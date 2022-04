Genocidio Nunca Mencionado

Nos da espanto leer en estos días como están matando seres humanos en Ucrania por no querer unirse a Rusia. La lluvia de bombas cae sin piedad alguna en ese país sobre hospitales, escuelas, casas y edificios donde viven personas inocentes. También podemos leer la infinidad de libros y artículos sobre la crueldad contra los judíos en Alemania donde se eliminaron millones de personas inocentes y niños. A muchos se pusieron en campos de concentración para morir de hambre y sed y donde se le daba un numero y se tatuaba el mismo en la piel. La historia nos muestra también como los japoneses que murieron de una bomba atómica en la ciudad de Hiroshima que tiraron matando a mas de 80,000 personas inocentes cometiendo un gran genocidio en nombre de la democracia. Miles mas o tal vez millones murieron adicionalmente por contaminación de radiación. Podemos mencionar a los 2.2 millones vietnamitas muertos en la Guerra de Vietnam dejando a miles de niños sin padres y niñasvioladas por los soldados. Los soldados mataron a mansalva a todo el que pudieran con el fin de eliminar comunistas. Esa era la excusa y total el ejercito de los Estados Unidos perdió esa Guerra. En Nigeria, Somalia, Libya y otras republicas dentro de Áfricatodavía se ven casos donde matan a machetazos a las personas solo por que no están de acuerdo con el gobierno que tienen. Los soldados entran a las casas matando, mutilando niñas y violando mujeres pero todos nos hacemos los sordos y ciegos a estas noticias. La prensa local no cubre estos eventos porque no están cerca de nosotros. La Guerra de Afganistán todavía esta en curso y no hay una democracia. El problema es que los Talibanes ganaron esa guerra y ahora esta peor que nunca donde las mujeres no tienen derecho a educarse ni a salir a coger sol. No hay comida ni recursos debido a la pandemia y ahora la guerra contra Ucrania. Después de ver toda esta historia, lo que no se menciona en los libros es el genocidio cometido por los españoles al mando de Cristóbal Colon. Donde por debajo de las narices de los reyes los tripulantes de las embarcaciones de Colón mataron y esclavizaron millones de indígenas en el Caribe, Centro y Sur América. A los esclavos no se les consideraban como seres humanos y se vendían como animales. Tanto así que en los periódicos se anunciaban en la sección de la venta de animales. Los traían de otras áreas de África, los traían y se vendían a los indígenas de otras áreas de centro y sur América. Nadie sabe exactamente cuantos millones de indígenas fueron eliminados, vendidos tomados de esclavos. De las violaciones a indígenas y a esclavas por sus amos no se llevaban cuenta. Solo se podía ver los resultados de las violaciones cuando de momento aparecía una indígena pariendo a un niño con el pelo rojo, ojos azules o verdes O tal vez una mulata con hijos chocolate que eran de su amo pero nadie hablaba ni escribía sobre esas injusticias en los libros de historia. No solo se sabe ahora que mataron a todos lo indígenas y sus culturas porque no están con nosotros. Los españoles también le robaron el oro y las joyas a los indígenas que tenían para adorar a sus dioses. Se apoderaron de sus tierras y de todo lo pudieron llevarse a España. Digamos que los españoles no tienen la culpa y estamos de acuerdo pero no hay que adorar ni celebrar a una persona que vino a eliminar a nuestros habitantes indígenas y cometió un genocidio el cual no esta en los libros de historia Cristóbal Colón nunca nos descubrió. La verdad es que los españoles nos invadieron a la mala y luego nos pasaron a todos los habitantes de Puerto Rico como botín de guerra a otro país.

Like this: Like Loading...