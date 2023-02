El documental de la canción “Patria y Vida” tendrá su estreno mundial durante el Miami Film festival 2023

La historia detrás de la canción que movió al mundo, con imágenes y audios inéditos narrada por sus protagonistas

“Patria y Vida: The Power of Music” (el poder de la música), es el nombre que lleva este poderoso documental que narra las vivencias, miedos, injusticias y victorias de una canción que está prohibida por el Régimen cubano pero que a su vez ha revolucionado el mundo, y que se ha convertido en la primera canción en generar una ola de protestas masivas por la libertad dentro y fuera de la isla demostrando que el arte puede ser un arma para la libertad de un país.



La edición #40 del Miami Film Festival, la cual se llevará a cabo desde el 3 al 12 de marzo, ha elegido el documental “Patria y Vida: the power of music” dentro de su prestigiosa selección audiovisual de este año, y sus protagonistas están ansiosos de poder compartir con la audiencia todas las verdades detrás del tema ganador de dos Latin Grammy “Canción del Año” y “Mejor Canción Urbana”.



El documental presentará contenido inédito y, sobre todo, una verdad que ya no se esconde. Maykel Osorbo, uno de los raperos de “Patria y vida”, permanece encarcelado en Cuba a raíz del lanzamiento del tema, ¿su delito? Qué durante las históricas protestas del 11 de julio de 2021 ¨Patria y Vida¨ fuera el grito más escuchado entre la multitud. Por su parte, Yotuel, líder del grupo Orishas, tiene una orden de prohibición de entrada a su país, mientras que Alexander Delgado y Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, reconocen que tras el estreno de la canción recibieron una llamada del FBI alertándoles de una orden de secuestro.



“Patria y Vida es la única canción latina contemporánea que ha conseguido levantar un pueblo”, palabras de Leila Cobo, directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard, y nadie más ha podido expresarlo mejor, porque, el tema, además de ocupar titulares alrededor del mundo, ha puesto nuevamente en evidencia la violación constante a los derechos humanos que viven los cubanos y la obsesión del gobierno por silenciar el arte.



Otra increíble hazaña conseguida por la canción es que sin invertir un solo centavo en promoción, “Patria y vida”, sea un fenómeno mundial en redes sociales, con más de 300 millones de visitas en el hashtag de la plataforma TikTok y más de 110 millones de interacciones bajo #Patriayvida en Facebook, Twitter e Instagram.



Beatriz Luengo, el rostro femenino detrás de este ambicioso proyecto, se estrena como directora audiovisual en este documental que pueden disfrutar los fanáticos del cine y de la historia latinoamericana, adquiriendo sus entradas a partir del día 10 de febrero a través de la página web www.miamifilmfestival.com.

