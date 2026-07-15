KISSIMMEE 360

La información que mueve a nuestra ciudad

Edición No. 2 | Miércoles, 15 de julio de 2026

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Ayer iniciamos esta nueva columna planteando una pregunta que ha generado un amplio debate entre nuestros lectores:

¿Está creciendo Osceola demasiado rápido?

Las decenas de mensajes que recibimos durante las últimas horas demuestran que este tema preocupa tanto a residentes como a empresarios e inversionistas.

Hoy damos un paso más.

No vamos a hablar únicamente del crecimiento.

Vamos a comenzar a investigar cómo se toman las decisiones que están transformando el futuro del condado.

Porque detrás de cada nuevo proyecto existen decisiones públicas, inversiones privadas y millones de dólares que impactarán directamente la calidad de vida de quienes vivimos en Osceola.

Ciudad

El crecimiento continúa, pero también aumentan las preguntas

Cada semana se anuncian nuevas comunidades, centros comerciales, proyectos industriales y mejoras viales.

A simple vista, todo parece indicar que Osceola vive uno de los mejores momentos económicos de su historia.

Sin embargo, mientras las grúas continúan dominando el paisaje, muchos residentes comienzan a preguntarse si la infraestructura pública podrá responder al mismo ritmo.

Las preocupaciones más frecuentes que hemos recibido en nuestra redacción incluyen:

El aumento del tráfico.

La disponibilidad de viviendas asequibles.

La capacidad de las escuelas.

El acceso a servicios médicos.

La preservación de áreas verdes.

El impacto sobre los impuestos locales.

Estas inquietudes serán parte de nuestras próximas investigaciones.

Osceola Bajo la Lupa

¿Quién decide el futuro del condado?

Esta semana iniciaremos una serie especial para conocer cómo se aprueban los grandes desarrollos que transforman nuestra comunidad.

Queremos responder preguntas que muchos ciudadanos se hacen, pero que pocas veces reciben una explicación clara.

¿Quién presenta los proyectos?

¿Cómo se aprueban?

¿Qué estudios deben realizarse?

¿Quién vota?

¿Qué participación tienen los ciudadanos?

¿Quién supervisa posteriormente el cumplimiento de esos compromisos?

Nuestro objetivo no es cuestionar el crecimiento.

Nuestro compromiso es explicar el proceso con transparencia para que la comunidad pueda entender cómo funcionan las decisiones que afectan su futuro.

Desarrollo

NeoCity continúa atrayendo inversión tecnológica

Mientras gran parte del crecimiento residencial concentra la atención pública, NeoCity continúa consolidándose como uno de los proyectos tecnológicos más importantes de Florida.

Empresas relacionadas con semiconductores, fotónica y manufactura avanzada continúan evaluando oportunidades dentro del distrito tecnológico.

Si la estrategia logra consolidarse, Osceola podría dejar de depender exclusivamente del turismo para convertirse en un centro de innovación con empleos altamente especializados.

Negocios

El pequeño empresario también necesita crecer

El crecimiento poblacional representa una excelente noticia para restaurantes, supermercados, consultorios médicos, comercios y empresas familiares.

Sin embargo, muchos pequeños empresarios enfrentan un reto diferente.

El aumento en los alquileres comerciales, los costos laborales y los seguros comienza a reducir los márgenes de operación.

El verdadero crecimiento económico debe beneficiar tanto a las grandes corporaciones como a quienes todos los días levantan la cortina de un pequeño negocio local.

Seguridad

Continúa la investigación sobre hogares asistidos clandestinos

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre la presunta red de hogares asistidos sin licencia que operaba entre Osceola y Polk.

El caso ha generado preocupación entre familias con adultos mayores y personas con discapacidades, mientras continúan revisándose documentos, registros financieros y posibles responsabilidades adicionales.

Será una investigación que seguiremos muy de cerca.

Educación

Más estudiantes, nuevos desafíos

El Distrito Escolar de Osceola continúa preparándose para recibir a miles de estudiantes durante el próximo año académico.

El crecimiento poblacional obliga a planificar nuevas aulas, contratar más maestros y ampliar servicios educativos.

La educación será uno de los pilares fundamentales para sostener el desarrollo económico del condado.

Nuestra Opinión

El progreso no puede medirse únicamente por el número de edificios que aparecen en el horizonte.

Una comunidad verdaderamente exitosa es aquella que crece sin perder su identidad, fortalece sus instituciones y garantiza oportunidades para todos sus ciudadanos.

El desarrollo económico debe ir acompañado de planificación responsable, transparencia y visión de largo plazo.

Esa será precisamente la misión de esta columna.

No solo informar.

También explicar.

Y, cuando sea necesario, investigar.

El Dato del Día

Osceola continúa posicionándose entre los condados con mayor crecimiento poblacional de Florida, impulsando inversiones multimillonarias en vivienda, tecnología, logística, comercio y servicios.

Mañana en Kissimmee 360

Investigación Especial

¿Quién paga realmente el crecimiento de Osceola?

Analizaremos el papel de las tarifas de impacto, los aportes de los desarrolladores, la inversión estatal y los recursos públicos que financian las carreteras, escuelas y demás obras de infraestructura que acompañan el crecimiento del condado.

Sobre Kissimmee 360

Kissimmee 360 es una columna editorial exclusiva de El Sol de la Florida, escrita por Marcos A. Tejeda, con el propósito de informar, investigar y analizar los acontecimientos que están transformando Kissimmee, Osceola County y la Florida Central.

Nuestro compromiso es ejercer un periodismo independiente, responsable y cercano a la comunidad, aportando contexto, investigación y una visión de largo plazo sobre los temas que definirán el futuro de nuestra región.