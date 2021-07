NO TE PREOCUPES!!!

Mi admiración por Johnny Ventura empezó como lo hicieron millones de personas a través del mundo, por sus contagiosos, alegres y rítmicos merengues. Pero durante los últimos años, los que nos unió de manera personal, fue nuestro mutuo vínculo con el ex presidente de la República Dominicana, el Dr. Leonel Fernández.

Es entonces cuando conozco a un ser humano afable, instruido, sencillo, solidario, respetuoso, incansable emprendedor y preocupado genuinamente por el bienestar de todos los dominicanos.

Era a mediados del mes de Diciembre del año 1967 y la ciudad de Nueva York estaba fría ameritando que los abrigos, gorras y bufandas estuvieran por doquier. Para la pequeña colonia de dominicanos que residimos en esa urbe durante esa época, nuestra tierra se encargó de enviarnos un regalo de navidad anticipado, y fue el calor y sabor que nos trajo Johnny Ventura y su Combo Show en su primera gira por la Gran Manzana. Que orgullo patrio y entusiasmo sentí al verlo en el show televisivo de Myrta Silva “Una Hora Contigo” donde por motivos de retraso del avión, el grupo llegó un poco tarde y Myrta con cierta euforia ni los dejo que se despojaran de sus abrigos y les exhortó con regocijo que empezaran de inmediato a interpretar ese ritmo autóctono dominicano. Johnny, con la sonrisa que siempre lo caracterizó, le marcó el paso al Combo Show, y la agrupación musical empezó con su inconfundible ritmo el tema “La Muerte de Martín” vocalizado por el también fenecido Luisito Martí. Mi piel se erizó de emoción al ver los nuestros por primera vez en una televisión en los Estados Unidos.

Otro episodio fue para principio de los años 70’s en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, donde nos habíamos relocalizado desde Nueva York. La competencia entre los equipos puertorriqueños y el dominicano en la liga de softball era feroz. Justamente el fin de semana que el equipo dominicano se coronó campeón del torneo, era también la primera vez que Johnny Ventura y su Combo Show se presentarían en Lawrence.

Existía un rumor en la ciudad que por motivo de disgustos sobre los resultados del torneo, miembros del equipo boricua iban a causar desórdenes peligrando así el éxito de ese gran debut del Caballo Mayor.

No hubo tal situación y el evento se llevó a cabo con normalidad donde cientos de personas, incluyéndome a mí, disfrutamos de una noche histórica. Años después, me contó Johnny, que previamente a la fiesta, como forma de precaución, él se reunió con representantes de la comunidad puertorriqueña para calmar los ánimos. “Puerto Rico es mi segunda casa y los boricuas siempre me han acogido con los brazos abiertos”, me dijo Ventura.

Desde ese entonces Johnny viajaba con cierta frecuencia a Massachusetts para amenizar bailes. En una de esas presentaciones, tuve la oportunidad de otorgarle un reconocimiento por parte del alcalde de la ciudad de Lawrence. En otra ocasión, cuando incursionaba en promoción de eventos también contraté al Combo Show.

Durante los últimos años, a través de la intervención directa del Dr. Fernández, nuestra amistad fue fortaleciéndose. Coincidimos con frecuencia en los eventos de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) institución que preside el ex presidente de la República, y también Johnny y yo concordamos mucho en nuestras ideologías políticas. Además, nos manteníamos al tanto con cierta regularidad por el medio de comunicación Whatsapp.

Aparte de la música y la política, a Johnny le atraían los negocios. Inclusive, hace unos meses atrás tuve el honor de recibirlo en mi residencia donde aparte de compartir socialmente, deseaba hablarme sobre un producto del cual él iba a ser el trabajo de relaciones públicas y platicamos de como asistirle. Ese gesto humilde de venir a mi casa después de sentirse cansado por haber manejado desde Tampa la noche anterior, siempre fue su esencia aunque tuviera fama mundial. Recuerdo que una vez le envié copia de un artículo que había escrito sobre el fallecimiento de su entrañable amigo y director musical de su orquesta, como también el guirero de la misma, Juan Pablo “Pablito Barriga” Cruz, y unos días después me respondió, “me sacaste lágrimas!!!”. Cuando me enteré de la funesta noticia, esta vez fue él quien me sacó lágrimas.

Zaiter, Johnny Ventura y Leonel Fernández.

Por lo general, los artistas tratan de no inmiscuirse en política para así no ofender a su fanaticada que puedan tener puntos de vista contrarios. Pero para Johnny la patria estaba por encima de todo. Fue un político activo donde el pueblo lo premió en dos ocasiones – una como diputado y la otra como Alcalde de Santo Domingo. Su himno con el cual siempre empezaba sus presentaciones es la canción “Si Vuelvo A Nacer”… vuelvo a ser dominicano. Aunque él tenía conocimiento de que he residido por décadas en los Estados Unidos, cuando nos veíamos en la República Dominicana lo primero que me decía era, “bienvenido a tu país”.

A veces uno busca explicación a las cosas y es difícil encontrar respuestas. El pasado jueves 22 de julio, tuve la oportunidad de ver a Johnny en la funeraria donde se llevaba a cabo el velatorio de doña Yolanda Reyna, madre del ex presidente Fernández. Inesperadamente lo vi justamente cuando le estaba dando el abrazo de pésame al Dr. Fernández, pero no cruzamos miradas porque tenía su espalda hacia mí mientras yo estaba sentado a unos 10 pies de distancia. Decidí ser prudente y esperar que unas personas que estaban aglomeradas en la cercanía para también darle el pésame también al Dr. Fernández se retiraran y así poder darle el abrazo acostumbrado a mi amigo. Desafortunadamente, casi al instante lo perdí de vista porque se acercó otro grupo de personas. Minutos después, tuve que pararme de mi asiento para atender a una situación imprevista y no lo volví a ver para saludarlo.

Johnny Ventura muere el miércoles, 28 de Julio, justamente 6 días después de lo acontecido en la funeraria. De acuerdo al comunicado oficial de la Clínica Unión Médica del Norte, el falleció a las 3:12 p.m. – pero según testigos, el deceso ocurrió más bien aproximadamente a las 2:30 p.m.

Nuestra última conversación en WhatsApp

Julio 22, 2021

“Hola hermano. Detrás y a tu izquierda” 2:35 PM – Johnny

“Hermano que grato placer saber de ti! excusas que contesto ahora pero me enviaron a una misión que me complicó. Ahora camino al cementerio..” 4:14 PM – Yo – emojis de abrazos y un puño cerrado

“No te preocupes!!!” 4:18 PM -Johnny

Descansa en paz amigo. No estoy preocupado porque estoy seguro que Dios te tiene en la Gloria con él.

