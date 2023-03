Audi RS3. Si puedes hazte de uno antes de que desaparezcan.

Dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey. En esta tierra, tan cada día más escasa de sedanes, cualquier modelo de este tipo podría ya considerarse rey, pero el auto que probamos esta semana bien merece la distinción.

Es el Audi RS3, el vehículo más pequeño del fabricante que fuera completamente renovado el pasado año, llega ligeramente aumentado de tamaño, y más poderoso aún. El RS3 es uno de esos autos que pone una sonrisa en el rostro desde que rebasamos la primera curva en la esquina de casa, inspirando confianza con una dinámica de estilo rally. Inmensa potencia con un nuevo diferencial trasero electrónico que permite el modo drift.

Todas las versiones inspiradas en el rendimiento y la competición de Audi llevan el distintivo “RS”, siendo el RS3 la forma más “barata” de conseguir una de esas insignias RS. Las comillas sobre barata son intencionales, pues con precio base rozando los $60,000 dólares, no estaríamos, precisamente hablando, de un auto barato. Los competidores alemanes tampoco decoloran mucho en precio, pero hay alguna que otra competencia japonesa como el Honda Civic Type R, que sin rasgar tanto el bolsillo también provee buena diversión.

Desde afuera y por dentro

El RS3 farolea con todas las señas de identidad de la gama de altas prestaciones de Audi. Al frente puede lucir algo amenazador y esto creo es por diseño, sin desmarcarse demasiado de la geometría de los A3 y S3 en los que se basa.

El RS3 es casi un centímetro más bajo que el A3 básico y sus pasos de rueda se han ensanchado considerablemente para dejar espacio a llantas y neumáticos más gruesos, en este caso de 19 pulgadas. Donde Audi sobresalta es en sus trabajos de pintura y las opciones disponibles. Audi ofrece ocho colores de pintura de serie y opcionales para el S3, que van desde el sutil Blanco Ibis hasta el extravertido Amarillo Pitón metalizado. Si el comprador no queda satisfecho con ninguno de estos colores, puede recurrir al mundo de pinturas especiales “Audi exclusive”, que ofrece infinitas posibilidades de personalización. Los más osados podrán elegir un Verde Kyalami como el de nuestro auto de prueba, el Azul Turbo o el Amarillo Python.

Las cabinas de Audi son comedidas, no demasiado llamativas pero elegantes. La del RS3 no es una excepción. Algo oscura y aunque cómoda, sobre todo por los excelentes asientos deportivos delanteros de gran sujeción, no destaca por la amplitud.

Nuestro Audi RS3 de prueba venía con asientos de cuero Nappa, con contrastantes costuras evocadoras de panales de abejas. El volante deportivo tapizado en Alcántara se siente excelente al tacto, y confiere al pequeño RS3 una auténtica sensación de auto de carrera.

Hay algunas molduras de carbono en el salpicadero que no son especialmente atractivas, pero en general se han utilizado materiales de buena calidad y da la sensación de encontrarnos en un auto lujoso.

Tecnología y seguridad

Una pantalla de alta resolución de 12,3 pulgadas ocupa el centro del salpicadero en el RS3, mientras que otra de información al conductor, de 10,1 pulgadas, está diseñada para realzar el atletismo del modelo, con un gráfico de barras que muestra las RPM o revoluciones del motor y los porcentajes de potencia y par. Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos vienen de serie, junto con un punto de acceso Wi-Fi, navegación integrada y carga inalámbrica.

El sistema de info entretenimiento y el cuadro de instrumentos digital de Audi son fáciles de manejar y están repletos de funciones.

El nuevo RS3 de Audi incluye alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, aviso de cambio involuntario de carril y asistente de mantenimiento en este y luces altas automáticas. Opcionalmente, en el paquete “Convenience” encontrará la alerta de punto ciego y de tráfico cruzado trasero.

