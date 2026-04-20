Gobierno lleva jornada asistencial a cientos de familias en la región Sur

San Juan, R. D.- Cientos de familias del distrito municipal Jínova, provincia San Juan, en la región Sur del país, fueron beneficiadas con una jornada de asistencia integral llevada a cabo por el Gobierno, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) y el Ejército de la República Dominicana.

El operativo, desarrollado en el Centro Educativo José Antonio Mateo de la Rosa, incluyó servicios de atención médica gratuita en distintas especialidades, así como la entrega de medicamentos, lo cual permitió a los residentes recibir consulta y tratamientos esenciales sin costo alguno.

Asimismo, se realizaron mejoras a viviendas, se habilitó una estación de barbería, y se distribuyeron colchonetas, mosquiteros, canastillas para embarazadas y juguetes para niños, acciones que buscan aliviar las dificultades que enfrentan ciudadanos de la zona.

El operativo de salud fue supervisado por el titular de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, y el mayor general, Jorge Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército de República Dominicana, quienes se hicieron acompañar de la gobernadora de San Juan, Ana María Castillo Mateo; el director de la Junta Distrital de Jínova, Aneurys Cordero; la directora del centro educativo, Clara Ureña; así como directores y otros colaboradores de la DGDC.

En su intervención, Modesto Guzmán sostuvo que estas iniciativas forman parte de las políticas sociales del Gobierno orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente aquellos en condiciones de mayor necesidad.

“Nosotros no hacemos otra cosa más que cumplir con el interés muy personal del presidente Luis Abinader, y es que todas las instituciones estemos todos los días más cerca de la gente, más cerca de los vulnerables, y más cerca de quienes nos necesitan. Este es un distrito que tiene mucha importancia para la provincia San Juan, y estamos aquí haciendo un aporte a la salud y al bienestar de todos los habitantes de esta comunidad y zonas aledañas”, señaló el funcionario de la DGDC.

De su lado, comunitarios expresaron su agradecimiento por la ayuda recibida, resaltando el impacto positivo en el desarrollo de su comunidad.

“Muchas gracias al presidente Luis Abinader, al doctor Modesto Guzmán y al Ejército Dominicano, por traernos este gran operativo a nuestra comunidad”, indicó la residente en la demarcación, Ana Calderón.