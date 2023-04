Angel Lockward culpable o inocente

Por Héctor Danilo Sánchez, Special-Reporter, Santo Domingo R. D.-El ex-ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana Abogado Ángel Lockward un jurista cuya refutación fue cuestionada por este redactor tras haberle cobrado una supuesta deuda por unas tierras a la Familia Mota en un precioso pueblito antes de llegar a la PRovincia de Higuey a la Derecha llamado San Rafael del Yuma.

Recuerdo que a mi casa se acerco un chico conocido por su nombre de Pila Como Tuto, un chico miembro de una respetable y prestigiosa Familia de ese encantador pueblecito de gentes muy trabajadora, muy amena y amable como suele ser el dominicano, un pueblo con muchos pescadores y una familia tradicional de allí, con mucha tierra generalmente tituladas y de mucho valor por ser propiedades cercana a la playa.

Tuto un chico de mi barrio, que yo le veo crecer, pues se acerca a mi y me dice que le quiere que yo le ayude a cobrar una herencia de unas tierras que a sus ancestros se le fue expropiada para un parque nacional, confieso que no entendía al principio de que me hablaba pero pedi por curiosidad conocer mas del asunto y pedí reunirme con su familia en Boca De Yuma.

Concertamos la reunión en la misma participaron alrededor, si mal no recuerdo de media docenas de abogados de allí hijos de descendientes directos de la tierra, alli me entere que el abogado apoderado del caso era la oficina del Ex-ministro de Industria y Comercio Ángel Lockward.

Pero a medida que vamos avanzando en la reunión me voy enterando de detalles que van asombrandome de las cosas que ellos decían, primero me hablan de una herencia de terrenos titulados por el valor d unos 500 Millones de dólares, me dicen ellos que la oficina del Togado ya lo había empezado a cobrar y que el estado se lo pagaría a través de cheques del Tesorero Nacional.

Resulta que este caso de la Familia Mota en San Rafael del Yuma fue de 505 Millones Dolares y a ellos solo se le repartieron uno Diez y nueve millones novecientos siete mil cien pesos Dominicanos (19,907,100.00) Pesos para repartir 2,200,000.00 Pesos a cada cabeza de Familia que fueron recibido por Rómulo Motas. Que le entregó el famoso Asistente de Angel Lockward el Abogado de la Romana Lic. Juan Tomas Polanco Cespedes.

Pero una de las cosas que a mi me dio cólera fue que el día de esta reunión la familia Mota tenia una mujer humilde heredera también de estos terrenos que había fallecido y ese mismo día tenían su cadáver exponiendolo en su casa, sabe Dios si por alguna falta de medicina y así comop estan los otros miembros de esa misma familia con muchísimos problemas económicos y delincuente como estos abogados, reteniendo y robándole su dinero que a ellos por derechos le toca.



El resto de dinero se quedó el Abogado de la Romana Juan Tomas Polanco, Angel Lockward y sus demás Cómplices. Y así como le hicieron a esta familia le hicieron a otras Familias del País, y a la verdad no se porque no esta preso este ultimo abogado de la Romana.

Otro caso del que me acaban de informar, que la misma oficina de Angel Lockward supuestamente estafo a la familia Reyes con otra deuda de uno 500 millones de pesos por otras propiedades también de herencia de la familia Reyes en Caucedo cerca del Aeropuerto Internacional de las Américas.

Resulta que nosotros denunciamos el caso por aquí a través de este prestigioso periódico, y Lockward cuando se entero inmediatamente llamo a nuestro director exigiendo que sacara nuestro articulo de circulacion, mi jefe lo complació dándole el beneficio de la duda, sin embargo hoy el tiempo nos daba la razón. ¿Que le parece usted amigo lector?

Llevan a Ángel Lockward a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

Santo Domingo.- El abogado Ángel Lockward fue trasladado la tarde de este domingo a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de permanecer por varias horas en la Procuraduría General de la República, donde fue interrogado por el Ministerio Público por la supuesta vinculación en la Operación Calamar.

Lockward fue detenido tras presentarse de manera voluntaria a la PGR luego de que la fiscalía allanara su residencia la madrugada del sábado.

A su llegada al MP el abogado negó su implicación de la acusación de lavado de activos y dijo que no le dio dinero al excandidato del PLD, Gonzalo Castillo, quien también fue apresado en la Operación Calamar.