El RS3 también está equipado con la tecnología de protección anti colisión “Pre Sense” de Audi, que está programada para tensar los cinturones de seguridad y cerrar las ventanillas y el techo solar si una colisión parece inminente.

En la carretera

Los motores de cinco cilindros no son populares. Lo sé a carta cabal, pues mi vieja camioneta Chevrolet tiene uno de estos y he comprobado las caras de asombro de quienes preguntan. Desde principios de la década de los setenta, algunos fabricantes comenzaron a experimentar con ellos, pero la popularidad de motores de cuatro cilindros más potentes y eficientes, les ha sumido en el ostracismo.

Sin embargo, él cinco cilindros lineal del Audi RS3 es una verdadera joya, y no solo por su rareza. El RS3 no esconde su herencia de los autos de carrera, con una disposición en línea similar a la del Audi Quattro que dominó el deporte del motor en la década de los ochenta. La potencia fue aumentada el pasado año para llegar a los 401 caballos y 369 libras-pie de par de torsión.

El único remordimiento que me quedó durante mi prueba fue no poder llevar nuestro Audi RS3 de prueba a un circuito. Si bien en las retorcidas carreteras que conozco fuera de la ciudad tuve una de esas experiencias memorables, los que han podido probarlo en circuitos de carrera han quedado impresionados con sus maneras. En esas carreteras torcidas sientes un extraordinario agarre de los neumáticos delanteros de alto rendimiento. Los Neumáticos de competición Pirelli P Zero Trofeo R son opcionales para su uso en circuitos

Hay que tener en cuenta que la velocidad está limitada electrónicamente a 155 millas por hora, unos 180 kilómetros, al menos en EE. UU. El paquete Dynamic Plus de $5,500 dólares permite alcanzar una velocidad máxima de 180 millas o 289 km/h, quizá solo reservado para el autobahn alemán.

Otra agradable sorpresa del Audi RS3 es algo que el fabricante denomina “RS Torque Splitter”, que básicamente permite que el diferencial envíe toda la potencia a las ruedas traseras y convierte el RS con tracción total Quattro, en una máquina de resbalar lateralmente. Traducido a un lenguaje más simple, este Audi tiene un “modo drift” que puede convertir a quienes lo sepan usar, en actores cinematográficos para acompañar a Vin Diesel en la nueva saga de “Rápido y furioso”.

Para los interesados en números, el 2023 Audi RS3 alcanza las 60 millas o 100 kilómetros en 3.6 segundos.

El rendimiento del RS3 es de 20 millas por galón (11.76 litros cada 100 kilómetros) en la ciudad y 29 (8.11 l/100 km) en la carretera, cifra comparable a la de sus competidores.

Para escoger

No hay mucho que seleccionar o escoger, pues el 2023 RS3 está disponible en un único nivel de acabado con relativamente pocas opciones. El precio de entrada es de $58,900 dólares, algo atemorizante para un auto tan pequeño. Ese precio puede aumentar con paquetes como el “RS Technology” disponible por $2,750, o el “Dynamic Plus Package “de $5,500, que además de eliminar la restricción de velocidad, agrega frenos de cerámica con pinzas rojas.

Los dos competidores más cercanos también llegan desde Alemania, y ¿de qué otra forma podría ser? Nos referimos al cupé BMW M2 y el Mercedes-AMG CLA45. Para aumentar la lista podríamos también incluir al Cadillac CT4-V Blackwing, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio o el Dodge Charger Scat Pack.

Concluyendo

Audi ya le ha puesto fecha de caducidad a los motores de combustión interna, incluyendo los de los modelos híbridos. Será en diez años, en el 2033. Si Carlitos Gardel ya dijo que veinte años no son nada, diez son mucho menos.

Dicho esto, si usted es de los que disfruta el sonido, el olor y el desempeño rítmico de un auto movido con un motor de combustión interna como el del Audi SR3, mejor hágase con uno de estos, antes de que desaparezcan.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera, los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.

