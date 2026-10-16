Gobierno de República Dominicana continuará defendiendo con firmeza la producción de arroz ante Estados Unidos

Boston, Massachussets, USA

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la presentación de los últimos avances de la producción arrocera nacional, con énfasis en el crecimiento registrado durante las últimas dos décadas, el desarrollo de nuevas variedades y la importancia de continuar mejorando la productividad, rentabilidad y sostenibilidad del sector.

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, afirmó que el arroz constituye un componente esencial de la seguridad alimentaria de la República Dominicana, además de representar una fuente de soporte económico para miles de familias vinculadas a su producción, comercialización e industrialización.

Bautista explicó que la producción nacional de arroz blanco pasó de aproximadamente 9.2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14.8 millones en 2025. Asimismo, indicó que la productividad alcanzó los 5,477.75 kilogramos de arroz paddy por hectárea en 2025, de acuerdo con los datos presentados.

Entre los avances mencionó las variedades LRC JUMA 69-20 y LRC JUMA 70-22, así como el potencial de la JUMA 71-25, que presenta tolerancia a determinadas moléculas herbicidas y puede contribuir al control de malezas y a la reducción de los costos de producción.

Acciones para fortalecer la producción nacional

El ministro administrativo de la Presidencia destacó que los últimos avances registrados en el sector arrocero están vinculados a las acciones impulsadas por el presidente Luis Abinader para respaldar a los productores, fortalecer la capacidad productiva nacional y contribuir a la seguridad alimentaria del país.

Entre estas acciones mencionó los subsidios para semillas certificadas y fertilizantes, el financiamiento a tasas preferenciales a través del Banco Agrícola, los seguros agropecuarios, el mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje y los programas de pignoración, mecanismos dirigidos a apoyar la producción y reducir los riesgos que enfrenta el sector.

Bautista señaló que el Gobierno ejecutó un plan plurianual de apoyo al sector arrocero, orientado a mejorar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad.

Entre las medidas contempladas figuran la creación de un fondo especializado, el fortalecimiento del financiamiento, la ampliación de la certificación de semillas y el impulso a la investigación.

La propuesta también incluye mejoras en los sistemas de riego y drenaje, así como en los caminos rurales, infraestructuras fundamentales para facilitar las labores agrícolas y reducir los costos de producción.

Bautista planteó, además, la importancia de revisar los mecanismos de comercialización para garantizar mayor transparencia en las condiciones de pesaje, tara y humedad, con especial atención a las necesidades de los pequeños y medianos productores.

El ministro administrativo de la Presidencia subrayó la necesidad de mantener la coordinación entre las instituciones públicas, los productores, los investigadores y el sector privado para fortalecer la actividad arrocera y aprovechar las oportunidades que ofrecen la innovación y el desarrollo tecnológico.

Finalmente, afirmó que el futuro del arroz dominicano dependerá de la capacidad de mantener los avances alcanzados, ampliar el acceso a nuevas tecnologías y garantizar condiciones adecuadas para quienes trabajan la tierra.

Bautista sostuvo que preservar la producción nacional de arroz significa proteger la seguridad alimentaria, respaldar la economía rural y contribuir al bienestar de miles de familias que dependen de este cultivo.