.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo explicó que se aprobó tentativamente el cronograma, el cual pudiera variar en algún día y apuntó que este calendario es siempre flexible y los consejeros pueden modificarlo según las circunstancias.

“Sin embargo, si todo marcha como está previsto, entre el día 19 o 20 de febrero, probablemente el país conozca quiénes serían las personas que van a ocupar estos puestos”, comunicó el funcionario.

En la reunión participaron además, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de Los Santos; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco (de forma virtual); el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

Entre el 19 y 20 de febrero el país tendría nuevo Procurador General y sus adjuntos

El Consejo Nacional de la Magistratura se reunió por segunda vez este miércoles para discutir el reglamento que regirá la selección del Procurador General de la República y sus adjuntos.

Según explicó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, durante el encuentro se conocieron las observaciones de los consejeros al proyecto de reglamento que se elaboró para adecuar a la nueva ley del Consejo de la Magistratura.

Peralta detalló que estas observaciones “fueron leves, fueron consensuadas todas y se llegó al acuerdo ya sobre el texto preliminar del reglamento”. Además, dijo que el documento será puesto en consulta pública a partir de hoy, con un plazo de 20 días que culminará a mediados de febrero.

El consultor indicó que, “una vez recogidas las opiniones de la ciudadanía el consejo se volverá a reunir aproximadamente el 14 de febrero para conocer las observaciones que el público haga”.

Consejo Nacional de la Magistratura aprueba reglamento para la escogencia de procurador y adjuntos.

Asimismo, añadió que en dicha sesión el presidente de la República presentará su propuesta de candidato o candidata para el cargo de Procurador General, así como la mitad de sus adjuntos, tal como establece la Constitución.

Entre los cambios relevantes, Peralta destacó que el reglamento incluye la incorporación del presidente del Tribunal Constitucional en lugar del Procurador General dentro de la composición del consejo.

También, Peralta enumeró los requisitos específicos para los aspirantes al cargo como, 12 años de ejercicio profesional, presentar una declaración jurada de no haber tenido militancia política en los últimos cinco años que no ha sido candidato o dirigente de algún partido y la entrega de un documento que demuestre que no tiene antecedentes penales.

“El reglamento no ha sido alterado, sino exclusivamente con respecto a lo que está establecido en la ley”, aseguró.

Sobre el cronograma, el consultor jurídico indicó que “si todo marcha como está previsto”, entre el 19 o 20 de febrero probablemente el país conozca quiénes serán los que ocuparán estos puestos.

El reglamento será publicado de manera íntegra en las próximas horas, según afirmó Peralta: “Probablemente se publique hoy mismo, si no hoy, mañana”.

Presidente Abinader recibe a miembros de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas (MLBPA)

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional a miembros y directivos de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas (MLBPA), con quienes sostuvo un encuentro en el salón de reuniones.

En el mismo, participaron Teoscar Hernández, Junior Caminero, Víctor Robles y Luis Gil, actuales jugadores de Los Angeles Dodgers, Tampa Bay Rays, Seattle Mariners y New York Yankees, respectivamente.

Asimismo, los exjugadores Carlos Gómez, Miguel Batista y Francisco Cordero, acompañados por Anthony Clark, director ejecutivo de la MLBPA, Leonor Colon Slavin, directora de operaciones internacionales de la MLBPA, Virginia Caraballo, gerente senior de Operaciones, y Junior Noboa, comisionado nacional de béisbol.

Presidente Abinader dona su salario en 2024 a causas sociales de alto impacto

Santo Domingo.- El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, ha reafirmado su compromiso con el bienestar social al cumplir con su promesa de campaña, realizada antes de asumir la Presidencia, de donar la totalidad de su sueldo a causas sociales.

Desde que tomó posesión en agosto de 2020, ha venido realizando este ejercicio de manera continua, en beneficio para diversas instituciones en todo el país. Este reporte corresponde exclusivamente a las donaciones realizadas durante el año 2024, en el cual el mandatario ha destinado un monto total de RD 6,012,000.00 a proyectos que abordan diversas necesidades sociales y benefician a las comunidades más necesitadas.

Las donaciones se han enfocado principalmente en los siguientes rubros: Ayudas Comunitarias, con RD 3,674,000.00, que incluyen proyectos como talleres educativos, mejoras de infraestructura comunitaria y programas de asistencia social; Infantil, con RD 668,000.00, destinados a la alimentación, salud y educación de niños y adolescentes; Hogares de Ancianos, Inclusión Laboral, Religioso, Salud Cáncer y Salud Infantil, cada uno con RD 334,000.00, con fondos orientados a atender necesidades específicas en estas áreas.

A continuación, se mencionan todas las instituciones beneficiadas y las causas apoyadas:

1. Fundación Voz y Alma de Mujer: Ayuda para la compra de materiales utilizados en programas comunitarios.

2. Asociación Dominicana de Síndrome de Down, Inc.: Adquisición de equipos de panadería para la inserción laboral de personas con síndrome de Down.

