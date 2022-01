12 de Enero, 2010 “aunque duro es recordarlo, difícil es de olvidar”

Cuando el mundo despertó con la noticia del terremoto de Haití, fueron múltiples las emociones encontradas, unos tomaron acción de inmediato, a otros, nos tomó unas cuantas horas y me atrevo a decir que días, para poder asimilar lo sucedido en esta tragedia, que costó la vida a más de 300 mil personas, dejando a miles sin techo, desplazados y a una comunidad convulsionada sin que se vislumbre el túnel a través del cual,pueda resolverse la situación imperante de manera efectiva y conveniente para los ciudadanos.

En mi caso, intenté aminorar mi dolor, plasmando con letras sobre un papel lo que sentía y observaba a través de la televisión y a mi alrededor, en el condado Broward, en la Florida.

Al cumplirse el 12 aniversario de este fatídico suceso, comparto con ustedes lo escrito y espero, que éste hecho, pueda motivar la recomposición de la sociedad y la implementación de medidas que atiendan las necesidades básicas y las justas demandas del hermano pueblo haitiano.

El poema, será declamado con motivo de conmemorarse un aniversario más del nacimiento del líder de los derechos civiles norteamericanos, Dr. Marthin Luther King jr., quien naciera el 15 de Enero de 1929 y falleciera asesinado ante más de 200 mil personas en Washington mientras pronunciaba un discurso, en una actividad organizada porYMCA para el lunes 17, “Por un Día sirviendo a tu comunidad”, donde participaran poetas de diferentes países, confirmado además de mi persona, el cubano Julio Nayor, entre otros.

La Sra. Emilia Solano Directora de dicha institución, expreso que la actividad iniciará a las 9:00 am, en el Parque juan Pablo Duarte y contará de una apertura formal donde se llevara a cabo la parte poética y luego se hará el recorrido por diferentes calles de la comunidad de allapatha, recogiendo diversos tipos de basuras, incluidas colillas.Participaran varias instituciones, entre ellas la Fundación Dominico Americana Contra el Tabaquismo Inc, Fundacot.

Ni me preguntes

No me preguntes porqué

abunda en mi la tristeza

no me digas que no sabes

que al ala oeste del ave

la ha golpeado con su furia

la amada naturaleza

Sangriento enero!

la sangre tiñó la tierra

el dolor cubrió el planeta

el mundo llora a los muertos

de Haití y de otras laderas

Muchos en fosas comunes

tantos en calles y aceras

más aún existen miles

respirando bajo tierra

Doce de Enero

el alma se desgarró

hasta el respiro dolía

viajaba lejos la vista

inmenso dolor olía

¡Se apoderó el desconsuelo!

de los nacidos aquí

aliándose con el caos

el hambre, bullicio, sed

para más hacerlos sufrir

y aminorarles la fe!

No concilio más el sueño

!cuanto duele ver sufrir!

a párvulos y a otros grandes

que a los suyos ven partir

Doce de Enero

Transcurre el tiempo

y escuchan

hablar de muchos millones

pero en el propio terreno

la miseria les carcome

¡Es cierto!

el mundo vuelca recursos

en favor de los de Haití

quizás no sean suficientes

o la corrupción que impera

impide el bien repartir ¡

Adornado el panorama

en cualquier lado o rincón

con rostros acongojados

de infantes sin protección

que deambulan incesantes

granjeándose que comer

o guarecerse del sol

en medio de la impotencia

y total desolación

Las quejas no se detienen

se oyen gritos por doquier

los hombres suben y bajan

por calles y por caminos

ignorando entre los niños

los escombros y los muertos

que en el centro de los vivos

se confunden entre sí,

sin que se advierta el peligro

de lo que podría surgir…

Ni me Preguntes!

Don’t ask me why

sadness abounds in me

don’t tell me you don’t know

that to the west wing of the bird

has struck her with his fury

the beloved nature

Bloody January!

blood stained the earth

pain covered the planet

the world mourns the dead

of Haiti and other slopes

Many in mass graves

so many on streets and sidewalks

even more there are thousands

breathing underground

January 12

the soul was torn

even the breath hurt

the sight traveled far

immense pain smelled

Grief seized!

of those born here

allying with chaos;

hunger, hustle, thirst

to make them suffer more

and lessen their faith!

I no longer sleep

how much it hurts to see suffer!

to toddlers and other grown-ups

that they see theirs go

January 12

Time passes

and listen

talk about many millions

but on the ground itself

misery eats them

It’s true!

the world dumps resources

in favor of those of Haiti

maybe not enough

or the corruption that reigns

prevents the good from sharing

Adorned the panorama

in any side or corner

with distressed faces

unprotected infants

who wander incessantly

getting what to eat

or take shelter from the sun

in the midst of helplessness

and utter desolation.

Complaints don’t stop

screams are heard everywhere

men go up and down

by streets and by roads

ignoring among the children

the rubble and the dead

that in the center of the living

they are confused with each other,

without the danger being noticed

of what could arise …

Do not even ask!

—————-

Autor: Dellanira Herasme Florián

Del libro Batiendo mis alas

