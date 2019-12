Una aclaración de una mala interpretación de una historia Periodística casi está dando lugar a una desconsideración en mi contra sin sentido

Héctor Danilo Sánchez

Special-Reporter

Kissimmee, Florida

USA

Kissimmee, Florida, USA.-El dia 6 de Diciembre de este mismo año yo publique una Historia una fuente muy confiable me hizo llegar y donde el Capo Cesar ‘El Abusador’ dice que supuestamente financió la Campaña en el 2016 del Presidente Danilo Medina y la de Gonzalo Castillo a los cuales aportó más de 100 millones de dólares a cambio de mantener todo el sistema político comprado y poder operar tranquilo.

Y en la cual este personaje mencionó otras autoridades, Judiciales, Policiales y Militares y en la sostenia que se mantenía dando para poder operar en la República Dominicana, asunto que el le permitió operar por unos veinte años en el hermoso país Caribeño.

El Ministro de Defensa Dominicano Teniente General Ruben Dario Paulino Sem y a su izquierda el Comandante General del ejercito de la República Dominicana, Mayor General Estanislao Gonell Regalado detras parte del Estado Mayor del Ministerio de Defensa.

fue publicada por mi en fecha 6 de Diciembre de este año en curso y en la cual yo defendía y defiendo a nuestro Ministro de Defensa Dominicano Teniente General Ruben Dario Paulino Sem porque he dicho que este alto Oficial es uno de los Hombres con una respetable carrera Militar hecha con un Currículum envidiable que quisiera tener cualquier otro Militar.

Es mas voy a reiterar mis palabras aquí tal y como yo la escribí en esa historia, veamos:

En cuanto al Ministro de Defensa dominicano no me parece cierta su información en virtud de que este Oficial es un Veterano de larga data que podría no ser fácilmente sorprendido debido a su vasta experiencia al frente casi todas las Instituciones Militares, tal y como lo señalan su amplio Currículum Vitae, de modo que esas informaciones deben de ser de todos modos exhaustivamente investigadas.

Y reitero que nuestro Señor Ministro de Defensa, como cualquier otro funcionario civil o militar Clave de su categoria, aunque seria un posible blanco de todo narcotraficante, en este caso no le resultaría un blanco Fácil de engañar en virtud de que es un Veterano Oficial de una larga data de Historial Militar que ha desempeñado con seriedad y honestidad las Posiciones que ha comandado dentro de nuestras Fuerza Armadas Dominicanas.

Sin embargo estas palabras parece que fueron totalmente tergiversadas y/o distorsionada en virtud de que las mismas me han ocasionado una especie de desconsideración entre oficiales que parecen no saber interpretar lo que leen, porque me han querido crucificar distorsionando todo y dando a entender como que yo de algún modo estoy implicando al Ministro de Defensa con este personaje.

No Obstante voy aclarar una cosa por si le sirve de algo a algunos que han querido hacer de esta historia un instrumento para quererme desconsiderar usando este articulo fuera de contexto de manera total que me he enterado que por mala interpretación de lo que he escrito me he calentado al punto tal que se querido tocar hasta mi hija que es Militar con su cancelacion.

Miren acerca del Ministro de Defensa vuelvo a reiterar lo siguiente es un Oficial con una gran Carrera Militar tan eficiente que el Presidente de la Republica Domincana Danilo Medina Sanchez lo repitio en el cargo como Ministro de Defensa por la gran labor realizada por este Gran Militar, y recuerdo que el unico Comunicador que se atrevio a anunciar su repeticion,

Periodista Feliz Rubio dando juguetes a los Niños.

Fue el Veterano Colega Feliz Rubio, cuando todos creían que lo iban a retirar, sin embargo por esa labor extraordinaria de trabajo al frente de las instituciones que ha estado manejando el Mandatario Dominicano lo distinguió manteniéndolo como Ministro de Defensa.