3. Pro Infancia: Compra de mobiliario y equipo para un taller de fabricación de kits de salud e higiene menstrual en Los Alcarrizos.

4. Fundación Nido para Ángeles: Transporte para familias de niños y jóvenes con parálisis cerebral.

5. Fundación Evangélica Ángel de Luz: Culminación de la construcción de un nuevo local para la fundación.

6. Fundación Acción Solidaria para la Provincia Bahoruco: Compra de equipos para talleres de costura y cocina, y habilitación de un espacio para clases de informática.

7. Fundación María Tejada Candelier: Actividades para niños y jóvenes con discapacidad visual y talleres educativos.

8. Centro de Orientación Familiar Proyecto Juventud Sana: Curso taller dirigido a fortalecer los lazos familiares y comunitarios.

9. Fundación Unidos Creciendo en Amor Familiar, Inc. (Funcaf): Charlas y talleres de bienestar integral para niños, adolescentes y mujeres víctimas de abuso.

10. Comunidad Cristiana de Santiago, Inc.: Compra de terreno para la construcción de un templo.

11. Fundación en Ayuda de los Envejecientes de Nuestros Campos: Construcción de un centro para el cuidado de envejecientes en Las Charcas.

12. Hogar Escuela Caridad Misionera: Construcción de una cancha multiuso techada, aulas y mejora de infraestructura.

13. Centro de Desarrollo Integral para la Niñez Emanuel, Inc.: Compra de computadoras y equipos para cursos de informática dirigidos a niños y jóvenes.

14. Fundación Ángeles de Luna: Talleres de emprendimiento para madres solteras de escasos recursos.

15. Aldeas Infantiles SOS Dominicanas Inc.: Apoyo para alimentación, salud y educación técnico-vocacional de niños y jóvenes.

16. Congregación Hermanitas de Ancianos Desamparados Hogar San Francisco de Asís: Impermeabilización y limpieza de cisternas.

17. Fundación Escuelita Rayo de Sol: Compra de uniformes, computadoras y juguetes para niños de la fundación.

18. Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil: Compra de medicamentos y cobertura de diagnósticos para niños con cáncer.

Estas acciones representan un ejemplo tangible del compromiso del Presidente Abinader con el desarrollo social y la mejora de las condiciones de vida de los dominicanos. Cada donación refleja la importancia de trabajar en conjunto para construir un país más equitativo y solidario.

Contraloría General auditará 111 instituciones junto con firmas privadas

Santo Domingo.- La Contraloría General de la República (CGR) emitió la circular núm. IN-CGR-CIR-2025-001, en la que comunica a los incumbentes de 111 instituciones públicas el proceso que se llevará a cabo para auditarlas en colaboración con firmas privadas, lo que responde a las instrucciones del presidente Luis Abinader, de cumplir cabalmente con las disposiciones constitucionales y legales sobre el control de los fondos públicos.

Según lo explica la citada circular, firmada por el contralor general de la República, Félix Santana García, las instituciones descritas en el listado anexo al documento deberán completar dichas auditorías en el ejercicio fiscal del 2025 y, a tales fines, las instituciones a ser auditadas deberán gestionar los recursos presupuestarios necesarios para la contratación de las firmas privadas que aplicarán las auditorías internas, bajo la supervisión de técnicos especializados de la Contraloría.

La acción se sustenta en el marco de lo establecido por el artículo 28 de la Ley núm. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, de recurrir al apoyo especializado de firmas privadas para la realización de auditorías internas y evaluaciones especiales, en conjunto con las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.

Santana García señaló que esta primera jornada requiere que los procesos de contratación estén debidamente adjudicados entre abril y junio de 2025, ya que las auditorías están programadas para iniciar en julio del mismo año y finalizar antes del cierre del referido ejercicio fiscal.

Indicó que este proceso se hará por niveles de Gobierno, iniciando con las 111 instituciones descentralizadas, autónomas, empresas públicas no financieras y de la seguridad social; luego se enfocarán en las entidades restantes: el Gobierno central y las municipalidades.

Según explicó el contralor general de la República, se trata de una primera fase para dar inicio al cumplimiento de las instrucciones del presidente Abinader Corona, para que sean contratadas firmas privadas con las que se puedan realizar más auditorías, y de esa forma poder abarcar el 100 % de los citados niveles del Gobierno.

Expresó que ha sido el interés del presidente Abinader de que tanto la contratación como la prestación de los servicios de auditoría se realicen de conformidad con las disposiciones que rigen la materia, incluyendo la Ley núm. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, la Ley núm. 340-06, de Contrataciones Públicas y sus modificaciones, el Reglamento núm. 416-23 de aplicación de la Ley núm. 340-06, así como las demás normas vigentes del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) y Sistema Financiero del Estado (Siafe).