“Yo no he lavado activo porque y el dinero que a mí me pagaron lo tengo y no he cometido delito que tenga un requerimiento previo para lavado de activo. Yo no le di dinero al Penco para que vayamos estando claros, ustedes saben que yo me opuse al PLD durante ocho años, y apoyé al presidente Abinader, de manera que, si a alguien le di de mi dinero limpio, fue al presidente Abinader”.

Norberto Rondón, abogado de Locward, asegura que las imputaciones preliminares del Ministerio Público son genéricas para todos los apresados.

Se recuerda que el Ministerio Público puso en marcha la noche de este sábado la Operación Calamar, luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

Los demás detenido

Entre los arrestados para ser presentados a solicitud de medida de coerción están, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.

Abogado asegura que Ángel Lockward y otros seis imputados del caso Calamar admitieron culpabilidad

Esta admisión de culpabilidad está condicionada a una negociación previa con el Ministerio Público, según explica el abogado Francisco García, que defiende una de las familias querellantes en el proceso Wilder Páez

El abogado querellante de la familia Gatón en el supuesto caso de corrupción Operación Calamar, dijo este viernes que siete encartados se declararon culpables de las imputaciones contenidas en el expediente de medida de coerción que ha formulado el Ministerio Público.

Los que han admitido culpabilidad, según el abogado Francisco García, son: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández y Óscar Chalas.

Después que el Ministerio Público terminó de leer el expediente, que tiene 2,120 páginas, la audiencia avanza con la participación de los 20 imputados y sus abogados. El alegado entramado de corrupción que se hizo en el gobierno pasado, habría estafado al Estado con más de 19,000 millones de pesos.

Esta admisión de culpabilidad está condicionada a una negociación previa con el órgano persecutor, según explicó el jurista.

Dijo también que, declararse culpable implica una flexibilidad en la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público, que en vez de pedir prisión preventiva optará por el arresto domiciliario.

Conforme avanza la audiencia, que se inició a las 9:30 de la mañana de este viernes, Francisco García no descarta que otros señalados también admitan los hechos.

El Ministerio Público había pedido 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de proceso complejo contra todos los encartados, pero esto podría variar para quienes se declaren culpables y pasar a arresto domiciliario, impedimento de salida garantía económica.

El revés de Ángel Lockward 13 días después de estar en prisión

presentó a la Procuraduría General de la República, con el objetivo de ponerse a disposición de las autoridades por su supuesta vinculación en el caso Operación Calamar, donde negó haber incurrido en el lavo de activos. 13 días después, el jurista decidió colaborar con el Ministerio Público y admitió su supuesta culpabilidad durante el conocimiento de la medida de coerción.

El abogado fue apresado el mismo día que se presentó ante la Procuraduría, debido a que existía una orden de arresto en su contra y que fue ejecutada cuando se puso a disposición de la justicia.

Lockward está acusado de pertenecer a un entramado que -según el Ministerio Público– desfalcó y estafó al Estado para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los años 2019 y 2020 y buscó enriquecerse de las arcas del Estado través de acciones delictivas.

El expediente del Ministerio Público, destaca que el abogado colocó bienes en el mercado financiero, producto de los actos ilícitos, a través de certificados financiero de cientos de millones de pesos, comprometiendo su responsabilidad penal y la de su firma de abogados Ángel Lockward & asociados S.R.L.

De igual forma, en el documento establece que “Lockward se asoció” con Alejandro Constanzo, Antonio Luján Mercedes, Pedro María Veras, Fernando Crisóstomo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, entre otros investigados, que, junto a Donald Guerrero, Claudio Silver, Belkiz Tejada y Emilio Rivas, realizaron de manera fraudulenta la compra y pago de los terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, el Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA).

Explica que para la comisión de estos actos ilícitos, se utilizaron prestanombres y testaferros para recibir el dinero productos de los mismos, entre ellos Joar Emil Ortiz Hernández, Ángel Gilberto Lockward Cruz y Ángel Gerge Lockward Cruz, hijos del investigado Ángel Lockward, así como su oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados SRL y el investigado Agustín Mejía Ávila.

De acuerdo a lo confirmado por el Ministerio Público, Lockward está entre un grupo de 10 imputados, de los 20 que componen el supuesto entramado de corrupción, que aceptaron su culpabilidad ante la jueza Kenya Romero.

Por esta admisión de culpabilidad, el órgano persecutor cambiaría su solicitud de medida cautelar con respecto al jurista, de prisión preventiva a arresto domiciliario y garantía económica.

