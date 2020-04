J Balvin le dice a Apple Music porqué está feliz de lanzar su nuevo álbum ‘Colores’

Por qué es el fanático más grande de Drake, lo que extraña de estar en las calles de su casa en Colombia, y más

J Balvin habla con Zane Lowe a través de FaceTime en Apple Music de Medellín para hablar sobre su nuevo álbum, Colores, por qué está feliz de haberlo lanzado, ser el mayor admirador de Drake, quedarse en pijama todo el día, su deseo de ser una leyenda viviente, y qué echa de menos estar en las calles de su casa en Colombia. Al ver el aislamiento como una oportunidad, le dice a Apple Music: “Aquí es donde va a suceder mucha inspiración, muchas ideas, muchas cosas positivas en la comunidad, porque es cuando la gente tiene tiempo para pensar cómo para nivelar las cosas “.

Está feliz de haber lanzado su nuevo álbum “Colores” a pesar del clima actual …

De hecho, estoy muy contento de que haya lanzado el álbum. Creo que la gente nunca olvidará. Mis fanáticos y las personas que me siguen, porque este es un momento difícil que nunca vamos a olvidar. Si les das algunos colores y algo de luz, tampoco lo olvidarán. Es muy, muy tonto, ver que la gente realmente vibra con el álbum. Es un gran hombre, estoy agradecido de no haber dejado de lanzar el álbum y de que lo dejemos. Cien por ciento, cien por ciento hombre y creo que la vida es hombre perfecto. El hecho de que el nombre del álbum sea Colores, y cayó en este tipo de momento extraño, diferente o genial, lo llaman gris. Es solo un hombre especial. Fue especial que el nombre ayude con la situación.

Su sueño de ser una leyenda viviente y por qué es el mayor admirador de Drake …

Mi sueño es justo, quiero ser una leyenda viva. Hago. Quiero inspirar a la gente mientras estoy vivo. Escucha, hombre, una leyenda es alguien que realmente inspira al mundo. Alguien que inspira, que quieres ser. Como, “Sí, quiero ser como ese tipo. Hizo un gran trabajo”. Y normalmente, para mí, las leyendas también tienen un impacto social, que va más allá de la música. Es como vibrar con tu personalidad, vibran con tu forma de pensar, con tus pensamientos. Para mí, Drake es una leyenda. Ha batido muchos récords, y creo que lo mantiene real. No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero parece un gran tipo. No lo he conocido y ni siquiera he hablado con él. Nunca en mi vida. ¿Y sabes qué? Soy uno de sus mayores admiradores, directamente.

Lo que extraña de estar en las calles de su casa en Colombia …

Hombre, yo personalmente no tengo guardaespaldas. No me gusta esa mierda Así que siempre estoy cerca, hombre. Los coches que conducen me muestran amor Puedo ir a cualquier parte, hombre. No me paso nada. Solo amor Extraño eso. Echo de menos ir a una estación de servicio y hablar con los chicos. Toma asiento allí, hablando con la gente. Cualquiera que quiera acercarse a mí. Extraño eso. Extraño estar en contacto con la gente. Echo de menos estar en un lugar abarrotado … Estoy acostumbrado a estar en un espectáculo para personas. Tengo la suerte de no tener que cancelar ninguna gira. Porque no quería hacer una gira este año.

Su amistad con Nicky Jam …

Cuando lo conocí, estábamos en una ciudad llamada Chocó en Colombia. Ni siquiera podía creer que estaba con Nicky Jam. Porque estaba con Daddy Yankee. Solían ser un grupo Daddy Yankee Nicky Jam. En ese momento cuando conocí a Nicky, Nicky estaba deprimido. Se fue de Puerto Rico. Básicamente era como un indigente, dejó su país. Era como empezar desde cero en Colombia. Para mí, sin importar lo que sucediera, para mí era Nicky Jam. No me importaba que él estuviera en sus bajos porque él también me inspiró a estar donde estoy. Era un hombre tan feliz de conocerlo cuando lo conocí. Se convirtió en una verdadera amistad. Conocí a Nicky Jam más como ocho años, creo. El me inspiró mucho. Nació de nuevo, renació de nuevo. Él era una superestrella. Luego perdió todo y luego lo recuperó. Sus hijos recibieron todo mi respeto.

Acerca de volver a lo básico y ver la positividad en este momento …

Hombre, creo que es un buen momento para volver a lo básico, y eso es lo que estoy tratando de hacer. Últimamente, he estado promocionando el álbum muy duro, así que no he tenido la oportunidad de no hacer nada realmente, pero sé que voy a encontrar todas las diferentes formas de alimentarme cultural, espiritual, corporalmente. sabio. Simplemente creo que es hora de que volvamos a lo simple. He estado en pijama todo el día y solo … Oh, hombre, creo que este es un regalo en este momento para nosotros. Es una especie de regalo. Tenemos que ver el lado positivo de esto, el otro lado. Todos se quejaban del trabajo y de que no tenían tiempo para ellos, incluyéndome a mí, y ahora tenemos todo el tiempo para estar con nosotros.

Cómo el Internet lo ayudó a superar este momento y a ser creativo

Hombre, al menos Internet nos ha ayudado mucho con todas las herramientas. Estuve haciendo FaceTiming a mis productores, Sky y Tiny, y hablando de ideas. Hagamos algo como esto. Internet realmente nos ha ayudado mucho en este momento. Es hora de crear. Creo que por momentos como este nacen grandes oportunidades. Creo que aquí es donde mucha inspiración, muchas ideas, muchas cosas positivas en la comunidad van a suceder porque es cuando la gente tiene tiempo para pensar sobre cómo subir de nivel las cosas. He estado pensando una y otra vez, ¿cómo va a ser mi nuevo sonido? ¿Qué quieres hacer? Por supuesto, todavía estoy promocionando mi nuevo álbum. Ya estoy pensando en el futuro, sin pensar realmente en lo que vendrá después.

Acerca de inclinarse hacia la gratitud …

Estoy agradecido. Estoy agradecido. Eso es lo que te digo que este momento debería ser más acerca de reconectarte contigo mismo y estar agradecido con todo lo que tenemos. La próxima vez que salgamos, valoraremos cosas más simples como tomar un café en la calle, hablar con alguien. Todas esas cosas que vemos normales. No son normales ahora. Los extrañamos.

Sobre ser agradecido, no tiene un recorrido planeado …

No planeé este COVID-19, este no era mi plan. Es una situación loca en este momento. Entonces estoy bendecido. Tengo la suerte de que el universo funciona de una manera tan misteriosa que no hice una gira y no tuve que cancelar nada porque este COVID-19 está sucediendo en este momento. Estoy agradecido. Incluso tengo que estar agradecido por eso.

Like this: Like Loading...