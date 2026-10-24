¿Cuántas personas perdieron la vida en accidentes ocurridos durante las anteriores noches de Halloween?

por Enrique Kogan – Puros Autos

Entre 2019 y 2024, 176 personas perdieron la vida en accidentes ocurridos durante la noche de Halloween en los que estuvo involucrado un conductor bajo los efectos del alcohol, con una concentración de alcohol en sangre (BAC, por sus siglas en inglés) de 0.08 o superior; entre las víctimas se incluyen 31 peatones.

Un análisis publicado en *JAMA Pediatrics*, que abarca un periodo de 42 años, reveló que el riesgo de muerte para los peatones es un 43 % mayor durante la noche de Halloween en comparación con otras noches similares; un dato que el bufete Lerner & Rowe destaca de cara a la campaña de seguridad para Halloween de este año.

El estudio académico determinó que el riesgo para los peatones alcanza su punto máximo alrededor de las 6:00 p. m., momento que coincide con el inicio del periodo de vigilancia de la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras) sobre la conducción bajo los efectos del alcohol en Halloween, el cual se extiende hasta las 5:59 a. m. del día siguiente.

Dado que octubre ha sido designado por la NHTSA como el «Mes de la Seguridad Peatonal» y que su campaña de Halloween —bajo el lema «Conducir tras haber bebido es conducir ebrio» (*Buzzed Driving Is Drunk Driving*)— se llevará a cabo del 25 al 31 de octubre, estos hallazgos ofrecen a los periodistas una oportunidad oportuna para analizar cómo la exposición de los peatones y la conducción bajo los efectos del alcohol coinciden durante esa misma noche, sin necesidad de establecer una relación de causalidad directa entre ambos factores.

Hallazgos claves:

– La NHTSA informó, por otra parte, de 201 muertes en la noche de Halloween en accidentes relacionados con el alcohol, en los que el conductor presentaba una concentración de alcohol en sangre (BAC) de 0.01 o superior, frente a las 176 muertes registradas en casos donde el conductor tenía un BAC de 0.08 o superior.

– A nivel nacional, 11 904 personas fallecieron en 2024 en accidentes provocados por conductores bajo los efectos del alcohol; esto representa el 30 % del total de muertes por accidentes de tráfico en Estados Unidos, con un promedio de una muerte cada 44 minutos.

– El número de fallecimientos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol disminuyó cerca de un 4 % en 2024, lo que indica que la tendencia nacional está mejorando en lugar de empeorar.

– Los hombres de entre 21 y 34 años constituyeron el grupo demográfico más numeroso entre los conductores que, bajo los efectos del alcohol, estuvieron involucrados en accidentes mortales durante 2024.

– En 2024, los accidentes mortales en los que participaron conductores bajo los efectos del alcohol ocurrieron con una frecuencia tres veces mayor durante la noche que durante el día.

Halloween frente a las otras noches comparables:

Medición Halloween Veladas de comparación Atardeceres analizados 42 84 Muertes de peatones 608 851 Muertes por hora 2.07 1.45 Riesgo relativo 1.43 Línea base 1,00

Los investigadores compararon la noche de Halloween con las mismas franjas horarias de los días 24 de octubre y 7 de noviembre, durante el periodo comprendido entre 1975 y 2016.

Tras ajustar los datos para tener en cuenta el mayor número de noches utilizadas para la comparación, la tasa de mortalidad de peatones resultó ser de 2,07 por hora en Halloween, frente a 1,45 en las otras fechas; esto supone un riesgo relativo un 43 % mayor.

Los niños son quienes corren el mayor riesgo como peatones durante la noche de Halloween:

Hallazgo sobre seguridad infantil Figura Población / Período Fuente Riesgo relativo para los peatones en Halloween 10 veces mayor Edades de 4 a 8 años, 1975–2016 JAMA Pediatrics Riesgo relativo para el conjunto de los niños 3,6 veces mayor 17 años o menos Autores de JAMA Pediatrics Muertes adicionales de niños peatones Alrededor de 3 por cada Halloween 17 años o menos Autores de JAMA Pediatrics Muertes de niños peatones en Halloween 4 al año en promedio Edades de 5 a 14 años, entre las 4 p. m. y las 10 p. m., 1975–1996 CDC Muertes infantiles en un periodo equivalente a una noche 1 por noche Edades de 5 a 14 años CDC Niños fallecidos en accidentes causados por conductores ebrios 221 14 años o menos, Estados Unidos, 2024 NHTSA

Las investigaciones históricas muestran de manera constante que los niños son el grupo con mayor riesgo como peatones durante la noche de Halloween.

Un análisis publicado en JAMA reveló que el mayor incremento relativo —específico por grupo de edad— se observa en niños de entre 4 y 8 años. Por su parte, estudios previos de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) indicaron que, en promedio, se registran cuatro muertes de niños peatones en Halloween, frente a una sola en otras noches comparables.

¿Quiénes corren el riesgo?

Los datos sobre menores revelan dos tipos de vulnerabilidad. La NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras) informó que, en 2024, 221 niños de 14 años o menos fallecieron a nivel nacional en accidentes causados por conductores bajo los efectos del alcohol; el 53 % de ellos viajaba en el vehículo conducido por la persona ebria.

Los peatones, por su parte, enfrentan un riesgo distinto durante Halloween. El estudio histórico sobre esta festividad mostró que los niños más pequeños son quienes presentan el mayor aumento relativo de riesgo; asimismo, los datos actuales de la NHTSA confirman que los peatones también figuran entre las víctimas de accidentes provocados por conductores que superan los límites legales de alcohol o sustancias.

¿Por qué es importante esto en este momento?

La campaña de la NHTSA contra la conducción bajo los efectos del alcohol durante Halloween comienza el 25 de octubre, coincidiendo con el Mes de la Seguridad Peatonal.

Esta coincidencia ofrece a los periodistas una oportunidad para analizar cuándo es históricamente mayor el riesgo vial, qué grupos están más expuestos y cómo la conducción bajo los efectos del alcohol añade un peligro adicional —documentado— a medida que la noche de Halloween avanza, pasando de la actividad de pedir dulces al anochecer a las horas de la madrugada.

Aviso importante

Las cifras de la NHTSA sobre la conducción bajo los efectos del alcohol y los estudios sobre peatones analizan riesgos y poblaciones diferentes; por lo tanto, no deben interpretarse como prueba de que el alcohol sea la causa del aumento del 43 % en las muertes de peatones durante Halloween.

El estudio de *JAMA Pediatrics*, que abarca datos históricos de 1975 a 2016, no encontró diferencias significativas —según los informes policiales— en cuanto a la presencia de alcohol entre la noche de Halloween y otras noches comparables.

Por otro lado, la página web de la NHTSA dedicada a Halloween indica que sus cifras corresponden al periodo 2019-2024; aunque en otras partes de la misma página la agencia se refiere a este lapso como un «periodo de 5 años», en este texto se ha mantenido el rango de fechas especificado por la NHTSA sin incluir dicha caracterización.

Fuente: JAMA Pediatrics