De igual manera podría decir del Comandante General del Ejército de la República Dominicana (ERD), El Mayor General Estanislao Gonell Regalado es un Honorable Hombre de Armas a quien hace mucho conozco y puedo decir de el que es uno de los Oficiales que está totalmente dedicado a su Jefatura 24/7, también con un historial de servicio extraordinario y también muy envidiable en su vida Militar.

Por tanto cualquier información que venga de un Narcotraficante acusando un Hombre de la Valía del Ministro Dominicano, resulta cuesta arriba creerlo mas si es de la Seriedad y Honorabilidad de un militar como este y mas aun cuando es distinguido por su Jefe inmediato confirmándolo en su cargo.

ahora bien a mis detractores que creen que sacando de contexto un artículo publicado por mi le debo de decir lo siguiente, mi carrera básica es la Administración de Empresas, me hice Comunicador por un azar de la Vida, nunca pense ser Periodista, recuerdo que me invito un Viejo y Veterano Periodista hoy fallecido, Don Tomás Cordero quien me invitó a su programa.

Que tenia en Radio Pueblo si mal no recuerdo entrevistandome en calidad de Presidente de la Junta de Vecinos (Lider Comunitario) del Ensanche Isabelita, después de la entrevista a el le gustaron mis respuestas y me invitó a ser parte del Staff de su programa y Yo le respondí que no era Periodista y el me contesto estudialo y así lo hice de manera tal que me gradué con honores en esta nueva carrera.

Tengo una dilatada carrera de más 30 años en el sagrado ejercicio de esta profesión y no me arrepiento de haberla estudiado y ejercido, se muy bien lo quiero decir cuando escribo mi artículo y lo hago con la debida responsabilidad que me caracteriza, no tengo miedo, no tengo porque acusar ni denotar a nadie en el ejercicio de la misma.

Pero no acepto que nadie en lo absoluto me quiera desconsiderar por una cosa que yo no halla hecho, ni halla dicho, yo no soy de los periodistas DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO, que quede bien claro, pero mucho menos permito que tampoco nadie absolutamente me robe lo que a mi me toca.

Y no he acusado a nadie ni he involucrado a nadie en delitos de Narcotráfico ni ningún otro delito conexo, por lo que nadie tiene que estar teniéndome en su boca diciendo cosas que yo no he escrito ni me la he inventado, y si por defender al Ministro de Defensa que yo hace muchos años que conozco y sé que es un Militar Honorable se me quiere desconsiderar y hasta robarme lo que a mí toca, pues no yo no soy de las Periodistas que se lo permito a nadie.

Y algo mas para los Militares que dizque me tienen caliente por lo que yo escribí oigame lo que lo voy a decir por aqui decia Don Benito Juárez, insigne Periodista y Presidente Mexicano “EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” Y digo de advertencia lo siguiente.

Mi Esposa como dos de mis hijos son Militares y son los Primeros que tienen que cumplir con sus deberes y obligaciones porque si no lo hacen yo soy el primero en exigir que cumplan con sus deberes, pero si cualquier Militar se quiere pasar de la raya con ellos sin causa justificado usted podrá actuar con ellos pero recuérdese que existen un tribunal en la que yo no voy a escatimar ningún esfuerzo para hacer la reclamación correspondiente.

Y si usted se atreve a querer perseguir a unos de mis parientes por esa razon yo tambien lo voy a perseguir a usted, cualquiera quien sea, y no me importa el rango que sea, algo mas no se juegue conmigo que los juegos míos suelen ser tan pesados como los suyos, la advertencia esta hecha, así que le exhortó a partir de este momento a no quererme hacer maldad ni desconsideraciones no a mi ni a los míos. ¿ Estamos Claro ?

Y a mis detractores le recuerdo que yo no ando pidiendo a nadie lo que tengo me gusta ganarmelo, pero no me toque lo que me ganado con sudor, esfuerzo y lágrimas porque no estoy dispuestos a dejarselo a nadie, así es que no se quiera pasar de listo conmigo queriéndose quedar con lo mío porque no se lo voy a dejar y algo mas le voy dejar una frase del Presidente LILI. “No me muevan los Altares porque se me caen todos los Santos.”

